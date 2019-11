Realme X2, análisis: no llega solo para competir, sino hacerse con el trono de la gama media

Nuestra primera impresión con el Realme X2 es que estábamos ante el más serio candidato a "Xiaomi-killer" hasta la fecha. Ahora, después de haberlo estado probando durante unas semanas podemos confirmarlo. Este es nuestro análisis del Realme X2, un móvil con una excelente calidad-precio y un candidato a superventas que no esperábamos.

Destacar en la gama media no es tarea fácil, pero con su procesador Snapdragon 730G, su batería de 4.000 mAh con carga rápida y su configuración de cuatro cámaras, el Realme X2 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los smartphones más buscados de cara a finales de año.

Porque Realme es una marca nueva, pero saben perfectamente lo que hacen. Detrás está el gigante BBK Electronics, el mismo fabricante de OPPO, Vivo o OnePlus. Y eso se nota en el Realme X2, que aúna en su gama media muchas de las características que habíamos visto en sus marcas hermanas.

¿En qué se diferencia el Realme X2 del X2 Pro?

Realme desembarca en España con dos modelos muy similares, aunque enfocados a públicos distintos. Por un lado tenemos el Realme X2 Pro, su buque insignia, y por otro este Realme X2, una versión de gama media que conserva gran parte de las características que vimos en el modelo más avanzado aunque con algunas diferencias significativas más allá del procesador.

Los dos Realme X2 son muy parecidos a simple vista, con un diseño de cristal, pantalla AMOLED con 'notch' y cuatro cámaras en la parte trasera. Los dos también cuenta con 4.000 mAh, carga rápida y lector de huellas bajo la pantalla. ¿En qué se diferencian entonces? Vamos a intentar explicar cuáles son las claves de cada modelo y qué encontramos en el Realme X2.

Los cambios entre uno y otro son sutiles y ya anticipamos que la experiencia que ofrecen es bastante similar, quedando por debajo el Realme X2 en algunos apartados como el rendimiento, como era de esperar. Aún así, hay algunos puntos como en el diseño donde nos hemos sentido más cómodos con el modelo de gama media. Si nos fijamos, el Realme X2 es considerablemente menos grueso y pesado que el modelo Pro, siendo bastante más cómodo de manejar. La pantalla también es ligeramente más pequeña y menos alargada, aunque el cambio más importante es que en el Realme X2 no tenemos los 90Hz.

La principal diferencia entre el Realme X2 y el buque insignia de la compañía está en el procesador, aunque también hay otros cambios como la pantalla de 90Hz, el sensor telefoto, una mejor carga rápida o el sonido. A costa de un diseño más pesado y un claro incremento del precio.

En vez de apostar por el procesador de Qualcomm más potente, el Realme X2 elige un Snapdragon 730G junto a 8GB de RAM LPDDR4X. Es posible que muchos usuarios, sobre todo aquellos que busquen la mejor fluidez en juegos, prefieran optar por el modelo Pro, pero en favor del Realme X2 comentar que la diferencia en rendimiento durante el día a día no es tan notable. Un cambio sutil lo encontramos en el almacenamiento, pues el Realme X2 sí permite ampliar la memoria mediante microSD. Por contra, el disco elegido es UFS 2.1.

A nivel de añadidos, los dos modelos cuentan con prácticamente las mismas opciones. Desde el lector de huellas, Color OS 6.1, el reconocimiento facial o el NFC, aunque el Realme X2 no añade el doble altavoz estéreo del modelo Pro. Respecto a la batería, los dos llegan con 4.000 mAh y de hecho, hemos obtenido una ligera mejor autonomía con el Realme X2. Pero a favor del Pro está el tener una carga rápida SuperVOOC Flash más avanzada. Si bien, los 30W del Realme X2 son impresionantes para un gama media.

En la tabla incluimos las especificaciones del Realme X2 y las enfrentamos con el modelo Pro, para que podáis ver las diferencias entre los dos nuevos móviles del fabricante chino.

