Conga 4090, análisis: este sensor láser y autonomía son el azote de la gama alta

Pocos meses después del lanzamiento de la Conga 3490 Elite, Cecotec vuelve a la carga con la Conga 4090, un robot aspirador que repite bazas como su sensor óptico láser, el guardado de varios mapas y la multifunción. En cuanto a sus novedades, el nuevo buque insignia de los valencianos va un paso más allá en cuanto a potencia y autonomía e introduce novedades como el cepillo Jalisco. Hemos probado la Conga 4090 y esta es nuestra experiencia.

Ficha técnica del Conga 4090

Cecotec Conga 4090 Dimensiones 34 cm diámetro y 9,5 cm altura Peso 4 Kg Capacidad del depósito 570 ml / Depósito mixto: 335 ml (sólidos) y 270 ml (agua) Conectividad Wi-Fi Ruido < 64 dB Potencia Hasta 2.700 Pa Filtro De alta eficiencia App Sí Programable Sí Compatible con asistentes Alexa y Google Assistant Navegación inteligente con mapeo Sí, iTech Laser 360 Batería 5.200 mAh Tiempo de carga Aproximadamente 3 - 4 horas Qué hay en la caja Cepillo multifunción (cerdas y silicona), cepillo de silicona especial mascotas, cepillo Jalisco, depósito mixto (sólidos y líquidos), depósito de sólidos, mando a distancia, 2 mopas, 2 cepillos laterales, 2 filtros de alta eficiencia, cepillo de autolimpieza, base de carga, adaptador de corriente, manual de instrucciones y aanual de la aplicación Precio 499 euros

Cecotec tiene nuevo buque insignia con el Conga 4090, un robot aspirador que sigue la estela del Conga 3490 Elite en cuanto a su navegación inteligente láser para trazar mapas con la distribución de nuestro hogar y, a partir de ellos, elegir la ruta óptima para recorrerlo. Incluye un sistema multimapa para almacenar hasta 5 planos en los que poder aplicar 10 modos de limpieza diferentes. Además, este robot detecta alfombras para aumentar su potencia de aspirado y puede fregar y aspirar al mismo tiempo gracias a un sistema de depósito mixto.

Respecto a sus novedades, los valencianos han subido un peldaño en cuanto a autonomía y potencia, lo que según ellos mismos detallan permitiría alcanzar hasta los 240 minutos de funcionamiento y generar hasta 2.700 Pa de succión con su sistema Absolute Implode. En la caja del Conga 4090 encontramos tres cepillos, uno de ellos el "Jalisco" con un diseño patentado para mejorar la recogida de suciedad.

Diseño

No hay grandes novedades en este aspecto con el Conga 4090 respecto a otros miembros de la gama alta de Cecotec. Así, lo más reseñable es su visor láser ubicado en la parte superior que va girando conforme el aspirador se desplaza, lanzando sus rayos láser para medir distancias y detectar obstáculos. Así es como se posiciona en el mapa y a partir de este punto, traza su trayectoria. Le acompañan en la parte superior dos botones: el "HOME" para regresar a la base y el de encendido.

No obstante, el láser no está solo en su misión de reconocimiento: lo acompañan un sensor receptor de infrarrojos para medir las distancias a objetos cercanos, un sensor anticolisión para percibir el contacto con obstáculos y un sensor luminoso para identificar desniveles y escaleras.

Os anticipo que en la práctica este conjunto de sensores ofrece una navegación muy eficiente, si bien no es infalible pecando por exceso — teniendo problemas con objetos de tipo espejo como el comedero de Lola — o por defecto cuando encuentra una cortina o una sábana que llega hasta el suelo, evitando tocarla y por tanto, no limpiando esa zona aledaña.

El Conga 4090 viene con tres cepillos centrales: el cepillo principal, hecho de cerdas y silicona, para desincrustar la suciedad; el cepillo de goma especial para pelos de animales y el Jalisco, un cepillo de doble material versátil con un diseño patentado.

En el lateral vemos una pestaña azul celeste que es la que permite liberar los depósitos del aspirador. Este modelo de Cecotec tiene la particularidad de incluir dos depósitos diferentes: uno exclusivamente para sólidos y otro mixto, que es el que usaremos cuando queramos fregar y aspirar a la vez, de modo que la capacidad del grande se divide en dos para guardar suciedad por un lado y el agua de fregar para otro. Lo habitual en otros modelos con esta capacidad es que el depósito para el agua se incluya aparte. Esto plantea sus ventajas e inconvenientes.

