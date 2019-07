Conga 3490 Elite, análisis: el visor láser convence para este robot aspirador capaz de aspirar y fregar a la vez

Tras dejarnos con un muy buen sabor de boca con su Conga 3090, la valenciana Cecotec vuele un año más con nuevos robots aspiradores. Son dos: el Conga 1090 Connected, que podemos enmarcar en la gama media, y el Conga 3490 Elite, su modelo de gama alta y el que hemos tenido ocasión de probar en profundidad para traeros su análisis.

El Conga 3490 Elite recoge el testigo del Conga 3090 y vuelve a apostar por el mapeado láser cuatro en uno. Eso, en otras palabras, significa que el robot aspirador es capaz de barrer, aspirar y pasar la mopa o fregar de forma simultánea gracias a un depósito mixto. Además, su visor permite que reconozca la disposición de las habitaciones para crear un mapa y orientarse de forma inteligente. ¿Cómo se comporta en el día a día? Vamos a verlo.

Especificaciones técnicas del Conga 3490 Elite

CECOTEC CONGA 3490 NAVEGACIÓN iTech Laser 360 MODOS DE LIMPIEZA 10 CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SÓLIDOS 500 ml CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MIXTO 200 ml (agua)

350 ml (sólidos) BATERÍA 3.200 mAh AUTONOMÍA (SEGÚN FABRICANTE) 150 minutos TIEMPO DE CARGA 3-4 horas (aprox.) FILTROS EPA y malla de filtrado NIVELES DE POTENCIA 3 POTENCIA DE SUCCIÓN 2.300 Pa NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO MÁXIMO 64 dB PROGRAMABLE Sí MANDO A DISTANCIA Sí REGRESO AUTOMÁTICO A BASE DE CARGA Sí MAPEO INTERACTIVO Sí APP PARA IOS Y ANDROID Sí PRECIO 399,99€ 299,00€ durante Prime Day

Conga 3490 Elite PVP en Amazon 299,00€

Como decíamos, el Conga 3490 Elite bebe del Conga 3090 en muchos de sus aspectos, y el diseño es uno de ellos. De la parte superior destaca el visor láser, que podemos ver en funcionamiento siempre que el dispositivo se pasea por nuestra casa. Este visor le permite detectar paredes, obstáculos y demás elementos propios de la decoración para trazar la ruta más inteligente o, en caso de tener poca batería, la más rápida.

Eso se traduce en que el recorrido no es "a lo loco". Los robots más básicos simplemente se mueven en línea recta hasta que chocan. Entonces se dan la vuelta o giran para sortear un obstáculo y seguir su camino. No ocurre esto con el nuevo robot de Cecotec. El dispositivo, según la batería que tenga y la orden que le demos, realiza un recorrido ordenado con el objetivo de limpiar la mayor superficie posible en el menor tiempo.

Pero no solo traga polvo y migas, también friega y pasa la mopa. Los valencianos meten en la caja una mopa y un depósito mixto de 200 ml de capacidad en el que meter el agua. Simplemente hay que sustituir el depósito de sólidos que viene preinstalado por el mixto (después de llenarlo de agua, claro) y acoplar la mopa en la zona inferior. Muy sencillo.

Puede parecer que tiene poca capacidad, pero nada más lejos de la realidad. El Conga 3490 Elite tiene 200 ml, 30 ml más que el modelo anterior, y se mantiene la misma filosofía. El agua se dosifica con bastante precisión, por lo que una recarga es suficiente para limpiar las habitaciones más grandes. En nuestro caso no nos ha dado para toda la superficie del piso (unos 33 metros cuadrados), pero sí para el salón, la entrada, la cocina, el pasillo y el baño. La recarga es tan sencilla como sacar el depósito, abrir la tapa y echar agua. Fregar mi casa al completo supone hacer mínimo una.

Antes de pasar a hablar de la aplicación, conviene terminar de hablar de los elementos que encontramos en la parte inferior. Arriba ya sabemos que tenemos el visor láser y los botones de encendido y Home. Debajo tenemos el cepillo lateral (solo uno), los bornes de carga, el sensor anticaídas, el cepillo central (el que traga la suciedad) y el depósito. Sin novedades en este aspecto.

