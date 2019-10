Realme 5 Pro, análisis: Realme llega con mucho que decir en la gama media

Realme no es una marca precisamente nueva. La compañía, perteneciente al conglomerado BBK Electronics (como OPPO, OnePlus o Vivo), fue fundada en 2018 y nació como una marca que venía a seguir una estrategia similar a la de Xiaomi: lanzar móviles económicos, potentes y con una buena relación calidad-precio. Tras haber triunfado en India, la compañía está aterrizando en España con varios dispositivos y uno de ellos es el Realme 5 Pro, un terminal de gama media que hemos estado usando largo y tendido para analizarlo a fondo.

Realme, en pocas palabras, quiere atacar al mismo público al que ataca Xiaomi: usuarios que quieren un gama media solvente sin gastar mucho dinero. Para ello, el Realme 5 Pro tiene varios ases bajo la manga, como una cuádruple cámara con modo macro y sensor de 48 megapíxeles, 8 GB de memoria RAM y un procesador Snapdragon 712 (gama media premium de Qualcomm). ¿Cómo se comporta en el día a día? Salgamos de dudas.

Ficha técnica del Realme 5 Pro

REALME 5 PRO DIMENSIONES Y PESO 175 x 74,2 x 8,9 mm

184 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,3 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

480 ppp

Formato 19,5:0

Ratio frontal/pantalla: 83,6%

Notch en forma de gota PROCESADOR Snapdragon 712

GPU Adreno 616 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 2.1 ampliables con tarjetas microSD CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.8

8 MP f/2.2, gran angular

2 MP f/2.4, macro

2 MP f/2.4, sensor de profundidad

Flash LED CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.0 SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie con ColorOS 6 BATERÍA 4.035 mAh

Carga rápida VOOC Flash Charge 3.0 (20W)

Cargador compatible incluido CONECTIVIDAD WiFi ac

Bluetooth 5.0

GPS

Radio FM

USB Tipo C OTROS Lector de huellas trasero

Desbloqueo facial

Jack de auriculares PRECIO 4/128 GB: 199 euros

8/128 GB: 249 euros

Un diseño familiar que esconde una buena pantalla

Como siempre hacemos en las reviews, vamos a empezar hablando por el apartado estético. El Realme 5 Pro es un dispositivo grande, lo que hace que sea complicado acceder a la zona superior de la pantalla usando una sola mano. También es pesado, con 184 gramos, y bastante grueso, casi nueve milímetros, pero eso, en el día a día, ha conseguido transmitir una sensación de robustez que se agradece.

La parte trasera está hecha de plástico y al tacto se siente como tal. No es que lo sostengas en la mano y sientas que tienes un teléfono premium, pero tampoco está hecho para eso. Tiene un acabado de lo más curioso que emula a un diamante y que cambia de color según le de la luz, aunque si eres un poquito maniático como un servidor, acabarás poniéndole una funda porque se llena de huellas. Además, el módulo de la cámara sobresale bastante y hace que el móvil se tambalee al dejarlo sobre una mesa, así que la funda acabará cumpliendo una doble función: menos huellas y mayor estabilidad. Minipunto para Realme por incluir una en la caja.

En cuanto a la pantalla, tenemos un panel IPS con unas generosas 6,3 pulgadas y resolución FullHD+. Sin problemas en el día a día. Se ve bien a plena luz del día, los colores son correctos, está bien calibrada, (es decir, que los blancos son blancos y no azules o amarillos) y los ángulos de visión son buenos. Sin embargo, la capa oleofóbica tiene margen de mejora, porque si en la trasera las huellas se quedan marcadas, en la pantalla se quedan todavía más.

La pantalla ocupa más del 90% del frontal según el fabricante y un 83,6% según GSMArena, y creo que me decanto más por la segunda. La pantalla tiene marcos en la zona superior, en los laterales y en la zona inferior, o sea que no llega a los extremos como en otros terminales. En la parte superior, además, hay un notch en forma de gota que esconde la cámara interna. Es como todo, al principio puede chocar verlo ahí, pero cuando usas el teléfono un par de días te olvidas de él y ni te acuerdas de que está .