Aunque lo ideal es vaciar los depósitos tras cada limpieza, yo he usado el Conga 4090 solo para aspirar durante una semana y el depósito de sólidos se ha llenado (sin que me lo notificara, por cierto). Si optamos por integrar el mixto, su capacidad es más que suficiente para un par de fregados y limpiezas, pero dado su volumen os recomiendo no descuidarlo: es fácil que el depósito de sólidos se llene y el de agua se vacíe sin que nos demos cuenta.

El proceso de fregado es bastante sencillo: solo hay que llenar el depósito habilitado para tal fin e incrustarle en la parte inferior el accesorio para la mopa. Después, seleccionaremos este programa en la aplicación y listo. Aunque podemos seleccionar más o menos cantidad de agua vertida, la realidad es que su sistema electrónico dosifica la cantidad de agua bastante bien.

Configuración y puesta a punto

Aunque puedes usar el aspirador simplemente pulsando sobre el botón que tiene en su parte superior o acceder a la programación y a algunos modos de limpieza desde el mando a distancia, merece la pena usar la aplicación en el teléfono móvil para aprovechar todas las funcionalidades que integra. Curiosamente Cecotec no tiene una app "universal" para todos sus robots aspiradores conectados, sino que que tendremos que descargar la app exclusiva para este Conga 4090. Además, también podremos usarla mediante comandos de voz con Google Assistant o Alexa.

La configuración de la app es muy sencilla: simplemente descárgala de la App Store o de la Play Store e instálala en el teléfono. A partir de aquí, tendremos que conectar el robot aspirador al Wi-Fi de casa para que "se entienda" con nuestro teléfono.

Lo primero será registrarnos introduciendo nuestro correo electrónico y una contraseña. Tras verificar el email, podremos iniciar sesión tras aceptar las condiciones de uso. Veremos que no hay ningún aspirador conectado, por lo que tendremos que pulsar sobre "Añadir robot". Ahora es cuando pulsamos al mismo tiempo y por unos segundos los dos botones que hay en la parte superior: la casita y el botón de encendido.

Cuando el Conga 4090 emita un pitido, soltamos y pulsamos sobre "Siguiente". Es el momento de conectarnos al Wi-Fi de nuestra casa. Como curiosidad, este modelo de Cecotec permite conectarse tanto al Wi-Fi de 2,4 GHz como al de 5GHz, por lo que si tenemos la casa muy saturada de dispositivos conectados, puede ser interesante emplear la banda de los 5GHz.

En el siguiente paso tendremos que acudir al menú de ajustes de nuestro teléfono y conectarnos al una red Wi-Fi que empiece por "CongaLaser_XXX". En cuanto se conecta, pasamos de pantalla de forma automática en un proceso que puede durar hasta 90 segundos. Importante: asegúrate de que la conexión a las redes es manual y no automática, de lo contrario tu teléfono puede saltar continuamente de la red del robot a otra conocida, imposibilitando la configuración. Ya ha concluido la configuración.

Durante la primera limpieza, el Conga 4090 trazará el mapa de tu hogar, para ello es necesario que esta se realice en modo "AUTO" y potencia "ECO", partiendo de la base y volviendo a ella al concluir. En caso de quedarse sin batería no habrá problema, ya que retomará el mapeo hasta completarlo.

Cuando culmina el recorrido, la aplicación nos informa de la existencia de un nuevo mapa y si deseamos guardarlo. Al responder afirmativamente, podremos introducir un nombre. Esto es importante porque si tenemos un hogar con varias plantas o queremos usar el robot aspirador en diferentes casas, bastará con ir guardando los mapas con diferentes nombres.

En el siguiente paso se nos ofrece la posibilidad de editar el mapa, muy útil para ir tocando las habitaciones que ha determinado el robot y modificarlas, bien sea uniéndolas o dividiéndolas para que se corresponda con la realidad de nuestro hogar. Finalmente daremos nombre a cada estancia, algo que nos permitirá posteriormente limpiar por habitaciones.

