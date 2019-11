Cómo aprovechar el Black Friday para los regalos de tecnología de Navidad: selección de productos y guía

Vamos a explicarte cómo aprovechar el Black Friday para para los regalos de tecnología de Navidad, hablándote de las razones por las que podrías querer hacerlo y proponiéndote algunos productos. De hecho, este artículo es un poco atípico en Basics porque van a reinar las propuestas de todo tipo de productos.

Vamos a empezar hablándote de por qué aprovechar este periodo de rebajas para hacer tus compras navideñas, y luego entraremos de lleno en una serie de buenas ofertas tecnológicas que hemos seleccionado para tí. Vas a encontrar todo tipo de productos y todo tipo de precios. Y terminaremos hablándote de los periodos de devolución ampliados de algunas tiendas a partir de estas fechas.

¿Por qué aprovechar el Black Friday?

Año a año, el Black Friday se está consolidando como uno de los periodos de ofertas más importantes del año, y uno en los que más y mejores descuentos puedes encontrarte. Y es que este periodo no es cosa sólo de tiendas online ni de tecnología, ya que si sales a la calle verás muchísimos comercios de todo tipo uniéndose con sus propios descuentos.

A esto hay que añadirle uno de sus factores más importantes de cara a los regalos navideños, y es que tiene lugar sólo un mes antes de las navidades. Esto convierte a la semana del Black Friday en el mejor momento para poder adelantar compras aprovechando precios reducidos, ya que a estas alturas del año muchos usuarios ya sabemos lo que queremos comprar.

Por lo tanto, si ya tienes tu amigo invisible en marcha o si ya sabes qué te vas a autorregalar en navidad, estate atento a las ofertas de estos días y luego simplemente espera a la fecha señalada para regalar lo que quieras. También pueden servir como regalo adelantado, y por poder, Amazon incluso te ofrece siempre la opción de envolver el pedido como si fuera un regalo.

Lo único que tienes que tener en cuenta son los periodos de devoluciones de cada una de las tiendas. La mayoría de ellas son conscientes de que en el Black Friday se compra para regalar, y amplían sus periodos de devoluciones, pero siempre hay alguna que no lo hace. Al final del artículo verás las condiciones de las principales tiendas.

Ofertas para aprovechar el Black Friday

Vale, ya te has hecho a la idea y has decidido intentar aprovechar el Black Friday para tus regalos navideños. Pues si es así, ahora te vamos a ofrecer una lista con las ofertas de los productos tecnológicos más interesantes que hemos seleccionado para ti.

Huawei P30 Pro

El Huawei P30 Pro es uno de los teléfonos de este 2019 y puedes conseguirlo por unos 100 euros menos de su precio habitual. Su versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno de color negro está por 635 euros en Amazon, y 615 euros en Fnac. En otras tiendas como MediaMarkt todavía está a 749 euros

El Huawei P30 Pro destaca sobre todo por su diseño y construcción, así como la versatilidad de sus cámaras 40 MP (f/1.8) + 20 MP (f/2.2, ultra gran angular) + 8 MP (f/3.4, OIS) con zoom de 5X. Por lo tanto, si eres amante de la fotografía y quieres apostar por uno de los fabricantes de referencia dentro de Android, aunque con una capa de personalización con bastante personalidad, esta es una opción a tener en cuenta.

Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") 8 GB 128 GB Ranura híbrida Dual SIM 4G Negro 4200 mAh - Smartphone (16,4 cm (6.47"), 8 GB, 128 GB, 40 MP, Android 9.0, Negro) PVP en Fnac 615€ Hoy en Amazon por 652,50€

Xiaomi Mi 9

El actual buque insignia de Xiaomi está prácticamente a precio de importación, aunque sigue siendo la versión española. Te lo puedes encontrar por 299,99 euros en Amazon, una caída drástica si tienes en cuenta que hasta ahora lo tenías por 449 euros en la misma tienda. Aclarar que se trata de la versión de 64 GB.

El Xiaomi Mi 9 viene con procesador Snapdragon 855 y 6 GB de memoria RAM, además de triple cámara trasera de 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 (gran angular) + 12 MP (tele). Tiene un muy buen diseño y construcción, con una carga rápida realmente rápida incluso en el modo inalámbrico, y un MIUI maduro y estable. Es un teléfono perfecto para quienes quieran la potencia de las gamas altas a un precio rompedor, aunque sin ser tan sobresaliente como otros dispositivos de máxima gama.

