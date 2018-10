Conga 3090, análisis: navegación láser y fregado para optar al podio del robot aspirador con mejor relación precio/prestaciones

El mercado de los robots aspiradores ha alcanzado una madurez muy notable. El abanico de marcas que los usuarios tenemos a nuestra disposición es amplio, y, lo que es si cabe más importante, podemos optar por modelos que se mueven en una franja de precios aproximada que va desde los 150 hasta los 1.000 euros. Sin duda, son las condiciones ideales para que casi cualquier persona encuentre la solución que mejor se adecua a sus necesidades y presupuesto.

Curiosamente, existe cierto paralelismo entre este mercado y el de los smartphones. Y es que ambos han alcanzado el grado de desarrollo necesario para hacer posible que los consumidores podamos comprar modelos de alta gama que se mueven en una horquilla de precios muy amplia. Y esta es una noticia estupenda. El robot aspirador de la empresa española Cecotec al que dedicamos este análisis lo demuestra. Tiene navegación láser; aspira, pasa la mopa y friega; su app cuenta con mapeo interactivo... Sobre el papel es algo así como el POCOPHONE F1 de los robots aspiradores. Veamos si realmente está a la altura de nuestras expectativas.

Conga 3090: especificaciones técnicas

Una de las características más llamativas de este robot aspirador consiste en que su sensor principal de navegación es un emisor láser. Utilizándolo, y en combinación con la inteligencia artificial implementada por Cecotec, consigue identificar con bastante precisión los objetos que tenemos en casa y que pueden representar un obstáculo para él, así como la distribución de las habitaciones que va a tener que recorrer siempre que le demos la orden de limpiar toda la casa.

Además, su navegación es «inteligente» en la medida en que es capaz de trazar un recorrido ordenado y no errático con el objetivo no solo de limpiar toda la superficie del suelo, sino también de ahorrar batería. Y, si es necesario, conseguir regresar a la base de carga para reanudar la limpieza en el mismo lugar en el que fue interrumpida cuando se acabó la batería.

El sensor principal de navegación de este robot aspirador es un emisor láser que le permite reconocer el entorno con bastante precisión y llevar a cabo un desplazamiento ordenado y no errático

Actualmente el Conga 3090 es el robot aspirador más avanzado y completo que podemos encontrar en el catálogo de Cecotec, y esto significa que no ha sido diseñado solo para aspirar; también puede pasar la mopa y fregar. Esta última función es posible debido a que incorpora un depósito extraíble en el que podemos introducir un máximo de 170 ml de agua, y al que está adosada la mopa de dos materiales que cumple la doble misión de abrillantar los suelos delicados y fregar los de gres o cualquier otras superficie que no se deteriora cuando utilizamos agua.

La capacidad del depósito de líquidos es reducida, pero, como veremos más adelante, resulta suficiente para fregar superficies bastante extensas porque el robot dosifica mucho el agua. De hecho, no empapa el suelo; lo humedece lo justo para poder retirar la suciedad superficial. La capacidad de absorción y retención de líquidos de la mopa es bastante alta, por lo que podemos utilizar sin miedo este robot si, por ejemplo, se nos derrama en el suelo café o cualquier otro líquido. Este uso tan comedido del agua provoca que el suelo quede completamente seco en unos pocos minutos.

Una de las características más atractivas de este robot aspirador es su capacidad de poner en manos del usuario diez modos de limpieza diferentes que es posible activar desde la app que ha desarrollado Cecotec para ayudarnos a controlarlo. Esta app está disponible para dispositivos con iOS y Android, y, aunque un poco más adelante veremos con cierta profundidad qué nos ofrece, puedo adelantaros que es intuitiva y bastante flexible.

El modo de limpieza que probablemente utilizará con más frecuencia la mayor parte de los usuarios es el automático, que permite al robot limpiar todos los suelos de forma ordenada y sin repasar varias veces una misma zona. Si lo que queremos es limpiar a fondo la suciedad que se ha depositado en los bordes, junto al rodapié, podemos activar el modo 'bordes'. También tiene un modo 'DeepCleaning' que nos permite llevar a cabo una limpieza más profunda porque da varias pasadas en una misma zona, lo que, obviamente, tiene un impacto importante en la autonomía y puede provocar que el robot regrese a la base de carga y complete su tarea en una segunda fase, una vez que ha recuperado la carga de la batería.

