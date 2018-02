El mejor robot aspirador por menos de 300€: guía de compra y comparativa

Han pasado más de quince años desde que la empresa iRobot nos mostrase sus primeras Roomba. Tanto la idea como el diseño no han cambiado mucho desde entonces, pero sí han bajado de precio, han mejorado sus funciones, son más precisas y existen muchas alternativas. Roomba se ha convertido en sinónimo de robot aspirador pero lejos de conformarnos hemos querido comprobar qué marca es la mejor y qué modelo es el más recomendable para tener nuestro piso limpio.

iLife, Conga, Hombot, Neato, Mi Robot... en los últimos años muchos fabricantes se han aventurado con su propio robot y puede ser difícil descubrir las diferencias entre unos y otros.

Si quieres abandonar el cepillo, la escoba y la fregona aquí os traemos nuestra guía comparativa de los mejores robots aspiradores. Probamos los modelos más vendidos y os explicamos nuestras conclusiones al elegir el mejor robot aspirador en la categoría de menos de 300 euros.

Nuestro recomendado: Xiaomi Mi Robot Vacuum V1

El Xiaomi Mi Robot Vacuum juega en otra liga. Sin lugar a dudas es el mejor robot aspirador que podemos comprar por 300 euros. El fabricante chino juega con la baza de no ofrecer garantía europea pero sus características son dignas de los robots aspiradores de gama alta.

Si buscas un robot aspirador potente, inteligente y de gran autonomía, el Mi Robot Vacuum es tu elección. En nuestras pruebas ha destacado por entender los rincones del hogar mejor que ninguno gracias a su sistema de mapeado. Unido a sus 1800Pa de potencia y una autonomía que directamente no hemos logrado agotar es el que mejor limpiará nuestra casa.

Dispone de aplicación para móvil que una vez configurada es bastante fácil de utilizar, se pueden programar limpiezas automáticas y además está muy bien construido. Tiene únicamente un cepillo central junto a uno lateral pero han resistido muy bien y su depósito es de los más grandes. Es un modelo de tamaño generoso pero esto nos sirve además para tener unas ruedas que sobrepasan cualquier alfombra que le pongamos delante.

El Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 es un robot aspirador que reconoce cada rincón, sortea todos los obstáculos y ofrece los mejores niveles de limpieza. Ofrece potencia, autonomía y control desde el móvil por un precio que ya quisieran muchos modelos de gama alta.

Xiaomi ha hecho un trabajo excelente con el Mi Robot Vacuum. El robot aspirador tiene un diseño en color blanco con varios detalles estéticos que le aportan un estilo bastante premium. Si no tienes reparos a enfrentarte a un par de frases en chino, el algodón no engaña. El único modelo que no me ha fallado después de salir de casa y dejarlo limpiando ha sido el Mi Robot Vacuum de primera generación. Puedes para comprar el Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 en Gearbest por 249 euros.

Alternativa: Cecotec Conga Excellence 990

El fabricante español Cecotec ha logrado hacerse un hueco en el mundo de los robots aspiradores con su Conga Excellence 990. Estamos ante un modelo muy completo que logra excelentes resultados en casi todos los aspectos. Otras marcas pueden destacar en algún punto, pero antes que la experiencia de la 'Roomba' preferimos la capacidad de la 'Conga'.

Un robot todoterreno que cuenta con un buen sistema de navegación, control por mando, se puede programar y cuenta con un accesorio para mopa que en nuestras pruebas ha funcionado mejor que el de otros aspiradores como el de Ecovacs. Para limpiar la casa deberemos prepararla previamente ya que el sistema de navegación no se equipara a las gamas altas pero el nivel de succión es suficiente potente como para recoger la mayoría de los pelos o el polvo.

Desmontarla es muy sencillo, cuenta con filtro HEPA y pese a no ser de las más grandes no tiene problemas en subirse a las alfombras. Tiene un ruido bastante moderado y se trata de uno de los robots analizados con mejor relación a nivel autonomía, tiempo de carga y eficiencia de superficie por la que pasa. Normalmente siempre acaba volviendo a la base por si sola y aunque la marca todavía sea casi desconocida ofrece un gran nivel para limpiar la casa sin complicarse. Puedes comprar la Conga Excellence 990 de Cecotec en Amazon por 199 euros.

Cómo elegir un buen robot aspirador

Antes de comprar un robot aspirador deberías mirar una serie de características. Además del precio hay toda una serie de aspectos clave en los que debéis fijaros para acertar en la compra de un robot para la casa. Es importante señalar que cada persona puede necesitar un tipo de aspirador distinto; en función del tamaño de su piso, si dispone de mascotas, si necesita función de fregado, si hay escaleras, si hay cables... muchas funciones son equivalentes en los diferentes robots aspiradores, pero hay puntos señalados donde unos destacan por encima de otros.

