Conga Rockstar 500 Ultimate, análisis: apuesta total por la potencia y autonomía para aspirar al cielo de los aspiradores escoba

Los aspiradores de trineo junto con los robots aspiradores han ido relegando a los clásicos modelos de trineo por su combinación de potencia con una ligereza y manejabilidad que los convierten en una herramienta de limpieza muy versátil — si es que están a la altura — suelos, alfombras, sofás, colchones, tapicería... Hemos probado el Conga Rockstar 500 Ultimate, el último robot de la valenciana Cecotec, y estas son nuestras impresiones.

Especificaciones técnicas

Como anticipábamos en la introducción, la baza de este tipo de aspiradores es su versatilidad. Combinada con un diseño cómodo y ergonómico, los accesorios adecuados y al mismo tiempo potencia y autonomía suficientes, tenemos un win-win que compensa el hecho de que sea manual. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que pasarlo.

El Conga Rockstar 500 Ultimate integra un motor digital sin escobillas con un diseño optimizado proporcionar una mayor velocidad, un menor ruido y alargar la vida útil del aspirador que le permite alcanzar una potencia de 430W y una succión efectiva de 24KPa, según Cecotec. Para ayudar en las tareas de limpieza de tapicerías, se incluye un cepillo motorizado.

La batería del Conga Rockstar 500 Ultimate es de ion litio de 2.500 mAh, lo que de acuerdo con el fabricante proporciona una autonomía de hasta 65 minutos en el modo más favorable para su longevidad, el Eco. Cecotec detalla que el tiempo de carga aproximado es de 4 horas. A la hora de cargarlo tendremos dos opciones: extraer la batería y cargarla por separado y conectar el cargador al aspirador con la batería integrada, algo muy interesante desde el punto de vista de la comodidad y para sustituir la batería cuando se vaya degradando con el paso del tiempo.

En la cabeza del Conga Rockstar 500 Ultimate se encuentra un filtro de alto rendimiento para retener un alto porcentaje de polvo y alérgenos, según la firma valenciana. La retención de partículas a nivel microscópico no podemos comprobarla, pero sí que analizaremos cualitativamente cómo es la succión en sus diferentes modos de funcionamiento. Este filtro está montado en el depósito, de modo que conforman un cuerpo compacto y de dimensiones reducidas a pesar de sus 0,8 litros de capacidad.

Conga Rockstar 500 Ultimate Dimensiones 25,5 x 22,5 x 119 cm Peso 2,5 Kg. Capacidad del depósito 0,8 L Ruido 83 dB Potencia y presión de succión 430 W/ 24 KPa Batería Ion-Litio de 2500 mAh y 25.9 V Autonomía aproximada de 65 minutos Tiempo de carga: 4h Filtro Filtro alta eficiencia Qué hay en la caja Aspirador Conga RockStar 500 ULTIMATE, cepillo Jalisco para suelos duros, cepillo bimaterial de cerdas y silicona, accesorio 2 en 1 estrecho para muebles y esquinas, accesorio 2 en 1 ancho para muebles y esquinas, tubo extensible, cepillo alargado, codo de unión, cepillo motorizado para tapicerías, soporte de pared, manual y anclajes para el soporte Precio 269 euros

Diseño

El Conga Rockstar 500 Ultimate tiene un diseño compacto de estilo industrial fabricado en plástico de aspecto bastante sencillo e incluso algo tosco. No destaca a simple vista por su atractivo, pero sí por lo funcional que resulta su modularidad, permitiendo hasta 30 combinaciones de limpieza con el kit de accesorios incluidos. Se trata de un aspirador sin cables 3 en 1 que puede convertirse en un aspirador vertical, de escoba y de mano. Sus acabados son buenos y es ergonómico, de modo que se puede usar cómodamente con una sola mano.

En la parte superior encontramos depósito, motor y empuñadura con gatillo integrado en una pieza muy ligera en la que incrustar la batería, que puede cargarse tanto por separado como cuando está encajada en el aspirador. En la boquilla podremos ir fijando los distintos accesorios y cepillos.