Realme X2 Realme X2 Pro Pantalla 6,4" AMOLED FullHD+

2.340 x 1.080 px, 19.5:9

Gorilla Glass 5 6,5" AMOLED FullHD+

2.400 x 1.080 px, 20:9

90Hz, HDR 10+, 1.000 nits

Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 730G

Adreno 618 Qualcomm Snapdragon 855+

GPU Adreno 640 RAM 8 GB LPDDR4X 6 / 8 / 12 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB UFS 2.1

MicroSD hasta 256GB 64 GB UFS 2.1

128 / 256 GB UFS 3.0 Batería 4.000 mAh

Carga rápida SuperVOOC 30W 4.000 mAh

Carga rápida SuperVOOC 50W Cámaras traseras Principal: 64MP, Samsung GW1, f/1.8

Gran angular: 8MP, f/2.25, 119º

Profundidad: 2MP, f/2.4

Macro: 2MP, f/2.4 Principal: 64MP, Samsung GW1, f/1.8

Telefoto: 13MP, f/2.5, zoom híbrido 20x

Gran angular: 8MP, f/2.2, 115º, modo noche

Profundidad: 2MP, f/2.4 Cámara frontal 32MP, f/2.0 16MP, f/2.0, modo noche Dimensiones y peso 158,7 x 75,2 x 8,6 mm

182 g 161 x 75,7 x 8,7 mm

199 g Software Android 9.0 Pie

Color OS 6.1 Android 9.0 Pie

Color OS 6.1 Conectividad WiFi ac, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, USB tipo C, jack 3.5mm, Bluetooth 5.0, LTE, dual nanoSIM + microSD WiFi ac, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, USB tipo C, jack 3.5mm, Bluetooth 5.0, LTE, dual NanoSIM Otros Lector de huellas bajo pantalla, Dolby Atmos Lector de huellas bajo pantalla, altavoz dual estéreo, Dolby Atmos Precio 299 euros (8/128GB) 399 euros (6/64GB)

449 euros (8/128GB)

499 euros (12/256GB)

Así es el aspirante a superventas de Realme

El Realme X2 tiene trasera de cristal, con marcos metálicos y un aspecto bastante tradicional. Como ya ocurría con el modelo Pro, desde el frontal nos encontramos con una apariencia muy similar al resto de móviles Android con su pequeño 'notch' en forma de gota de agua. Nuestra unidad es la de color blanco, aunque tiene varios reflejos azulados que le otorgan un aspecto muy agradable. Con diferencia, el Realme X2 es más bonito por detrás que por delante.

El logo está colocado en forma vertical en la esquina inferior izquierda, mientras que la cámara también se sitúa en ese lado. De alguna manera es bastante asimétrico, pero da buena sensación. No tan interesante es que las cuatro cámaras sobresalgan ligeramente, lo que provoca que el terminal "baile" encima de la mesa y quede inclinado al utilizarse salvo si le colocamos la funda de silicona. La parte trasera también es un imán para las huellas, aunque en la unidad blanca quedan bastante disimuladas.

Aunque la pantalla es plana, los bordes del Realme X2 son redondeados. También las esquinas. Es un móvil con buen agarre y no especialmente resbaladizo, pero lo que más nos convence es su equilibrado peso, grosor y tamaño. Algo que por ejemplo no ocurre con el modelo Pro, considerablemente más pesado. Es un aspecto importante, pues muchos gamas media optan por añadir más batería a costa de sacrificar en diseño y en el Realme X2 esto no pasa.

La construcción del Realme X2 no es la más premium, pero sí consigue un equilibrio muy bueno entre peso, tamaño y maniobrabilidad.

Después de estas semanas de uso no encontramos ningún arañazo, por lo que a nivel de construcción parece que da buen resultado. Aquí quizás el hecho de poseer Gorilla Glass 5 haya tenido que ver.

La botonera del volumen está colocada en el lateral izquierdo, mientras que únicamente el botón derecho está en el lado derecho, algo a lo que no terminamos de acostumbrarnos. El resto de elementos sigue la pauta general, con el jack de 3.5mm en la zona inferior, junto al USB tipo C y al altavoz. Un sonido, que en el caso del Realme X2 no es estéreo como en el modelo Pro. Sigue escuchándose bien, pero al compararlo uno frente al otro, la diferencia es notable. Sí disponemos de los ajustes de Dolby Atmos cuando conectamos los auriculares.

