Qué es lo más importante en un ordenador portátil: cuál comprar según tus necesidades

Muchas veces pensamos que un determinado ordenador (sea o no portátil), sobre todo si es caro, ha de servir para diferentes tareas, pero no siempre es así; o al menos, no es recomendable guiarnos únicamente por esto. Es importante que conozcamos qué es lo que estamos comprando —algo que se extiende a cualquier dispositivo— para dar con el modelo que más se ajuste a nuestras necesidades.

Por este mismo motivo, hemos querido escribir este artículo para enfocar la compra de un ordenador portátil en función de la tarea que vayamos a realizar, ya sea para trabajar, para jugar, para estudiar o por otros motivos. Además, también vamos a recomendar algunos ordenadores en función de cada una de estas tareas.

Nuestra selección de ordenadores portátiles, de un vistazo

Samsung Galaxy Book4, con un diseño ultrafino y con sistema operativo Windows 11 Home preinstalado.

MSI Katana 15, con tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060 y con capacidad de almacenamiento de 1 TB (SSD).

MSI Sword 16, con procesador Intel Core i9 14900HX, tarjeta gráfica RTX 4060 y con 32 GB de almacenamiento SSD.

HP VICTUS 16, Con procesador Intel Core i7-13700 y con tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070.

LG Gram 14, con un diseño ultraligero y con batería con autonomía teórica de hasta 29,5 horas.

Si lo quieres para ofimática

Lo más sencillo es elegir un ordenador portátil para ofimática, ya que puede servirnos casi cualquier modelo. Eso sí, cuidado con elegir cualquier ordenador barato, ya que es recomendable evitar aquellos que en poco tiempo comiencen a funcionar de forma mucho más lenta que al principio cuando lo estrenamos.

Para elegir uno de estos ordenadores, podemos englobar diferentes tareas: ofimática, navegar por Internet, ver contenido (sobre todo en streaming) o incluso para estudiar. Cabe mencionar que en estos ordenadores podemos encontrarnos dos opciones: con o sin Windows. En estos casos, se suele apostar por aquellos modelos que ya cuentan con el sistema operativo instalado; más por comodidad que por otra cosa.

Si lo quieres para trabajar

Ahora bien, para elegir un ordenador portátil para trabajar es importante que conozcas bien las tareas que vas a realizar, para así poder elegir lo que más se ajuste a tus necesidades.

El peso de un ordenador . El peso de un ordenador portátil es importante, pero sobre todo lo es si vas a trabajar fuera de casa. En el caso de que tengas teletrabajo y estés buscando un ordenador portátil para trabajar únicamente (o mayoritariamente) en casa, puede que el peso no te suponga un problema y que puedas priorizar otras características.

. El peso de un ordenador portátil es importante, pero sobre todo lo es si vas a trabajar fuera de casa. En el caso de que tengas teletrabajo y estés buscando un ordenador portátil para trabajar únicamente (o mayoritariamente) en casa, puede que el peso no te suponga un problema y que puedas priorizar otras características. Potencia del ordenador . Lo mismo ocurre con la naturaleza del trabajo. Si las tareas son exigentes, lo más recomendable es que elijas un ordenador potente, que sea capaz de aguantar perfectamente la jornada de trabajo. Pero, en cambio, si estas tareas no son demasiado exigentes, puedes apostar por otros modelos más baratos y menos potentes.

. Lo mismo ocurre con la naturaleza del trabajo. Si las tareas son exigentes, lo más recomendable es que elijas un ordenador potente, que sea capaz de aguantar perfectamente la jornada de trabajo. Pero, en cambio, si estas tareas no son demasiado exigentes, puedes apostar por otros modelos más baratos y menos potentes. La batería. Si vas a trabajar fuera de casa, la apuesta más segura es un ordenador que cuente con una buena batería; como mínimo, que aguante las ocho horas de trabajo, pero si ofrece al menos 10 o 12 horas, mucho mejor.

Lo quieres para editar fotos y vídeos

Ya sea por trabajo o por afición, la edición de fotos y, sobre todo, de vídeos tiene un gran impacto en los componentes del ordenador, especialmente en la CPU. Podría considerarse que un ordenador gaming puede servir para editar fotografías y vídeos, pero hay que poner especial atención al número de núcleos físicos, al número de hilos de ejecución y a la frecuencia de trabajo del reloj. Para estas tareas, es recomendable que el procesador, sea Intel o AMD, cuente por lo menos con cuatro núcleos físicos y ocho hilos de ejecución.