En la cabeza únicamente encontramos dos botones: el primero está localizado en la zona de la empuñadura y sirve para accionar el aspirador. El segundo es el selector de velocidad: por defecto el aspirador arranca en la más baja (modo Eco) y podremos pulsar hasta dos veces para aumentar la potencia hasta lo máximo (Turbo).

En un lateral se ubica una luz LED que nos informa de lo siguiente:

Apagado, cuando tenemos el aspirador desconectado de la corriente y sin uso.

Iluminado en verde (permanente), es que está listo para ser usado o que lo estamos usando y tiene batería para seguir funcionando.

Si está en rojo y parpadea significa que se está quedando sin batería.

Si está en rojo permanente es que se está cargando

El montaje de los accesorios es simple, oyéndose un "clack" cuando el encaje ha sido completo. Así, simplemente ensamblaremos la cabeza a los accesorios a través del orificio del cuerpo, con cuidado de orientarlo bien y encajar hasta el fondo. Para liberarlos, pulsaremos sobre los botones verdes que se sitúan estratégicamente próximos al orificio. Se trata de un mecanismo rápido, eficaz y resistente que permite montar los accesorios firmemente.

Los accesorios incluidos con el Conga Rockstar 500 Ultimate son:

Cepillo "Jalisco" de esponja (intercambiable) para suelos duros

Cepillo bimaterial de cerdas y silicona (intercambiable) para todo tipo de superficies

Cabezal de cepillo motorizado especial para poder succionar polvo, ácaros y suciedad de tapicerías

Soporte de pared para poder guardar el aspirador cuando no lo estemos usando.

Dos boquillas, una ancha y otra estrecha, para los muebles y/o esquinas

Tubo extensible para limpiar zonas alejadas sin necesidad de escaleras (o de agacharnos)

Cepillo alargado.

Codo de unión para ajustar el ángulo y posición, permitiendo integrar varios elementos.

Cómo es la limpieza

Hemos puesto a prueba al Conga Rockstar 500 Ultimate frente a varios escenarios: la limpieza habitual de mi piso de 65 -70 metros cuadrados, mis colchones y sofás, la tapicería de mi coche... todos ellos aderezados con los pelos y restos de tierra y hierba que deja mi perra, un braco alemán de pelo corto. Y es que esa es la verdadera prueba de fuego: es habitual que los aspiradores retiren migas y polvo, pero los pelos constituyen un enemigo de lo más duro.

Durante estos días a prueba, el Conga Rockstar 500 Ultimate ha sustituido a mi robot aspirador "residente" en mi limpieza diaria. Así, lo he pasado todas las mañanas por toda la casa y, a lo largo del día, en momento típicos de generación de suciedad: al volver de pasear a Lola, después de cocinar, al pasarme las planchas... en este sentido he de decir que usar el Conga Rockstar 500 Ultimate resulta muy cómodo.

Para limpiar la casa he usado el cepillo para "Jalisco" para suelos duros junto con el extensor para no tener que agacharme, empleándolo como aspirador de escoba. Una vez montado es ligero y muy manejable, además el cabezal va adaptándose al recorrido, de modo que en un par de minutos has limpiado la cocina a fondo y sin mucho esfuerzo.

En cuanto a capacidad de succión, el modo Eco ha sido suficiente a nivel de potencia de aspiración para deshacerme de polvo, pelos, migas y pequeños restos de tierra.

No obstante, al llevar al máximo su succión para poner a prueba su autonomía, con el modo Turbo activado, la batería del Conga Rockstar 500 Ultimate me ha permitido aspirar toda la casa, incluso incidiendo en zonas de difícil acceso. Eso sí, el cuerpo se calentaba en pocos minutos.

He probado a repetir esta rutina de limpieza de toda la casa manteniendo el modo para comprobar la autonomía y si empleaba el modo Turbo, nada más comenzar el segundo día me quedaba sin baterías (unos 12 minutos aproximadamente), con el modo diario podía completar casi 3 limpiezas (28 minutos aproximadamente y usando el modo eco casi alcanzaba las 6 limpiezas (aproximadamente una hora de autonomía).