Cómo es la limpieza

Llega el momento de ponerlo en acción. Mi casa es pequeña (65 - 70 metros cuadrados), combina suelos de parquet con baldosas y en ella vivimos mi perra y yo, por lo que la Conga 4090 va a enfrentarse a pelos y briznas de hierba y tierra por un lado y cables, cajas y obstáculos para dificultar el recorrido por el otro. Para concluir, una alfombra bastante tupida.

Esta primera limpieza en modo AUTO y potencia ECO para trazar el mapa le lleva aproximadamente 45 minutos, momento en el vuelve a la base con un plano muy fiel a la arquitectura de mi casa. De hecho, ese será el tiempo aproximado que empleará siempre que sea enviada a limpiar toda la casa con una pasada.

Como su navegación inteligente se basa en tecnología láser, no hace falta que disponga de luz para realizar la limpieza, recorriendo toda mi casa sin chocar con las paredes.

Eso sí, también tiene sus puntos flacos: el comedero de Lola tiene un acabado en forma de espejo que refleja, confundiendo al láser. ¿Resultado? El comedero acaba en el baño. También ha arrastrado una chancleta. Para evitar lo del comedero podemos delimitar una zona restringida donde se encuentra.

El resultado de la aspiración, incluso en ese modo ECO, es bueno en general, adentrándose entre las patas de sillas y mesas para limpiar. A simple vista vemos que el suelo está más limpio de pelos, polvo, restos, migas o tierra.

Pero tampoco es perfecto en su aspiración: cuando detecta cortinas largas y telas colgando como el edredón, no los atraviesa al interpretarlos como obstáculos impenetrables como las paredes, de modo que la suciedad que este ahí se queda sin aspirar. ¡Toca coger la escoba!

Cecotec explica que este modelo es capaz de trepar por obstáculos de hasta 2 centímetros y en la práctica lo cumple: mi alfombra es más gruesa y se subido sin problema por ella. Además, el resultado tras concluir la limpieza es correcto, logrando que la alfombra quede más limpia. Aunque en las especificaciones del producto se especifica que este modelo cuenta con un sistema denominado "Turbo Clean Carpet" que activa el modo turbo de máxima potencia al detectarlas, en la práctica no hemos notado nada especial. Me explico: normalmente al activar el modo de máxima potencia el ruido emitido es mayor y no ha sido el caso.

Podemos elegir entre tres niveles de potencia: eco, normal y turbo. Mientras que en el primero se busca alargar la autonomía limitando la capacidad de succión, en el último tira de toda su potencia para succionar más. Cecotec explica que su autonomía es de hasta 4 horas, una medida que probablemente se haya tomado en el caso más favorable. En nuestro caso, con la potencia Turbo, el Conga 4090 ha superado ampliamente las dos horas, permitiéndome limpiar la casa al completo unas tres veces. Si se queda sin batería mientras limpia, vuelve a la base hasta recuperarse y retoma su programa donde lo dejó.

Cómo es el fregado

Detalle de mopa y depósito mixto

Cualquier parecido con el fregado manual es casualidad. No es cuestión del Conga 4090 en sí, es que todavía no existe un sistema que permita frotar tan profusamente como lo haríamos nosotros a mano.

No obstante, este robot aspirador ofrece un sistema de navegación durante el fregado muy interesante llamado scrubbing, una especie de movimiento de vaivén que incrementa las pasadas sobre el suelo. No elimina las manchas secas y difíciles, pero sí la mayoría de las frescas, lo que constituye una buena solución si no somos muy amigos del cubo y la fregona.

El sistema de dosificador del Conga 4090 también es muy diferente de nuestro fregado a mano: mientras que si lo hacemos de forma tradicional tendremos que andar avisando "para que no nos pisen lo fregao", fregando con este aspirador podremos pisar inmediatamente después.

Además podremos elegir qué cantidad de agua verter a la mopa y, en consecuencia, cómo de mojado quedará el suelo. No obstante, la dosificación del agua es muy buena, de modo que ese pequeño depósito cunde para toda la casa. Ojo porque si se queda sin agua no nos enteraremos ya que no nos avisa.

Así como no vaciar el depósito de polvo tras cada limpieza no es un drama, sí que merece la pena estar al tanto del sistema de fregado. Y es que la recomendación es vaciarlo tras cada limpieza y retirar la mopa, de lo contrario se queda humedecida y acaba generando malos olores. Asimismo, procuraremos retirarla si vamos a limpiar en una zona con alfombras para que no se mojen.