Este robot aspirador tiene diez modos de limpieza que nos permiten limpiar con más intensidad una zona determinada, eliminar la suciedad de los bordes o restringir el acceso a áreas concretas, entre otras opciones

Dos modos más de funcionamiento en los que merece la pena que nos detengamos brevemente son 'área' y 'área restringida'. Cuando activamos el primero de ellos el robot aspirador limpiará únicamente la zona de nuestra casa que le indiquemos a través del mapa interactivo de la app. Y el segundo modo, 'área restringida', nos permite indicarle, también a través de la app, cuáles son las zonas de nuestra casa que, por la circunstancia que sea, no queremos que limpie, bien puntualmente, bien de manera permanente.

CECOTEC CONGA 3090 Características NAVEGACIÓN iTech Láser 360 MODOS DE LIMPIEZA 10 CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SÓLIDOS 600 ml CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE LÍQUIDOS 170 ml BATERÍA Iones de litio / 2.600 mAh AUTONOMÍA (SEGÚN FABRICANTE) 110 min TIEMPO DE CARGA De 3 a 4 horas FILTROS HEPA y malla de filtrado NIVELES DE POTENCIA 3 POTENCIA DE SUCCIÓN 2.000 Pa NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO MÁXIMO 64 dB PROGRAMABLE Sí MANDO A DISTANCIA Sí REGRESO AUTOMÁTICO A BASE DE CARGA Sí MAPEO INTERACTIVO Sí APP PARA IOS Y ANDROID Sí PRECIO 349 euros

Sus bazas: la navegación láser y la capacidad de aspirar, pasar la mopa y fregar

La protuberancia circular que tiene este robot aspirador en uno de los extremos de su parte superior no es otra cosa que el compartimento en el que reside el emisor láser (podéis verlo con claridad en la siguiente fotografía). Curiosamente, el diseño de este Conga 3090 recuerda claramente al de los robots aspiradores de Xiaomi, que también apuestan por un emisor láser como sensor principal de navegación.

El emisor láser hace posible el mapeado del entorno y la IA permite llevar a cabo una navegación ordenada

Como he mencionado unos párrafos más arriba, este sensor se encarga de «escanear» el entorno para proporcionar a la inteligencia artificial del robot la información que necesita para mapear la casa y llevar a cabo una navegación ordenada. La principal ventaja que conlleva utilizar este emisor y no una cámara, que es la solución adoptada por los modelos de alta gama de otros fabricantes como sensor principal de navegación, consiste en que el láser funciona perfectamente en espacios sin luz ambiental, mientras que las cámaras, como todos sabemos, necesitan que haya al menos un poco de luz para que el robot pueda llevar a cabo su función.

No obstante, las cámaras, cuando van acompañadas de un algoritmo de reconocimiento de imágenes a la altura, pueden ser capaces de recoger más información del entorno que el emisor láser. Como veis, el uso de un sensor principal de navegación u otro acarrea ventajas e inconvenientes, por lo que la implementación del software que debe procesar la información recogida por este dispositivo es tan importante como el propio sensor. Aquí es, precisamente, donde reside la importancia de la inteligencia artificial aplicada a los robots aspiradores.

En cualquier caso, el sensor principal de navegación requiere el apoyo de otros sensores para que el robot aspirador pueda llevar a cabo correctamente su función. Los más importantes de este Conga 3090 son un sensor mecánico de presión que le permite percibir el contacto con objetos y paredes, sensores luminosos para identificar los desniveles y la presencia de escaleras, y un sensor de infrarrojos para medir la distancia que lo separa de los obstáculos.

