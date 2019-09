Si eres estudiante universitario, ser de Amazon Prime te cuesta la mitad: 18 euros/año con 90 días de prueba gratis

Si no vas muy boyante, como es el caso de muchos estudiantes universitarios, que Amazon Prime subiera sus precios en España hace poco más de un año seguro que te hizo pensarte dos veces continuarla. Pero si eres estudiante, Amazon tiene una oferta muy atractiva para que te hagas Prime: pagar la mitad.

Así, con Amazon Prime Student la tarifa anual pasa a ser de 18 euros. Además, dispondrás de 90 días de prueba frente a los 30 habituales. ¿Cómo acceder a Amazon Prime Student?

Qué es Amazon Prime Student y qué ofrece

Desde hoy, Amazon tiene una nueva modalidad de Prime: Prime Student, una suscripción exclusiva para estudiantes universitarios adscritos a centros educativos de España con un coste de 18 euros al año.

Amazon Prime Student ofrece exactamente lo mismo que Amazon Prime, pero a mitad de precio: servicio de envíos rápidos, gratis e ilimitados sin coste adicional, la suscripción a Prime Video para disfrutar de películas y series como 'The man in the high castle', escuchar más de 2 millones de canciones y cientos de listas de reproducción sin publicidad en Prime Music, cientos de eBooks en Prime Reading, contenido adicional para Twitch Prime, almacenamiento de fotos gratis e ilimitado con Amazon Photo, acceso Prioritario a las ofertas flash y eventos como el Prime Day.

A decir verdad, ser de Prime Student ofrece más ventajas, especialmente en materia de descuentos para material escolar, moda, electrónica y hasta para cocinar. Y es que en la época universitaria muchos se curten en la ardua tarea de desenvolverse en la cocina.

Estos son las secciones y descuentos ofrecidos por Amazon Prime Student:

Hasta el 20% en productos de uso diario para la universidad de la marca AmazonBasics.

Hasta el 10% de descuento adicional en prendas de Amazon Moda.

Hasta el 10% de descuento en tablets Microsoft.

Hasta el 20% de descuento en patinetes eléctricos SmartGyro.

Hasta el 15% de descuento en Polar para las actividades deportivas.

Hasta el 10% en móviles OnePlus.

Hasta el 10% de descuento en productos de cocina Lekué.

Finalmente, también su periodo de prueba es mayor: de los 30 días habituales se pasa hasta los 90 días, momento en el cual podrán decidir si mantener su suscripción por 18 euros/año hasta que se gradúen (máximo de 4 años), o por el contrario, cancelarla.

Cómo hacerse de Amazon Prime Student

Para suscribirse a Amazon Prime Student es necesario facilitar la dirección de correo electrónico proporcionada por tu universidad y completar un proceso de validación para verificar que en ese momento estás estudiando una carrera universitaria. Asimismo, es necesario facilitar un método de pago y una dirección de facturación.

En caso de no haber recibido un email académico, es posible completar la suscripción a Amazon Prime Student enviando a un certificado escolar que mencione nombre, nombre del centro universitario y el año de validez o bien una tarjeta de identificación del estudiante donde conste nombre, nombre del centro universitario y el año de validez. En cuestión de 3 - 5 días laborables podrás completar el registro.

Esta suscripción a Amazon Prime Student por 18 euros/año tiene una duración máxima de cuatro años, el mismo tiempo (en teoría) que dura un grado. Al concluir este periodo, será posible convertir esta suscripción de estudiante al plan de Amazon Prime, pasando a pagar 36 euros anuales.