Xiaomi Mi 9 – Smartphone de AMOLED de 6,39" (4G, Octa Core Qualcomm SD 855 2.8 GHz, RAM de 6 GB, memoria de 64 GB, cámara triple de 12 + 48 + 16 MP, Android) color azul océano [Versión española] Hoy en Amazon por 399,00€

iPhone XR

Procedente de la hornada de 2018 de Apple, tiene un precio actual de 709 euros, pero lo puedes encontrar por casi 80 euros menos con la oferta de 639 euros de Amazon, e incluso más barato todavía con los 599 euros que cuesta en Media Markt. Se trata del modelo de color negro y con almacenamiento de 64 GB.

El iPhone XR es un teléfono con el que 2018 Apple intentó dar una alternativa un poco más económica a sus buques insignia. Su pantalla no es OLED como la de sus hermanos mayores, y sus acabados no son tan premium, pero ofrece una gran autonomía y todo el potencial de iOS, convirtiéndose en una buena alternativa para quien quiera un iPhone sin pagar tanto como cuestan sus modelos superiores.

Realme X2 Pro

El dispositivo de Realme es una de las sorpresas del año en calidad precio, y te lo puedes encontrar rebajado 50 euros estos días en Amazon en su configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, quedándose a un precio de 449 euros. El dispositivo tiene una pantalla de 6,5" Super AMOLED FullHD+ a 90Hz, procesador Snapdragon 855+, cámara cuádruple de 64MP+ 13MP+ 8MP + 2MP, batería de 4.000 mAh con carga rápida y lector de huellas bajo la pantalla.

Teniendo un procesador Snapdragon 855+ que también han utilizado casi todos los buques insignia de este año, podríamos catalogarlo dentro de los dispositivos que buscan ser 'flagship killers', móviles que ofrecen una potencia a la altura de las máximas gamas, pero que bajan ligeramente en otras prestaciones como la cámara o pantalla para buscar un precio rompedor. Vamos, que si quieres un gama alta por su potencia bruta para jugar pero sin gastarte tanto dinero, es una alternativa a tener en cuenta.

Realme X2 Pro - Smartphone de 6.5", 12 GB RAM + 256 GB ROM, SuperAMOLED, procesador Octa-Core, cuádruple cámara 64 MP + 16 MP, Dual Sim, Azul (Neptune Blue) Hoy en Amazon por 449,00€

Huawei P30 Lite

El hermano menos de la familia de los P30 de Huawei también está rebajado, pasando de su precio recomendado de 350 euros a 246 euros en Amazon. También lo tienes a 259 euros tanto en Media Markt como en El Corte Inglés, todos en sus versiones de 128 GB de almacenamiento interno, que incluyen pantalla de 6.15", procesador Kirin 710, RAM de 4 GB y triple cámara con sensores de 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, gran angular) + 2MP (sensor profundidad, f/1.8).

El Huawei P30 Lite es una versión más económica de los P30, pero con un mismo diseño cuidado y bonito. El apartado fotográfico, sin estar a la altura de los hermanos mayores, sigue estando al gran nivel que Huawei nos acostumbra a ofrecer, y tiene un buen nivel de brillo y nitidez en la pantalla, NFC y reconocimiento facial. Muy buena opción para quienes quieran un buen gama media con buen precio y buenos acabados.

Amazfit Bip

Si estás buscando un reloj inteligente económico y con el que no tengas que preocuparte de la batería, este modelo de Xiaomi tiene una rebaja interesante en un par de sitios. En El Corte Inglés lo tienes por 54,98 euros, y en Fnac por 56,99 euros. En ambos casos, el precio es inferior a los 74,90 euros que cuesta en sitios como Amazon. Tiene pantalla de 1.28", barómetro, brújula, GPS, Bluetooth y protección IP68 para poder sumergirlo.

Una cosa que tienes que tener en cuenta de este Amazfit Bip es que se trata del modelo lanzado en 2018, y que ya hay un Amazfit Bip 2 en el mercado. Aun así, sigue siendo una propuesta muy interesante con sus 45 días de autonomía, compatibilidad con Android e iOS, pantalla táctil a color, y sensores de cuantificación personal para el ritmo cardíaco o la monitorización del sueño. También tiene GPS, y aunque su uso afecta a la batería tenemos casi un mes de autonomía.

Samsung Galaxy Watch

Bajada de precio notable en el Samsung Galaxy Watch, que pasa de costar alrededor de 300 euros a 199 euros en Amazon, y también otros 199 euros en El Corte Inglés, suponiendo casi 100 euros de descuento. Se trata de un reloj inteligente lanzado en 2018, y que cuenta con pantalla AMOLED de 1.2 pulgadas, GPS y GLONASS, resistencia al agua y monitorización de actividad y del sueño.

