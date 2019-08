Xiaomi Mi True Wireless, análisis: cancelación de ruido y un cuidado diseño al menor precio posible

Xiaomi siempre se ha caracterizado por tirar la casa por la ventana con sus precios. Si hablamos de auriculares, sus conocidos Piston o los pequeños AirDots siguen esta línea, ofreciendo una relativa buena calidad de sonido, teniendo en cuenta el pequeño precio que piden por ellos. No obstante, la compañía se guarda el derecho de competir en ligas más altas, y hoy pasa por nuestra mesa de análisis su alternativa in-ear más ambiciosa.

Se trata de los Xiaomi Mi True Wireless, también conocidos como AirDots Pro. Una propuesta enfocada a aquellos usuarios que quieren una experiencia de audio Bluetooth con cancelación de ruido activa, sin querer sobrepasar la barrera de los 100 euros. Pese a ser una alternativa económica, dentro del catálogo de Xiaomi son la propuesta de mayor precio. Comprobemos si están a la altura de las expectativas.

Xiaomi Mi True Wireless, especificaciones técnicas

Características Xiaomi Mi True Wireless Unidad de diafragma 7 milímetros, imán neodimio Impedancia 16 ohmios Tipo In-ear inalámbricos Conexión Bluetooth 4.2 Compatibilidad iOS y Android Tiempo de carga 1 hora aprox. para carga completa (según el fabricante) Autonomía Hasta 3 horas una carga, hasta 10 horas con caja (según fabricante) Carga del estuche USB tipo C Extras Cancelación de ruido, resistencia al agua IPX4, soporte para códec AAC Peso 5,8 gramos por auricular (con estuche 58 gramos) Precio 79,99 euros

Los Xiaomi Mi True Wireless reproducen audio en el espectro de frecuencias audibles por el ser humano, en otras palabras, de los 20 Hz a los 20 Khz. El espectro de frecuencias se hace relevante para hacerlos una idea sobre la profundidad del sonido (a mayor espectro de frecuencias, mejores sensaciones con el sonido), que en este caso, se encuentra dentro de lo esperable en unos auriculares no profesionales.

Respecto a la conectividad no encontramos el menor problema. Los auriculares de Xiaomi son compatibles con cualquier dispositivo que cuente con Bluetooth 4.2, por lo que tanto iOS como Android son bien recibidos a la hora del emparejamiento. Hubiera sido de agradecer compatibilidad con Bluetooth 5.0, pero a unos auriculares de este precio, poco más podemos exigirles.

Cancelación de ruido, protocolo IPX4 y carga rápida son las tres principales bondades de estos auriculares de Xiaomi

La carga del estuche, como no podía ser de otro modo, se realiza mediante un puerto USB Tipo C. A la hora de cargar los auriculares, podemos disfrutar del 100% de la batería de los auriculares en apenas una hora. De la autonomía hablaremos más adelante, pero las cifras de carga rápida son prometedoras.

La cancelación de ruido activa es principal protagonista en estos auriculares, así como el protocolo IPX4, protección que nos garantiza seguridad ante salpicaduras. Esto se traduce en que los True Wireless no son acuáticos, y no deben mojarse, a ser posible. No obstante, no deberían tener demasiado problema con el sudor.

Sea como fuere, recomendamos su limpieza posterior si hemos hecho deporte, ya que el sudor es altamente corrosivo, y con el paso del tiempo, con alta probabilidad, acabe deteriorando el estado de estos auriculares.

Diseño: cómodos y ergonómicos para reproducir audio durante horas

El diseño de los Mi True Wireless recuerda inequívocamente a los EarPods, pero esto no tiene por qué ser algo malo.

La construcción y acabado, tanto de la caja como de los propios auriculares, son más que dignos, teniendo en cuenta el precio del producto. El acabado está rematado en policarbonato, pero desde el primer momento deja ver que es de buena calidad. Los auriculares dan sensación de solidez, robustez y buen acabado, sin llegar a proporcionar una experiencia de producto premium a la mano.

Del mismo modo, se agradece la ligereza de cada auricular, ya que cada uno de ellos pesa tan solo 5,8 gramos. Lo mismo sucede con la caja, que no sobrepasa los 58 gramos. Al igual que los auriculares, está fabricada en policarbonato, con buena calidad, un método bastante cómodo para abrirla, y un discreto botón lateral que hará las funciones de vincular los auriculares con el teléfono.

En nuestro caso, las almohadillas principales han encajado a la perfección.

