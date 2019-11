Honor Band 5, análisis: una pulsera todoterreno y versátil que consolida a Honor como referente en calidad precio

Las pulseras cuantificadoras son un excelente complemento para hacer deporte o estar al tanto de las notificaciones del móvil sin tener que sacarlo del bolsillo todo el rato. Pero no todo el mundo está dispuesto a gastar mucho dinero en ellas. Entre las numerosas opciones que hoy ofrece el mercado, una de las más destacadas es la pulsera inteligente de Honor. Hemos estado probándola durante más de un mes y aquí os dejamos nuestro análisis de la Honor Band 5.

Unas semanas antes de empezar a probar la Honor Band 5, también pude probar a fondo la Xiaomi Mi Band 4. No sorprenderá a nadie comentar que las dos pulseras son bastante parecidas, tanto en diseño, funciones como en precio. Esta ha sido nuestra experiencia con la Honor Band 5, en qué destaca más, cuáles son sus puntos flojos y qué nos ha parecido como smartband. Atentos, porque por menos de treinta euros tenemos una pulsera bastante útil y muy cómoda.

Ficha técnica de la Honor Band 5

Honor Band 5 Pantalla AMOLED 0,95" 240 x 120px

282ppp, Cristal 2.5D Resistencia Hasta 50m de profundidad Sensores Frecuencia cardiaca, nivel de oxígeno en sangre, sensor IMU de 6 ejes Batería 100 mAh Dimensiones y peso 43 x 17,2 x 11,5 mm

22,7 g Compatibilidad Android 4.4 o superior

iOS 9.0 o superior Conectividad Bluetooth 4.2 Precio 29,99 euros

Un diseño tan liviano que se agradece

La Honor Band 5 sigue las líneas de diseño de otras smartbands. No estamos ante la pulsera más premium y sólida, pero en su lugar se apuesta por un cuerpo muy liviano que sienta realmente bien una vez nos la colocamos. El peso total es de 23 gramos y su correa de silicona es suave y flexible.

La pantalla está totalmente integrada en el cuerpo de la pulsera y no es extraíble, lo que ayuda a aumentar esa sensación de durabilidad. Nuestra unidad es la de color negro y se ha mantenido relativamente limpia. Para aquellos interesados, también está disponible en azul y en rosa.

Justo debajo de la pantalla encontramos un botón táctil, perfectamente integrado. El panel AMOLED de la Honor Band 5 mide 0,95" y es a todo color, pero lo más interesante es que con un fondo negro, la imagen queda bien fusionada con el cuerpo de la pulsera.

La correa cuenta con un acabado rugoso y tenemos diecisiete agujeros en un lado, más otros ocho. Es bastante adaptable, desde las muñecas más pequeñas hasta la más grandes. Si bien, comentar que el mecanismo de cierre no ofrece tanta sensación de fiabilidad y resistencia como el cuerpo principal. Durante este mes no se nos ha roto y sigue como el primer día, pero esa sensación cada vez que nos la quitamos y ponemos está.

No es la pulsera inteligente más sólida ni premium, pero es muy ligera y adaptable. Algo que con el paso de las semanas hemos agradecido.

La Honor Band 5 es resistente al agua hasta 50 metros y comentar que la hemos utilizado en numerosas ocasiones bajo el agua de la piscina y de la ducha sin problemas. Esta Honor Band no es muy atractiva, no tiene un diseño característico y la sensación al ponérsela es muy "plasticosa", pero sí es bastante efectiva. Es cómoda de llevar, ligera y en ocasiones no te acuerdas que está ahí, algo que a veces se agradece.

Experiencia de uso: notificaciones a todo color

La pantalla AMOLED de la Honor Band 5 es sorprendentemente buena para el rango de precio del que hablamos. El brillo es elevado, el contraste es excelente, el color es llamativo y es agradecida de utilizar. Incluso en exteriores, con el brillo al cuarto nivel es suficiente para poder leer las notificaciones que nos lleguen. Adicionalmente dispone de un modo noche, para atenuar el brillo automáticamente, aunque no deja especificar la franja horaria.

La respuesta táctil es quizás el punto que sí nos hubiera gustado que fuera algo mejor. Es un panel táctil que responde bien, pero en algunas ocasiones no detecta bien nuestro gesto o pulsa donde no debe. Hoy en día poco más se le puede pedir a una pulsera así, pero en comparación con otras pulseras más caras sí hemos visto una diferencia.

