Samsung Galaxy A70, análisis: una pantalla gigantesca y una batería (casi) infinita para conquistar la gama media

Samsung ha decidido cambiar las tornas con su gama media. Se ha olvidado por fin de precios peligrosamente cercanos a los de gamas más altas, para centrarse en ofrecer una buena relación calidad-precio, a base de las características técnicas que más demandan los usuarios.

El Samsung Galaxy A70 es un claro ejemplo de esta nueva filosofía, ofreciendo una alternativa que hace check en prácticamente la totalidad de sus características, y que se plantea como una de las alternativas más interesantes para aquellos que buscan un teléfono de gran tamaño.

A base de batería, diseño, triple cámara y algunos detalles que te contaremos más adelante, este A70 ha intentado conquistarnos tras pasar por nuestra mesa de análisis, ¿habrá logrado su objetivo?

Ficha técnica del Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70 Pantalla Super AMOLED

6.7" FHD+ (1080×2400)

Infinity-U

Relación de aspecto 20:9 Dimensiones 164.3 x 76.7 x 7.9 mm Procesador Qualcomm Snapdragon 675

Octa-Core

(Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) RAM 6 / 8 GB Almacenamiento 128 GB UFS 2.1 + microSD hasta 512 GB Cámara frontal 32 MP, F2.0 Cámara trasera Principal de 32 MP f/1.7

Gran angular de 8MP f/2.2 (123°)

Profundidad de 5 MP f/2.2 Sistema operativo Android 9 Pie con One UI Batería 4.500 mAh con Super Fast Charging 25W Otros Sensor de huellas en la pantalla, reconocimiento facial, cuerpo "3D Glasstic" Precio 327 euros

Diseño: ¿de qué color es tu móvil? De todos

Los colores del Samsung Galaxy A70 varían conforme la luz incide sobre su cuerpo

Como acostumbramos en nuestros análisis, empezamos por el apartado externo del dispositivo. El Samsung Galaxy A70 está construido en plástico y aluminio, dando una buena sensación en mano, aunque ofreciendo un feeling algo inferior a lo que nos encontramos en gamas más altas. Apuntar asimismo que su parte trasera es un imán para las huellas, por lo que si no llevamos funda tendremos que limpiarlo con asiduidad, si queremos mantenerlo medianamente limpio.

Lo primero que nos llama la atención en el Samsung Galaxy A70 es su color con "efecto arcoiris". Según le da la luz, vamos viendo distintas tonalidades

Profundizando en su parte trasera, encontramos una gradación de color distinta a lo que acostumbramos. El terminal es de una especie de azul, que va variando conforme incide la luz en su parte trasera, formando colores similares a los del arcoiris. Puede gustar o no la propuesta, pero al menos han querido innovar. El módulo de cámara apenas sobresale del cuerpo del terminal, algo que agradecemos.

Pese a los 4.500mAh de su batería, el Samsung Galaxy A70 no es demasiado grueso

En su lateral derecho, mirando el terminal de frente, encontramos los botones de encender y volumen. Aplaudimos el ejercicio de ergonomía que ha hecho Samsung con la botonera, ya que llegamos perfectamente a estos botones, pese a lo grande que es el móvil. Eso sí, pese a que tienen un tacto firme, se hubiese agradecido algún tipo de rugosidad o distinción para el botón de encender.

En el lateral izquierdo encontramos tan solo la bandeja para las dos tarjetas nanoSIM y la microSD. Mirando el terminal por arriba también queda completamente limpio, y en su parte inferior encontramos el puerto USB tipo C, el altavoz y el puerto de auriculares de 3,5mm, marca de la casa en Samsung.

En cuanto a su ergonomía, es sorprendentemente cómodo, a pesar de ser un terminal de casi siete pulgadas. El formato 20:9 es prácticamente perfecto con esta diagonal de pantalla, sin llegar a ser tan estrecho e incómodo como el 21:9 visto en otras alternativas. De este modo, el terminal no es ni demasiado ancho ni demasiado estrecho y, contra todo pronóstico, es fácil de manejar con una sola mano.