Como todos los robots aspiradores de Cecotec, el Conga 3490 Elite se configura con una aplicación. No es necesaria si solo quieres limpiar (basta con pulsar el botón de encendido y dejarlo hacer), pero si quieres exprimir al máximo el dispositivo conviene usarla. Desde ella podemos acceder a todos los modos de potencia y limpieza, al estado de los desechables y a los mapas. Ahondaremos en sus opciones más adelante, pero decir que está disponible para iOS y Android y que es compatible con Google Home y Amazon Alexa.

Para aprovechar al máximo las funciones del robot, es necesario instalar una aplicación en el móvil

Sin embargo, hay un par de cosas que conviene destacar. Por un lado, es una aplicación exclusiva. No hay una aplicación universal en la que selecciones el modelo y ya, sino que tienes que descargar la desarrollada para ese modelo en cuestión. Por otro lado, la configuración no es para nada sencilla o, al menos, fiable, y en el siguiente apartado verás por qué.

Puesta en marcha: no es tan sencillo como pulsar dos botones

Nosotros, en nuestra labor de análisis, hemos optado por aprovechar al máximo todas las opciones que ofrece el robot, y eso pasa por conectarlo al WiFi de nuestra casa y usar la aplicación. Iré el grano: estuve una hora intentando configurarlo, una hora en la que usé hasta cuatro dispositivos diferentes (mi iPhone y tres móviles Android).

La idea es sencilla: pulsas el botón de encendido y Home a la vez durante tres segundos y, cuando las luces parpadeen en azul, sigues los pasos de la aplicación. Todo automático. En teoría, pero no en la práctica. Cuando inicias el proceso, la app detecta la red WiFi a la que estás conectado y tú debes introducir la contraseña.

Cuando lo haces, pulsas en "Siguiente" y le manda un mensaje al Conga. Realmente, lo que estás haciendo en ese momento es conectarte a una red WiFi que emite el robot para enviarle la contraseña del WiFi y el SSID para que este se conecte y puedas seguir la configuración, pero tal y como vienen los móviles configurados de fábrica no es posible.

¿Por qué? Porque los móviles Android tienen activada por defecto una opción para conectarse a las redes WiFi de calidad, lo que se llama "Activar WiFi automáticamente". Cuando el móvil se conecta al Conga, ya que su red no tiene Internet, el móvil se desconecta y se vuelve a conectar al WiFi de casa, parando así el proceso por completo. Una hora de reloj estuve así, partiéndome los sesos hasta que di con la tecla (porque el modo manual no funcionaba).

Para que la configuración salga bien a la primera, ve a Ajustes > Red e Internet > WiFi > Preferencias de WiFi y desactiva "Activar WiFi automáticamente". Vuelve a la app, inicia el proceso de nuevo y cuando salga "Enviando mensaje al robot", ve rápido a Ajustes > Red e Internet y conéctate a la red "Conga_XXXXX" (el nombre variará, seguramente). Luego vuelve a la app y dale un par de segundos. Así, y solo así, es como conseguí completar la configuración.

En pocas palabras, para que la configuración salga bien a la primera desactiva antes la opción "Activar WiFi automáticamente" en el móvil

El resto viene solo. Cuando se haya conectado, el robot iniciará una ronda de reconocimiento en modo "Limpieza completa", por lo que se paseará por toda la casa para mapearla. En nuestro caso no la terminó a la primera, así que volvió a la base, se recargó y cuando estuvo al 100% de batería, volvió a la carga y la completó. Como consejo, quita cables y zapatillas con cordones del suelo.

Acabada la primera limpieza, el robot vuelve a la base. Si abres la aplicación, esta te dirá que ha completado el mapa de tu casa y te permitirá modificarlo. Puedes ponerle un nombre, editar las estancias trazando líneas y ponerles un apodo a cada una de ellas. El dispositivo admite hasta cinco mapas diferentes, por lo que si tienes una casa de verano, puedes guardar su estructura y llevarte el robot.