Una característica muy interesante de este modelo de la familia Conga consiste en que brinda al usuario la posibilidad de elegir una entre tres potencias de succión. Por defecto al utilizar el modo automático se activa la potencia intermedia, pero si el suelo no está demasiado sucio y queremos ahorrar batería podemos optar por la potencia mínima. O, por el contrario, si queremos la limpieza más profunda podemos activar el modo de succión más intenso, que tiene una potencia de 2.000 pascales. Sin duda, es una cifra muy respetable que resulta muy útil cuando lo utilizamos para limpiar alfombras.

Este robot Conga cuenta con tres potencias de succión, y la más alta alcanza unos en absoluto despreciables 2.000 pascales

De hecho, una de las pruebas más duras a las que sometí a este robot aspirador durante los días de test consistió en limpiar a fondo una alfombra de lana muy tupida y puñetera que tengo en el salón de mi casa. No es fácil dejarla realmente bien, y este robot lo consiguió, aunque tuvo que recurrir a la máxima potencia de succión para ser capaz de extraer todas las fibras que se habían adherido. Como es lógico, su autonomía depende en gran medida de la potencia que utilicemos, por lo que optar por la máxima succión puede reducir mucho su operatividad.

La posibilidad de adecuar la potencia de succión a las exigencias de cada ciclo de limpieza está muy bien, y la elección está en manos del usuario, que puede manipular el modo tanto desde el mando a distancia que Cecotec nos entrega con el robot aspirador como desde la app. Además, este modelo de Conga incorpora una tecnología, a la que Cecotec llama Turbo Clean Carpet, que le permite identificar si está desplazándose sobre una alfombra para incrementar de forma automática la potencia de succión, lo que lo coloca en este terreno en el mismo nivel de otros robots aspiradores de alta gama.

En la fotografía que tenéis debajo de este párrafo podéis ver con claridad cómo es el cepillo central que se encarga de extraer la suciedad que está más incrustada. Combina un eje con palas de silicona y una zona con cerdas convencionales que, si bien cumple su función de forma satisfactoria (durante mis pruebas «arrancó» varias manchas que hice a propósito sobre tarima flotante para comprobar de lo que es capaz), puede provocar que los pelos y los hilos se enreden. Las cerdas y el pelo largo no se llevan bien, lo que puede provocar que nos veamos obligados a limpiar el cepillo central con más frecuencia de la deseable.

La calidad de la limpieza mediante aspiración que lleva a cabo este robot es muy satisfactoria. Durante mis pruebas dejó muy limpios mis suelos de tarima flotante, los de gres y las alfombras. Eso sí, su autonomía, al menos en mi casa, está muy lejos de los 110 minutos que anuncia Cecotec. Mi piso tiene 85 metros cuadrados útiles y una distribución de lo más normal, y este Conga 3090 no consiguió completar la limpieza en una sola pasada nunca. En modo automático y con la potencia de succión media invirtió entre 45 y 55 minutos en limpiar aproximadamente el 85% del piso.

Una vez transcurrido ese tiempo el robot regresó una vez tras otra a la base de carga para reponer la batería. Eso sí, me sorprendió la decisión, y la precisión, con la que regresa a la base. Va bastante rápido, pero no hay ningún peligro de accidente porque se le oye desplazarse. Cuando la batería está de nuevo a punto prosigue con la limpieza en la misma zona en la que la abandonó, lo que en gran medida resuelve los escenarios de uso en los que su autonomía no le permite completar la limpieza del todo en un único ciclo.

El comportamiento «inteligente» de este robot aspirador le permite reanudar la limpieza en la misma zona en la que la detiene si se ve obligado a volver a la base para cargar la batería

Su capacidad a la hora de fregar está a la par de su habilidad durante el proceso de aspirado. Como podéis ver en la siguiente fotografía, la mopa recurre a dos materiales con diferente rugosidad y, a pesar del reducido peso del robot aspirador, consigue desincrustar manchas bastante resistentes. Como es lógico, algunas manchas especialmente profundas pueden resistírsele, por lo que, si queremos tener nuestros suelos impolutos, de vez en cuando tendremos que seguir fregando a mano. Aun así, su fregado es satisfactorio y puede ahorrarnos mucho tiempo y esfuerzo.