A pesar de contar con casi siete pulgadas, el Samsung Galaxy A70 es muy cómodo y fácil de manejar con una mano

A pesar de contar con una batería gigantesca y un tamaño tan poco frecuente, Samsung ha logrado un peso de tan solo 183 gramos. Esto, lo sitúa muy por debajo de lo que pueda pesar un iPhone XS Max o un Samsung Galaxy Note 9, terminales con menos pulgadas y batería, pero que pesan más de 200 gramos.

SAMSUNG GALAXY A70 GOOGLE PIXEL 3A XL XIAOMI MI 9 SE MOTOROLA ONE VISION HUAWEI P SMART+ MOTO G7 PLUS PANTALLA 6,7 PULGADAS 6 PULGADAS 5,96 PULGADAS 6,3 PULGADAS 5,9 PULGADAS 6,2 PULGADAS PORCENTAJE FRONTAL 86% 76% 84.1% 82.5% 82.2% 81,4% DIMENSIONES 164.3 x 76.7 x 7.9 mm 160.1 x 76.1 x 8.2 mm 147.5 x 70.5 x 7.45 mm 160.1 x 71.2 x 8.7 mm 157.6 x 75.2 x 7.6 mm 157 x 75.3 x 8.3 mm PESO 183 g 167 g 155 g 180 g 169 g 176 g BATERÍA 4.500mAh 3.700 mAh 3.070mAh 3500mAh 3.340 mAh 3.000 mAh

En pocas palabras, pese a ser un terminal enorme, es uno de los mejores ejercicios de compactación del mercado de la gama media, con un aprovechamiento frontal del 86%, un grosor aceptable, y un tamaño coherente para poder usarlo con comodidad a pesar de su diagonal de pantalla.

Pantalla: 6,7 pulgadas que se disfrutan bajo cualquier condición

La pantalla del Samsung Galaxy A70 es sobresaliente y nos acerca más a la gama media premium o gama alta "no premium".

La pantalla del Samsung Galaxy A70 es grande, muy grande. En concreto, nos encontramos ante una diagonal de 6,7 pulgadas, con formato 20:9, resolución Full HD+ y tecnología Super AMOLED. El terminal queda por debajo de los 400ppi (393ppi), pero no hemos tenido el menor problema a nivel de nitidez. Al igual que en sus hermanos, los Samsung Galaxy S10 y S10+, el perfil de color de este A70 es bastante fiel a la realidad, sin sobresaturar el color.

Si queremos volver a esos colores ultrasaturados "old Samsung", siempre podemos activar el modo intenso desde los ajustes del terminal. En cuanto al nivel de brillo, es excelente, y permite disfrutar el contenido bajo plena luz del sol. El brillo mínimo también es más que aceptable, por lo que podremos usar este panel en condiciones de baja luminosidad sin deslumbrarnos.

Tenemos notch, pero notch mucho.

Samsung ha cambiado la configuración de la pantalla en sus nuevos dispositivos. Si queremos que el panel esté sobresaturado, debemos activarlo desde los ajustes

Para la "brigada anti notch", noticias intermedias. El Samsung Galaxy A70 no llega a aprovechar al máximo los biseles como un OnePlus 7 Pro o un ASUS Zenfone 6, pero su notch es bastante discreto, con forma de gota, y apenas se hace notar cuando llevamos unos minutos usando el dispositivo.

Pese a ser un panel AMOLED, no hemos tenido problemas con los ángulos de visión ni la variación del color blanco. El panel es de los mejores en su rango de precio, y no hemos encontrado apenas pegas en los días que el terminal ha pasado por nuestras manos.

El aprovechamiento frontal del panel es excelente, llegando al 86%.

En cuanto a las opciones del calibración del panel, como indicábamos, tan solo disponemos del modo por defecto (natural) y del modo intenso. Por otro lado, podemos activar un filtro de luz azul para limitar la fatiga ocular, el modo noche o tema oscuro para ahorrar batería, y un modo de sensibilidad táctil para mejorar esta cuando estamos utilizando un protector de pantalla.

