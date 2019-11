Comprar en Black Friday y regalar en Navidad: qué pasa si quiero devolver un regalo

Cada año comienzan antes los preparativos de Navidad: las calles decoradas con luces y adornos...y también las compras. No es para menos: con eventos como el Día del Soltero , el Black Friday y el Cyber Monday, somos muchos los que nos lanzamos a adelantar nuestras adquisiciones para ahorrar algo de dinero. Tras la recepción, toca envolverlo y esconderlo hasta el 24 de diciembre o peor aún, el 6 de enero. Pero, ¿qué pasa si al abrir el regalo descubrimos que está defectuoso o simplemente no le gusta? Han pasado semanas y quizás ya sea tarde para devolverlo. Hemos hablado con los principales comercios para que nos expliquen cuál es su política en estos casos.

Al margen de comprar el regalo en China o si nos decantamos por hacerlo en plataformas donde cada vendedor tiene su política, como es el caso de eBay o Aliexpress, los comercios disponen de un plazo para poder devolver los artículos sin explicaciones en caso de que estos no funcionen adecuadamente, que en algunos casos se amplía para ocasiones especiales como esta. No obstante, si no llegamos a tiempo, siempre nos quedará la garantía. Esto es lo que podemos esperar de grandes comercios si compramos en el Black Friday:

Amazon

Desde el departamento de comunicación de Amazon nos comunican que ya está disponible en su web cuál será la política de devolución de los productos vendidos por Amazon (ojo porque en esta plataforma también hay terceros que venden sus productos sujetos a sus propias condiciones) para el Black Friday y esta es más amplia de lo habitual:

"Para facilitar la devolución de tus compras navideñas hemos ampliado el periodo de devoluciones. Los productos enviados por Amazon.es entre el 1 de noviembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, ambos incluidos, podrán devolverse hasta el 28 de febrero de 2020 incluido. Esta política es válida para productos vendidos por vendedores terceros y enviados por Amazon, así como para productos que tienen el logo de Prime, que son vendidos y enviados por terceros. A los productos enviados a partir del 7 de enero se les aplicará la política de devoluciones estándar de 30 días. "

También es interesante destacar que si usuario de Amazon Prime puedes disfrutar de envíos rápidos y gratis, ofertas especiales, Prime Video, Prime Reading, Prime Music y más ventajas. Su coste es de 36 euros/año, aunque con una prueba gratis de 30 días. Y si eres estudiante universitario, ser de Prime Student cuesta la mitad y tienes 90 días de prueba.

Carrefour

La multinacional de origen francés dispone de una política de devoluciones que no cambia para el Black Friday. Eso sí, atención antes de comprar porque Carrefour también cuenta con un marketplace donde terceros comercializan sus productos.

Como nos han confirmado desde Carrefour y detallan en su web, si compramos un producto en Carrefour:

"Tras recibir el pedido en casa el cliente dispone de 60 días para devolver o cambiar el producto. Como el Black Friday es a finales de noviembre, le daría tiempo a devolverlo después de las fiestas."

El Corte Inglés

La política de devoluciones habitual de El Corte Inglés es de 14 días naturales, pero desde el departamento de electrónica nos comunican que a partir del Black Friday se activa una ampliación del plazo hasta el 15 de enero. Es decir, que podremos comprar sin problemas estos días de rebajas y, en caso de desear devolverlo tras abrirlo, podremos hacerlo en las condiciones habituales.

FNAC

FNAC es uno de los comercios que establece unos plazos especiales de devolución para productos adquiridos en Black Friday. Así, habitualmente el cliente dispone de "derecho de desistimiento sin necesidad de justificación en un plazo de 14 días naturales, salvo para juguetes, libros, papelería, cofres experiencia, música cine y merchadising que dispones de 30 días naturales desde su recepción. ", algo que leemos en su sección de ayuda.

Desde FNAC nos comunican que:

"Los clientes que adquieran un producto tecnológico en FNAC durante Black Friday podrán devolverlo hasta el día 31 de enero cumpliendo las condiciones habituales".

En la web de FNAC todavía no está disponible el landing con las condiciones aplicables para el Black Friday.

Media Markt

En Media Markt tampoco cambian las condiciones de cambio o devolución de las compras, por lo que serán las mismas que a lo largo del año. Atención porque estas cambian en función de dónde compremos el regalo:

60 días para las compras abonadas con la MediaMarkt Club Card, tanto en tienda física como en la web

30 días para compras online a contar desde la fecha de entrega

14 días para compras realizadas en tienda física

Esto se traduce en que, a no ser que realicemos la transacción con la MediaMarkt Club Card, si abrimos el regalo y descubrimos que no funciona adecuadamente o no es lo que queríamos, no podremos devolverlo.

Worten

Aunque el plazo de devoluciones habitual de Worten es de 15 días y de 30 días si dispones de la tarjeta Tarjeta Worten Soluciona, desde el departamento de comunicación de Worten nos indican que el plazo de devolución se amplía:

"Los clientes que efectúen compras a partir del día 04 de noviembre de 2019, podrán solicitar la devolución por satisfacción hasta el día 07 de Enero del 2020. Por lo que si usted realiza la compra tendrá este periodo de tiempo para realizar la devolución del artículo, en caso que el artículo venga con daños físicos deberá de notificarlos dentro de las primeras 24 horas".

En la landing de Black Friday de Worten no aparecen detalladas estas condiciones de devolución.