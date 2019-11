Black Friday 2019: Mejores ofertas en Amazon, El Corte Inglés, eBay y más

Una de las mejores ofertas que vas a encontrarte para hacerte con la consola de Microsoft es la de Xbox One S All Digital + Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves a 99 euros en Media Markt, sobre todo cuando en otros sitios está 30 euros más cara y su precio normal es de 200 euros. Eso sí, esta versión no tiene lector de BluRay y es sólo para juegos digitales.