La pantalla se disfruta mucho y los colore son buenos, pero los marcos podrían haberse aprovechado mejor

Rematamos este apartado hablando del sonido, un apartado en el que Realme 5 Pro ha destacado sobremanera. Se oye muy bien, incluso a volúmenes altos, aunque el punto dulce está un poquito por debajo del máximo. Como elemento a destacar, Realme no ha querido dejar de lado a los usuarios de auriculares, así que sí, su dispositivo tiene jack de auriculares, pero no vienen ningunos en la caja.

Un motor correcto con mucha batería

Rematado el apartado estético, pasemos a hablar del motor. Tenemos ni más ni menos que 8 GB de memoria RAM, un Snapdragon 712 y 128 GB de almacenamiento interno ampliable con tarjetas microSD, vamos, que el terminal va más que servido. El rendimiento es excelente en juegos pesados como 'Call of Duty: Mobile', 'Chess Rush' o 'Pokémon GO', incluso en las calidades más altas. Me ha sorprendido gratamente lo bien que se ha comportado jugando a 'COD' en máxima resolución, aunque eso se traduce en un calentamiento notable de la trasera. Por supuesto, que no ha habido ningún problema en apps como WhatsApp, Twitter o Instagram, mucho menos en la multitarea. Los 8 GB se notan y brillan por sí mismos.

REALME 5 PRO XIAOMI MI 9 SE XIAOMI MI 9 LITE SAMSUNG GALAXY A50 HUAWEI P30 LITE MOTO ONE ZOOM PROCESADOR Snapdragon 710 Snapdragon 712 Snapdragon 710 Exynos 9610 Kirin 710 Snapdragon 675 MEMORIA RAM 8 GB 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB GEEKBENCH 4 (SINGLE/MULTI) 1.121 / 4.709 1.868 / 5.901 1.803 / 5.752 1.719 / 5.630 1.550 / 5.499 1.645 / 5.639 GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 316 / 1.471 - 394 / 1.491 - - - ANTUTU 180.597 177.957 176.227 147.589 131.268 169.807

En el apartado de la biometría tenemos dos opciones, ambas igual de buenas. La primera es un lector de huellas óptico en la parte trasera que está colocado en una posición realmente cómoda y a la que el dedo llega de forma natural. Estos sensores están más que pulidos y funcionan nada más rozarlos, y en el Realme 5 Pro no ha sido menos. La segunda alternativa es el desbloqueo facial en dos dimensiones, que funciona muy rápido y de forma muy precisa, incluso con luz tenue. Sin quejas en este apartado.

Los componentes del Realme 5 Pro ofrecen un rendimiento notable, aunque el sistema operativo lastra ligeramente la experiencia

El sistema operativo es Android 9 Pie con ColorOS 6, que si usas un OPPO o estás familiarizado con la marca quizá te suene. Las animaciones son algo más toscas que en capas como MIUI (se nota mucho en el sistema de gestos) y la interfaz está muy sobrecargada. Es de esas capas que modifican hasta el más recóndito lugar del sistema operativo, y eso significa que, por un lado, no va tan fina como otras capas y, por otro lado, que hay infinidad de funciones que, en según que casos, pueden ser útiles.

ColorOS 6 viene cargadito de bloatware. Tenemos un buen lote de apps de Realme, una tienda de apps propias con una carpeta que redirige a aplicaciones y juegos que se puede descargar desde esa tienda, Facebook, Lazada y Opera. En cuanto a funciones, algunas de las más interesantes son un asistente de conducción inteligente, la opción para activar ventanas flotantes en las apps que queramos, cifrado de aplicaciones, espacio infantil (para dejarle el móvil a los niños) y la caja fuerte (para esconder contenido sensible). También tiene aplicaciones duales, un optimizador de juegos y pantalla dividida.

Y hablemos de la batería. El Realme 5 Pro tiene 4.035 mAh de batería que son capaces de ofrecer unas nueve horas de pantalla activa con un uso normal, más o menos una hora por cada 10% consumido. En pocas palabras, que puedes llegar al final del día sin problema e incluso olvidarte del cargador hasta el día siguiente. Hablando del cargador, el dispositivo cuenta con VOOC Flash Charge 3.0, una forma elegante de decir "carga rápida de 20W". El cargador compatible viene incluido en la caja y es capaz de ponerlo de cero a cien en una hora y media y al 50% en media hora. La autonomía nos ha dejado con muy buen sabor de boca.