¿Qué es importante a la hora de comprar un buen robot aspirador? Aquí os dejamos una serie de consideraciones a tener en cuenta y elementos clave para elegir uno u otro. Mirando la descripción del producto podrás descubrir grande parte de estos detalles, pero muchas veces la experiencia diaria no se corresponde directamente con lo que indican los números.

En el segmento de robots aspiradores por menos de 300€ encontraremos modelos cuyo algoritmo se basa en movimientos aleatorios. El mapeado de la casa suele estar reservado para la gama más alta, aún así hemos encontrado que la limpieza automática de la mayoría de marcas es suficiente buena. Más allá del recorrido, esto es lo que debes tener en cuenta:

Anatomía de los cepillos y opción para mopa : La característica que mayor impacto tiene a la hora de limpiar es la colocación y cantidad de cepillos. El cepillo rotatorio central no se encuentra en todos los robots pero es muy recomendado para la limpieza de alfombras y moquetas. Por el contrario los pelos suelen enredarse más fácilmente y requiere de un mantenimiento más habitual. Otro tipo de añadidos importantes son los cepillos rotatorios laterales o la posibilidad de añadir una mopa para fregar el suelo.

Potencia, capacidad de succión y ruido : Si tenemos mucho polvo o pelos incrustados en la alfombra, lo que necesitamos es asegurarnos que el robot aspirador podrá succionarlos. Esta potencia se mide en pascales (Pa) y es un dato que la marca suele proporcionar. Sin embargo hay que tener cuidado, ya que algunos modelos de menos potencia a veces son más eficientes que otros. Algo similar ocurre con el ruido medido en decibelios (dB), donde el traqueteo del robot a veces puede resultarnos más molesto pese a ser teóricamente más silencioso.

Diseño, tamaño y ruedas : Los robots aspiradores más grandes tendrán problemas en acceder a los huecos pequeños, pero también suelen ser más completos y tienen más facilidad para solventar obstáculos como alfombras altas o incluso algún cable suelto. También es aconsejable observar si disponen de algún asa para cogerlos, la resistencia a los golpes y cómo se abre el depósito. Detalles que no pensamos al comprar pero después ayudan mucho.

Mantenimiento, depósito y filtros de limpieza : Después de cada pasada se recomienda vaciar el depósito del robot. Algunos modelos disponen de más espacio que otros, aunque en esta gama suelen rondar los 0,3 litros. Otro detalle que debemos fijarnos es si incluyen un filtro HEPA para que las partículas de polvo no se esparzan por el piso y el ambiente no esté cargado.

Autonomía y sistema de carga : El tiempo de carga de un robot aspirador se sitúa entre dos y seis horas, pero la autonomía está entre alrededor de los 120 minutos. Ojo, esto no quiere decir que porque un robot tenga más autonomía vaya a limpiar más superficie. Los robots con mejores algoritmos y sistemas de mapeado serán más eficientes y necesitarán menos tiempo para el mismo trabajo.

Sensores y sistema de navegación : Los robots aspiradores más básicos suelen tener sensores infrarrojos y sensores mecánicos para detectar obstáculos. Los más avanzados cuentan con un sistema de navegación capaz de mapear las habitaciones. Pese a tomar decisiones en tiempo real algunos modelos logran crear recuerdos para evitar patrones repetitivos e ineficaces. Otro método que ofrecen estos robots económicos para mejorar el recorrido son las paredes virtuales, accesorios que colocaremos donde nos convenga y el robot actuará como si fuese una pared real.

Programación, mando a distancia y control desde el móvil: La mayoría de modelos de robots aspiradores permiten programarse para que se inicie la limpieza ciertos días a una hora específica. Muy útil cuando queremos que limpie mientras estamos trabajando. Otro añadido muy útil es el mando de control remoto e incluso la conectividad WiFi para ver desde el móvil el estado de la limpieza o controlar el robot aspirador. Al fin y al cabo, a priori cuanto más inteligente sea nuestro robot aspirador mejor aspirará.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa, fruto de varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para los mejores robots aspiradores económicos hemos optamos por cinco modelos por menos de 300 euros, que hemos estado probando durante un mes. En concreto desde estas pasadas fechas navideñas que con la cantidad de invitados tuvieron bastante faena.