El panel AMOLED de la Honor Band 5 es colorido, ofrece buen tamaño y tiene una gran visibilidad en exteriores. Únicamente nos habría gustado encontrar una mejor respuesta táctil.

A nivel de interfaz, tenemos unos menús coloridos y bien diseñados, con iconos a todo color y de buen tamaño para no perdernos. Desde la pantalla principal tenemos la 'watchface' que elijamos y deslizando de arriba a abajo accederemos a los pasos, la frecuencia cardíaca, la monitorización de oxígeno en sangre, el sueño, los modos de entrenamiento, los últimos mensajes, los ajustes y un panel adicional para la reproducción de música, disponible desde una reciente actualización.

Desde la propia aplicación de salud de Huawei podemos cambiar las esferas de reloj. La oferta inicial era bastante alta, pero con el paso de las semanas han ido incorporando nuevas esferas. Estas esferas también pueden cambiarse desde la propia pulsera, aunque únicamente las que ya tengamos instaladas.

La Honor Band permite recibir notificaciones de las aplicaciones que queramos, entre ellas WhatsApp, donde podremos leer el mensaje. La limitación es de 45 caracteres y a veces se queda algo corta, pero en su mayoría funcionará correctamente.

La aplicación de salud de Huawei se encuentra disponible de manera gratuita tanto en Google Play como en la app Store y funciona con dispositivos Android 4.4 o superior o iOS 9.0.

Hay una gran cantidad de opciones que encontraremos en la aplicación de salud o desde la propia sección de ajustes de la pulsera. Desde girar la muñeca para activar la pantalla, buscar el teléfono, aviso de llamadas, temporizador, activador de la cámara del móvil, cronómetro o establecer alarmas.

Sorprende encontrar en un dispositivo de esta gama de precio tantas herramientas. Y además habiendo recibido numerosas actualizaciones a lo largo de estas semanas. Pequeños añadidos que quizás no utilizaremos todos los días, pero convierten a este accesorio de bajo coste en un interesante complemento.

Autonomía: alrededor de la semana

La batería de la Honor Band 5 es de 100 mAh y ofrece un resultado solvente. Durante este mes, hemos obtenido una media de entre cinco y seis días de autonomía sin pasar por el cargador. Honor promete que la pulsera es capaz de alcanzar los 20 días en espera, pero con un uso habitual a base de recibir notificaciones, hacer un seguimiento del sueño y con la medición de frecuencia cardíaca TruSeen 3.0 activa, lo habitual es que estemos algo por debajo de la semana.

Con la medición de frecuencia cardíaca activa, la media que hemos obtenido de autonomía se encuentra alrededor de los 5-6 días.

Estamos ante una autonomía ligeramente inferior a lo que vimos con otra pulsera con pantalla AMOLED como es la Mi Band 4, cuya autonomía nos pareció ligeramente superior haciendo un uso equivalente. Honor promete una autonomía de unas dos semanas, pero en nuestras pruebas nos hemos quedado bastante por debajo de ello. Algo por otro lado esperado.

Otro aspecto diferente es el cargador. Aquí el mecanismo es bastante único y extraño. Al no tener una pantalla extraíble, lo que nos ofrece Honor es un pequeño accesorio que se conecta a la parte trasera de la pulsera. El encaje no es muy bueno y el cable es bastante corto, aunque se agradece no tener que desmontar la pulsera para cargarla. La alimentación se realiza a través del puerto microUSB y aunque no tenemos carga rápida, completar su batería tarda poco más de una hora, alcanzando aproximadamente el 40% en media hora.

Monitorizando con la Honor Band 5

Una de las fortalezas de la Honor Band 5 es su completa monitorización. Y es que pese a tener un precio de menos de 30 euros, tenemos todo tipo de sensores y modos de entrenamiento. Salvo el GPS. Este último añadido solo se encuentra en los modelos más caros y aunque no descartamos que en unos años tengamos pulseras con GPS por este precio, todavía parece algo pronto.

La visualización es realmente efectiva, los datos se pueden entender de un vistazo y no es complicado hacer ejercicio mientras vas teniendo toda la información. Esto también se hace extendible a la aplicación de salud de Huawei, cuyo diseño nos ha parecido bastante acertado y con un nivel muy amplio de detalles. Al contrario de lo que ocurre con otras aplicaciones, en este caso no hemos tenido la necesidad de buscar apps de terceros.

