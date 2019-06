Sony Xperia 1, análisis: el gama alta más diferente ya puede presumir de triple cámara

Sony nunca ha sido uno más en el mercado de los smartphones. Ya fuera primero por su batería y modo Stamina o más adelante por su apuesta total por el apartado multimedia o un diseño que seguía sus propios ritmos, los Sony Xperia nunca son como otros smartphones.

El nuevo Sony Xperia 1 que ya hemos probado a fondo en Xataka nos ha vuelto a demostrar una idiosincrasia que en este nuevo smartphone, el de más nivel de los nuevos modelos de este año del fabricante japonés, se manifiesta en forma de un diseño único, una pantalla 4K OLED de máxima calidad y la triple cámara que no para de subir de nivel.

Sony Xperia 1, ficha técnica

El Sony Xperia 1 queda configurado en el catálogo de la firma japonesa como el heredero del XZ2 Premium, el modelo más ambicioso de la generación anterior y cuya seña de identidad era la pantalla 4K. Este nuevo Xperia 1 mantiene esa característica como la más destacada de su ficha técnica, sin olvidar el formato 21:9 que es apuesta definitiva de la marca para sus mejores terminales de 2019.

Sony Xperia 1 Dimensiones y peso 167 x 72 x 8,2 mm, 180 gramos Pantalla 4K HDR OLED 6,5", 21:9 Procesador Qualcomm Snapdragon 855 (Octa-core, 7 nm) RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB Sistema operativo Android 9 Pie Cámaras traseras Principal 12 MP (f/1.6, Angular 26 mm, Dual Pixel, OIS), 12 MP (f/2.4, Tele 52 mm, OIS), 12 MP (f/2.4, Gran angular 16 mm) Cámara frontal 8 MP f/2 Batería 3.300 mAh, con carga rápida con USB Tipo C Sensores Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula Seguridad Lector de huellas, reconocimiento facial Conectividad NFC, Bluetooth 5.0, 5CA LTE, CAT 19, 4X4 MIMO, WiFi 11a/ac/b/g/n Otros USB Tipo C / USB 3.1, Dual SIM, Slot micro SD hasta 512 GB, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, Gorilla Glass 6, Dynamic Vibration System de Sony Precio 949 euros

Un diseño panorámico

Puede gustar más o menos pero el diseño panorámico 21:9 de los Sony Xperia de este 2019 es diferente y una apuesta de marca, pues no es el únido del catálogo del fabricante que se presente con esa apariencia. El smartphone no pasa desapercibido ni a los ojos de quienes nos rodean ni mucho menos en mano de quien lo usa. Aquí, aunque el color negro es elegante (es el que hemos podido probar), los tonos blanco y morado son elecciones más llamativas y por las que merece la pena "luchar".

El Sony Xperia 1 mantiene la independencia de Sony respecto al diseño. Ahora le toca el turno a un formato panorámico 21:9 único en la gama alta

El Sony Xperia 1, el gama alta más ambicioso de los japoneses para este año, llega al mercado con un diseño donde no se han eliminado todavía los marcos pero que resulta correcto en este aspecto. Se mantienen principalmente donde siempre cuando hablamos de Sony: superior e inferior.

El acabado del nuevo Sony es en cristal con protección Gorilla Glass 6, tanto en el frontal como en la parte trasera. Las láminas quedan separadas por un marco de aluminio del mismo tono y donde la trasera se curva muy sutilmente para una unión perfecta. Me ha gustado el tratamiento antihuellas de la trasera, que soporta muy bien el paso del tiempo en mano.

Precisamente hablando del agarre, el cristal no queda pegado a nuestra mano - desliza fácilmente - pero en este caso no supone problema alguno pues el poco grosor hace que sujetar este terminal sea muy seguro, algo de lo que siempre quedan dudas cuando nos estamos refiriendo a un terminal de tanta diagonal de pantalla. Se puede apostar por una funda para curarnos en salud, pero no es un terminal que peligre en mano.

A nivel de dimensiones, el grosor de 8.2 mm es aceptable pero lógicamente es un terminal bastante alto para manejarse por la pantalla con una sola mano, a pesar de que Sony introduce una serie de ayudas en forma de software que analizaremos en su apartado correspondiente. Su peso de 180 gramos está bien repartido y no resulta pesado en el día a día.

Las conexiones y elementos físicos del Sony Xperia 1 son los esperados ... en casi todos los puntos. Hay un sistema de altavoces estéreo contundente, con un elemento principal en el marco inferior, justo con también encontramos el puerto USB-C. En el equivalente superior hay lugar para la bandeja de las tarjetas nanoSIM y microSD. Se trata de la clásica bandeja extraible de Sony que no necesita de herramienta alguna y la cual se extrae completamente.