La pantalla del Samsung Galaxy A70 tiene una buena latencia de entrada, aunque el aprovechamiento frontal se paga con las pulsaciones fantasma

La sensibilidad del panel es más que correcta, e incluso hemos recibido una actualización que prometía mejorarla en los días que lo hemos estado utilizando. El panel responde de forma inmediata, y no encontramos retardos a la hora de escribir rápido, realizar scroll o cualquier otro tipo de tarea.

El inconveniente que sí nos hemos encontrado ha sido con los toques falsos o "pulsaciones fantasma". Es frecuente que el panel no responda, ya que entiende que estamos tocando alguna otra parte de la pantalla (aunque solo lo estemos agarrando). Esta situación se da, sobre todo, cuando estamos haciendo fotos. Si no tenemos cuidado con los bordes del dispositivo, no podremos darle al obturador.

Sin embargo, más allá de calibración, opciones y calidad, nos gustaría intentar transmitir el sentido que tiene este panel. No es habitual encontrarnos ante pantallas de 6,7 pulgadas, y sobre el papel, sería lógico pensar que este es un tamaño excesivo.

No obstante, Samsung ha creado una pantalla que nos invita a usarla durante horas, que es cómoda de usar gracias al formato 20:9, y que nos proporciona una experiencia envolvente gracias al buen aprovechamiento frontal. Es de los pocos gama media con un "efecto wow" al encender el panel, y esto es algo que detallando sus especificaciones no podemos averiguar.

Como es marca de la casa, contamos del mismo modo con un modo Always On Display completamente configurable, mediante el que accederemos a información extra mientras la pantalla del terminal está bloqueada.

Destacar del mismo modo que, por defecto, el brillo de Always On Display es mínimo, y que aumenta cuando pulsamos la pantalla. De esta forma, ahorraremos aún más batería (aunque ya te adelantamos que activar este modo no es la mejor opción para los amantes del tiempo de pantalla).

Sonido: más que suficiente, aunque con posibles mejoras

Conservamos jack de auriculares en la parte inferior, buenas noticias.

El Samsung Galaxy A70 tiene a bien incluir un jack de auriculares de 3.5mm, para todos aquellos (entre los que me incluyo) que aún le tienen "fobia" al audio inalámbrico. En cuanto al altavoz, el sonido es alto, habiendo alcanzado los 81 db en nuestras pruebas. Como buen gama media, distorsiona en sus picos máximos de volumen, y se echa en falta grave.

El audio del Samsung Galaxy A70 está en la media. Suena bien, aunque distorsiona algo en volúmenes altos. La potenciación de Dolby solo funciona con auriculares

Pese a que contamos con la potenciación de Dolby Atmos, esta solo está disponible con auriculares. ¿Se nota cuando lo activamos con estos? No, el sonido sigue siendo prácticamente igual.

Lo que sí nos deja configurar Samsung aunque no tengamos auriculares es el clásico ecualizador multibanda. Mediante este, podemos mejorar algo la respuesta de los graves, a costa de empeorar la calidad general del sonido.

En resumen, un audio correcto para la gama en la que se enmarca el terminal, pero que bien pudiera haber destacado algo más, como lo hacen algunos de los aspectos del terminal (diseño, batería, pantalla...)

Rendimiento: habemus Qualcomm de última generación, y esto solo pueden ser buenas noticias

Samsung no ha querido apostar por sus procesadores Exynos para esta generación A70, y no te vamos a negar que nos alegramos por ello. En este caso, la firma surcoreana ha montado la plataforma Snapdragon 675 de Qualcomm. Se trata de un procesador orientado al 'gaming' (lo que se traduce en bajo consumo y alto rendimiento) que cuenta con dos núcleos de alto rendimiento a 2.0GHz y seis núcleos de bajo consumo a 2.7GHz.

El Qualcomm Snapdragon 675 es una de las mejores propuestas en cuanto a procesadores de gama media

Del mismo modo, tiene soporte para tecnologías de carga rápida, inteligencia artificial de tercera generación y la GPU Adreno 615 bajo el brazo. Por si no era suficiente conjunto, Samsung lo ha dotado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB UFS 2.1, nos empezamos a poner nerviosos.