Con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+ y ratio 19,5:9, el Realme X2 tiene un tamaño bastante común entre los móviles más potentes y populares, aunque con su peso de 182 gramos, logra competir contra Honor y mejorar los números de un competidor directo como Xiaomi con su Mi 9T.

Pantalla Altura / Ancho (mm) Grosor (mm) Peso (g) Ratio pantalla Batería (mAh) Realme X2 6,4" 158,7 x 75,2 8,6 182 84,3% 4.000 Realme X2 Pro 6,5" 161 x 75,7 8,7 199 84,9% 4.000 Xiaomi Mi 9T 6,39" 156.7 x 74.3 8,8 191 86,1% 4.000 OnePlus 7T 6,55" 160.9 x 74.4 8,1 190 86,5% 3.800 Honor 20 Pro 6,26" 154,6 x 74,0 8,44 182 84,1% 4.000 Samsung Galaxy S10+ 6,4" 157.6 x 74.1 7,8 175 88,9% 4.100

Respecto a la pantalla, la calidad del panel Super AMOLED es correcto, con un buen nivel de brillo y contraste. No encontramos la fluidez que ofrecen los 90Hz, pero la diferencia entre el panel del Realme X2 y el del Pro no es muy grande.

Los ángulos de visión son prácticamente idénticos y donde sí hay diferencia es en el brillo pese a incorporar los dos el modo de brillo extremo. Mientras que el 50% del modelo Pro es más que suficiente, con el Realme X2 lo habitual es que estemos en un porcentaje más alto. Aún así, personalmente, si la pantalla es un elemento que debe hacerte decidir entre uno y otro, probablemente con el Realme X2 tendríamos suficiente en la mayoría de casos.

No contamos con 90Hz como en el modelo Pro, pero la calidad del panel SuperAMOLED es muy similar en nitidez, contraste y tonalidad. La principal diferencia es que el brillo automático suele arrojar una luminosidad inferior.

Desde los ajustes de pantalla podemos ajustar la temperatura y elegir entre un modo de color intenso o suave. En mi caso prefiero optar por el intenso, pues ya que estamos ante un panel AMOLED es preferible sacar todo el partido a su gran intensidad de color ya que afortunadamente no peca en exceso de saturación.

El rendimiento es otro punto clave del Realme X2 y aquí el fabricante chino vuelve a confirmarse como una de las grandes sorpresas del año. Con su chipset Snapdragon 730G y 8GB de RAM, el Realme X2 se siente muy fluido. Tal es así, que durante el día a día es complicado pensar que necesitamos un procesador más potente. Sí, está claro que la diferencia con el modelo Pro y su 855+ se nota, pero sobre todo en juegos y cuando vamos a exigir al móvil el máximo. Si no necesitamos la máxima fluidez, el Realme X2 se comporta muy bien y no tiene problemas ni siquiera con tareas exigentes.

El Snapdragon 730G y los 8GB de RAM ofrecen un rendimiento de alto nivel, complicando la tarea de justificar el gasto que implica tener un procesador mejor.

Un punto donde sí notamos que no se trata de un gama alta es en la temperatura, pues el Realme X2 se calienta ligeramente más que no el modelo Pro. Aún así, el Realme X2 es un móvil con un rendimiento envidiable y no echamos en falta más potencia.

Como suele ser habitual, aquí os dejamos una tabla comparativa con los resultados de los benchmarks del Realme X2 y su comparación con sus rivales, recordando que las puntuaciones han variado en los últimos meses debido a una actualización de los baremos de apps como AnTuTu o Geekbench.

Realme X2 Realme X2 Pro Xiaomi Mi 9T OnePlus 7T Honor 20 Pro Samsung Galaxy S10+ Procesador Snapdragon 730G Snapdragon 855+ Snapdragon 730 Snapdragon 855+ Kirin 980 Exynos 9820 RAM 8 GB 12 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB AnTuTu 258.046 461.370 211.901 372.130 204.811 331.707 Geekbench (Single/Multi) 545 / 1.728 (v5) 677 / 2.577 (v5) 2.545 / 6.900 3.682 / 11.465 3.268 / 9.666 4.459 / 10.195 PCMark Work 9.095 12.586 7.795 10.683 7.751 7.780

Esta fluidez no se ve empañada especialmente por el software, si bien es probablemente el punto más flojo del Realme X2. ColorOS 7 promete ser una experiencia más cercana a Android puro, pero por el momento lo que tenemos está muy alejado de esa sensación. ColorOS 6.1 está basado en Android 9 Pie y es una capa de personalización colorida, con cajón de aplicaciones, muchos ajustes, apps preinstaladas y con mucho margen de mejora en estabilidad. Con el Realme X2 Pro, al ir todo tan rápido, el software pasaba algo más desapercibido, pero en este Realme X2 sí hubiera sido deseable algo más de fluidez, por ejemplo en los gestos, que no terminan de convencer.