Las armas del Conga 3490 Elite: visor láser, fregado y potencia de succión

Como habrás adivinado por los párrafos anteriores, uno de los argumentos más fuertes del Conga 3490 Elite es su visor láser. Este está situado en el módulo superior y sirve para que el robot, a su manera, "vea". Tiene varias implicaciones, como su buen funcionamiento cuando es de noche ya que no necesita luz para mapear, pero sin duda, donde más lo hemos notado es en el recorrido.

El robot no se ha chocado con una pared ni una sola vez. Cuando va a hacerlo, frena, se gira, y continua con la limpieza siguiendo la línea. Eso es gracias también al sensor infrarrojos de la zona delantera, que usa para medir las distancias con los elementos cercanos. Si tienes escaleras, también te interesará saber que tienes unos sensores luminosos debajo para evitar caerse.

El Conga 3490 Elite no se lleva bien con cortinas o elementos colgantes, ya que entiende que son un obstáculo sólido por el que no puede pasar

Ahora bien, una cosa a destacar es que no pasa por debajo de cortinas o elementos colgantes. Por ejemplo, si quieres que pase por debajo de la cama tendrás que levantar la colcha, ya que el sensor la interpreta como un obstáculo sólido y hace que el robot pase de largo. También me ha pasado con las cortinas del salón. Al llegar casi al suelo, el robot entiende que hay un obstáculo, de forma que las esquinas de las ventanas ha tocado limpiarlas a mano. Si tus cortinas no llegan al suelo, entonces no habrá problema.

En cuanto a modos, diez opciones. La que más usaremos será el automático, pero se agradece tener la opción "Zona", "Zona restringida" y "Manual". Como se deduce de su nombre, la primera permite que limpie en la porción de casa que decidas; la segunda que no limpie en determinada zona y el manual es como convertir el robot en un coche teledirigido. También es interesante "Deep cleaning", que sirve para que haga dos pasadas.

Yo, que no soporto trabajar con ruido, he utilizado mucho la opción "Zona restringida" para evitar que el robot me molestase mientras trabajaba en el despacho. Posteriormente, al irme a almorzar, activaba el modo "Zona", establecía el despacho y el robot se encargaba de completar la limpieza. Si tienes unos horarios fijos, puedes programar una rutina para que haga todo esto solo.

Para la potencia tenemos tres opciones: eco, normal y turbo. La primera reduce la potencia de succión pero alarga la autonomía, la segunda es la que usaremos más a menudo y la que viene configurada por defecto y la tercera, que usa una presión de 2.300 pascales (300 más que el modelo anterior, que ya era una cifra a tener en cuenta), sirve para limpiezas profundas. Evidentemente, la batería se gasta mucho antes.

Y ahora que hablamos de batería, ahondemos en ella. Aunque el fabricante dice que tiene 150 minutos de autonomía, lo máximo que hemos conseguido nosotros es una duración de 120 minutos. Una limpieza total en modo automático a mi casa tarda 40 minutos aproximadamente, y acabada esta el robot vuelve a la base a recargarse. Para poner a prueba la batería, desenchufamos la base e hicimos todas las limpiezas totales que pudimos. El resultado fue una media de tres limpiezas completas a 40 minutos cada una, unos 120 minutos, 30 minutos menos que los anunciados por el fabricante.

La autonomía del robot es de 120 minutos, aunque si se queda sin batería se va solo a la base, se recarga y continúa por dónde se quedó

Pasemos a los resultados. A la hora de aspirar, el dispositivo cumple con creces. Es capaz de aspirar elementos pequeños como café, azúcar, migas de pan, pelos de animales y, por supuesto, polvo. Sin embargo, los pelos largos siguen siendo un problema tanto para este como para otros robots de otras marcas. Estos suelen quedarse enredados en el cepillo central y, en más de una ocasión, tocará quitarlos manualmente.

En relación al fregado, cabe destacar que el del robot no es como cuando nosotros pasamos la fregona. Por lo general, cuando fregamos el suelo suele quedar empapado, por lo que el secado es más lento. El Conga no hace eso. Simplemente humedece el suelo, y el resultado es positivo gracias, en gran parte, al scrubbing.