SAMSUNG GALAXY A70 MOTOROLA ONE VISION XIAOMI MI 9 SE XIAOMI MI A2 LENOVO Z5S HUAWEI P SMART 2019 PROCESADOR SNAPDRAGON 675 EXYNOS 9609 SNAPDRAGON 710 SNAPDRAGON 660 SNAPDRAGON 710 KIRIN 710 RAM 6 GB 4 GB 6 GB 4 GB 3 GB 4 GB ANTUTU 170.567 136.111 177.957 127.610 130.026 130.026 GEEKBENCH 2.363 / 6.390 1.507/4.934 1.868 / 5.901 1.626 / 4.286 1.531 / 5.149 1.531 / 5.149

Pese a su capa de personalización, de la que luego hablaremos, el Samsung Galaxy A70 es una bala. Su rendimiento se acerca más al de un gama alta que al de un gama media (de hecho, rinde de forma muy similar al OPPO Reno que analizamos recientemente), dejándonos un sabor de boca dulce.

El A70 rinde de forma muy fluida en tareas cotidianas, y de un modo más que correcto en las pesadas, como jugar a PUBG Mobile, hacer varias fotos, conmutar apps en la multitarea… No encontramos ralentizaciones de ningún tipo, aunque sí alguna que otra subida de la temperatura cuando le exigimos bastante.

Las pruebas sintéticas nos ofrecen algo más de 170.000 puntos en AnTuTu, puntuación que lo sitúa por debajo de propuestas con el Snapdragon 710, y por encima de rivales con el Snapdragon 660 (como era de esperar). El procesador de este terminal está pensado para lograr un buen rendimiento sostenido, por lo que no debemos tener demasiado remilgo a la hora de estrujarlo durante horas.

Autonomía: muchos miliamperios, pocos minutos para cargarlo

Tradicionalmente Samsung ha dotado a sus dispositivos de gama alta de un cargador de 15W, velocidad que queda bastante por debajo de las tecnologías de carga actuales. Este Galaxy A70 cuenta con 4500mAh, y Samsung ha tenido a bien elevar la potencia de su cargador hasta los 25W. Esto, para que te hagas una idea, nos permite cargar el dispositivo del 0 a 35% en apenas 20 minutos, a pesar del gran amperaje con el que cuenta.

El Samsung Galaxy A70 sobrepasa fácilmente las ocho horas de pantalla, y logra cargar hasta un 35% de su autonomía en apenas 20 minutos

En cuanto a su autonomía, no nos ha sido difícil superar las ocho horas de pantalla activa, eso sí, con Always On Display desactivado. Este tiempo de pantalla se ha traducido en dos días de uso moderado y un día y medio si hacemos uso intensivo del terminal. Los consumos son bastante estables, y los reposos bastante moderados, consumiendo alrededor de un 3% por las noches.

Con este conjunto de horas de pantalla y velocidad de carga, el Samsung Galaxy A70 se sitúa en una posición privilegiada respecto a su competencia directa, siendo así una de las alternativas con mejor autonomía en su rango de precio. Esto cobra sentido, ya que el enorme panel invita a consumir multimedia y jugar, algo que podemos hacer durante horas sin que se drene el dispositivo.

Software: bien a nivel funcional, pero lejos de ser una ROM limpia

Así luce el tema oscuro de One UI.

Cuando hablamos de que se hace necesario un software que se adapte a los móviles de gran tamaño, nos referimos a trabajos como el de Samsung con One UI. Esta interfaz está pensada por y para la usabilidad, por lo que encontramos ciertos espacios a lo largo de todo el sistema operativo, para que el contenido se ubique en la mitad inferior del terminal y podamos llegar de forma sencilla. Gracias a esto, podemos utilizar un terminal de 6,7 pulgadas con una mano, sin menor problema. En nuestra unidad, el terminal ha venido con el parche de mayo, y la versión Android 9.0 Pie, como no podía ser de otra forma a estas alturas del año.