Este móvil ve bien de cerca

Llega el momento de hablar de fotografía, un apartado en el que el Realme 5 Pro ha sabido sacar pecho. El terminal cuenta con cuatro sensores traseros, siendo el protagonista principal el de 48 megapíxeles. Le acompañan un gran angular y un macro para tomas cercanas, además de un sensor de profundidad. La experiencia en el día a día es que el macro es curioso, pero no es que se use demasiado. Habría preferido un telefoto, un tipo de lente de las que OPPO sabe, y mucho, pero ojo, que eso no significa que el zoom sea malo.

La aplicación de cámara es bastante rápida, aunque confusa. En la parte inferior tenemos foto, vídeo y retrato, así como un botón para hacer zoom digital de hasta cinco aumentos. Para acceder al gran angular hay que pulsar un botón en la zona superior y para el modo macro y nocturno hay que acceder al menú de la zona inferior izquierda. En mi opinión, la interfaz es mejorable en términos de usabilidad, pero hablemos de calidad.

Fotos de día

La calidad global de la imagen es buena, sobre todo con el sensor normal. Por lo general, la cámara tiende a saturar de más los colores verdes, azules y naranjas, incluso con el modo de "potenciación cromática" desactivado. El gran angular y el sensor de 48 megapíxeles consiguen unos colores y tonos parejos y el HDR es capaz de recuperar los fondos quemados y las sombras. No es la mejor fotografía de su rango de precios, pero no está nada mal.

Donde el Realme 5 Pro sabe sorprender es en el zoom. Podemos hacer zoom x2, x5 y manualmente hasta x10, pero los mejores resultados se consiguen en x2 y x5. Se nota que no tenemos una lente dedicada y que estamos haciendo cropping, pero incluso así el nivel de detalle es bastante bueno y las líneas están bien perfiladas. Los colores salen algo más apagados, pero tampoco se le pueden pedir peras al olmo. ¿Le habría venido bien un telefoto? Sí. ¿Sabe hacer zoom sin él? Sin duda.

Foto de día con el modo de 48 megapíxeles

El dispositivo nos permite sacar fotos de 48 megapíxeles y aprovechar al máximo el sensor, y los resultados son los que se podrían esperar. El nivel de detalle es excelente, incluso ampliando varias veces. Además, la cámara conserva bien los cielos y es capaz de levantar las sombras, aunque los colores, como ocurre con los modos automáticos, salen ligeramente saturados. Destacar que la foto pesa bastante más: hasta 13,5 MB.

Modo macro

El modo macro es, como decíamos antes, de lo más curioso. La foto sobre estas líneas está tomada a cuatro centímetros de la moneda y a la vista que los detalles se conservan. Sin embargo, no deja de ser cierto que la foto sale muy lavada y basta con ampliar para que los dos megapíxeles que tiene el sensor se queden cortos. Insisto, es una lente interesante, pero no aporta demasiado a la experiencia diaria.

Fotos de noche

De noche la cámara intenta exprimir sus recursos para conseguir una buena imagen, sobre todo con el sensor de 48 megapíxeles (que en la práctica son 12 megapíxeles gracias al Pixel Binning). La imagen sale más lavada y el ruido no tarda en hacer acto de presencia, pero el color es bueno, las luces altas están bien gestionadas y, en términos globales, es una foto correcta.

El gran angular, por su parte, consigue unos resultados menos luminosos, con un nivel de detalle escaso y un balance de blancos más cálido. Al hacer zoom, el Realme 5 Pro sigue manteniendo un detalle aceptable, pero en la noche todos los gatos son pardos y todos los gama media son gama media, más aún cuando hacen zoom ampliando la imagen mediante cropping.

Modo noche

¿Qué sería de la cámara de un móvil actual sin su correspondiente modo noche? El Realme 5 Pro no ha querido quedarse fuera de la tendencia y lo incluye, ofreciendo unos resultados interesantes, pero poco naturales. El modo noche consigue sacar luz de donde no la hay, mejorar las sombras y resaltar los colores, sacrificando por el camino algo de detalle debido a que tenemos que sujetar el móvil durante unos dos segundos, exponiendo la escena a trepidaciones. Con todo, el resultado es llamativo y suficiente para salvar una escena.