Como mencioné en los primeros párrafos del artículo, el depósito de líquidos tiene solo 170 ml de capacidad, pero este Conga dosifica el agua tan bien que le cunde mucho. Me gusta el hecho de que consigue impregnar la mopa con la cantidad apropiada para limpiar bien, pero sin encharcar el suelo. Y esta filosofía conlleva otra ventaja: se seca enseguida. Solo unos pocos minutos después de fregarlo estará completamente seco.

La mopa y el depósito de líquidos forman parte de un mismo accesorio, por lo que si solo queremos pasar la mopa para eliminar el polvo del suelo lo único que tenemos que hacer es colocar este accesorio con el depósito de líquidos vacío. Cuando friega o pasa la mopa el robot realiza un movimiento de vaivén, conocido como modo 'Scrubbing', que le permite dar varias pasadas en una misma zona para eliminar con más eficacia las manchas más persistentes.

Qué desafíos ha superado, y con cuáles ha fracasado, este robot Conga

Una de las características de este robot aspirador que más me ha sorprendido es su capacidad de mapear el entorno e identificar con precisión la posición de los obstáculos con los que va a tener que lidiar. Buena parte del mérito de esta capacidad reside en el sensor láser; de hecho, como veremos en la siguiente sección del artículo, la app nos permite ver cómo va generando el mapa de nuestra vivienda en tiempo real y con una precisión sorprendente. Primer punto a su favor, sobre todo teniendo en cuenta que, para ponérselo difícil, no retiré durante las pruebas muchos de los objetos que podían dificultar su labor.

Otra cualidad interesante de la que ya os he hablado es su habilidad de regresar a la base cuando necesita cargar la batería, o, simplemente, cuando ha concluido su trabajo. Esta excursión la lleva a cabo siempre con rapidez y sin titubear, acoplándose a la base sin problema. Segundo desafío superado. El tercer reto que me gustaría volver a destacar es el buen trabajo que lleva a cabo tanto cuando aspira como cuando le pedimos que friegue el suelo o limpie las alfombras. Aunque de vez en cuando tendremos que hacerlo a mano para limpiar las zonas a las que el robot no puede acceder, nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.

Durante mis pruebas el comportamiento del Conga 3090 ha sido satisfactorio, pero no es un dispositivo infalible, como cabe esperar. La fotografía que tenéis debajo de estas líneas lo demuestra. En una ocasión después de limpiar a fondo una alfombra se atascó con un hilo largo que se enredó en el cepillo rotatorio lateral y el eje de una de las ruedas. Además, lo hizo de tal manera que me vi obligado a cortarlo para poder liberar al robot. No obstante, es probable que cualquier otro modelo de cualquier otra marca hubiese sufrido el mismo percance en las mismas circunstancias porque los dos elementos involucrados en este bloqueo están presentes en la mayor parte de los robots aspiradores que podemos encontrar actualmente en el mercado.

El siguiente reto que este robot aspirador no consiguió resolver con éxito fue la limpieza de dos pequeñas alfombras que tengo colocadas en el distribuidor de mi casa. Por alguna razón casi siempre que pasaba por encima de ellas las arrastraba y acababan agolpadas en una esquina, por lo que no conseguía limpiarlas correctamente. En dos ocasiones incluso me lo encontré debajo de una de estas alfombras debatiéndose para librarse de ella, probablemente debido a que la arrastró, la alfombra se arrugó y el robot acabó deslizándose por debajo de ella. No se lo habría tenido en cuenta si no fuese porque uno de los robots de la competencia que he analizado (el Roomba 980 de iRobot) nunca tuvo ningún problema con estas alfombras y siempre las dejó impolutas.

Así funciona la app del robot Conga 3090

Junto a este robot Cecotec nos entrega un mando a distancia que nos permite controlar sus funciones básicas, como la potencia de succión, la limpieza de los bordes o la programación. Aun así, si queremos utilizar el mapa interactivo y tener acceso a todas sus prestaciones es necesario que instalemos en nuestro smartphone la app Conga S3090, que, como mencioné en los primeros párrafos del artículo, está disponible para iOS y Android.