En conectividad, contamos con NFC, Bluetooth 5.0, WiFi ac y doble ranura nanoSIM. Además, al contrario que en el modelo Pro, el Realme X2 permite ampliar el almacenamiento con tarjetas microSD para aumentar los 108GB libres que tenemos.

ColorOS necesita un lavado de cara y mejorar su fiabilidad para situarse a la altura de otras capas de personalización chinas como EMUI (Huawei) o MIUI (Xiaomi).

A nivel de biometría, el lector de huellas del Realme X2 se encuentra integrado en la pantalla. La superficie es correcta y la precisión es bastante buena, aunque todavía queda un punto por detrás de los lectores físicos clásicos. Al contrario que con el modelo Pro, que sí tuvimos una experiencia top, con el Realme X2 el lector de huellas nos ha dado algunos problemas y no ha sido tan tan rápido. Por su parte, el reconocimiento facial también ha sido bastante efectivo aunque se echa en falta algo más de velocidad.

El Realme X2 viene con 4.000 mAh de batería, una cifra bastante habitual en los nuevos móviles de hoy en día y que ofrece unos resultados más que convincentes. La experiencia con él estas semanas nos arroja unas cifras en la línea de lo esperado, con unas 6 horas de pantalla encendida y entorno al día y medio de uso.

En pruebas como PCMark Work 2.0, hemos obtenido 12 horas y 6 minutos. Son resultados correctos y que con facilidad nos permitirán llegar al final de la jornada.

Sin ser tan impresionante como la de su buque insignia, la carga rápida del Realme X2 es bastante efectiva. Lo que unido a una batería de 4.000 mAh, hará que no tengamos que preocuparnos mucho por este aspecto.

Pero la clave está en la carga rápida. El Realme X2 llega con Super VOOC Flash Charge de 30W (5A/6A), una carga que en nuestras pruebas nos ha permitido rellenar la batería al completo en una hora y cuarto, llegando al 50% en algo menos de 30 minutos. Se trata de buenos números, aunque bastante alejados de lo que hemos visto en el Realme X2 Pro, que prácticamente es el doble de rápido.

Experiencia fotográfica con el Realme X2

El Realme X2 llega con cuatro cámaras traseras, con un sensor principal fabricado por Samsung y tres sensores adicionales para ofrecer distintos tipos de fotografía como el gran angular, el modo retrato o la fotografía macro. Esta es la configuración de cámaras que nos ofrece el Realme X2:

Sensor principal Samsung GW1 de 64 megapíxeles, con lente 6P de apertura f/1.8.

Sensor gran angular de 8 megapíxeles, con lente de apertura f/2.25 y campo de visión de 119 grados.

Sensor de profundidad de 2 megapíxeles, con lente de apertura f/2.4

Sensor macro de 2 megapíxeles, con lente de apertua f/2.4

Cámara frontal de 32 megapíxeles, con lente de apertura f/2.0.

La aplicación de cámara es la misma que hemos visto en otros terminales de OPPO. Tenemos un diseño basado en pestañas, donde en la pantalla principal encontramos el zoom, el flash, HDR, gran angular, modo vivo, filtros y otros ajustes. Deslizando accederemos al modo retrato y al vídeo, mientras que con un menú en la esquina inferior izquierda es donde encontramos el modo Ultra 64MP, modo noche, panorámica, modo experto, time-lapse, slow-motion y ultra macro. Personalmente prefiero encontrar el gran angular y el zoom en una misma opción, pero como aplicación de cámara es correcta.

¿Cómo hace las fotos el Realme X2? En general la experiencia es buena para un terminal de su precio. De día, las imágenes poseen un buen nivel de detalle, las fotos son luminosas y el enfoque es rápido.