Se trata de un reloj versátil, bien diseñado, con una batería que dura en torno a dos días y apps propias que satisfacen la mayoría de necesidades habituales. Se trata de una buena opción para cualquier usuario, puesto que es compatible tanto con Android como con iOS, aunque por ser de Samsung siempre se va a llevar un poquito mejor con los móviles de ese fabricante, por lo que si tienes uno quizá te interese seguir apostando por su ecosistema.

Amazfit GTR

Uno de los últimos lanzamientos del ecosistema Xiaomi en el área de wearables es este Amazfit GTR, un smartwatch con estética cuidada y caja de acero inoxidable. Aunque su precio recomendado es de 189 euros, suele rondar los 150 euros, y en Amazon puedes encontrar por 119 euros el modelo de caja de 47 milímetros. En el corte inglés también está rebajado aunque un poco menos, y se queda en 129 euros.

Entre sus características, cuenta con una pantalla AMOLED, GPS y GLONASS, 24 días de autonomía, con ocho estilos diferentes para darle un diseño distinto. Es perfecto, de nuevo, para quienes busquen un reloj inteligente en el que primer la batería por encima de todo, pero que no se olvide de la cuantificación personal de actividad y sueño.

Huami Amazfit GTR 47mm Reloj Smartwatch Deportivo AMOLED de 1.39",GPS + GLONASS,Frecuencia cardíaca Continua de 24 Horas, Larga duración de batería,12 Deportes Diferentes Hoy en Amazon por 119,00€ PVP en El Corte Inglés 129,90€

Honor Band

Si estás buscando una pulsera de actividad con alta relación entre prestaciones y precio, una muy buena alternativa es la Honor Band 5, algo que comprobamos en nuestra guía de compra con prueba de pulseras de actividad de menos de 100 euros. Con un precio recomendado de de 30 euros, en Gearbest se encuentra a 24,62 euros para ahorrarte unos pocos euros al adquirirla.

La pulsera destaca por la calidad de su pantalla a color, su buen diseño y su autonomía de alrededor de la semana. Tampoco le faltan opciones deportivas y de monitorización de actividad. También permite recibir notificaciones, hacer un seguimiento del sueño, y mediciones de frecuencia cardíaca. Perfecto si quieres una pulsera barata pero que no le falten las opciones básicas y esenciales.

Honor Band 5 Smartwatch Pulsera de Actividad con Pulsómetro Mujer Hombre, Monitor de Actividad Deportiva, Ritmo Cardíaco, Impermeable IP68, Reloj Fitness, con Podómetro PVP en Gearbest 24,62€ Hoy en Amazon por 29,90€

Apple iPad 10.2

En el sector de las tabletas, Apple tiene un dominio casi incontestable, con modelos de varias gamas y precios. Una de ellas es el Apple iPad 10.2 de 2019, que con una memoria interna de 32 GB la puedes encontrar por 289,99 euros en eBay. Para que te hagas una idea de lo buena que es la oferta, Amazon y Fnac también la tienen rebajada y se les queda en 329 euros.

Este iPad de 2019 es aconsejable para todos aquellos que busquen una tableta barata, funcional, y que les vaya a durar varios años gracias a sus actualizaciones de sistema operativo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tiene el diseño del iPad clásico con sus grandes marcos y botón home. El modelo tiene pantalla de 10,2 pulgadas, 3 GB de memoria RAM y el procesador Apple A10 Fusion de los iPhone 7.

Samsung Galaxy TAB A

Otra tableta pensada para las gamas inferiores, y esas personas que quieran hacer lo básico con ella. La tienes por 199 euros en El Corte Inglés en su versión de color negro con 64 GB de almacenamiento, el mismo precio por el que la puedes encontrar en Fnac.

La Samsung Galaxy TAB A es una tableta de gama de entrada, siendo Samsung de los pocos fabricantes que todavía tratan de cuidar este tipo de dispositivos con Android. Su potencia no es demasiada, con el mismo procesador Exynos 7904 que usan sus móviles de entrada Galaxy A, pantalla TFT de 1200p y 3 GB de memoria RAM, pero es más que suficiente para que toda la familia pueda disfrutar de contenidos multimedia donde quiera sin gastar demasiado.

Fire HD 8

Y ya que estamos hablando de tabletas básicas para las funciones esenciales, estos días tienes una buena oportunidad para encontrarte con el mejor modelo que Amazon tiene en España. Se trata de la Fire HD 8, que pasa de costar 100 euros a 69,99 euros. Se trata del modelo más básico de 16GB y publicidad, aunque el de 32GB también baja hasta los 89,99 euros.