Un aspecto a mejorar es que su sistema de aviso de batería. Como hemos explicado en el punto anterior, se trata de un simple LED que cambia de color, lo que puede llevar a quedarnos a medias en plena limpieza... y es el modelo más rápido del mercado en cuanto a tiempo de carga. Sería interesante que integrase otro sistema que proporcionase más información — aunque sea cualitativamente — del nivel de batería, por ejemplo con varios LEDs que fueran apagándose conforme se agota.

Limpiando sofás

Tras comprobar que el Conga Rockstar 500 Ultimate cumplía a nivel de potencia y autonomía limpiando los suelos de la casa, hemos subido un peldaño en dificultad con la limpieza de sofás.

Consta de un sillón relax de una plaza y un sofá de dos plazas y habitualmente están cubiertos por una funda. No dejo que Lola acceda a ellos, pero el que conviva con mascotas sabrá que los pelos acaban llegando a todas partes. Además, cuando estoy fuera de casa y vuelvo al hogar, suelo descubrir que algún cojín está desplazado, lo que me hace pensar que Lola aprovecha mis ausencias para tumbarse allí. Como no sé cuánto tiempo me va a costar, cargo el aspirador al máximo.

Mi objetivo con el Conga Rockstar 500 Ultimate es aspirar todas las piezas, sus fundas, los cojines y la estructura. El tipo de tejido es un imán para pelos así que librarse de ellos no será fácil, por lo que probablemente tenga que recurrir al modo Turbo.

Para la limpieza de sofás he optado por usar el aspirador en formato de mano con dos cepillos: el alargado para frotar y la boquilla estrecha para las esquinas más rebeldes. Las fundas son lavables y "sufridas", por lo que basta con el modo estándar y el cepillo alargado para dejarlas limpias, pero en cuanto las retiro comienza la odisea.

Diez minutos después, el resultado final es magnífico. Con el combo de cepillos en conjunción con el modo estándar y el Turbo he dejado el sofá moderadamente limpio y apenas quedan pelos. Eso sí, he tenido que emplearme a fondo, agradeciendo enormemente que sea ligero y compacto para permitirme manipularlo ágilmente con una sola mano y con la otra ir moviendo cojines.

Aquí la cabeza del Conga Rockstar 500 Ultimate no se ha calentado, al usar la potencia máxima en periodos de tiempo muy cortos. Si nos fijamos en la luz indicadora de la batería, la vemos verde, lo que significa que todavía le queda autonomía para seguir en acción.

Limpiando alfombras

Seguimos probando el Conga Rockstar 500 Ultimate, esta vez con la única alfombra que tengo en casa: es pequeña, gorda y tupida, bastante complicada para los robots aspiradores, por lo que acabo limpiándola periódicamente con un aspirador de trineo. Aunque no se mancha demasiado, si que acumula pelos y polvo.

Situamos el cepillo bimaterial en el cepillo "Jalisco" y el tubo extensible para mayor comodidad y procedemos. Para esta misión emplearemos el modo Turbo, si bien por sus dimensiones no tenemos miedo a quedarnos sin batería. El reto está en dejarla tan limpia como con el aspirador de trineo.

El Conga Rockstar 500 Ultimate también da la talla aspirando la alfombra. Por su diseño, nos ha resultado muy cómodo posturalmente recorrer toda su extensión. Además, como no tiene cables, hemos podido realizar las maniobras pertinentes rápidamente. Con apenas un par de pasadas ha bastado para recoger la atrapar que había.

En cuanto a limpieza, aparentemente ha quedado tan bien como cuando he usado el aspirador de trineo en otras ocasiones. Aunque a decir verdad, como suelo limpiarla aproximadamente cada semana, no está demasiado sucia.

Limpiando el coche

Esta es sin una de las pruebas más ambiciosas a la que podemos someter a un aspirador, ya que requiere no solo de potencia, sino también de los accesorios adecuados y una autonomía suficiente como para recorrerlo todo.

