Realme X2, primeras impresiones: el más serio candidato a "Xiaomi-killer" hasta la fecha

"Estamos seleccionando a los socios uno por uno para que comprendan que la experiencia de usuario es más importante que los márgenes". Son declaraciones de Madhav Sheth, CEO de Realme, la nueva marca del grupo BBK Electronics (Oppo, Vivo, OnePlus) que este verano ha llegado a España. Estos días hemos podido probar el nuevo Realme X2, un llamativo móvil de gama media con cuatro cámaras, Snapdragon 730G, 8GB de RAM y una gran batería de 4.000 mAh con carga rápida.

No hemos querido esperar al análisis para contaros qué nos ha parecido este nuevo Realme X2, un dispositivo que nos ha transmitido unas muy buenas primeras impresiones. Esto, unido a una estrategia de precios agresiva es lo que nos lleva a pensar que estamos ante un serio rival de Xiaomi en cuanto a calidad/precio dentro de la gama media.

Ficha técnica del Realme X2

Realme X2 Pantalla AMOLED 6,4" 19.5:9

FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) Procesador Qualcomm Snapdragon 730G Memoria RAM 6 / 8 GB Almacenamiento 64 / 128 / 256 GB + microSD Cámara trasera 64 megapíxeles, GW1, f/1.8

8 megapíxeles 119º, f/2.25

2 megapíxeles macro f/2.4

2 megapíxeles bokeh f/2.4 Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.0 Software Android 9 Pie

Color OS 6.1 Batería 4.000 mAh + Carga rápida 30W Dimensiones y peso 158,7 x 75,2 x 8,6 mm

182 g Otros LTE, WiFi 5, BT 5.0, GPS, USB tipo C, NFC, minijack, lector de huellas en pantalla

Un diseño acristalado y con pantalla AMOLED que resulta familiar

Durante este año hemos visto una gran cantidad de móviles con este diseño, pero si los fabricantes continúan apostando por él imaginamos que será porque los usuarios están contentos. Tenemos una trasera de cristal protegida con Gorilla Glass 5. En nuestro caso la unidad de prueba era de color blanco, con múltiples reflejos verticales que le otorgan un tono azulado.

La construcción es bastante limpia, con el lector de huellas integrado en la pantalla y únicamente el logo de Realme colocado en la parte inferior izquierda. Toda la atención va a parar a esa quádruple cámara colocada totalmente en posición vertical. Las cámaras sobresalen ligeramente, lo que hace que el móvil baile cuando se coloca hacia arriba. Afortunadamente está rodeado de un pequeño borde metálico que, a falta de probarlo durante más tiempo, creemos que puede ser útil para proteger las lentes.

El sensor principal de 64 megapíxeles dispone de un color diferente, con dos pequeñas líneas amarillas. El flash es el único elemento de la cámara situado fuera del anillo protector, con una pequeña serigrafía de "AI Camera" y cuatro círculos que representan las cuatro cámaras de Realme.

El Realme X2 acierta en diseño con un equilibrio entre aspecto llamativo, grosor y peso moderado para la batería añadida y buen agarre.

Los bordes son metálicos y ligeramente redondeados. En el lateral derecho tenemos el apagado/encendido y en el izquierdo los de volumen, junto a la ranura doble SIM más microSD. Para quienes busquen un terminal con doble SIM y además quieran ampliar el almacenamiento, el Realme X2 se presenta como un buen candidato. En la parte inferior tenemos los altavoces, el puerto USB tipo C, el minijack de 3.5mm y un micrófono, teniendo en la parte superior otro.

La construcción del dispositivo nos ha parecido buena, es relativamente poco resbaladizo y, al menos en la unidad de color blanco, las huellas se disimulan bastante bien. Sí nos hubiera gustado encontrar un cristal 2.5D más curvo para que la separación entre el panel y el borde lateral fuese más continua. Algo que no ocurre, ya que el Realme X2 tiene varios niveles laterales.

En general, tenemos un buen agarre y el trabajo de compactación es notable. El borde inferior es ligeramente más amplio que el superior, pero son bastante delgados y con el uso del 'notch' tipo gota la pantalla consigue el protagonismo buscado. Pero lo que más nos ha convencido es el peso. El Realme X2 ofrece un gran equilibrio entre tamaño, pantalla, peso, grosor y batería.

Para la pantalla, el Realme X2 incorpora un panel AMOLED de 6,4 pulgadas en formato 19.5:9 y resolución FullHD+. Y la calidad es muy correcta. El contraste y la intensidad de color es digno de la tecnología elegida, la representación de color no peca de saturar en exceso y no hemos detectado problemas graves de degradación de color cuando giramos el móvil o lo vemos con distintos ángulos.

En cuanto a nitidez, la matriz Diamond PenTile nos arroja unos 403 ppp. No es la pantalla con más nitidez que hemos visto, pero está al nivel del resto de gamas medias que hemos probado. Respecto al brillo, el Realme X2 promete 450 nits de brillo máximo teórico y nuestra sensación es que sí está al nivel, haciendo un buen trabajo en exteriores y sin elevados reflejos. Algo que también pasa con el brillo mínimo, que es suficiente bajo para poderse utilizar a oscuras.