Ofrecer una buena cancelación de ruido en este tipo de auriculares no es sencillo, al quedar el pabellón de nuestra oreja totalmente desnudo. La solución a esto es ofrecer distintos tipos de almohadillas, para lograr encontrar la que se adapte perfectamente a nuestro canal auditivo. Para ello, Xiaomi ha dotado a estos Mi True Wireless de tres distintos tamaños de almohadillas.

El perfecto acoplamiento de los auriculares al pabellón auditivo depende del tamaño del mismo. Es crucial escoger una buena almohadilla para disfrutar de la experiencia auditiva más óptima

En nuestro caso, nos hemos encontrado cómodos con las que venían incorporadas en los auriculares. A pesar de que hemos corrido con ellos y realizado gran variedad de actividad física, no se han caído ni han hecho el amago de hacerlo en ningún momento. Tienen una buena fijación, son bastante ergonómicos, y no acaban molestando cuando los llevamos puestos durante horas.

Profundizando algo más sobre la caja, tiene un tamaño comedido, por lo que no tendremos demasiado problema si queremos llevarla en un pantalón. El reducido peso ayuda a su transporte, algo que será necesario si queremos utilizar los auriculares durante varias horas, como posteriormente comentaremos en el apartado de la autonomía. Como dato curioso, apuntar a que cuesta un poco sacar los auriculares de la caja por la construcción de los huecos que los albergan, pero con el paso del tiempo se le va pillando el truco.

Experiencia de uso: noticias buenas y noticias malas

Utilizar los Xiaomi Mi True Wireless es tan sencillo como sacarlos de la caja, darle al botón lateral de la misma (acción que inicia el proceso de vinculación), y empezar a reproducir el audio de nuestro dispositivo. A nivel de experiencia de uso, hay un par de detalles que nos han ganado, y otro par que no nos han gustado tanto. El primer detalle positivo es lo intuitivos que son a nivel de funcionamiento.

Para manejarlos, nos valemos de gestos, algo caóticos en un principio, pero con el paso de los días acabamos haciendo cada uno de estos gestos de una forma bastante intuitiva. Además de estos gestos, los AirDots Pro dejan de reproducir audio cuando nos quitamos uno de los dos auriculares de las orejas. ¿Traducción? En la clásica situación en la que alguien requiere nuestra atención y nos quitamos un auricular, se parará la reproducción de inmediato.

Doble toque derecho: pausar la música o reactivarla

Doble toque izquierdo: invocar al asistente virtual

Tres segundos pulsando sobre el botón de encendido: apagar la cancelación de ruido

Para nuestro análisis, hemos probado los auriculares tanto con iOS en un iPhone XR como en Android con un Xiaomi Mi 9T y un Alcatel 3. La experiencia ha sido idéntica en ambos sistemas, salvando la invocación del asistente virtual, que varía según el sistema operativo (Siri vs Google Assistant).

La cancelación de ruido de los Xiaomi Mi True Wireless merece mención aparte. Para unos auriculares de menos de 100 euros, es sencillamente sobresaliente

El segundo punto positivo tiene que ver con su cancelación de ruido (de la calidad per se del audio hablaremos más adelante). Si bien no logran, por pura física, el aislamiento de propuestas circumaurales, los Xiaomi Mi True Wireless logran aislarnos del exterior. Esta es bastante efectiva cuando estamos reproduciendo música, pero no lo suficientemente agresiva para impedir que, si alguien intenta hablarnos, no escuchemos los que está diciendo.

Lo que no nos ha gustado tanto de estos auriculares es que no cuentan con ningún tipo de aplicación. Resulta bastante curioso como Xiaomi, que tanto mimo y empeño le pone a MIUI (su fork de Android), no ha tenido a bien proporcionar una aplicación para lograr ecualizar y ajustar al gusto del usuario el sonido de estos auriculares. Alternativas de la competencia en Android suelen venir de la mano de completas aplicaciones que permiten cambiar los modos de sonido. De hecho, si usamos un móvil Xiaomi veremos que tenemos varios modos de sonido en los ajustes, pero tan solo están disponibles si usamos cable.

El principal compromiso de los Mi True Wireless es su exagerada latencia. A tal punto llega, que se hace difícil intentar ver un vídeo con normalidad, debido al retardo entre audio e imagen

Por otro lado, a pesar de ser una característica inherente al audio Bluetooth, la latencia es exagerada, hasta el punto de llegar a impedir que podamos disfrutar de tareas tan básicas como ver un vídeo. Se entiende que el Bluetooth, a día de hoy, no tiene la inmediatez de la conexión por cable, pero el retardo en tareas como la citada es demasiado marcado.