Esta tableta tiene una pantalla HD de 8 pulgadas, procesador Quad-Core de 1,3 GHz, 1,5 GB de RAM, sonido con tecnología Dolby Audio, ranura SD y autonomía de hasta 10 horas. Podríamos decir que es buena opción si buscas una tableta para llevarte fuera y consultar tus páginas favoritas o consumir archivos multimedia, también una que prestarle a los pequeños de la casa sin tanto miedo debido a su bajo coste. No jugarás a grandes juegos, pero sirve para todo lo demás.

Tablet Fire HD 8 | Pantalla HD de 8 pulgadas, 16 GB, negro, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 69,99€

Kindle Paperwhite

El Kindle Paperwhite baja de 129,99 euros baja a 99,99 euros, su precio más bajo desde su lanzamiento. Se trata del modelo de 8GB de capacidad, y que muestra anuncios en su pantalla de bloqueo. Tiene una pantalla con densidad de 300ppp, y protección IPX8 que indica que puede sumergirse en agua dulce a una profundidad de 2 metros durante 60 minutos.

Este es un regalo perfecto para cualquiera que necesite un libro electrónico para sus lecturas intensivas, ya que es uno de los mejores modelos del mercado. Destaca porque su pantalla está retroiluminada, lo que quiere decir que no necesitarás recurrir a lámparas ni luces para poder leer. La iluminación no molesta nada al leer, y puedes ir cambiando su intensidad desde la interfaz del dispositivo.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 99,99€

Kindle

Otra alternativa es la décima generación del Kindle clásico, el de toda la vida sin iluminación trasera. El modelo de 2019 está rebajado también, y Amazon lo tiene a 74,99 euros cuando normalmente cuesta 89,99 euros. No es una rebaja espectacular, pero suficiente para hacer el dispositivo todavía más atractivo.

El Kindle 2019 es la versión esencial del lector de libros electrónicos de Amazon, con pantalla de 6 pulgadas (167 ppp) con 4 luces LED de lectura integradas y una autonomía de semanas. No tiene retroiluminación como el Paperwhite, pero sus cuatro puntos de iluminación frontal son suficientes como para poder leer casi en cualquier lugar. Ideal para cualquier lector empedernido de la familia, ya que su experiencia es casi la misma que la de leer en un libro.

Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro Hoy en Amazon por 74,99€

PlayStation 4

Sony también ha lanzado una gran cantidad de ofertas para PlayStation 4, rebajando en 100 euros todos los packs de la consola, tanto los de la normal como los de la Slim y la Pro, o los de la PlayStation VR. Son muchos packs y ofertas diferentes, tantas que te las hemos recopilado en este artículo.

Tienes todo tipo de combinaciones, como packs que ofrecen paVos y contenid oespecial de Fortnite, y los que incluyen juegos como el FIFA20, Death Stranding o Red Dead Redemption 2 + Grand Theft Auto V. En definitiva, si alguien se ha pedido una consola de Sony para estas navidades ahora es el mejor momento para hacerte con una.

Xbox One S

Otra oferta muy interesante que debes tener en cuenta es la relacionada con la Xbox One S All Digital, cuyo pack principal tiene un precio de 229,99 euros en la Microsoft Store. La oferta la encontramos en Media Markt, donde la misma consola está por sólo 99 euros.

Una cosa que tienes que tener en cuenta es que esta versión de la consola Microsoft está enfocada al formato digital, lo que quiere decir que no tiene lector de Blu-Ray y no puedes usar juegos físicos con ella. Por lo demás es igual que la Xbox One, pero ten en cuenta que todas tus compras tendrán que ser de juegos digitales.

Xbox One S de 1 TB PVP en Media Markt 99€

Oculus Rift S

Las Oculus Rift S salieron al mercado esta primavera a un precio recomendado de 449 euros, y que sigue vigente en la mayoría de comercios. Pero si quieres hacerte con ellas y ahorrar algo de dinero, las vas a encontrar por 399 euros tanto en la web oficial de Oculus y en Amazon. Buena oportunidad para dar el salto a la realidad virtual.

Estas Oculus Rift S son un modelo para disfrutar de la experiencia de la realidad virtual a través del ordenador y han sido mejoradas en el apartado de visión, de sonido y la tecnología de detección de movimiento. Disponen de pantalla LCD (2560 x 1440 píxeles) con una tasa de refresco de 80Hz y ofrecen hasta 6 grados de libertad.

Logitech Driving Force G29

Bajada de 50 euros generalizada en el volante de carreras Logitech Driving Force G29, a 169 euros en Amazon, PcComponentes y Media Markt. Se trata de un set de volante y pedales que vas a poder utilizar tanto en ordenadores como en consolas, ya que es compatible con PS4, PS3 y PC.