One UI es excelente a nivel funcional, aunque el diseño de su interfaz no sigue demasiado las líneas de Google Material Design

Lo primero que nos encontramos con el dispositivo es un launcher con una apariencia algo infantil (el diseño de los iconos se aleja de Material Design y apuesta por trazos que bien parecen dibujos animados), y un tamaño de los iconos exagerado. En un terminal con esta diagonal de pantalla se puede aprovechar el espacio mucho más allá de una cuadrícula de 4x5 (sin contar el dock). Por suerte, siempre podemos recurrir a un launcher de terceros, aunque en esta ocasión hemos utilizado el stock para preservar la experiencia más "Samsung" posible.

Si deslizamos a la izquierda en el launcher, nos encontramos con Bixby, el asistente de Samsung. En esta página se nos mostrará información relativa a aquellas aplicaciones y servicios que queramos. Por defecto, podemos ver información sobre las aplicaciones y temas de Samsung, Spotify, Giphy, el Tiempo, algunas noticias… El panel no molesta y no ofrece un mal rendimiento, ofreciéndonos una experiencia muy similar a la del feed de Google Home.

No encontramos tampoco rastro de un botón para invocar el cajón de aplicaciones, pero podemos realizar el gesto de deslizar hacia arriba para esta función. De nuevo, en el cajón nos encontramos unos iconos demasiado grandes, en este caso en una cuadrícula 4x5 que nos hace pensar que se podría haber aprovechado el espacio bastante mejor. La barra de notificaciones, sin embargo, tiene unos iconos algo más pequeños y estéticos, a los que llegamos perfectamente gracias al gran espacio que encontramos en la parte superior de dicha barra.

Al acceder a los ajustes, de nuevo, tenemos un gran espacio que hace que el contenido se deslice hacia la parte inferior de la pantalla. Samsung no ha tocado demasiado los ajustes de Android Stock, aunque añade las funciones de Always On Display a la pantalla, su propia nube Samsung Cloud, o su propio sistema de gestos, entre otros. Estos, funcionan mediante deslizamientos verticales para volver a home, invocar la multitarea o volver atrás. No llegan a funcionar mal, pero nos hemos encontrado más cómodos con la barra de navegación tradicional de Android.

Es de agradecer asimismo que Samsung cuida cada vez más el tema del bloatware. En concreto, estas son las aplicaciones que nos encontraremos en este Samsung Galaxy A70 sin que nadie nos haya preguntado si queremos o no tenerlas.

SmarT-Hings

Grabadora de voz

Correo electrónico

Mis archivos

Internet

Samsung Health

Galaxy Wearable

Samsung Members

Radio

Office Mobile

OneDrive

LinkedIn

Samsung Notes

Samsung Pay

Galaxy Store

Por lo general, las aplicaciones que Samsung añade son útiles, sobre todo para usuarios medios. Se agradece contar con un explorador de archivos, la suite de Office, radio FM o una grabadora de voz. Nos sobran aplicaciones como LinkedIn , pero valoramos el ejercicio de Samsung por ofrecer un listado de aplicaciones predeterminadas cada vez menor.

One UI rinde bien. Dice adiós al lag y a las ralentizaciones, aunque necesita pulirse algo más a nivel estético

En cuanto al rendimiento de la capa, pese a ser un gama media, es sobresaliente. Ni rastro del famoso "lagwiz", cierres forzados, redibujados o cualquier extraño en el rendimiento. Por el contrario, la ROM es bastante más fluida de lo que se pudiera esperar en esta gama, con unas animaciones cuidadas y una experiencia de usuario más que satisfactoria.

Como apuntábamos, nos gustaría un mayor acercamiento a Material Design, en lugar de una línea de diseño tan propia y peculiar. Sea como fuere, la ROM funciona perfectamente, tiene añadidos interesantes, y está actualizada a la última versión de Android, poco más podemos pedirle.

Biometría y sistemas de desbloqueo

En cuanto a la biometría de este dispositivo, nos encontramos con tecnología de reconocimiento facial por un lado, y lector de huellas por otro. Como principal distinción respecto al resto de sus rivales, dicho lector se encuentra ubicado debajo de la pantalla.