Puede sonar a chino, pero se trata de un movimiento de vaivén que ayuda a que la limpieza sea más precisa. Me explico. Cuando friega, el robot va hacia adelante, se mueve en diagonal hacia un lado, vuelve hacia atrás, repite el movimiento hacia el otro lado, y sigue su curso, repitiendo el ciclo varias veces a lo largo de la limpieza. Es como dibujar una palmera. ¿En qué se traduce esto? En una limpieza más completa, ya que reduce el porcentaje de superficie sin fregar de una sola pasada.

La experiencia es más que satisfactoria. No quita las manchas más incrustadas como podríamos hacer nosotros apretando fuerte la fregona, pero sí elimina manchas de café, de líquidos poco viscosos como el te, charcos de agua o bebidas variadas como Coca Cola o cerveza. Cecotec ha desarrollo un sistema llamado iWater en el que, a través de la aplicación, puedes establecer cuánta agua quieres que use. Como recomendación, el que viene por defecto es el que no has dado mejores resultados en relación limpieza/secado.

Lo que ha conseguido superar el robot, y lo que no

Ya hemos visto que el Conga 3490 Elite no tiene problemas a la hora de barrer o fregar, pero aquí hemos venido a ponerlo a prueba, y eso hemos hecho. En casa tengo algunas alfombras que no uso, pero que he tirado en el salón para la ocasión para ver qué sucede. No han supuesto ningún obstáculo para el robot. La supera con normalidad y continua la limpieza por encima.

En alfombras más gruesas, el robot detecta la superficie y sube la potencia de succión (y el ruido, de paso). Eso reduce ligeramente la autonomía, nada destacable, pero ayuda a que se quede más limpia. Cuando sale de la alfombra, la potencia se reduce a la normal. El modelo anterior nos dejó buenas sensaciones a la hora de limpiar alfombras, y este lo hace también.

Tanto el aspirado como el fregado han dado unos buenos resultados

Precisamente, otro punto que nos gustó mucho del Conga 3090 y que volvemos a disfrutar en este modelo es la habilidad para regresar a la base y para moverse, en general. Cuando termina su misión o tiene que recargarse, el robot analiza la mejor ruta (después de todo, sabe dónde está) y va directo a la base de carga. Lo mismo cuando hacemos una limpieza puntual con el modo zona. El robot sale, se orienta y va directo al sitio.

La autonomía también nos deja con un buen sabor de boca. Por lo general, el robot tiene batería para 120 minutos de funcionamiento en modo automático, más que suficiente para limpiar mi casa. En casas más grandes dependerá del tamaño, pero no debería suponer mayor problema. Además, el robot sabe por dónde se quedó antes de quedarse sin batería, así que cuando termina de cargarse, vuelve automática al sitio y sigue hasta que termina

La autonomía no es que la que anuncia el fabricante, pero es más que suficiente para una limpieza total

Como ves, lo cierto es que el Conga 3490 Elite es un todoterreno, pero no es oro todo lo que reluce. Hay obstáculos que no supera y en mi casa eso es sinónimo del tendedero. A pesar de que estaba ahí cuando el robot mapeo la estancia, el Conga se empeña en pasar por encima de los barrotes de las patas, quedándose atascado. Es una situación bastante cómica, la verdad, pero te obliga a tener que ir en su rescate.

Finalmente, me gustaría destacar que seguimos teniendo problemas con cordones, cables y demás elementos susceptibles de ser aspirados sin razón. Es un problema que vemos repetido en casi todos los robots aspiradores y en el Conga 3490 Elite no iba a ser una excepción. Si tienes muchos cables tirados por casa o usas zapatillas con cordones largos como las típicas Converse, guárdalas a buen recaudo, porque lo mismo el robot se las lleva de paseo por la casa.

Así funciona la app del Conga 3490 Elite

El Conga 3090 era compatible con mando a distancia y el Conga 3490 Elite también lo es, pero no viene incluido en la caja. La única forma de controlarlo es usando la aplicación para móviles. Es bastante sencilla y, salvando que el proceso de configuración es bastante tedioso, cumple su cometido.