Este periférico es idóneo para esos amigos y familiares que son realmente fanáticos de las carreras, y a los que hayas oído decir alguna vez que buscaban la experiencia más realista posible. Pues bien, ahora ya podrán controlar sus coches en los juegos igual que si estuvieran montados en ellos, con tres pedales y un mando al que no le falta ningún botón de control, incluyendo los estándar de la consola de Sony.

MSI Prestige 15 A10SC-060XES

Si estás buscando un portátil lo suficientemente potente para tus juegos, pero que no tenga un diseño tan llamativo como los gaming de toda la vida, este MSI Prestige 15 A10SC-060XES puede serte de ayuda. Te lo puedes encontrar en oferta en Amazon por 1.299 euros, nada mal teniendo en cuenta que estaba a unos 1460 hace unas semanas. Algo más de 200 euros de descuento. En PC Componentes también se han sumado a la misma oferta.

En cuanto al portátil, monta un procesador Core I7-10710U, 16GB de RAM, una unidad de almacenamiento SSD de 1TB y la tarjeta gráfica dedicadaNvidia GTX 1650 con 4GB de memoria, lo que te garantiza un rendimiento muy alto para edición fotográfica y de vídeo en 4K, y también para la mayoría de juegos. Eso sí, no tiene sistema operativo, por lo que tendrás que ocuparte tú de comprar o reutilizar alguna licencia de Windows.

MSI Prestige 15 A10SC-060XES - Ordenador portátil 15.6" FullHD (Intel Core I7-10710U, 16GB RAM, 1TB SSD, Nvidia GTX 1650 4GB MAX-Q, sin Sistema operativo) Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.297,42€ PVP en PC Componentes 1299,00€

Lenovo Ideapad 330-15ICH

Si quieres un portátil todoterreno para uso intensivo y echar una partida de vez en cuando, el Lenovo Ideapad 330-15ICH está a 599,99 euros en PC Componentes. Con pantalla de 15 pulgadas Full HD, procesador Intel Core i7-8750H, 8 GB de RAM, disco duro HDD de 1 TB más una gráfica NVIDIA GTX1050 con 2 GB de memoria dedicada. Y si lo prefieres con 16GB de RAM y con un SSD de 256GB para completar al HDD, en Amazon está rebajado a 699,99 euros.

De este portátil podemos decir que te va a funcionar para las tareas básicas sin despeinarse. No sólo editar documentos y visitar cualquier web, sino también algo de edición multimedia no muy exigente y algún juego. Pero claro, la gráfica tampoco es de otro mundo, y tampoco es algo que vayas a poder dedicar a tareas muy pesadas. En cualquier caso, un todoterreno para el 90% de tus tareas.

Lenovo Ideapad 330-15ICH PVP en PC Componentes 599,01€

Lenovo Legion Y540-15IRH

So estás buscando un portátil para jugar, pero que tampoco tenga un precio estratosférico, puedes mirar la Lenovo Legion Y540-15IRH que tienen rebajada a 1.099 euros en El Corte Inglés. Es un equipo que en tiendas como Amazon cuesta 400 euros más. Con procesador i7-9750H, 16GB de RAM, almacenamiento de 1 TB+512GB SSD y gráfica dedicada RTX 2060.

La gráfica tiene 6GB GDDR6, lo que te garantiza que podrás jugar sin problemas a casi cualquier juego. Además, el disco SSD principal tiene unos 512 GB que te permitirán instalar en él tus juegos que más uses para así acelerarlos al máximo. Todo ello con un diseño contenido y no tan llamativo como el de otros ordenadores gaming.

Lenovo Legion Y540-15IRH PVP en El Corte Inglés 1099,08€

MSI Alpha 15 A3DDK-001XES

Otro portátil gaming un poco menos potente que el anterior, pero que ha sufrido una bajada de casi 500 euros en su precio es el MSI Alpha 15 A3DDK-001XES. En tiendas como PC Componentes estaba hasta hace nada a 1.399 euros, y ahora te lo puedes encontrar por 899 euros tanto allí como en Amazon.

El portátil tiene una pantalla de 15.6" FHD a 120Hz , procesador Ryzen R7-3750H, 16GB de RAM, SSD de 512GB y tarjeta gráfica Radeon RX5500M con 4GB de memoria dedicada. Hay que tener en cuenta que sin ser el mejor portátil gaming del mercado, el precio al que está ahora mismo hace que merezca muchísimo la pena, ya que cuesta lo mismo que otros portátiles que ni siquiera están pensados para jugar. Viene sin sistema operativo, o sea que tendrás que instalarlo por tu cuenta.