A pesar de que es de agradecer la inclusión de esta tecnología tan actual, el rendimiento no es satisfactorio. La tasa de error es bastante alta, pero cuando funciona, lo hace de forma rápida. Se puede desbloquear con este método tanto con la pantalla encendida como con la pantalla apagada.

Si no nos convence este lector de huellas, siempre podremos recurrir al reconocimiento facial. Este funciona bastante bien, incluso en situaciones de baja luminosidad, y nos reconoce la mayoría de las veces en unos pocos segundos. Es la opción por la que nos hemos decantado estos días de uso, obligados por la poca precisión del lector de huellas.

Cámaras: mucha versatilidad, pero poca ambición

A nivel de precio el Samsung Galaxy A70 se sitúa en esa franja en la que la exigencia fotográfica empieza a ser algo mayor respecto a los terminales de gama media más económicos, ¿habrá conseguido cumplir con las expectativas? Antes de responder a esto, vamos a darnos un paseo por su aplicación de cámara.

Lo primero que nos encontramos es una interfaz limpia y clara, similar a la de un Google Pixel o un iPhone. En la barra superior, tenemos los accesos a los ajustes, flash , temporizador, formato de pantalla y filtros. En la parte inferior, encontramos los modos principales de foto.

Foto normal (a elegir entre angular y gran angular)

Enfoque dinámico (funciona con personas y sin ellas)

Modo Pro

Panorámica

Vídeo (a elegir entre angular y gran angular)

Cámara superlenta

Cámara lenta

Cámara rápida

Del mismo modo contamos con Bixby Vision, el "Google Lens" propio de Samsung. Este, nos dará información sobre la escena que vamos a fotografiar, aunque de una forma menos detallada.

Calidad de imagen principal

El Samsung Galaxy A70 tiene la cámara de un gama media económico, con la posibilidad de un gran angular. Este es el resumen más conciso que se puede hacer de su triple cámara de 32, 8 y 5 megapíxeles, respectivamente. Como podemos apreciar, en condiciones de buena luminosidad los resultados son más que aceptables. El detalle es suficiente, y la interpretación del color, si bien satura algo más de lo que nos gustaría, no termina de ser mala.

La gestión del HDR es bastante irregular en este dispositivo.

La gestión del HDR, por su parte, es bastante irregular en este dispositivo. En ocasiones, encontramos cielos quemados, algo que no solemos encontrarnos en este tipo de dispositivos. En esta escena, no ha logrado resolver dicho cielo, y el detalle general de la imagen es medio.

En esta imagen, por el contrario, el HDR ha actuado de más. Si bien ha eliminado prácticamente todo atisbo de sombra, la imagen queda sobreprocesada y con algo de sobreexposición. De nuevo, vemos un nivel de detalle correcto, pero nada demasiado alejado de los resultados vistos en dispositivos algo más baratos.

El gran angular es la principal virtud de este teléfono.

Cuando pasamos a la cámara gran angular, nos encontramos ante ese extra de versatilidad que lo separa de algunos de sus rivales directos. Pese a ser una cámara de menor resolución, logra mantener un detalle similar al de la cámara principal, y los resultados de día son aceptables.

Encontramos diferencias en la interpretación del color.

Como podemos ver, los colores son algo más artificiales, aunque no llega a ser exagerado. Llama la atención que el nivel detalle, como adelantamos, no se aleja tanto de las tomas sacadas con la cámara principal. Esto nos anima a utilizar el gran angular en prácticamente cualquier situación (salvo en las nocturnas, como luego veremos), ya que apenas notaremos pérdida de calidad.

El gran angular, de nuevo, vuelve a preservar el detalle incluso en zonas donde la distorsión es más notable.

El rango dinámico, en ocasiones, se ve perjudicado con la cámara gran angular.

En cuanto al modo retrato, encontramos resultados algo pobres. El recorte es decente, pero incluso con buenas condiciones de luz, no logra obtener el detalle que esperábamos. El rango dinámico tampoco es su fuerte en este modo, ya que el HDR apenas hace acto de presencia.