Habitualmente suelo aspirar mi coche en el garaje de mis padres con un aspirador de trineo y muy de vez en cuando, en los clásicos servicios de autolavado y limpieza que disponen de maquinaria industrial. Si tienes perro y lo llevas en tu vehículo sabrás perfectamente que has de armarte de paciencia y muchos euros para el aspirador industrial para lograr retirar la gran mayoría de los pelos. Y digo la mayoría porque siempre queda alguno.

La última vez que limpié el interior de mi coche fue para el análisis del Roidmi F8, a finales de abril. En estos meses he ido a la playa unos cuantos veces, a la montaña y mi perra ha venido conmigo en la mayoría de las ocasiones, así que está bastante sucio.

Para esta misión he cargado el aspirador al máximo, habida cuenta de que ya conozco su autonomía aproximada en los diferentes modos y me he llevado conmigo el cabezal motorizado para tapicería, el esquinero y el cepillo alargado, que viene genial para cepillar y mover los pelos enredados en los tejidos.

Mi procedimiento ha sido el siguiente: primero he pasado el cepillo alargado por asientos y salpicadero a potencia media. Después, he retirado las alfombrillas y las he sacudido fuera. A continuación he puesto el cepillo motorizado y he aspirado los asientos y el suelo intercambiando el modo Turbo con el modo estándar y cambiando al esquinero para las zonas de difícil acceso. Finalmente he aspirado a máxima potencia con el cepillo motorizado las alfombrillas.

En el maletero dispongo de una manta especial para mascotas que lo mantiene moderadamente limpio. La extraigo y sacudo para limpiarla. Como he hecho en el habitáculo, primero aspiro con el cepillo alargador y luego con el especial motorizado. Vuelvo a poner la manta y aspiro por encima de ella con el motor especial, de nuevo combinando el modo normal con el turbo

Llevo algo menos de media hora — con pausas para cambiar de zona y cambiar de accesorios — y el resultado es aceptable, ya que buena parte de la suciedad y una gran cantidad de pelos se han ido, si bien todavía quedan algunos. En un coche que no traslade mascotas habitualmente, el resultado sería todavía mejor.

He concluido la limpieza y todavía no me he quedado sin batería. Sí, sé que podría incidir más tiempo y dejarlo aún mejor, pero ya sea con aspirador de trineo, un modelo industrial o con un aspirador de mano, tengo poca paciencia y suelo destinar aproximadamente este tiempo para mi vehículo, un pequeño Polo.

Eso sí, no olvidemos que mi coche es pequeño y que yo no tengo excesiva paciencia, por lo que atendiendo a la autonomía real que hemos comprobado previamente, si queremos realizar una limpieza más exhaustiva a un coche más grande, nos veremos limitados por la batería.

Lo que más me ha gustado es la comodidad de no tener cables y su ligereza, lo que me ha permitido moverme por dentro del coche libremente y pasarlo por lugares de difícil acceso como por debajo de los asientos. Asimismo, destaco la labor de limpieza del cepillo motorizado, cuya acción es notable si los pelos no están muy pegados en el tejido (por este motivo primero froto con el cepillo). Es de agradecer que el aspirador venga con este kit de accesorios para poder adaptarlo a diferentes escenarios de limpieza.

En conclusión, mi coche ha quedado moderadamente limpio de pelos y suciedad gracias a la acción del Conga Rockstar 500 Ultimate. No creo que lo haya dejado ni mejor ni peor que el aspirador de trineo que uso habitualmente, si bien creo que el aspirador industrial succiona más y retira más pelos con menos pasadas.

Cuando compré mi coche, me hice la promesa de llevarlo siempre limpio, para lo cual me compré un aspirador de mano — curiosamente también de Cecotec — que tuve que devolver porque ni la potencia ni la autonomía eran suficientes para retirar los pelos. En este sentido, el Conga Rockstar 500 Ultimate es un aspirador que puede servir perfectamente para la limpieza doméstica de vehículos.

Un dato a tener en cuenta es que durante todo este tiempo probando el Conga Rockstar 500 Ultimate en ningún momento he vaciado su depósito, de dimensiones bastante notables para lo compacto que es este aspirador.