¿Y los laterales? Pues mientras que el izquierdo queda vírgen, el derecho acumula elementos. Tenemos allí el control de volumen justo encima del sensor de huellas, colocado justo en la mitad del lateral. Bajo él se encuentra el botón de encendido/bloqueo y ya en la parte inferior de ese lateral derecho encontramos el botón físico para la cámara de fotos, un clásico de los smartphones Sony que no queremos que nunca quede abandonado.

A nivel ergonómico hay algunas dudas que nos han asaltado en estos días usando el Sony Xperia 1 como teléfono principal. El más importante tiene que ver con la colocación del módulo de la cámara y también del sensor de huellas. De lo segundo hablaremos más adelante en su apartado correspondiente.

El módulo alargado de las tres cámaras queda centrado y a una altura que algunos usuarios pueden acabar apoyando su dedo sobre él

Del módulo de cámara nos hemos encontrado con que, si coges el terminal con la mano izquierda, algo natural para un usuario diestro, no es raro que el dedo índice de esa mano izquierda acabe buscando un punto de apoyo en la parte trasera. Y a poco que te descuides, acabas rozando o apoyando completamente sobre la parte baja del módulo de cámara triple del Sony Xperia 1, el cual por cierto sobresale ligeramente pero sin que el teléfono se balancé nada cuando lo tenemos situado sobre una mesa. Un diseño de cámara en apaisado nos hubiera convencido más.

Aunque ya no es algo tan extraordinadio como hace unos años, no falta en este Sony Xperia 1 una protección contra polvo y agua en forma de perfil IP65/68.

Se mantiene el sensor de huellas en el lateral

Siempre he sido un fiel defensor del atrevimiento de Sony con los lectores de huella en el lateral, justo donde el botón de bloqueo del terminal. Les ha ido bastante bien y alguna que otra marca le ha copiado la idea en el camino por recortar elementos del frontal e incluso de la trasera. Pensábamos que esa fase ya estaba superada por parte de todas las marcas importantes.

Ni detrás ni delante. El lector de huellas está en el lateral

Sin embargo, el Sony Xperia 1 repite su estrategia de estos años atrás con ese elemento, así que "habemus" lector de huellas en el marco lateral derecho. El funcionamiento de este elemento es relativamente rápido y fiable, y en general, para la mayoría de usuarios, su situación es adecuada para una identificación cómoda usando el dedo corazón si agarramos el terminal con la mano izquierda, o con el dedo pulgar si lo hacemos con la derecha.

Volver a un sensor de huellas en el lateral requiere de una ligera adaptación pero siempre contamos con el apoyo de nuestro rostro para compensar en la identificación biométrica

En todo caso y pese a que esta identificación funcione, en un gama alta de este nivel esperábamos ver ya algún atrevimiento con lector de huellas en la pantalla. Lo que sí que tenemos es un reconocimiento de rostros a través de la funcionalidad Smart Lock, opción que queda algo escondida en el sistema pero que funciona bastante bien y sirve de buen complemento para el lector de huellas lateral.

Pantalla 21:9 ideal para contenido multimedia

Sony no ha querido despistarse esta vez con su gama alta de referencia para 2019 y ha apostado todo a lo que mejor sabe ofrecer en sus terminales: una pantalla que disfrutar ampliamente. El Sony Xperia 1 no escatima caché para con su panel. Es un OLED con resolución 4K, HDR y espacio de color BT.2020 (y DCI-P3), justo el que es de referencia para el contenido multimedia en resolución 4K y HDR.

Esa pantalla tiene una diagonal de 6,5 pulgadas en un formato 21:9 que no pasa desapercibido y, como hemos visto, hace que el terminal tenga un diseño muy alargado.

Ese diseño es muy adecuado y cómodo para la reproducción multimedia compatible, usar la pantalla dividida o en la navegación con aplicaciones que admiten scroll vertical. Sin embargo, los vídeos que no son 21:9 nativos, dejan bastante margen negro a ambos laterales, al igual que algunas aplicaciones que no se han adaptado.

Abajo, contenido nativo en 21:9. Arriba, las bandas negras para el que no lo es.

La experiencia general con la pantalla del Sony Xperia 1 es muy satisfactoria. Sobra decir que con la resolución de 1644x3840 píxeles, la nitidez no admite dudas, con más de 640 ppp de densidad. Pero ocurre que para nuestros ojos, no hay tampoco mucha diferencia con paneles 2K cuando estamos navegando por la interfaz o en el día a día con aplicaciones que no ofrecen soporte para dicha resolución. Sí que se agradece cuando hablamos de reproducción multimedia, de nuevo y otra generación más, el punto fuerte y más destacado de la experiencia visual con un Sony Xperia de gama alta.