MSI Alpha 15 A3DDK-001XES - Ordenador portátil Gaming 15.6" 120Hz FullHD (Ryzen R7-3750H, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon RX5500M 4GB, sin Sistema operativo) Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 899,00€ PVP en PC Componentes 899€

Lenovo Ideapad S145-15

Pero es posible que no quieras un portátil para jugar, sino uno que sea lo más barato posible y que sirva para lo básico. En ese aspecto, tienes el Lenovo Ideapad S145-15 por 398 euros en El Corte Inglés, este mismo portátil cuesta unos 50 euros más en otras tiendas, incluso Amazon.

Se trata de un ordenador modesto con un procesador Intel Core i3-8145U y 8GB de RAM, lo que te servirá para tareas básicas y navegación online. Pero tiene algunas cosas positivas, como que incluye un disco duro SSD de 512GB, asegurándote la máxima velocidad a la hora de moverte por tus archivos, y que incluye Windows 10.

Lenovo Ideapad S145-15 PVP en El Corte Inglés 398,99€

Corsair K70 MK.2 RGB

Si estás buscando un buen teclado mecánico, una opción interesante es el Corsair K70 MK.2 RGB. En comercios como en Amazon o PcComponentes ronda los 170 euros, pero en GAME está a 99,95 euros, lo que supone un excelente ahorro de 70 euros.

Se trata de un teclado con retroiluminación LED RGB, y que utiliza switches Cherry MX Red. En un teclado mecánico lo que siempre tienes que mirar son precisamente los switches o interruptores de las teclas, ya que son los que determinan el ruido que hacen y su tacto. En este caso, los Cherry MX Red destacan por ser uno de los más silenciosos, o sea que no será como si estuvieras usando una máquina de escribir.

CORSAIR K70 RGB PVP en Game 99,95€

Logitech MX Master

También hay una muy buena oferta en el ámbito de los ratones, y es precisamente el que acabó siendo el más usado por los editores de Xataka por su diseño y sus botones programables. El ratón lo tienes por 42,99 euros en Amazon, entre 20 o 30 euros más barato de lo que suele estar.

Es muy ergonómico, adaptándose tanto si tienes manos grandes como pequeñas, y una excelente precisión. Tiene muchos botones y lo puedes personalizar para tus programas de edición, una larga durabilidad, y la posibilidad de enlazarlo hasta en tres dispositivos. Precisión, durabilidad y comodidad, uno de los mejores ratones por ese precio.

Logitech MX Master - Ratón inalámbrico, 2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth, 500 mAh, 1000 dpi, color negro Hoy en Amazon por 42,99€

WD My Book

Si estás buscando un disco duro externo puedes encontrar dos tipos de producto. Por un lado están los que son pequeños y con poca capacidad, y por otro lado los que se enfocan a ofrecerte la máxima capacidad posible. Este último es el caso del WD My Book, que está en oferta en su versión de 8 TB de almacenamiento.

En Amazon lo tienes por 140,15 euros, muy buen precio si tienes en cuenta que ha estado por unos 40 euros más. Es grande como un disco duro convencional, y lo tienes que enchufar a la pared. Pero tiene un sistema de cifrado con contraseña para proteger tus archivos, y se conecta con USB 3.0 para mejorar su velocidad de transferencia.

WD My Book Disco Duro Externo de Sobremesa de 8 TB, 3.5", USB 3.0, Negro Hoy en Amazon por 140,15€

Amazon Fire TV Stick

Algunos de los televisores de esta lista no tienen Smart TV, por lo que también metemos en ella la rebaja que ha hecho Amazon de su Fire TV Stick con Alexa. Lo tenía a 39,99 euros, y lo ha rebajado a 24,99 euros.

Se trata de un nuevo modelo del Fire TV Stick que incluye un mando con posibilidad de utilizar Alexa para controlar tu televisor o dispositivos compatibles. Lo mejor es que este pequeño stick que puedes conectar vía HDMI te ofrece una gran cantidad de servicios, como Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, RTVE A la carta o Movistar+.

Amazon Fire TV Stick con mando por voz Alexa | Reproductor de contenido multimedia en streaming PVP en Amazon 24,99€

Amazon Fire TV Stick 4K

Además de la versión más básica actual con Alexa, Amazon también ha rebajado el precio de su Fire TV Stick con resolución 4K. Venía costando 59,99 euros, y ahora lo tienes por 39,99 euros. Buena oportunidad de potenciar las posibilidades de tu televisor.

El dispositivo tiene la función de micrófono para utilizar Alexa, así como las aplicaciones oficiales de los principales servicios de streaming. También tiene un amplio repertorio de juegos adaptados y aplicaciones para mejorar aún más sus características.

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming PVP en Amazon 39,99€

LG OLED55C9PLA de 55 pulgadas

Pero si lo que quieres es más ofertas para televisores OLED de alta gama de este 2019, atento porque también tienes esta LG OLED55C9PLA a un precio interesante. En PC Componentes la tienen a 1319 euros, nada mal teniendo en cuenta que a principios de mes estaba a 1499 euros. Por ejemplo, en Amazon todavía la tienes por 1450,90 euros.