Hemos elegido los modelos más populares y con funciones similares para poder compararlos en igualdad de condiciones. El primer paso ha sido la puesta en marcha y un limpiado completo en modo automático, una primera toma de contacto que nos sirvió para rápidamente ver donde flojeaba cada robot aspirador.

Después de conocer cómo funciona cada robot aspirador hemos vuelto a utilizarlos, esta vez un par de días cada uno de ellos. A veces únicamente centrándome en un robot aspirador y otras veces teniendo varios conectados al mismo tiempo, aunque sin llegar a hacer guerra de robots. Aquí hemos observado con detenimiento aspectos como el ruido, si ha mejorado la navegación por la casa, cómo actuaban ante diferentes obstáculos y la autonomía que ofrecían.

En casa se han enfrentado a los clásicos problemas que pueden encontrarse los robots aspiradores: alfombras, cables, a los trastos debajo de la cama, al árbol de navidad y las hojas que caían, a diversas cenas de Navidad, suelo mojado y a pelos largos que suelen dar problemas ya que se enredan con facilidad. Varias semanas de uso limpiando (y ensuciando a propósito) para conocer qué experiencia tendría un usuario en caso de comprarlos.

Diseño: no todos los cepillos son iguales

La mayoría de robots aspiradores son redondos, salvo excepciones como los modelos de Neato o LG. Si los miramos desde arriba es fácil darse cuenta que algunos son más grandes que otros aunque lo que determina su calidad está debajo de la carcasa. Para comparar unos robots aspiradores con otros nos fijaremos en su diseño, el tamaño, la colocación de los cepillos, el tamaño del depósito y los diversos accesorios que incorporan.

En los modelos de esta categoría podemos encontrarnos desde tamaños grandes como los del Xiaomi Mi Robot Vacuum V1, el Ecovacs Deebot o la Roomba 650 hasta unidades más pequeñas como la Conga Excellence 990 o el iLife A4S Pro. Los primeros tienen una ventaja y es que el tamaño de las ruedas suele ser proporcional al diámetro del robot, por lo que los modelos más grandes tienen menos problemas para subirse a alfombras y otros obstáculos con cierta altura. Por el contrario, los robots más pequeños son más manejables y pueden entrar en más recovecos. Aunque realmente en modelos como la Conga de Cecotec tampoco hemos notado muchos problemas para subirse a la alfombra pese a su tamaño.

Todos los robots aspiradores de esta comparativa disponen de cepillo rotatorio central, más efectivo para alfombras y con una ayuda extra para limpiar que no simplemente tener una boquilla de aspiración. Es cierto que los pelos acaban enrollándose, pero todas las marcas ofrecen recambios y un accesorio para limpiar el cepillo.

Cecotec Conga Excellence 990 Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 Ecovacs Deebot M81Pro Ilife A4S Pro (2017) iRobot Roomba 650 Dimensiones y peso 32 x 32 x 7,4 cm

468 g 34,5 x 34,5 x 9,6 cm

380 g 34,8 x 34,8 x 7,9 cm

349 g 31 x 31 x 7,6 cm

220 g 34 x 34 x 9,2 cm

360 g Cepillos 2 laterales,

1 central 1 lateral,

1 central 2 laterales,

1 central 2 laterales,

1 central 1 lateral,

1 central Capacidad de depósito 0,3 litros 0,420 litros 0,4 litros 0,3 litros 0,4L Accesorios Friegasuelos 300 ml Aplicación Mi Home Paño de microfibras, depósito de agua 1 pared virtual

iRobot destaca por la calidad de sus cepillos. El rotatorio central es doble y los laterales, al igual que los del Xiaomi Mi Robot Vacuum, cuentan con refuerzos para que no se deshilachen.

A priori el doble cepillo lateral debería ser mejor que uno solo, pero en las distintas pruebas no hemos notado gran diferencia ya que depende más de la potencia y el patrón de limpieza que no de ese cepillo extra. De hecho, en cuanto a calidad de cepillos los de iRobot son los mejores; el central es doble, uno para quitar la suciedad y otro para recogerla y el único cepillo lateral cuenta con refuerzos para que las puntas de los pelos no se deshilachen. Un detalle que en el Xiaomi Mi Robot Vacuum también tenemos.

Todos los modelos elegidos cuentan con filtros HEPA salvo iRobot, pero la forma de sus depósitos y el modo en que aspiran es distinto. Aquí diferenciamos claramente dos tipos; los que se extraen desde un lateral del robot y los que se quitan levantando la tapa desde arriba como los del Xiaomi y el Ecovacs. Los dos métodos son muy fáciles de utilizar por lo que realmente es independiente.