Mantenimiento

El mantenimiento y cuidados de la Conga Rockstar 500 Ultimate viene detallado en la documentación que incluye la caja. Allí se explica con claridad cómo extraer y limpiar el depósito de suciedad, la extracción y limpieza de filtros, cómo extraer los rodillos del cepillo "Jalisco" y limpiarlos. Para limpiar las partes exteriores, usaremos un paño suave y húmeda.

El Conga Rockstar 500 Ultimate no proporciona frecuencia aproximada de sustitución de sus componentes, por lo que seremos nosotros los que tengamos que evaluar el grado de deterioro y el momento de cambiarlos. No obstante y dado su diseño, es posible sustituir filtros, rodillos y batería, algo muy de agradecer teniendo en cuenta su progresiva pérdida de capacidad.

Extracción del filtro

Asimismo, su diseño práctico, robusto y modular permite que lo desmontemos fácilmente, de modo que tanto la limpieza como la sustitución de dichos componentes la podemos realizar nosotros mismos sin necesidad de servicio técnico.

Para intercambiar los rodillos del cepillo "Jalisco", ya sea para limpiar una superficie concreta o para limpiarlos, solo tendremos que darle la vuelta y pulsar el botón de liberación, tirando suavemente de él. Los rodillos son lavables con agua tibia, eso sí, tendremos que secarlos a conciencia antes de volver a ponerlos. Cecotec recomienda la limpieza regular de los cepillos para evitar bloqueos y optimizar su funcionamiento.

La limpieza de depósito y filtros son tareas sencillas: para lo primero liberaremos la pestaña situada en el parte inferior y para el filtro, tiraremos de la pestaña verde de la parte de arriba, extrayendo la pieza completa. Para liberar el filtro, giraremos en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo, posteriormente lo lavaremos con agua y jabón suave.

El fabricante recomienda vaciar el depósito tras cada uso

Conga Rockstar 500 Ultimate, la opinión de Xataka

He estado usando el Conga Rockstar 500 Ultimate durante un par de semanas como aspirador único para toda la casa, sustituyendo a un robot aspirador. Aunque he tenido que hacerlo manualmente, pasarlo no me ha llevado más de diez minutos en mi limpieza diaria, con la ventaja de que al hacerlo a mano podemos incidir mejor en zonas difíciles, como en esquinas, entre las patas de las sillas, espacios estrechos... Aprovechando que tenía un aspirador que funciona en formato de mano, de escoba y vertical, lo he usado para barrer el suelo, aspirar sofás y limpiar mi coche a conciencia, algo que no podía hacer el robot que uso habitualmente.

Del Conga Rockstar 500 Ultimate destaca su potencia y versatilidad, cumpliendo con nota en todas las tareas de limpieza con la que lo hemos puesto a prueba. Su diseño es cómodo para usar con una mano, moderadamente ligero y la cantidad de accesorios y combinaciones nos permiten adaptarlo a escenarios de limpieza de lo más variados.

No enamora por su aspecto, ni su velocidad de carga es la más rápida, pero el tamaño de su depósito y detalles como la posibilidad de combinar los accesorios — mención especial al codo — son de agradecer en las rutinas diarias de limpieza.

La autonomía del Conga Rockstar 500 Ultimate ha sido suficiente en mi casa de dos habitaciones con mascota y en mi pequeño coche, si bien es importante tener en cuenta que para espacios más grandes y necesidades de limpieza intensivas sus aproximados 12 minutos en modo Turbo podrían quedarse cortos, y que se calienta si usamos este modo de forma continua. Aún así, insisto: el modo estándar ha sido suficiente en la mayoría de las situaciones. Como plus, su batería es extraíble, lo que permite una fácil sustitución o incluso contar con una segunda batería de recambio.

Resumiendo: si a su diseño modular y acabados, cantidad y calidad de los accesorios, potencia y autonomía unimos que su precio es de 269 euros, la propuesta de Cecotec es aún más atractiva, haciendo de este aspirador uno de los más interesantes en prestaciones y precio.

Y es que el Conga Rockstar 500 Ultimate ofrece características similares a las de otros modelos del mismo estilo como las Dyson o incluso la Roidmi F8 Storm del ecosistema Xiaomi, pero a un precio más ajustado.