Los problemas con el Samsung Galaxy A70 llegan a la hora de realizar fotografía nocturna. El detalle se desvanece, las esquinas tienen grano incluso en la cámara principal, y los resultados quedan muy por debajo de lo esperado en un terminal de su precio. La obturación es lenta, y aunque tengamos buen pulso, es sencillo encontrarnos con imágenes algo borrosas.

El exceso de ruido es bastante notorio, el detalle apenas hace acto de presencia, y las altas luces no se procesan bien. La calidad de la imagen queda bastante por debajo de rivales bastante más económicos, e invita a no sacar el móvil para hacer fotos cuando empieza a hacerse de noche.

Incluso en buenas condiciones de luminosidad nocturna, el A70 sufre bastante.

Si optamos por la fotografía gran angular, la calidad en este caso sí que cae. El detalle llega a su mínima expresión. Si bien la apertura f/2.2 logra captar algo de luz, los resultados no son demasiado utilizables.

El detalle no existe en esta foto, tan solo el ruido.

El modo retrato, por su parte, puede sacarnos de apuro. El recorte sigue siendo correcto (al igual que por el día), y a pesar de que la calidad de la fotografía disminuye, los resultados son más que suficientes para obtener una foto usable.

En cuanto al retrato nocturno, los resultados son aceptables y se mantiene el buen recorte.

Calidad de imagen cámara delantera

La cámara frontal del A70, por su parte, no hace un mal trabajo. De día, nos encontramos con un buen trabajo del HDR, incluso cuando activamos el modo retrato. Si bien los tonos de piel son más pálidos de lo que nos gustaría (marca de la casa en Samsung), las fotografías quedan bastante "resultonas".

Cuando cae la noche los resultados bajan, aunque no llega a ser dramático

Cuando cae la noche, la calidad baja, pero nos seguimos encontrando con fotografías suficientes. De hecho, la calidad no llega a bajar tanto como con la cámara principal, algo que nos sorprende.

En cuanto a la grabación de vídeo, encontramos un enfoque algo lento, aunque una calidad suficiente. Por otra parte, es posible grabar con la cámara gran angular, aunque deja de ser tan angular como cuando realizamos fotografías.

Samsung Galaxy A70, la opinión de Xataka

En definitiva, el Samsung Galaxy A70 es un gran teléfono (literalmente), con un punto débil que no esperábamos. Es una alternativa completa, con un panel, batería y rendimiento prácticamente sobresalientes, y que nos permite disfrutar de una experiencia de 6,7 pulgadas sin que se nos haga gigante en mano. Con su nueva gama A, Samsung quiere alejarnos de la antigua experiencia que proporcionaba su gama media y, de momento, van por el buen camino.

El Samsung Galaxy A70 es el móvil a comprar si te gustan las pantallas enormes y no quieres gastar demasiado dinero en un teléfono

El principal compromiso del dispositivo es su cámara. En este rango de precio por encima de los 300 euros, se empieza a exigir, como mínimo, una calidad superior a la del resto de alternativas por debajo de los 200 euros y en este caso, no ha sido así. La cámara del A70 es versátil, pero su calidad es inferior a lo esperado, sobre todo en el apartado nocturno.

Actualmente, este dispositivo se puede comprar por unos 330 euros en páginas como Amazon, The Phone House o Worten. Un precio que se puede justificar por su pantalla AMOLED, lector de huellas bajo la pantalla y procesador.

Pese a sus limitaciones, pocas opciones mejores se nos ocurren para aquellos que buscan un panel realmente grande. Es cómodo, su batería dura muchísimo (y carga rápido), y nos permite disfrutar de una experiencia multimedia a otro nivel. Samsung ha creado un móvil bastante completo, con un único pecado (la cámara) que queda en manos del posible comprador perdonar o no.

8.4 Diseño8.5 Pantalla9.25 Rendimiento8.75 Software8 Cámara6.5 Batería9.5 A favor A pesar de ser un terminal grande, es cómodo de usar con una sola mano

La pantalla es excelente, en todos los niveles posibles

La batería dura bastante y carga muy rápido En contra La cámara queda por debajo de las expectativas, sobre todo de noche

One UI es funcional, pero mejorable

El lector de huellas es rápido, pero poco preciso



