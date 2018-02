El Amazfit Bip que presume de 45 días de autonomía se postula como heredero de Pebble

Que Pebble haya desaparecido de nuestras vidas es una pequeña tragedia tecnológica, pero puede que ese testigo no se haya perdido del todo.

Es lo que parece al descubrir el Amazfit Bip, un reloj inteligente orientado a la cuantificación personal que tiene un diseño simple y divertido y que destaca por una promesa estupenda: 45 días de autonomía de batería.

La herencia Pebble

Que esa promesa venga con letra pequeña sería lo normal, pero incluso teniendo la mitad de esa autonomía como dato real nos haría encontrarnos con un reloj inteligente que por fin aliviaría la que suele ser la mayor crítica para estos dispositivos.

Los Pebble originales precisamente presumían de autonomías "casi milagrosas" que solían superar la semana de uso (al menos en sus primeros dispositivos) gracias al uso de pantallas "LCD transflectivas" de bajo consumo, pero los smartwatch basados en Android Wear o en watchOS suelen tener que cargarse cada día.

Eso convierte a este dispositivo en un potencial heredero de los productos con los que Pebble trató de triunfar en el mercadom y que destacaban tanto por su simplicidad como por esa autonomía de batería.

Muchas luces y alguna sombra en el Amazfit Bip

El Amazfit Bip que se pone ahora a la venta de forma oficial en Estados Unidos es un prometedor contendiente en este segmento: Huami, la subsidiaria de Xiaomi responsable de su fabricación, lleva tiempo ofreciendo dispositivos interesantes en el campo de los relojes inteligentes, pero podría dar el campanazo con un dispositivo sorprendente por precio y prestaciones, al menos sobre el papel.

El Amazfit Bip es compatible con Android e iOS, tiene pantalla táctil a color, y ofrece tanto sensores para la cuantificación personal (ritmo cardíaco o monitorización del sueño incluidas) como GPS. Puede que con el GPS la autonomía baje, pero en Amazfit aseguran que incluso con las notificaciones funcionando no deberíamos tener que cargar el reloj en un mes.

Aún así, no dispondremos de algunas opciones interesantes en otros dispositivos: aunque podremos recibir notificaciones no podremos contestarlas desde el reloj, como tampoco podremos hacer o recibir llamadas ni reproducir música desde el reloj. La resistencia al agua permite utilizarlo en la ducha por ejemplo, pero no es recomendable practicar deportes acuáticos como la natación con este reloj.

Esta pulsera cuantificadora se presentó en China el pasado mes de julio y desde entonces era posible adquirirla en tiendas online y de importación, pero ahora se pone a la venta en Estados Unidos, donde está disponible en cuatro colores y a un precio es de 99,99 dólares.

Vía | VentureBeat

Más información | Amazfit Bip En Xataka | Defender los smartwatches como regalo navideño es cada vez más difícil