La aplicación nos muestra un mapa de nuestra casa con la superficie que se limpió la última vez que el robot se fue de aventura marcada en azul. Así puedes comprobar qué zonas le cuesta más y qué zonas se quedan perfectas. El mapa es muy preciso. De hecho, el único hueco que falta es en mi dormitorio, debajo de la cama, porque hay cajas debajo y el robot no ha detectado que ahí hay superficie.

La aplicación es realmente completa y permite programar la limpieza para que el robot se despierte solo

En cuanto a opciones, podemos pedirle que empiece a limpiar, programar la limpieza (algo que he encontrado sorprendentemente útil), ver un registro de la actividad con la superficie que se ha limpiado en las diferentes salidas y consultar el estado de los desechables (cepillos laterales, mopa, filtro EPA y cepillo central). Desde ella también podemos cambiar los modos, el nivel de potencia y consultar detalles del depósito de agua.

Una cosa que es bastante... seré franco, chula, es que puedes seguir al robot en vivo. El mapa es interactivo, por lo que puedes ver dónde se encuentra el robot en cada momento, cómo va la limpieza, qué zonas convendría repasar o la batería. Sin embargo, lo más curioso fue la primera limpieza de reconocimiento, ya que puedes ver en tiempo real cómo el visor láser va trazando las paredes de la casa.

Como decíamos con el Conga 3090, a la aplicación no se le pueden poner pegas más allá de que seguimos teniendo que estar conectados a la red 2,4 GHz (porque es la que usa el robot). Si tu router emite en la banda de los 5 GHz y es la que usas en tu móvil, tendrás que conectarte a la de 2,4 GHz para poder configurarlo. Convendría mejorar esa parte de los dispositivos, si bien no supone un problema mayor más allá de tener que cambiar de red. Eso sí, una vez configurado puedes volver a conectarte a la 5 GHz o al 4G y controlarlo sin problema.

Otro tema es que uses funciones como el WiFi inteligente de los Livebox de Orange. Con ella, solo aparece una red y el router te conecta a la banda que considere oportuna. De esa forma, tu móvil se conectará a la de los 5 GHz en la mayoría de ocasiones, por lo que puedes encontrarte con un problema en la configuración. Si es tu caso, aquí tienes un tutorial para desactivarlo.

Conga 3490 Elite: la opinión de Xataka

En pocas palabras, el Conga 3490 Elite nos ha gustado mucho. El nuevo robot aspirador de Cecotec brilla por su visor láser, su capacidad de orientación, su precisión en los movimientos, su autonomía y las diferentes opciones de aspirado y fregado. Durante los días que lo hemos tenido en casa se ha convertido en un buen aliado en el mantenimiento del hogar, gracias, en parte, a que se puede programar para que se active solo.

Evidentemente, ni el Conga 3490 Elite ni ningún robot de limpieza sustituyen (por ahora) a una limpieza manual en profundidad. Sin embargo, es bastante útil para mantener la suciedad típica de los hogares a raya. El polvo o las migas de pan que podemos dejar en el suelo durante las comidas dejan de ser un problema, y se agradece.

Salvando los problemas de las cortinas y elementos colgantes, el Conga 3490 Elite es un robot aspirador muy capaz

Como accesorio de limpieza se comporta perfectamente, pero no está exento de aspectos a mejorar. El más importante y el que más nos ha afectado durante las pruebas es la detección de cortinas, colchas y elementos colgantes. Sería ideal dejar que el robot avance un poco para que detecte que el obstáculo no es sólido y sepa que puede pasar por debajo. También habría la posibilidad de usar la banda 5 GHz del WiFi.

Sea como fuere, algo que caracteriza a los dispositivos de Cecotec es el precio. El Conga 3490 Elite se puede comprar por 399 euros en su página web y en Amazon, con motivo del Prime Day, está a 299 euros. Es un precio mucho más reducido que la gama alta de otras marcas como iRobot, cuyo Roomba i7+ vale 899,99 euros. Se trata de una renovación ligeramente más cara que su antecesor y cuyas mejoras no son tan evidentes, pero es una opción interesante si nos ceñimos a la relación calidad/prestaciones/precio.