El extra de potencia se nota, pero la clave está en detalles como el NFC

El Realme X2 es un móvil que incorpora el último procesador de Qualcomm para la gama media. Hablamos del Snapdragon 730G, un chipset fabricado en 8 nanómetros con la categoría de estar pensado para "gaming", pues su GPU Adreno 618 llega overclockeada con un 25% de potencia extra.

Llegarán modelos con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento, pero nuestra unidad de pruebas dispone de 8GB de memoria RAM y 128GB. Como podéis anticipar, la experiencia ha sido muy fluida. Las animaciones se abren instantáneamente, no hay lag presente y en todo lo relativo con aplicaciones y menús el rendimiento es sobresaliente. En cuanto a aplicaciones pesadas o juegos como Asphalt 9, la experiencia también ha sido muy buena. Aquí habrá que esperar al software final y a cómo se mantiene este rendimiento con el paso de los días, pero la primera impresión es que para la mayoría de usuarios, los móviles de gama media ya han alcanzado un rendimiento excelente. Es algo que ya venimos diciendo desde hace unos meses, pero con el Realme X2 se nos vuelve a confirmar esta sensación.

A nivel de sonido, el Realme X2 se nos ha quedado algo flojo. El altavoz inferior tiene un nivel alto de potencia, pero es demasiado hueco y cojea en todos los aspectos. Este debería ser uno de los puntos donde Realme debería invertir más si quiere el día de mañana colocarse entre los fabricantes más destacados.

El sonido no destaca y no cuenta con resistencia al agua, pero se agradece ver un gama media tan completo como el Realme X2: con Snapdragon 730G, carga rápida, dobleSIM, buena memoria y NFC.

Sí queremos destacar las múltiples opciones que posee el móvil. Tenemos un reconocimiento facial muy rápido que no nos ha dado problemas, ni siquiera en plena oscuridad donde la iluminación de la pantalla es suficiente para reconocernos. En caso del lector de huellas, está integrado en la pantalla y funciona relativamente bien. Finalmente agradecemos la presencia de NFC, un añadido que rivales como Xiaomi no siempre añaden en sus terminales de gama media. Porque el Realme X2 tendrá sus debilidades, pero hay que destacar el deseo de la marca de intentar ofrecernos un móvil lo más completo posible.

Hemos pasado con el Realme X2 un fin de semana, demasiado pronto para hablar sobre la batería. Aunque debo decir que todavía no lo he cargado. A día y medio de uso, la batería iba todavía por el 20%. Los 4.000 mAh suelen ofrecer fácilmente una jornada completa, aunque habrá que ver cómo se comporta. El Realme X2 además llega con un cargador rápido incluido de 30W (5V/6A), si bien, no lo hemos podido probar correctamente porque nuestra unidad de pruebas procedía de China y tenía el cargador asiático.

Color OS 6.1, una capa de personalización 'made in China'

El Realme X2 llega con Android 9 Pie y Color OS 6.1, la última versión de la capa de personalización de Oppo. Como ocurre con otras capas de personalización asiáticas, viene sobre cargada de opciones de personalización y todo tipo de aplicaciones preinstaladas. Sin embargo, la versión que hemos probado no dispone del software final con el que llegará las próximas semanas a España.

El modelo que estará disponible próximamente dispondrá de acceso a Google Play y una versión de software previsiblemente más cercana a lo que ofrece Oppo en sus terminales. Pero con el Realme X2 que hemos tenido aquí, muchos menús aparecían en chino, no había acceso a opciones de Google y muchas herramientas quizás no estén en la versión española. Debido a esto, hemos querido centrar estas primeras impresiones en el hardware, dejando el software a un lado y animándoos a esperar al análisis completo donde sí repasaremos al completo este apartado.

Estas cuatro cámaras merecen un análisis a fondo

El apartado fotográfico es uno de los puntos más relevantes para discernir si un móvil cumple con las expectativas. Y lo cierto es que el Realme X2 nos ha sorprendido por su gran nivel. Tenemos una combinación de cuatro cámaras, con un sensor principal ISOCELL GW1 de 64 megapíxeles fabricado por Samsung y una lente de apertura f/1.8. Este sensor es precisamente el protagonista, ya que pese a que el resto de cámaras ayuda a ampliar las posibilidades de la cámara, en la mayoría de fotos que hagamos será el sensor de 64MP el que haga el trabajo.

Acompañando nos encontramos con un sensor de gran angular de 8 megapíxeles con un campo de 119 grados y una lente de apertura f/2.25. Un sensor de 2 megapíxeles para la fotografía macro y otro para el bokeh. Adicionalmente se nos ofrece zoom óptico 2x, pero no contamos con estabilización óptica.

Del mismo modo que las cámaras de 48 megapíxeles hacen fotos a 12 megapíxeles, el Realme X2 capta las imágenes por defecto a 16 megapíxeles, existiendo un modo dedicado para hacer fotos a 64 megapíxeles.

La aplicación de cámara es la misma que hemos visto en Color OS 6.0 y en otros móviles de Oppo. Ocurre algo similar a lo que tenemos con Honor y Huawei, que al compartir software también comparten aplicación de cámara. Tenemos una navegación en pestañas, con un pequeño cajón para los modos extra. En la pantalla principal tenemos la fotografía, con opciones para el zoom y en la parte superior el flash, HDR, gran angular, modo vivo, filtros y ajustes.

Deslizando a un lado aparece el modo retrato y el vídeo, mientras que en el menú es donde accederemos a opciones como el Ultra 64MP, modo noche, panorámica, modo experto, time-lapse, slow-motion y ultra macro. Es una aplicación algo rebuscada ya que hay muchas vías de acceder a distintas opciones y hay que recordar donde están cada una de ellas, pero no se antoja excesivamente complicada y no nos han aparecido errores inesperados durante estos días.

La fotografía del Realme X2 tiene un alto nivel. De día, el nivel de detalle es sobresaliente, con tonos de color muy logrados. La costumbre ha sido dejar el modo HDR en automático, ya que cuando lo hemos activado por defecto a veces nos ha producido unos colores demasiado saturados e irreales. No así con el automático, que habitualmente acierta bastante con lo que estamos viendo.

Hemos estado tomando algunas fotografías tanto en interiores, exteriores como por la noche y en la mayoría de situaciones la cámara del Realme X2 nos ha parecido estar a la altura de otros gama media como el Xiaomi Mi A3 o el Huawei P30 Lite, e incluso por encima. Sin haber realizado una comparativa directa, las sensaciones son bastante buenas y nos parece que este Realme X2 puede colocarse como uno de los rivales a batir también en fotografía.

La calidad del gran angular no es la misma que la cámara principal y eso se nota especialmente en el rango dinámico, mucho más limitado cuando captamos más campo. Con el zoom óptico 2x no hemos notado una pérdida significativa, pero sí se nota mucho la falta de estabilización ya que cuesta bastante que se mantenga quieta la imagen para poder enfocar bien.

En cuanto a la fotografía macro, la recomendación que nos da la cámara es irnos a 4 centímetros. A esa distancia el enfoque es bastante fácil de realizar, pero después de hacer unas cuantas fotos no hemos detectado que realmente ofrezca un plus de calidad. Algo que nos hace reflexionar hasta qué punto el añadido de un cuarto sensor no deja de ser una cuestión de puro marketing.

De noche, la cámara del Realme X2 se luce. Los colores obtenidos en situaciones de baja luminosidad son muy representativos. Quizás peca de iluminar demasiado la escena, pero eso nos permite obtener fotos con una calidad muy alta y un gran nivel de detalle.

Teniendo un Pixel 2 XL conmigo, realicé una rápida comparativa y la representación de color era bastante pareja. El modo noche también está disponible, pero en este caso las imágenes sí nos han parecido más planas y con un tono más irreal. Hay bastante margen de mejora en detalle e iluminación, pero este año la fotografía nocturna de la gama media empieza a cumplir con nota.

La cámara frontal de 32 megapíxeles viene acompañada de una lente de apertura f/2.0 y aunque no contamos con flashLED, sí está la opción de añadirlo iluminando la pantalla. También tenemos HDR, algo agresivo, y modo retrato en el frontal, permitiéndonos este último elegir el porcentaje de bokeh que deseamos aplicar. Los selfies consigue un nivel de detalle muy bueno y pese a que cuando vas a hacer la foto las escenas aparecen totalmente quemadas, una vez procesadas el rango dinámico mostrado es bastante correcto.

Realme X2, un nuevo competidor que busca entrar por la puerta grande

El Realme X2 llegará a España el próximo 15 de octubre a un precio todavía por determinar. Está disponible en dos colores, blanco y azul, en China a un precio que parte de los 1.499 yuanes para la configuración de 6/64GB y de 1.799 yuanes para la de 8GB y 128GB de almacenamiento. Esta última versión es la que nosotros hemos podido probar y la que llegaría a nuestro país en las próximas semanas. Al cambio directo son unos 230 euros, lo que sería un precio totalmente rompedor. Previsiblemente se sitúe entorno a los 299 euros, un precio más acorde para todo lo que ofrece.

Tenemos un gran diseño, especificaciones de altura, añadidos como el NFC y cuatro cámaras que cumplen muy bien. A falta de probarlo a fondo en el análisis y poder experimentar con el software final, este Realme X2 es sin duda un competidor directo de los mejores gama media del mercado.

¿Qué alternativas encontramos ahora mismo por este precio en el mercado? El Samsung Galaxy A70 está por encima de los 300 euros y la cámara quedó por debajo de las expectativas y el Xiaomi Redmi Note 8 Pro ha decidido apostar por MediaTek en el interior, lo que para muchos usuarios puede ser un paso atrás. No sabemos si finalmente llegará el Huawei Mate 30 Lite. Sí apuntan los rumores que Xiaomi lanzará una versión Redmi Note 8T Pro con el mismo Snapdragon 730G. Un competidor directo de este Realme X2 que llega para añadir presión al resto de fabricantes y convertirse en una opción a tener en cuenta para aquellos que busquen un gama media con una alta calidad/precio.