El detalle de día es bueno y las texturas están bien plasmadas.

El modo HDR no es agresivo y suele ser la opción recomendada, aunque sí hemos visto que en general las imágenes están ligeramente lavadas. El Realme X2 capta mucha luz para producir imágenes llamativas, pero por el camino se pierden matices y degradados.

El HDR automático produce fotos muy luminosas, aunque ligeramente lavadas.

La diferencia entre disparar en modo automático con imágenes a 16 megapíxeles o hacerlo en el modo Ultra 64MP es poca. Aquí hemos visto que el detalle conseguido en el modo Ultra no es tanto y hace incrementar el peso de la imagen notablemente.

La imagen a 64MP (derecha) mejora ligeramente el detalle, pero no merece la pena teniendo en cuenta que hace fotos de casi 30MB.

Cuando enfrentamos al Realme X2 ante una situación compleja, el resultado es bastante correcto. En la imagen inferior del túnel oscuro y una escena colorida al fondo, el detalle de los edificios se mantiene bastante bien pero el rango dinámico es suficiente alto como para ofrecer también detalle en las sombras. Aquí realizamos varias comparativas con otros móviles como el Pixel 2 XL o el Realme X2 Pro y aunque sí se aprecia un salto, no deja en mal lugar a la cámara del Realme X2 para ser un móvil de menos de 300 euros.

En una escena compleja, la cámara logra ofrecer información en las sombras y no perder todo el detalle de los edificios iluminados.

En escenas más complejas, la inteligencia artificial y su reconocimiento de escenas ayuda a establecer una tonalidad adecuada. Lo cierto es que la IA es bastante suave y suele establecer ajustes bastante acertados.

Cuando la luz disminuye, el Realme X2 es cuando empieza a tener algunos problemas. Principalmente en el enfoque y el detalle. Aquí nos hemos encontrado con fotos buenas, pero también hemos visto imágenes que no cumplen con lo esperado.

En una escena de interiores no tan compleja, la cámara ya ha tenido algunos problemas de enfoque.

De noche, la cámara del Realme X2 se comporta bien. El detalle no cae dramáticamente, la escena está bien iluminada y el color se mantiene relativamente. Pero de nuevo es algo inconsistente.

De noche el Realme X2 ilumina bastante bien la escena y consigue información en las sombras, aunque el color no es el más fiel ni el detalle tan alto.

El Realme X2 no ha sabido captar todo el colorido de la tienda de caramelos.

El sensor de gran angular ofrece un campo de visión amplio y el rango dinámico es bastante correcto, sin embargo sí hay una pérdida evidente de detalle, tanto en los bordes de la imagen como en el centro.

El efecto del gran angular (derecha) es llamativo, aunque la falta de detalle se aprecia incluso de día.

Otra opción que permite el Realme X2, pese a no tener un sensor telefoto, es el zoom óptico 2x. Aquí, al no tener que cambiar de sensor, la transición es muy natural y no hay cambios de tonalidad como sí ocurre con el gran angular. Lo cierto es que es un añadido que funciona bien.

Gran angular (izquierda) vs sensor principal (centro) vs zoom óptico 2x (derecha)

Además del zoom óptico 2x, el Realme ofrece zoom híbrido 5x y digital 10x. El resultado no es mucho mejor que hacer ampliación digital directamente, pero sí permite encuadres interesantes.

Fotografía estándar vs zoom óptico 2x (centro) vs zoom híbrido 5x (derecha). La mejora en detalle del zoom es poca, pero las imágenes están conseguidas y el resultado es satisfactorio.

Otro de los sensores que tenemos en el Realme X2 es para el modo Super Macro, que nos permite hacer fotos enfocadas a 4 centímetros. Sin embargo, pese a la mejora clara por poder enfocar, el nivel de detalle no es tan elevado como esperábamos. Es un añadido curioso, pero nos vuelve a recordar que tener más cámaras ni significa tener una mejor fotografía.

El sensor macro nos permite enfocar a distancias muy cortas (4cm), pero el detalle no es el más alto.

El modo retrato permite elegir el porcentaje de bokeh y funciona tanto con personas como con objetos. El desenfoque comete algunas irregularidades, pero es bueno en detalle. Nuestro mayor problema es que al no ser compatible con el modo HDR, perdemos en rango dinámico.