Se trata de una Smart TV de la gama C9, una de las que LG ha enfocado al gaming con su compatibilidad con su soporte para G-Sync de Nvidia. Tiene tecnologías Dolby Vision y HDR10, con 120 Hz, 500 cd/m² de luminosidad y 178 grados en sus ángulos de visión, con una latencia de 13 milisegundos. Es un OLED 4K de 120 Hz, que para su Smart TV además cuenta con 3 GB de memoria RAM y 8 de almacenamiento interno para no tener problemas casi con ninguna app.

Probablemente la OLED con mejor relación precio del mercado. Lo mejor de esta gama es que tiene la misma calidad de imagen que las teles superiores de LG, sacrificando sólo calidad de sonido y diseño. Por un precio razonable tienes un OLED casi de alta gama, una de las mejores opciones para cine y tele. Para jugar también está bien, sobre todo por su tiempo de respuesta, pero para un uso intensivo de juegos puede llegar a aparecer retención en marcadores y elementos que haya fijos a largo plazo.

Samsung QE55Q90R de 55 pulgadas

También tienes el Samsung QE55Q90R por 1.498 euros en El Corte Inglés, el mismo precio que en FNAC. Para que te hagas una idea de cuán buena es la oferta para este modelo de máxima gama, en otras tiendas ronda los 1.900 euros.

Pertenece a la gama más alta de los QLED de Samsung de este año, con panel de 55", con retroiluminación Full Array Local Dimming (FALD), con la que las teles de Samsung podrán mantener negros puros en escenas oscuras ofreciendo a la vez un nivel de brillo más elevado. Tiene el sistema operativo Tizen, HDR10+ y Quantum HDR 2000 que ofrece brillo de hasta 2000 nits, el máximo de las teles actuales.

Esta tele es el tope de gama de Samsung con panel de 4K. Buena calidad de imagen, equilibrada, y panel LCD VA de mayor calidad que las IPS. Por el hecho de ser LCD es inmune a la retención a largo plazo, por lo que la convierte en una opción perfecta para largas sesiones de gaming. También tiene un HDR espectacular, y sin ser OLED tiene también negros muy profundos y una capacidad de brillo enorme. En esto de las iluminaciones, la tele supera incluso a las OLED, y destaca por recuperar detalle en altas luces, las zonas más iluminadas de cada fotograma.

LG OLED65C9MLB de 65 pulgadas

Más ofertas de televisores de alta gama con la LG OLED65C9, que viene de costar 2700 euros y ahora ronda 2.000 euros en otros comercios, y la tienes a 1.699 euros en El Corte Inglés cuando le aplicas su oferta de darte un reembolso de 300 euros. El mismo modelo pero en 55", la LG OLED55C9, se queda en 1.299 euros con los 200 euros de reembolso, unos 100 euros menos que en otras tiendas.

Es también perteneciente a la familia C9 con la que abrimos la lista, o sea que todo lo dicho es lo mismo pero con un panel más grande. Eso sí, con teles por encima de 55 pulgadas es importante tener en cuenta la peana. En esta tele es central, aunque muy grande, lo cual es mejor que las peanas centrales más pequeñas, pero quizá no da tanta estabilidad con las laterales. Aun así, debe ser suficiente para que tenga una buena estabilidad.

LG OLED65C9MLB PVP en El Corte Inglés 1.699€

iRobot Roomba 671

Si estás buscando un modelo más económico de la marca Roomba, tienes Roomba 671 ha bajado 60 euros hasta los 179,99 euros en Amazon, un precio muy asequible teniendo en cuenta la marca y que se puede manejar desde la app y con Alexa. Con navegación aleatoria usando la tecnología Dirt Detect, y buena capacidad para pelos de mascota.

El aspirador incluye dos cepillos multisuperficie y un cepillo especialmente diseñado para bordes. Incluye la tecnología Virtual Wall, con la que puedes crear barreras invisibles para que el robot no se acerque a zonas específicas de la casa u objetos de valor.

iRobot Roomba 671 - Robot aspirador suelos duros y alfombras, tecnología Dirt Detect, limpieza en 3 fases, wifi, programable por app, compatible con Alexa PVP en Amazon 179,99€

Dyson Cyclone V10 Absolute

Técnicamente no son robots aspiradores, pero al ser la competencia más directa que tienen no podemos sino hacernos eco de sus ofertas. El primero es el Dyson Cyclone V10 Absolute, que está rebajado a 449,99 euros en eBay. Es una gran rebaja teniendo en cuenta que en PC Componentes está por 489 euros, y en El Corte Inglés el precio sube hasta los 549 euros.