Para ello se cuenta con el contraste de la tecnología OLED así como un brillo bastante alto, por encima de los 600 nits, que hace que en exteriores sea un panel que se ve bastante bien. A pesar de ello nos ha parecido un panel OLED algo conservador en ese brillo máximo y también en la reproducción de color.

A la hora de personalizar la experiencia con la pantalla del Xperia 1 nos encontramos con el modo estándar (con sus ajustes de temperatura de color) y una novedad en forma de Creator Mode, el cual puede mantenerse todo el tiempo o hacer que se active solo cuando el contenido que reproducimos le sacará partido. Ese extra de este modo se aprecia no solo con vídeos HDR sino con cualquier otro, al realizar el terminal una conversión para que así sea.

Ese modo de visualización no es el único que Sony pone a disposición de quienes quieren ver contenido de la mejor manera posible en este smartphone. La tecnología X1, que proviene de la remasterización HDR de BRAVIA, apoya la reproducción de vídeo.

Aunque el frontal no es todo pantalla debido a unos reducidos marcos superior e inferior, no hay muesca ni agujero que empañe la experiencia multimedia, la cual queda plenamente limpia en este Sony Xperia 1 en el que la cámara selfie ha sido reducida al marco superior de manera eficaz y equilibrada con el resto del diseño del terminal.

Sonido sin puerto de auriculares

Justo al lado de la cámara selfies se sitúa el altavoz que colabora con el principal situado en el marco inferior para ofrecer un sonido estéreo bastante potente y definido.

La experiencia sonora en este caso es de nivel y un complemento ideal para la pantalla. Contamos con la tecnología Dolby Atmos para apoyar en la experiencia, pudiendo escoger si lo activamos o no, así como los ajustes predefinidos o los que creemos nosotros con ayuda de un ecualizador.

Si pasamos a analizar el sonido que conseguimos vía auriculares, llega la primera sorpresa: en el diseño del Sony Xperia 1 no ha habido sitio para el puerto de auriculares. Para poder usar los que vienen de serie en la caja o nuestros preferidos con cable, hay que recurrir a un adaptador incluido en el paquete. Al conectarlos ya podremos usar la mejora de sonido DSEE HX, al igual que ocurre con los equipos inalámbricos compatibles con LDAC y aptX HD.

La experiencia con auriculares es satisfactoria pero no todo lo que hubiéramos conseguido con un puerto de 3.5 mm y amplificador dedicado.

En la experiencia multimedia hay que hablar también del modo de sonido con vibración, opción que el terminal te recuerda de manera insistente en los primeros usos del teléfono. Con este modo el sonido se refuerza con sutiles vibraciones del terminal, algo curioso y poco más.

Potencia y fluidez de gama alta

Como buen gama alta, el Sony Xperia 1 presenta una configuración interna que le da la base suficiente para ofrecer una experiencia completa a nivel de fluidez y rendimiento para poder jugar sin complejos con él.

Cuenta con un procesador Snapdragon 855 acompañado de la GPU Adreno 640 y 6 GB de memoria RAM. Como almacenamiento cuenta con memoria interna de 128 GB que, en caso de que queramos o necesitemos, podemos ampliar en 512 GB extra con ayuda de una microSD.

El día a día con el Sony Xperia 1 no presenta sorpresas desagradables ni falta de potencia bruta para que todo ocurra al instante y sin lags. En números, esa experiencia queda confirmada.

Sony Xperia 1 Nubia Red Magic 3 OnePlus 7 Pro Xiaomi Mi 9 Samsung Galaxy S10+ HONOR View20 Huawei Mate 20 Pro OnePlus 6T Xiaomi Mi 8 Pro OPPO Find X iPhone XS Procesador Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Exynos 9820 Kirin 980 Snapdragon 845 Kirin 980 Snapdragon 845 Snapdragon 845 Apple A12 Bionic RAM 6 GB 8 GB 12 GB 6 GB 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 4 GB AnTuTu 334.987 318.726 376.968 374.570 331.707 273.973 270.728 298.112 287.503 282.324 313.341 Geekbench 4.0 (single/multi) 3.433/ 10.977 3.533/ 11.329 3.465 / 11.017 3.539 / 11.164 4.459 / 10.195 3.284 / 9.744 3.328 / 9.735 2.434 / 9.077 2.456 / 9.178 3.308 / 7.915 4.803 / 11.178 PCMark Work 8.775 10.115 9.991 9.036 7.780 7.620 7.618 8.650 8.236 9.803 - 3DMark (Ice Storm Unlimited) 59.669 62.228 39.555 61.089 56.351 38.471 37.416 65.760 63.047 63.702 -

Buena parte de la grata experiencia con el Sony Xperia 1 hay que otorgársela a la buena optimización de Android 9, el cual se siente nativo a excepción de las ya pocas aplicaciones propias de Sony y la personalización a nivel de iconos y los ajustes del sistema.