A tal punto llega que, viendo un vídeo, notamos perfectamente que imagen y vídeo quedan completamente descuadrados. Hemos hecho pruebas en prácticamente todas las plataformas, incluso con vídeos grabados por el propio teléfono, y el resultado ha sido el mismo.

Esto ha provocado que nuestro uso de los True Wireless se limite a la reproducción de música, donde cumple perfectamente con su cometido. No obstante, visto el precio de los mismo, resulta algo frustrante no poder disfrutar viendo vídeos, ya que el desfase entre imagen y sonido impide por completo una experiencia satisfactoria. No sabemos si la latencia se debe a la falta de compatibilidad con aptX o a algún tipo de error de construcción, pero sin duda, es un punto a tener en cuenta.

Calidad de sonido: no se puede pedir más por este precio

Encontrar unos auriculares in-ear con una buena cancelación de ruido por menos de 100 euros no es del todo sencillo y, por suerte, los True Wireless logran este propósito. La calidad de sonido es más que óptima por el precio que pagamos, aunque de inmediato notamos falta de grave. La distorsión no es demasiado alta en volúmenes altos, y la cancelación de ruido ayuda a aislarnos del sonido ambiente.

La falta de grave es mal endémico de los in-ear económicos. Dejando este punto a un lado, el audio de los Mi True Wireless es consistente y equilibrado

Para probar la calidad de sonido de estos auriculares hemos escuchado música tanto en local (MP3 320 Kbps) tanto en streaming (Spotify a 320 Kbps), de varios géneros. En aquellos géneros con predominancia de sonidos graves, como adelantamos, notamos rápidamente la falta de los mismos, aunque el audio es consistente y adecuado a lo que podemos pedir por menos de 100 euros.

La falta de aplicación anteriormente comentada puede lograr a suplirse con el ecualizador integrado dentro de las aplicaciones, por lo que la falta de grave puede ser parcialmente paliada de esta forma, aunque no sea la más óptima. En resumidas cuentas, un audio que se disfruta, y al que para la próxima generación pedimos algo más de grave.

En cuanto al micrófono integrado dentro de los propios auriculares, es útil a la hora de realizar llamadas sin necesidad de coger el teléfono, pero su calidad es bastante justa. El sonido es algo metálico y enlatado, quedando por debajo de lo que se le pudiera pedir a unos auriculares de este rango de precio.

Autonomía: carga sobresaliente, pero duración justa

Xiaomi estima unas tres horas de reproducción continua con el volumen al 80%, y unas diez horas si lo hacemos ayudándonos de la caja. En nuestro caso (servidor escucha música a un volumen poco saludable para el oído), hemos logrado algo más de dos horas de reproducción continua, y cerca de ocho con la caja.

La autonomía es de unas tres horas con volúmenes medios-altos, y de unos dos horas si ponemos la música como si no hubiese un mañana

Una autonomía algo escasa si queremos realizar algún trayecto relativamente corto en avión, coche, tren y demás, que Xiaomi intenta paliar con la carga rápida. En apenas una hora podemos tenerlos cargados por completo, cifra buena, pero que, en nuestra opinión, no termina de paliar la escasa autonomía de los True Wireless.

Xiaomi Mi True Wireless: la opinión de Xataka

Los Xiaomi Mi True Wireless se plantean como una alternativa in-ear por debajo de los 80 euros, con la cancelación de ruido, controles táctiles, buen diseño y resistencia al agua como principales bondades. Por el precio que pagamos, obtenemos la calidad de sonido esperada. Si queremos escuchar música, son una alternativa más que recomendable, incluso para el ámbito deportivo (a pesar de no ser unos auriculares con un diseño enfocado puramente al deporte).

La latencia de los AirDots Pro deben hacernos plantear su compra. Si solamente oyes música, son una opción ganadora. Si reproducimos mucho contenido multimedia, debemos planteárnoslo

No obstante, el problema de la latencia debe servir para plantearnos su uso en ciertas situaciones. No son los auriculares más indicados para consumidores de contenido multimedia, por lo que si te gusta ver vídeos de YouTube, Netflix, HBO o cualquier tipo de plataforma, debes tener en cuenta que el retardo del audio te impedirá disfrutar de las entregas como se merece.

Es de agradecer la inclusión de los gestos táctiles, la resistencia a salpicaduras y la excelente cancelación de ruido, aunque no debemos dejar de lado que la autonomía puede bajar a las dos horas si reproducimos música a alto volumen. Una de cal y una de arena constante para unos auriculares que nos han gustado, pero que nos dejan con la sensación de que podrían haber dado algo más de sí de cara a la experiencia general de uso.