El aspirador es de tipo escoba, sin cables y con 60 minutos de autonomía. Incluye un cepillo Direct-drive, un accesorio multifunción, la rinconera y el puerto de carga que pondrás a la pared, y minicepillos suave y motorizado. Tiene tres modos de potencia, y retiene el 99,97% del polvo de hasta 0,3 micras. Lo mejor de todo es que es un aspirador potente y sin cables, muy fácil de manejar y de llevar de un rincón a otro de la casa. A mi es uno de los dispositivos que me han cambiado la vida.

Cecotec Conga Rockstar 500 Ultimate

Una alternativa española a las Dyson es la Conga Rockstar 500 Ultimate de Cecotec, que está rebajada a 169 euros en la web oficial de Cecotec y PC Componentes. Para que te hagas una idea de lo buena que es la rebaja, también la puedes encontrar en Amazon y El Corte Inglés por 267,67 y 269 euros respectivamente.

En cuanto a sus características, es un aspirador sin cables 3 en 1: vertical, escoba y de mano. Tiene una potencia máxima de 430 W, con la que succiona a 24.000 Pa para aspirar casi todo tipo de sociedades en el suelo o la superficie por la que lo pases. Su batería de 2500 mAh promete una autonomía de hasta 65 minutos.

Google Home Mini

El altavoz inteligente de Google vale 59 euros en su tienda oficial y en casi todos los sitios, pero el Google Home Mini lo puedes encontrar a 19 euros en El Corte Inglés. Si alguna vez has querido tener a mano el asistente de Google para preguntarle lo que quieras en cualquier momento y controlar otros dispositivos de tu casa, es casi imposible encontrarlo a mejor precio.

Amazon Echo Dot

Viene a ser la alternativa exacta al Google Home Mini, sólo que en lugar del asistente de Google utilizarás el de Amazon. Puedes invocar a Alexa siempre que quieras, y sus funcionalidades son las mismas que las de los altavoces de mayor tamaño de la empresa. Eso sí, en calidad de sonido no le puedes pedir gran cosa, pero en lo que se refiere a interactuar con Alexa tienes todas las posibilidades en la mesa. Su precio baja de 59,99 euros a 22 euros en Amazon

Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color antracita Hoy en Amazon por 22,00€

Sony WH-1000XM3

Lanzados hace aproximadamente un año, es normal verlos por debajo de su PVP de 369 euros, generalmente rondando los 300 euros, pero en eBay y usando el cupón PNAVIDAD20 tenemos una rebaja adicional del 20% que los deja en 196 euros en color negro. Los vende la tienda asiática Eglobalcentral (más de 29.000 transacciones con un 96,7% de votos positivos) desde Italia con un año de garantía. Tras probar los Sony WH-1000XM3 lo que más nos gustó fue efectiva tecnología de cancelación de ruido, su autonomía y que vengan con una funda rígida.

Simplemente, es una de las mejores compras que puedes hacer si estás buscando unos auriculares de este formato y que sean inalámbricos. Los puedes usar en cualquier sitio con su Bluetooth, y la cancelación de ruido es tan espectacular que al encenderlos es como si un velo tapase de repente todos los ruidos de tu alrededor. Ni que decir tiene que Sony también les ha dotado de un sonido sobresaliente.

Sony WH-1000XM3 Auriculares Inalámbricos - Negro Hoy en Ebay por 245,00€

Xiaomi Mi Electric Scooter

Su precio habitual se encuentra entre los 350 y los 400 euros, aunque a veces hay ofertas como esta de eBay: Xiaomi Mi Electric Scooter por 279,99 euros con envío desde España, disponible tanto en blanco como en negro. La garantía es de un año y es la versión Europea.

El Xiaomi Mi Electric Scooter ofrece una velocidad punta de hasta 25 km/h, una autonomía de hasta 30 km. Viene con faros LED, frenos de disco y conectividad Bluetooth para controlar los parámetros a través de la aplicación. Para más información, puedes leer análisis del Xiaomi Mi Electric Scooter de Xataka.

Xiaomi Mi Patinete Eléctrico M365 Plegable 30km 25km/h Negro Blanco Versión EU Hoy en Ebay por 279,99€

Y qué pasa con las devoluciones

Tal y como nos han explicado en Xataka Selección la mayoría de tiendas online ya son conscientes de que el Black Friday es el pistoletazo de salida de las compras navideñas, por lo que amplían sus periodos de devoluciones. Aquí te vamos a dejar las condiciones que ponen para devolver las compras de estas fechas las principales tiendas online: