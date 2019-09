¿Empiezas un nuevo curso y vas a hacer una compra tecnológica? Estas son las compañías que ofrecen descuentos educativos

Cambiamos la hoja del calendario y nos topamos con septiembre, el mes de la vuelta al colegio, instituto o universidad, si eres estudiante. El adiós a las vacaciones y la vuelta a la rutina conlleva también la preparación para el inminente nuevo curso, lo que implica la adquisición de libros y material escolar, y en muchos casos la renovación tecnológica: comprar un nuevo ordenador, tableta, software... Si es tu caso, algunas empresas suavizan esta vuelta al cole con ofertas exclusivas para el sector educativo, que en algunos casos no solo afectan a estudiantes, sino también a trabajadores del centro. Para ayudarte a aprovecharlas, las hemos localizado y recopilado.

Apple

Apple ofrece en sus tiendas un descuento para el sector educativo que está activo durante todo el año, si bien durante septiembre las ventajas son más atractivas. Así, además de contar con descuentos en ordenadores de Apple y en el iPad, en este periodo también regalan unos auriculares Beats Solo3 Wireless y un descuento en su programa AppleCare+ del 20%.

El ahorro puede ser de hasta 329 euros si compras un Mac y de 104 euros si compras un iPad. Asimismo, hay otras promociones interesantes como el descuento para estudiantes en Apple Music, el servicio de música en streaming de Apple. Esta promoción está vigente en varios países, por lo que las tarifas varían, pero en el caso de España el plan individual baja desde los 9,99 euros/mes hasta 4,99 euros durante 48 meses.

También existen rebajas en la adquisición de software profesional para educación, de modo que el pack que incluye Final Cut Pro X, Logic Pro X, Motion 5, Compressor 4 y MainStage 3 se queda en 229,99 euros.

Para beneficiarse de estos descuentos es necesario introducir tu correo electrónico de estudiante en UNiDAYS, que acredita que o bien estás estudiando o trabajas en un centro educativo. Ese proceso habitualmente requiere el envío de una copia de la matrícula o del contrato de trabajo para su verificación.

Dell

Dell cuenta en su página web con un programa de ahorro para alumnos de más de 18 años que cursen un grado superior o universitario, ofreciendo hasta un 20% de descuento en sistemas y dispositivos electrónicos orientados a los estudios.

Para acceder al programa es necesario registrarse con un correo electrónico académico y una copia de tu carné de estudiante o un certificado educativo. Tras la validación, recibiremos un código de descuento que podremos aplicar durante el proceso de compra en la tienda online de Dell para ordenadores, monitores y proyectores.

No hay un umbral de gasto mínimo, es acumulable a otros códigos de descuento, se restringe a la web de de Dell España — ya que los porcentajes de oferta varían — y solo podremos usarlo una vez por pedido, con un máximo de dos pedidos anuales. Este código se puede solicitar cada curso mientras sigas estudiando.

Concretamente, el programa ofrece un 5 % de descuento de ordenadores de la gama Inspiron, 10 % en XPS y Alienware, un 10 % de descuento en pantallas y un 20 % en otros accesorios de la marca Dell. Además, al registrarnos también recibiremos ofertas especiales de campañas en nuestro correo.

HP

En la web HP Store España también hay una sección orientada a estudiantes. Si queremos acceder a ella, tendremos que registrarnos con el email que nos haya proporcionado nuestro centro educativo y que nuestra universidad forme parte de la red de la comunidad. En caso de no disponer de correo electrónico académico, será necesario aportar información adicional para completar el registro.

Procedemos a registrarnos con nuestra cuenta de estudiantes — actualmente estoy estudiando en la UNED — y, tras introducir nuestros y una contraseña robusta, nos envían un código de verificación al correo que tendremos que pegar en la web de HP. Será necesario introducir más datos relativos a nuestra carrera para concluir el proceso. Una vez registrados, seremos redirigidos a la portada de la HP Store, donde veremos sus productos con el precio para estudiantes sin restricciones.

Las rebajas entre los dispositivos varían enormemente en función del modelo elegido, pero son muy atractivos: en portátiles vemos descuentos de hasta el 39%, en torres de sobremesa hay modelos con un 19% de rebaja, en All in One alguno alcanza el 20% de rebaja. Además, no solo hay precios especiales para ordenadores: monitores, impresoras y accesorios salen más baratos si nos registramos como estudiantes.

Microsoft

En la tienda online de Microsoft existe una sección para el sector educativo con descuentos en hardware, software, accesorios e incluso consolas Xbox, porque no todo va a ser estudiar. Asimismo, disponen de una sección propia para el sector educativo.

Las mejores ofertas las encontramos en productos Surface, con rebajas de hasta 427,35 euros en packs que incluyen la Surface Pro — o el Surface Laptop 2 — con accesorios como el pen o la funda y software como Office 365. Otra opción es comprar solo los accesorios a un precio ligeramente más bajo. Si solo necesitamos software, podemos comprar diferentes versiones de Windows 10 y Office 365 con descuento en otra sección específica de su tienda. En esta sección de estudiantes, Microsoft lista packs de Xbox, sin embargo los precios son los de la tienda habitual.

Si queremos aprovechar estos descuentos para el sector educativo es necesario disponer de una cuenta de Microsoft y culminar un proceso de comprobación, donde verificarán que eres estudiante o profesor.

K-tuin

En K-tuin también hay ofertas exclusivas para el sector educativo que podremos aprovechar tanto en comercios físicos como en su tienda online. Si compras un ordenador Mac hay dos opciones de las que puedes beneficiarte: llevarte unos AirPods y 100 euros para equiparlo en dinero Ktuin o un 10% de descuento sobre su PVP y 100 euros para equiparlo en dinero K-tuin. En caso de que quieras comprar un iPad, iPad Air o iPad Pro, la oferta es de un 5% más 100 euros para equiparlo en dinero K-tuin.

Para aprovechar los descuentos para el sector educativo de K-tuin será necesario justificar que somos estudiantes mayores de 18 años, profesores o personal no docente de un centro educativo. En la práctica, sirve con el carné universitario, la matrícula o un certificado del centro. Si somos personal educativo, podremos adjuntar una nómina, contrato o un certificado expedido por el centro.

Western Digital

Si necesitas un disco duro para almacenar tus apuntes y trabajos, o crear tu propia nube personal, en la Western Digital Store ofrecen un descuento del 20% en sus dispositivos para estudiantes, profesores y mayores de 55 años.

Para que ese descuento sea efectivo es necesario acreditar nuestra condición con un carnet universitario. Esta rebaja no se aplica ni a los impuestos ni a los gastos de envío. Tras recibir el cupón solo podremos comprar cinco unidades y no será acumulable a otras ofertas.

OnePlus

La firma china OnePlus dispone de una sección en su web exclusiva para estudiantes llamada Student Beans. En ella podremos lograr hasta un 10% de descuento en cualquier pedido que podremos ejecutar en la página de pago. Más concretamente, de un 5% en un dispositivos y un 10% en accesorios.

Si queremos aprovecharla, tendremos que verificar nuestra identidad como estudiantes. En los términos y condiciones de esta sección se indica que esta verificación solo es válida durante un año — pudiéndola renovar al año siguiente — y es necesario disponer de una cuenta de OnePlus.

Autodesk

Autodesk es la firma detrás de software tan utilizado en las carreras técnicas como AutoCAD, y en su página web dispone de un área para estudiantes desde la que podremos descargar gratis programas como el propio AutoCAD, Maya, Inventor o TinkerCAD, el software para impresión 3D, entre otros. Asimismo, también ofrece certificaciones de su software que podrían sernos útiles a nivel curricular o profesional.

Para aprovecharnos de estas descargas gratuitas es necesario demostrar que eres estudiante o trabajador de un centro educativo, especificando información relativa a nuestros estudios como la carrera o la universidad.

Adobe

Adobe, la empresa detrás de software tan ilustre como Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom o Acrobat, dispone de descuentos especiales para el sector educativo a través de Creative Cloud. Así, puedes emplear Photoshop y Lightroom en modo multiplataforma por 12,09 euros/mes. Otra opción más completa es la de disfrutar de más de 20 aplicaciones (incluidas Photoshop, Illustrator e InDesign), además de 100GB de espacio, por 19,66 euros/mes.

Esta promoción es válida para profesores y estudiantes de más de 13 años que no lo hayan solicitado antes y está sujeta a una permanencia de un año, renovándose un segundo de forma automática.

Finalmente, también las instituciones disponen de planes especiales para que ofrezcan licencias a sus propios estudiantes. Si no tienes claro si es el caso de tu centro educativo, mejor preguntar antes.

Google

Google for Education es el área de Google centrada en la educación. Su misión es proporcionar una serie de recursos TIC para las aulas en forma de software, formación y asesoramiento en la materia. Aunque no ofrece descuentos en hardware como sus Chromebooks, a efectos prácticos los estudiantes pueden verse beneficiados por la posibilidad de disfrutar de espacio ilimitado en Google Drive.

Desgraciadamente como estudiante no puedes activarlo de forma individual, sino que depende de si el centro en el que estás estudiando tiene ese acuerdo en vigor con Google.

Spotify

Hemos repasado qué ventajas presenta ser estudiante a la hora de adquirir hardware y software para tu carrera, pero no solo de hincar codos vive el estudiante. Sin ir más lejos, Spotify dispone de una oferta para estudiantes para disfrutar del plan premium por 4,99 euros, exactamente la mitad de lo que cuesta habitualmente.

Eso sí, este descuento está acotado a estudiantes de instituciones de enseñanza superior acreditadas que todavía no hayan probado Premium, es decir, que puede haber universidades fuera de esta promoción, no se aplica a docentes ni a estudiantes que ya hayan probado el modo sin anuncios del popular servicio de música en streaming.

Si se cumplen las premisas anteriores, será necesario atravesar con éxito un proceso de comprobación para aprovechar esta tarifa especial de estudiantes de Spotify.