El modo retrato también funciona con objetos.

La cámara frontal del Realme X2 es de un gran nivel. El detalle ofrecido es excelente, el enfoque es bueno y el rango dinámico con el HDR es muy elevado. No ocurre lo mismo con el modo retrato, donde sí flojea más. Como vemos con el pelo en la imagen inferior, hay demasiados artefactos y errores.

La cámara frontal tiene un nivel de detalle excelente, pero el modo retrato comete demasiados errores en el recorte.

Con el modo retrato (derecha) perdemos el HDR y los cielos aparecen normalmente quemados.

En escenas con peor iluminación, la cámara frontal sigue captando bien el detalle y la luz, mostrándose como una cámara selfie muy competitiva, incluso para terminales de más alta gama. Si bien, a diferencia del Realme X2 Pro, este modelo no cuenta con modo noche en la cámara frontal.

Pese a no disponer de un modo noche, la cámara frontal del Realme X2 ofrece grandes resultados.

En vídeo tenemos grabación a 4K y 30fps, 1080p y 60fps o bien 1080p y estabilización electrónica de imagen. Se trata del modo Ultraestable, que consigue un efecto bastante logrado aunque algo artificial si lo comparamos con un OIS.

Realme X2, la opinión y nota de Xataka

Por 299 euros, el Realme X2 se coloca como uno de los móviles más fáciles de recomendar. Hasta la fecha, esta categoría había estado prácticamente en manos de Xiaomi, pero Realme llega para poner patas arriba el sector y añadir más competencia. Algo que siempre acaba beneficiando a los usuarios.

La experiencia de la compañía, que recordemos es la misma que marcas como OPPO o OnePlus, se nota en aspectos como las cuatro cámaras, la carga rápida o la capa de personalización. Este último punto es probablemente el más flojo, pero desde la marca lo tienen muy presente y han actuado rápido prometiendo una actualización. Veremos si entonces el Realme X2 mejora incluso un poco más.

En comparación con el Realme X2 Pro, este gama media es algo más económico y no se queda atrás en la mayoría de apartados. No tenemos panel de 90Hz, pero la calidad del AMOLED es equivalente; a nivel de rendimiento, el trabajo de Qualcomm con el Snapdragon 730G es envidiable y en el apartado fotográfico, hemos visto que la calidad del sensor principal es muy alta para un móvil de trescientos euros. Porque quizás la clave está aquí; esta cámara es muy digna para el precio del Realme X2, pero cuando subimos al modelo Pro no obtenemos tanta mejoría.

Diseño acertado, gran batería, mejor carga rápida, buena elección de componentes y un rendimiento excelente para su precio. Si a eso le sumamos una fotografía competente, el Realme X2 tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los móviles más recomendados por menos de 300€.

Cuando vamos a recomendar un móvil, nos solemos fijar en su conjunto. Que sea atractivo, que tenga buena batería, que la cámara sea efectiva para su rango de precio y que sea fluido de utilizar. Este Realme X2 no tiene fallos importantes y al final del día ofrece una experiencia muy agradable, al menos a un nivel similar al del Xiaomi Mi 9T, un gama media que parecía inalcanzable en calidad-precio.

Realme ha llegado pisando fuerte y después de probar su Realme X2 durante unas semanas podemos confirmar que estamos ante un fabricante con mucho recorrido. No es un dispositivo infalible, ninguno lo es, pero si estáis buscando un nuevo móvil de precio moderado, el Realme X2 debería estar con toda probabilidad entre los modelos a tener en cuenta.

8.6 Diseño8,75 Pantalla8.75 Rendimiento8,75 Cámara8,25 Software8,0 Autonomía9,0 A favor Diseño muy acertado, tanto en materiales y agarre como en tamaño, grosor y peso.

Buena autonomía y carga rápida sin rival en su gama de precio.

El Snapdragon 730G y los 8GB de RAM son un hardware que da muy buena experiencia en el día a día. En contra Los sensores macro y gran angular están por debajo de lo esperado para la cámara.

El sonido del altavoz está lejos de lo visto en el modelo Pro.

ColorOS necesita una actualización para mejorar la estabilidad y fluidez.