Un depósito más grande siempre se agradece. Con 0,3 litros tenemos suficiente para un piso pequeño y medianamente limpio pero si tienes mascotas mejor optar por al menos 0,4 litros. Relacionado con esto, normalmente se recomienda vaciar el depósito a cada ciclo completo de limpieza: en modelos como la Conga o el iLife es imprescindible, en el resto quizás se nos puede olvidar.

Más allá de la propia composición de los robots aspiradores, hay una serie de detalles que no justifican su elección pero sí se agradecen una vez los tenemos. Aquí la lista puede ser muy extensa pero pondremos algunos ejemplos.

El Deebot M81 Pro tiene un diseño plateado muy elegante y un botón de programación automática fácil de pulsar. La iLife A4S 2017 es extremadamente ligera y tanto esta como la Conga Excellence 990 disponen de un botón físico para el apagado/encendido. Un detalle que se agradece muchísimo, sobre todo cuando empiezan a volverse locas y funcionan sin que lo pretendas.

Los robots aspiradores pequeños son más fáciles de manejar y logran colarse mejor por los rincones. También tienen las ruedas y el depósito más pequeño, pero en la práctica no ha sido tanta desventaja.

Más allá del cuerpo, los fabricantes de robots aspiradores añaden en el paquete múltiples accesorios para ir cuidando el dispositivo. Todos incorporan un accesorio para limpiar y quitar los pelos y un filtro HEPA de repuesto. Los modelos con mopa también añaden un repuesto. Por último suele ser habitual añadir dos recambios de los cepillos laterales, pero en el caso del Xiaomi Vacuum V1 y de la Roomba 650 no hace falta ya que son fijos.

Un extra que solo incorpora el modelo de iRobot es la pared virtual, para hacerle creer al robot que allí hay una pared física. Muy útil para evitar que se choque contra algún sitio donde tenemos cables o algún obstáculo.

Cómo se controlan: mandos y aplicación para el móvil

Mando ilife A4S (izquierda), mando Conga Excellence 990 (centro izq), mando Ecovacs Deebot (centro der) y aplicación móvil Xiaomi Mi Robot (derecha)

Normalmente los robots aspiradores funcionan a través de su botón principal. Pulsas y adelante, a limpiar hasta que hayan pasado por todos los rincones. Lo que ocurre es que en la práctica tener un mando ayuda en muchas situaciones: cuando se quedan atascados, cuando queremos cambiar el modo de limpieza y no queremos agacharnos o simplemente queremos obligar al robot a ir en alguna dirección.

Los mandos de la Conga y la Deebot son sospechosamente parecidos. De hecho quizás los proveedores sean los mismos porque el mando de uno permite activar el robot aspirador de la otra marca. El de iLife es más pequeño y pese a que es menos agradable en mano nos muestra el tiempo de limpieza. Aquí en general todas las marcas están a un nivel parejo salvo los modelos económicos de iRobot como la Roomba 615 o 650 que no tiene este útil accesorio.

Ecovacs y Xiaomi son las dos únicas marcas que por menos de 300€ nos ofrecen control via móvil. Un añadido efectivo y útil para controlar el robot, programarlo, ver el estado de la batería y observar su recorrido.

Pero si hay un control superior esa es la aplicación para móvil. De los modelos analizados únicamente el Xiaomi Mi Robot Vacuum y el Deebot M81 Pro tienen aplicación dedicada. Y funcionan de manera muy desigual. Mientras que la aplicación de Ecovacs es básicamente como el mando pero trasladada al móvil, la de Xiaomi es mucho más completa ya que todo se gestiona desde ella.

Desde la aplicación móvil podemos controlar la dirección y velocidad del robot, activar la programación para una hora concreta y que se repita cada día o pausar el aspirador. Además obtendremos información sobre la batería que le queda al robot, el tiempo o el área que lleva limpiada.

Pese a ser la más completa, la aplicación Mi Home del Xiaomi Mi Robot Vacuum tiene un problema y es que deberemos activar los servidores de Mainland China para que funcione. La aplicación se encuentra en inglés y recientemente en español, pero a la hora de configurarla previamente puede ser ligeramente confusa. Un pequeño precio a pagar que esperamos se solucione en unos meses.

Comparativa de calidad: cuál limpia mejor

Toca analizar cómo se comportan en los aspectos más importantes de la limpieza. Aquí os dejamos nuestras conclusiones de cómo funcionan, si suelen perderse, si tienen problemas para sortear obstáculos, si recogen bien la suciedad, si son ruidosas y en definitiva un resumen de cómo limpian los diversos robots aspiradores de menos de 300€ que hemos seleccionado para esta guía de compra comparativa.