Retratos

Pasamos a hablar del modo retrato, un modo que nos ha dejado sensaciones encontradas. Por un lado, el nivel de detalle del sujeto es correcto y el recorte es preciso en las zonas menos complicadas, como la camiseta. Sin embargo, si hay muchos elementos en el fondo cerca de zonas como el pelo, la barba o las gafas, es posible que el filtro no se aplique bien. Además, el bokeh queda poco natural y los colores salen bastante saturados.

Los retratos nocturnos siguen el mismo patrón. El recorte es preciso cuando el fondo no es demasiado complicado, pero ha habido ocasiones en las que la cámara no ha desenfocado correctamente los lados de la cabeza o que, directamente, no nos ha dejado hacer la foto al no haber suficiente luz. No es un mal retrato, pero se echa en falta una pizca más de detalle y nitidez.

Selfie

Los selfies del Realme 5 Pro están bien. El detalle de la cara es bueno, el fondo sale bien, los cielos no se queman y, en líneas generales, nos llevamos un buen sabor de boca. Ahora bien, con la cámara delantera ocurren dos cosas: la primera, que sigue saturando los colores demasiado (fíjate en el árbol). La segunda, que por defecto tiene aplicado un filtro belleza muy agresivo. Recomendable apagarlo antes de echarse una foto.

De noche, el selfie podemos decir que es suficiente. Se nota que la nitidez se reduce considerablemente y que la foto está más lavada de la cuenta. Se salva por muy poco y, más o menos, se pueden distinguir los detalles del sujeto y del fondo, aunque basta con ampliar para darse cuenta de que, realmente, la foto tiene un evidente efecto acuarela.

Cabe destacar que la cámara delantera también tiene modo retrato y que, como ocurre en la cámara trasera, el sujeto tiene un buen nivel de detalle, el bokeh del fondo es poco natural y el recorte es muy preciso cuando los elementos del fondo no son demasiado complejos. En la galería inferior tienes una colección de fotos por si quieres ver más ejemplos..

Realme 5 Pro, la opinión y nota de Xataka

El Realme 5 Pro ha sido un terminal que nos ha dejado con buen sabor de boca. Quizá no es el mejor gama media del mercado, pero sí compite de tú a tú contra las alternativas de Xiaomi, Huawei o Samsung. Realme viene pisando fuerte y el Realme 5 Pro es solo el comienzo, siendo un terminal asequible, con un rendimiento muy bueno y una autonomía que brilla por sí sola.

El Realme 5 Pro destaca en pantalla, rendimiento y autonomía, pero languidece en algunos apartados de la fotografía nocturna y en el sistema operativo

La cámara se disfruta mucho, sobre todo de día. El zoom es muy llamativo, las fotos salen bien y los selfies son más que correctos, aunque el procesado es agresivo y las imágenes suelen salir más saturadas de la cuenta. Dependerá de los gustos de cada uno. Yo, a título personal, prefiero una escena más fiel a la realidad. La fotografía nocturna tiene margen de mejora, sobre todo en lo selfies y con la lente gran angular en lo que a detalle se refiere.

Otro "pero" que se le puede sacar es el software. La personalización es muy agresiva y hay muchísimo bloatware, algo que puede no gustar a los que busquen un móvil "más sencillo de usar". Sea como fuere, el Realme 5 Pro ha conseguido aprobar en todos las pruebas a las que lo hemos expuestos y, con sus más y sus menos, es un dispositivo solvente, capaz y, en definitiva, recomendable por 249 euros. El dispositivo se pondrá a la venta el 18 de octubre.

8,25 Diseño8 Pantalla8,5 Rendimiento8,75 Cámara7,5 Software7,75 Autonomía9 A favor Es un móvil bonito y que se siente robusto.

El rendimiento es positivo en juegos, incluso en los más pesados en máxima calidad.

La autonomía es, simple y llanamente, sensacional. En contra El modo macro aporta poco a la experiencia del día a día,

La cámara hinca la rodilla de noche, sobre todo en los selfies y en el modo retrato.

ColorOS 6 es una capa pesada y con mucho bloatware.