Limpieza por zonas y varios mapas

Aunque podemos usar el robot aspirador accionándolo con el botón o con el mando a distancia, la ventaja de la app es que nos permite acceder a todos los modos, opciones y funcionalidades. Y precisamente una de las más interesantes son los mapas y la limpieza por zonas. Cada vez que el Conga 4090 está en una misión de limpieza, podremos ver desde la app dónde está y qué ha limpiado.

Este Conga 4090 ofrece dos tipos de limpieza por áreas: por zonas o por habitaciones. Bajo mi punto de vista, la segunda opción es la mejor. Y es que la arquitectura dista mucho de ofrecernos habitaciones con forma de rectángulos perfectos, por lo que al trazar un rectángulo es fácil que acabemos incluyendo partes de otras salas. En este pantallazo podemos verlo.

Eso sí, en la práctica la limpieza por habitaciones de la Conga 4090 deja mucho que desear por lo largo de la configuración del proceso. Y es que tendremos que seleccionar el mapa que queremos, pulsar sobre "Plan" y desde allí darle a "+", ponerle nombre, seleccionar habitaciones, añadir las zonas restringidas si así lo deseamos y guardar. Tras haber diseñado este plan, podremos marcarlo para iniciar la limpieza.

La idea de Cecotec es elaborar diferentes programas y tenerlos guardados, pero en el día a día lo habitual es que queramos simplemente limpiar la cocina después de cocinar o el baño tras pasarnos la plancha, por lo que sería más ágil activar esta limpieza por habitaciones simplemente tocándolas en el mapa.

El largo proceso de limpiar por habitaciones

Eso sí, si somos muy cuadriculados y nos gusta tener nuestros propios planes de limpieza establecidos, podríamos tener guardado por ejemplo un plan para aspirar y fregar la cocina y el baño, que tienen suelo de baldosa, y otro plan para las habitaciones, solo de aspiración.

Como cada mapa admite hasta 10 planes de limpieza y el Conga 4090 es capaz de guardar 5 mapas, el resultado final es que podremos diseñar hasta 50 planes de limpieza para nuestra casa. Si a esto le añadimos los modos y las opciones de potencia, el resultado es que el robot aspirador de Cecotec es versátil y muy personalizable a nuestras necesidades.

Mantenimiento

Si queremos realizar un mantenimiento adecuado del Conga 4090 de los depósitos, cepillos, filtros y sensores, podremos obtener información tanto desde la app como desde el manual. Mientras que en la aplicación podremos conocer de forma aproximada cómo es el deterioro de estas piezas y realizar la compra online, desde la documentación se especifica cómo realizar las tareas como la limpieza.

Este robot aspirador de la marca valenciana viene con dos depósitos intercambiables, uno para aspirar y otro mixto que nos permite aspirar y fregar al mismo tiempo. No obstante, el mecanismo de sujeción — y por tanto de liberación — es idéntico: tendremos que pulsar sobre la pestaña azul celeste que se encuentra en el lateral, tirar de él y extraer la pieza.

En el depósito de polvo tiraremos del sistema para sacar la tapa, vaciarlo y limpiar el filtro. En el mixto, el depósito de polvo se puede extraer y, una vez fuera, tirar de la tapa para soltarla. En ambos casos podremos extraer el filtro para limpiarlo. Aunque en el manual se especifica que pueden lavarse con agua caliente y sin jabón, desde la aplicación la recomendación es limpiarlo en seco con un cepillo.

Si lo que queremos es limpiar los cepillos, simplemente le daremos la vuelta al aspirador y presionaremos sobre las dos pestañas azules que fijan la tapa del cepillo para liberarla, de modo que podamos sacar el rodillo. Los tres cepillos que incluye el Conga 4090 se pueden lavar con agua, teniendo que secarlos a conciencia antes de montarlos.

De acuerdo con Cecotec estas son las frecuencias de limpieza ysustitución recomendadas:

Pieza Limpieza Sustitución Cepillo central Una vez a la semana Cada 6 - 12 meses Cepillo lateral Una vez a la semana Cada 3 meses Filtro Una vez a la semana Cada 3 meses Mopa Tras cada uso Depende del uso Sensores Menos de 35 horas de uso -

Cómo es la aplicación

Como hemos anticipado en el apartado de "Configuración y puesta a punto", la aplicación es la que nos permite sacar el máximo partido de la Conga 4090 como por ejemplo la programación, los diferentes programas de limpieza o la gestión de mapas.