¿Qué ofrece la Honor Band 5? Tenemos las siguientes opciones:

Contador de pasos

Calorías

Frecuencia cardíaca

Seguimiento del sueño

Medición de distancia

Nivel de oxígeno en sangre

Detección de inactividad

No termina aquí, porque también contamos con varios modos de entrenamiento para adaptar la detección en función del tipo de ejercicio que hagamos. Estos son los que están disponibles:

Correr al aire libre

Correr en cinta

Caminata

Caminata en interiores

Bici fija

Elíptica

Remo

Natación en interiores

Ejercicio libre

El número de pasos detectados es más elevado que el de otras pulseras.

El nivel de precisión de los ejercicios es bastante similar a lo visto en otras pulseras. Tanto en el número de calorías como la distancia recorrido, los números resultantes han sido bastante similares a los que nos marcaba la máquina del gimnasio. No así en el número de pasos, que hemos detectado que habitualmente marcaba más de los que técnicamente hemos ido haciendo.

Respecto a la natación, con su giroscopio de 6 ejes detecta las distintas brazadas e identifica el estilo de nado. Aquí, pese a que personalmente mi estilo de nado no es el mejor, sí me detectó cuando hacía braza. Desde la aplicación podemos seguir el índice SWOLF medio, que refleja nuestra eficiencia al nadar.

Para que nos detecte bien la frecuencia cardíaca, es recomendable tener bien ajustada la pulsera. Pero en este punto la experiencia ha sido buena, ofreciendo datos bastante acertados.

No tan preciso es la monitorización de O2 en sangre. Según explica Honor, debido a las diferentes tasas de reflexión y absorción de oxihemoglobina y desoxihemoglobina es posible detectar el nivel de oxígeno a través de algoritmos. Pero el cálculo es bastante irregular y no creemos que deba ser utilizado como referencia.

Pulsómetro, estilos de natación, medición de oxígeno en sangre, seguimiento del sueño... no tenemos GPS, pero las opciones de cuantificación de la Honor Band 5 son muy variadas.

Otra de las funciones de las que dispone la Honor Band 5 es la función TrueSleep, que nos mide nuestro nivel de sueño, nos indica la cantidad de horas que hemos dormido, la profundidad, las distintas fases de sueño y nos ofrece una puntuación seguida de algunas indicaciones para mejorar el descanso.

También disponemos de un sistema de avisos para que nos movamos en caso de sedentarismo. Si lo activamos, cada hora nos saldrá una pequeña notificación seguido de una vibración para recordarnos que tenemos que movernos y hacer un poco de ejercicio.

Desde la aplicación de salud de Huawei podremos encontrar numerosas opciones de entrenamiento, con planes para correr o circuitos de entrenamiento. También un sistema de medallas y logros, una gamificación que no es imprescindible, pero sí ayuda a convertir a esta Honor Band 5 en una pulsera bastante efectiva para aquellos que quieran hacer deporte.

Honor Band 5: la opinión de Xataka

Al igual que sus móviles, la Honor Band 5 ofrece una excelente calidad-precio. No solo eso, sino que estamos probablemente ante la pulsera que consolida a Honor como uno de los fabricantes a tener en cuenta en el sector de los wearables. Es difícil dar con la tecla, pero consideramos que con esta nueva pulsera nos ofrecen algo sencillo pero suficiente atractivo para muchos usuarios que todavía no se han animado a dar el paso.

Tenemos un precio inferior a los 30 euros y nos ofrecen una pulsera muy cómoda de utilizar, con una pantalla a todo color realmente llamativa y un software colorido e intuitivo. La estética no es la más atractiva y con la monitorización hemos tenido resultados bastante variables, pero la cantidad de opciones que nos ofrece hacen de esta pulsera un wearable bastante todoterreno, ya sea como cuantificador o como complemento al móvil.

Por 29,90 euros, la Honor Band 5 es una de las pulseras inteligentes más completas y agradables de utilizar. Es ligera, su pantalla es de gran calidad y cuenta con una enorme cantidad de funciones. No será el mejor cuantificador, pero si no dispones de ningún wearable será un buen punto de partida.

La experiencia de uso y las prestaciones que ofrece por su precio es muy alta, con detalles que hasta la fecha eran más propios de pulseras más caras como la medición del nivel de saturación en sangre o la lectura completa de WhatsApp. Sí, son opciones que sirven de poco debido a la baja precisión, pero la experiencia no difiere mucho de pulseras teóricamente de gamas más altas.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Honor. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.