Desde esta app tendremos un control total de las capacidades del robot aspirador. Como podéis ver en las capturas que ilustran esta sección, su interfaz es bastante sencilla e intuitiva. La primera pantalla nos permite acceder a las funciones básicas, que son la potencia de aspiración, el modo de trabajo (limpieza de bordes, desplazamiento en espiral, control manual, zona restringida, fregado, doble pasada, etc.) y la puesta en marcha y detención del robot.

Una de las prestaciones más útiles que pone a nuestro alcance la app es la posibilidad de programar el funcionamiento del robot, de manera que lleve a cabo el proceso de limpieza de forma desatendida los días de la semana que prefiramos y a la hora que queramos. También podemos ver cómo va generando en tiempo real el mapa de nuestra casa. De hecho, es una chulada comprobar cómo el emisor láser va trazando mediante ráfagas cada espacio de la vivienda. Y, además, podemos ver, también en tiempo real, dónde está, qué espacios ha limpiado, la batería que le queda y el tiempo que ha invertido en la limpieza.

No tengo ninguna «pega» importante que pueda poner a la app que nos permite controlar este robot de la familia Conga, pero hay algo que me parece oportuno mencionar en este contexto: este dispositivo no es compatible con redes inalámbricas WiFi 802.11ac que, por tanto, trabajan en la banda de los 5 GHz. Solo podemos conectar al robot a nuestra red si esta trabaja en la banda de los 2,4 GHz, algo que hacen los estándares IEEE 802.11n y anteriores. Esta limitación no representa a priori un gran problema porque la mayor parte de los puntos de acceso 802.11ac trabaja en ambas bandas simultáneamente, pero sería una buena idea que Cecotec flexibilice esta opción en el futuro porque este último estándar ya está plenamente consolidado.

Conga 3090: la opinión de Xataka

Desde una perspectiva global este robot aspirador me ha dejado un buen sabor de boca. Como os he explicado, lo más importante, que es la eficacia con la que lleva a cabo los procesos de aspirado, limpieza con la mopa y fregado, es muy satisfactoria. Además, su app es bastante potente y muy intuitiva, por lo que nadie tendrá problemas para hacerse con ella en unos pocos minutos. Sin embargo, este robot, al igual que cualquier otro, tiene margen de mejora.

Este robot aspirador tiene margen de mejora, como todos, pero nuestra valoración global es positiva

El más evidente, según mi experiencia, es su autonomía, que, aunque no está mal, debería permitirle completar la limpieza de un piso de tamaño medio con el nivel de succión intermedio en un solo ciclo de limpieza. Aun así, su capacidad de regresar a la base para cargar la batería y reanudar el proceso en el mismo punto en el que lo abandonó suple en gran medida este hándicap.

Otro apartado en el que este dispositivo también tiene cierto margen de mejora es su manejo de las cortinas. Y es que dependiendo de la dirección en la que el robot se aproxime a ellas consigue o no acercarse a la pared lo suficiente para limpiar correctamente el borde. En el modo de limpieza de bordes el ángulo de ataque es lateral y el robot lleva a cabo su cometido sin mayor problema, pero cuando la aproximación es frontal suele limpiar hasta la cortina porque detecta su presencia, pero no detrás de ella. Sería una buena idea que la empujase lo suficiente para limpiar correctamente hasta llegar a la pared.

En cualquier caso, esta propuesta de Cecotec cuenta con un «as en la manga» muy importante: su precio es muy atractivo. Actualmente podemos hacernos con él por 349 euros, un coste realmente interesante si tenemos en cuenta que es un robot aspirador que, por sus prestaciones, entra en liza directa con el Mi Robot Vacuum 2 de Xiaomi, con el que también compite por su precio, y el Roomba 980 de iRobot, que es bastante más caro. Lo realmente importante para nosotros, los consumidores, es que tengamos a nuestro alcance el mayor número posible de opciones atractivas. Y, afortunadamente, cada vez son más.