Al entrar en la app, le costará un par de segundos contactar con el robot y avisarnos de que está en línea, esto es, con batería y dentro del rango del Wi-Fi de casa. ¿Cuáles son las funciones principales de la aplicación?

Lanzarla a limpiar tal cual está configurada mediante el botón "Limpiar".

Mandar la Conga 4090 a la base.

Ver los mapas que tenemos guardados, editarlos y borrarlos.

Elaborar planes de limpieza en función del mapa.

en función del mapa. Elegir un modo de limpieza entre: auto, bordes, espiral, dos pasadas, fregado, zonas, zonas restringidas, en un punto o control manual, si bien lo más habitual será usar el modo automático.

entre: auto, bordes, espiral, dos pasadas, fregado, zonas, zonas restringidas, en un punto o control manual, si bien lo más habitual será usar el modo automático. Seleccionar la potencia entre tres opciones: eco, normal o turbo.

entre tres opciones: eco, normal o turbo. Seleccionar qué cantidad de agua verter para fregar entre baja, media y alta.

para fregar entre baja, media y alta. Estado de la batería.

Activar la alarma sonora para que nos indique dónde está.

Controlarla manualmente como si fuera un drone

Programarla eligiendo horas, mapas, dias, modos, potencia, cantidad de agua y pasadas, ofreciendo una programación exhaustiva y muy personalizada .

. Acceder al historial de limpiezas

Ver los datos de nuestra cuenta

Configurar un asistente de voz

Acceder a los datos del servicio técnico, manuales y de la versión de software

Su interfaz es intuitiva y agradable, valiéndose de gráficos para explicarlo todo. Además ofrece una amplia horquilla de opciones en cuanto a configuración, programación y limpieza, si bien es cierto que tantas opciones pueden tornar procesos tan normales y corrientes como la limpieza de habitaciones en algo tedioso. En este sentido, sería interesante contar con una interfaz simplificada.

No obstante, si nos restringimos al mando a distancia tendremos un control más limitado, con tareas como la programación para una limpieza general, control manual, mandarlo a la base o limpieza de bordes, entre otros.

No sé si es cuestión de la versión de software, pero es frecuente mientras estamos configurando planes de limpieza que le cueste un par de segundos procesar las órdenes, resultando en un proceso algo lento y a trompicones.

Conga 4090: la opinión de Xataka

Nuestra experiencia con la Conga 4090 es muy positiva: el último robot de Cecotec destaca por la precisión de su sensor láser y eso se nota en la limpieza, ya que se orienta bien y es eficiente en su recorrido. Además, la versatilidad de sus opciones de limpieza y accesorios para fregar y aspirar hacen de este modelo un todoterreno.

Si a esto le añadimos su gran autonomía y la posibilidad de guardar varios mapas, el resultado es que el actual buque insignia de la firma valenciana es un gran aliado en la limpieza doméstica diaria. Todavía no es comparable a una limpieza profunda manual, con escoba, aspirador de trineo y el cubo de la fregona, pero dentro de las posibilidades de un robot aspirador, la acción del Conga 4090 es destacable.

A pesar de lo eficiente de su algoritmo de navegación y lo exhaustivo de su aplicación, ya hemos comprobado que podría mejorarse a la hora de lidiar con objetos pequeños, con acabados de espejo y con telas colgantes. No obstante, preparar la casa antes de la limpieza y poner zonas restringidas es fundamental para lograr mejores resultados.

La app nos parece intuitiva y muy visual, aunque se agradecería una interfaz intermedia entre la simplicidad del mando y lo largo y tedioso de algunas rutinas.

Pero la guinda del pastel es el precio: Cecotec ha renovado su gama alta con más potencia, batería y opciones de limpieza subiendo su PVP hasta los 499 euros. Es cien euros más caro que el Conga 3490 Elite, pero aquellos que busquen un robot aspirador completo y fiable para casas grandes o multiplanta, encontrarán en él un candidato ideal.

Sí, son quinientos euros, pero si echamos un vistazo a la competencia dentro de lo más top en robots aspiradores, encontraremos que la propuesta de Cecotec es muy atractiva en relación prestaciones/ precio.