Entre las aplicaciones del sistema que no faltan tenemos un optimizador para juegos, el control del uso del terminal (Bienestar Digital) y las ayudas asociadas a Xperia Assist, con limpiador de aplicaciones y memoria o el modo Stamina.

Pero si me tengo que quedar con dos añadidos propios de Sony, serían los sensores laterales para lanzar aplicaciones, que con un doble toque en los bordes coloca una serie de aplicaciones y ajustes de entre los más usados (y que ayuda a manejar el terminal con una sola mano), así como la Multiventana 21:9.

Este último añadido también abre un panel con aplicaciones para poder colocar en la pantalla dividida, con mucho sentido en un terminal tan alto. Las aplicaciones, que podemos configurar a pares con acceso directo en ese panel lateral, se abren ocupando un 50% de la pantalla cada una de ellas, pero podemos estirar el espacio hasta tres cuartos de la pantalla en caso necesario.

Autonomía justa para el día

Una pantalla tan ambiciosa como la del Sony Xperia 1 unida a una batería de "solo" 3300 mAh resultaba de inicio una combinación complicada de gestionar por parte de Sony por mucho que estemos hablando de una de las marcas de referencia cuando nos referimos a gestión energética y modos de ahorro de batería.

Y en estos días probando a fondo el Sony Xperia 1 esa intuición se ha cumplido. En nuestro análisis del comportamiento de la batería, que consiste en replicar un día de uso intensivo con bastante uso de la cámara, conectividad Wifi y de datos todo el tiempo, mucha comunicación en redes sociales y mensajería, así como algo de reproducción multimedia y llamadas de voz, el Sony Xperia 1 ha llegado al final del día con apenas batería restante, del orden del 10%. Recurrir a los modos Stamina será necesario si queremos alargar esa jornada de trabajo con el Xperia 1.

La pantalla es el elemento que más penaliza la duración de la batería, así que en este Xperia 1 no podemos contar con más de 4-5 horas de pantalla para ese día de uso de nuestra experiencia.

La gran noticia respecto a la autonomía del Xperia 1 es que Sony saca partido de su puerto USB-C y el cargador de 18 W de serie para ofrecer una carga rápida que por fin nos convence. Para pasar de un 2% al 50% (con conectividad activa) necesitamos solo 28 minutos, mientras que la carga completa queda por debajo de las dos horas siempre que mantengamos desactivado el sistema de protección de batería que Sony aplica a sus terminales desde hace años con el objetivo de alargar su vida útil. Lo que no incluye el Xperia 1 es carga inalámbrica pese a su trasera de cristal.

Triple cámara polivalente (y rápida)

Les ha costado unas cuantas generaciones pero por fin tenemos una cámara polivalente en un Sony Xperia. En este modelo podemos contar hasta cuatro, repartidas en un trío principal y una secundaria para selfies.

La triple cámara del Sony Xperia 1 acoge una combinación muy ambiciosa: cámara clásica, una gran angular y otra telefoto con zoom 2X. En todos los casos hablamos de sensores de 12 MP que se diferencian por su tamaño (1/2.6" para el principal y 1/3.4" para los otros dos) así como por la apetura, donde de nuevo el principal es el más ambicioso con una f1.6 por los f2.4 del gran angular y el telefoto.

En la configuración de estas cámaras debemos detenernos en algo que en otras marcas no sería noticia: el estabilizador de imagen óptico, el cual ya tenemos disponible tanto en el sensor principal como en el zoom 2X. Otro detalle interesante es la tecnología Eye AF para mejorar el enfoque en los rostros de las personas, principalmente cuando estamos usando la ráfaga, que puede ser de hasta 10 fps con enfoque continuo. Nosotros la hemos usando bastante en fotos de grupo en las que sabemos que no vamos a tener muchas más oportunidades y siempre queremos que la gran mayoría de personas salgan correctamente enfocadas y expuestas.

En el Sony Xperia 1 la interfaz no cambia demasiado. Aquí Sony mantiene algo bastante básico y donde los modos de disparo brillan por su ausencia en los accesos directos. El manual, que es el que más nos interesa y justo donde podemos decidir si queremos HDR o no, queda a dos toques de pantalla, aunque luego ocurre algo que sí que nos convence: el último modo usado queda accesible como acceso junto al botón de obturación.

La triple cámara del Sony Xperia 1 trae muchas novedades, entre ellas la estabilización óptica que junto con la luminosidad del sensor principal permite tomar imágenes nocturnas sin exceso de ruido o pérdida de detalle por el procesamiento

El cambio de foto a vídeo o el enfoque selectivo para aplicar por ejemplo al modo retrato sí que están a mano. En todo caso echamos de menos una interfaz donde tome protagonismo un carrusel que de igual importancia a otros modos fotográficos, aunque debemos admitir que la interfaz actual resulta muy rápida y sencilla de manejar para disparar y listo.

A nivel de resultados, la cámara del Sony Xperia 1 ha ganado muchísimo en calidad final y en polivalencia. Tener un zoom 2x o un gran angular nos da mucho juego.

Imagen sin zoom, con zoom 2X y finalmente, zoom digital al máximo

En todos los casos, el nivel de detalle es suficiente así como la fidelidad en la reproducción del color, la exposición o el contraste. Aquí conviene que seamos precisos sobre el punto de medición de la exposición porque es una cámara especialmente sensible en este aspecto y una escena puede cambiar bastante, así que hay que dedicarle tiempo cuando hay zonas que pueden quedar especialmente sobreexpuestas.

En las fotografías que tomamos con cualquiera de las tres cámaras, Sony ha reducido su agresivo procesado, lo que nos da imágenes más naturales pero también con algo de exceso de ruido.

Sin embargo, el cambio más radical de la cámara del Sony Xperia 1 está en las escenas de noche. Como si de un modo nocturno se tratara, la cámara del Sony Xperia 1 saca provecho de su estabilización para tomar fotografías con un tiempo de exposición más alto y con ello poder recoger más luz, lo que tiene un efecto directo en los resultados: hay menor ruido y Sony no tiene que realizar un procesamiento agresivo de las imágenes. Y lo agradecemos mucho.

Si pasamos a hablar del vídeo, Sony se afianza como una referencia en calidad y sobre todo posibilidades. Podemos grabar vídeo con calidad 4K, pero solo a 30 fps. Eso sí, podemos hacer uso del zoom 2X, aunque el salto es directo de una cámara a otra. Tampoco falta su clásico modo de vídeo a cámara lenta y resolución de 1080p.

En los resultados se aprecia que la estabilización es de nuevo muy adecuada, pero me gustaría centrarme en la aplicación extra que, fuera de la interfaz de cámara, permite ir un poco más allá en la creación de vídeos. La aplicación se llama Cinema Pro y ya desde la interfaz te gana.

Con ella podemos sentirnos creadores más serios por las opciones que nos da y esa interfaz donde todo está a mano. Combinado con un buen gimbal las posibilidades son enormes, tomando el control del enfoque, el balance de blancos, la sensibilidad o la velocidad de obturación, además del objetivo. Y podemos ir creando diferentes clips para posteriormente unirlos en uno solo mediante edición externa.

Sony Xperia 1, la opinión y nota de Xataka

La gama alta clásica de Sony y su gama premium que destacaba por la pantalla 4K, se encuentran en el nuevo Sony Xperia 1. Y el resultado ha sido todo un acierto.

Con un precio por debajo de los 1000 euros, el Sony Xperia 1 presume de una combinación de diseño y pantalla única en la gama alta gracias a un panel OLED 4K en formato 21:9. Para reproducción de contenido o navegación en vertical es una gozada.

También lo es el poder jugar con las opciones de su renovada cámara, con tres sensores que han elevado su nivel especialmente por la noche, y de nuevo con el modo de vídeo que más opciones creativas da del mercado. Lástima de una batería que nos ha resultado bastante justa para todo que admite hacer a nivel multimedia este gama alta de gran nivel.

Sony Xperia 1 - Smartphone de 6,5" 4K HDR OLED 21:9 (SD 855, 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, triple cámara de 12+12+12 MP, Android O, Dual Sim), Color Negro [Versión española] + Micro SD 64GB Hoy en Amazon por 949,00€

8.8 Diseño9 Pantalla9,25 Rendimiento9,5 Cámaras8,5 Software8,5 Autonomía8 A favor La experiencia multimedia del panel OLED 4K con contenido nativo 21:9

Agarre y manejo muy cómodo con una sola mano por su poca anchura

La cámara triple ya no deja en desventaja a Sony En contra Hay que adaptarse al uso de un lector de huellas en el lateral

La autonomía nos deja con un día justo de uso

Ojo a la situación del módulo de cámara



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Sony. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.