Otro aspecto que pueden interesar para editar fotos y vídeos es la RAM. Al tener que ejecutar diferentes aplicaciones exigentes, es recomendable que, como mínimo, el ordenador cuente con al menos 16 GB de RAM, pero lo recomendables que cuente con 32 GB.

Si lo quieres para jugar

A la hora de elegir un ordenador gaming, lo recomendable es que se priorice el hardware por encima de otros aspectos como el diseño o el peso, sobre todo si se tiene un presupuesto ajustado, ya que esto impide que haya una mayor libertad a la hora de encontrar el ordenador que más se ajuste a las necesidades.

El procesador . Para el procesador, recomendamos que el ordenador cuente con un procesador Intel Core i5 o i7 de 13ª o 14ª generación o un procesador AMD Ryzen 5 o 7 de 6ª o 7ª generación.

. Para el procesador, recomendamos que el ordenador cuente con un procesador Intel Core i5 o i7 de 13ª o 14ª generación o un procesador AMD Ryzen 5 o 7 de 6ª o 7ª generación. RAM y almacenamiento interno . Lo mínimo que se le debe exigir a un ordenador portátil es que cuenta con al menos 16 GB de RAM DDR4 y frecuencia de 2.666 MHz, pero si es más mucho mejor. Lo mismo ocurre con el almacenamiento interno, al menos ha de tener un SSD (y no HDD) de 512 GB, pero si encuentras un ordenador con mayor almacenamiento, mucho mejor.

. Lo mínimo que se le debe exigir a un ordenador portátil es que cuenta con al menos 16 GB de RAM DDR4 y frecuencia de 2.666 MHz, pero si es más mucho mejor. Lo mismo ocurre con el almacenamiento interno, al menos ha de tener un SSD (y no HDD) de 512 GB, pero si encuentras un ordenador con mayor almacenamiento, mucho mejor. Especial atención a la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica dedicada es uno de los componentes más importantes de un ordenador (portátil o no) para jugar. Por lo general, encontramos ordenadores que cuentan con tarjetas gráficas de NVIDIA, y una apuesta segura es irse a la gama RTX 3.000 en adelante. Aunque, si el presupuesto lo permite, muchas veces se ven ofertas en ordenadores por aproximadamente 1.000 euros que cuentan con tarjetas gráficas NVIDIA RTX 4060 y 4070.

Nuestra selección de ordenadores portátiles

Samsung Galaxy Book4

Este ordenador portátil de Samsung destaca principalmente por su diseño ultrafino, lo que permite poder llevarlo a cualquier parte sin ningún problema. Es ideal para tareas "sencillas", de ofimática y trabajo poco exigente principalmente. Viene equipado con un procesador Intel Core i5-1335U y dispone de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, su pantalla es de 15,6 pulgadas y viene con Windows 11 Home preinstalado.

MSI Katana 15

Si estás buscando un buen ordenador portátil para trabajar, y que permita jugar a un buen número de videojuegos, este modelo de MSI es interesante por varias razones. La primera es que monta un procesador Intel Core i7-13620, pero también porque integra una tarjeta gráfica RTX 4060 de 8 GB. No viene con sistema operativo, pero dispone de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD.

MSI Katana 15 Hoy en Amazon — 1.129,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

MSI Sword 16

En otra gama de MSI tenemos el Sword 16, un ordenador potente para trabajar y para jugar a videojuegos. Monta un procesador Intel Core i9 14900HX y su tarjeta gráfica es una RTX 4060. Su pantalla es de 16 pulgadas y, aunque tampoco viene con Windows instalado, dispone de unos generosos 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

HP VICTUS 16

En cambio, si buscas un ordenador para un uso más orientado al gaming, pero cuyo diseño se aleja bastante de este tipo de ordenadores, el HP VICTUS 16 es una muy buena opción de compra. Su precio es elevado, pero hablamos de un ordenador potente que monta un procesador Intel Core i7-13700 junto con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 y 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

HP VICTUS 16 Hoy en Amazon — 1.749,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LG Gram 14

Por último, otro ordenador que es bastante interesante es el LG Gram 14, un portátil que destaca principalmente por su diseño ultraligero con pantalla de 14 pulgadas, por lo que es ideal para llevarlo a cualquier parte. Su pantalla es antirreflejos y su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 29,5 horas.

LG Gram 14 Hoy en Amazon — 949,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Samsung, MSI, HP, LG

En Xataka Selección | Mejores all in one: cuál comprar y ordenadores recomendados para toda la familia y profesional desde 600 euros

En Xataka Selección | Guía de compra de ordenadores de sobremesa de menos de 500 euros con Windows (2022)