Programabilidad

Es una sencilla función pero no todos los robots aspiradores nos permiten hacerlo. Básicamente es para poder programar que se active automáticamente y limpie la casa en un determinado momento del día. Todos los modelos que hemos probado permiten esta función, aunque en el caso de la Roomba 650 deberemos hacerlo a través de los botones que incorpora. Aunque ojo, porque justamente la diferencia con el modelo 615 es este.

Con la Conga Excellence 990 podemos programarlo las 24h del día en cualquier momento de la semana, aunque hacerlo desde el mando requiere un par de pulsaciones. Aquí el mando de la iLife A4S (2017) nos parece más intuitivo para programar la limpieza. Por supuesto desde las aplicaciones móviles también se puede tener a mano el programado y es la forma óptima para hacerlo. Y aunque nos gusta la filosofía minimalista de iRobot de programar pulsando un par de botones, nos parece más cómodo hacerlo desde un mando de control.

No perderse, mapeado y habilidad para volver a la base

La diferencia entre unos modelos y otros radica principalmente en este punto. Aquí es donde los ingenieros de cada marca programan el patrón de movimientos aleatorios para poder pasar por todos los rincones. Existen muchos métodos de navegación y vamos a dar nuestro punto de vista. Afortunadamente, los modelos más nuevos (y más caros) disponen de toda una serie de sensores que les ayudan a entender tu casa y poder limpiar de manera más eficiente en menos tiempo.

Diferenciamos el Xiaomi Mi Robot Vacuum del resto ya que es el único que cuenta con un mapeado real basado en 12 sensores : acelerómetros, detector de caídas, detector de muros, colisiones, sensor de ultrasonidos y hasta un sensor láser que le permiten realizar un mapeado que podremos ir viendo desde la aplicación a través del WiFi. Y lo cierto es que solo al observar como limpia ya puedes darte cuenta de la diferencia. Sin duda a bastante distancia del resto y una de las razones por las que lo hemos elegido como nuestro recomendado.

¿Qué hay del resto? Empezaremos por el Deebot M81 Pro. Teníamos mucha fe en este robot aspirador y lo cierto es que Ecovacs es una gran marca en este sector pero nuestras pruebas nos han mostrado un robot errático, que no termina de encontrar las habitaciones más alejadas y es además el que más problemas tiene para volver a la base.

Algunos robots como el Deebot M81 Pro tienen muchos problemas para encontrar la base. Los algoritmos de iLife y Cecotec funcionan muy bien, aunque tardan algo más de tiempo que iRobot en completar la misma zona.

La iLife A4S (2017) es otro robot que basa su limpieza en movimientos aleatorios pero su algoritmo funciona bastante bien . No suele tener problemas en identificar las patas de las sillas o mesas, recorre con facilidad las paredes y muros y dispone de un sensor para evitar caídas que funciona correctamente (menos mal). La Conga Excellence 990 y su sistema iTech 3.0 funciona de manera parecida, con bastante efectividad aunque no en poco tiempo .

iRobot también dispone de mapeado de la localización pero lo enfoca para sus gamas altas de la serie 900. Aquí tenemos un sistema SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) al que se añade en el modelo iRobot Roomba 650 un sensor de suciedad 'Dirt Detect' que en la práctica está casi todo el rato encendido. Hemos notado que a veces queda encerrada en algunas habitaciones y aquí es de ayuda inestimable la pared virtual que se incluye. Además en otras ocasiones vuelve a la base "rápido" pero ha habido zonas que no ha pasado a limpiar.

Succión y efectividad para recoger la suciedad

Hemos tratado el movimiento, ahora toca hablar de su potencia de succión y efectividad a la hora de recoger pelos y el polvo. Aunque eso sí, todas ellas te sorprenderán de la cantidad de suciedad que recogen.

Empezaremos ahora por la Roomba 650 de iRobot, la única que cuenta con dos cepillos principales. Funcionan a la vez y son bastante efectivos para recoger el pelo pero por el contrario es el robot aspirador donde más se quedan enrollados.

Ecovacs apuesta por un cepillo en forma de V y dos cepillos laterales que giran a gran velocidad. Es una de las más completas a la hora de aspirar pero tiene un verdadero problema con la autonomía y el hecho de perderse con facilidad.

El Mi Robot Vacuum de Xiaomi deja en evidencia a todas las demás. iRobot hace un gran trabajo en recoger pelos, mientras que la Conga Excellence 990 es de las más ordenadas y suele recoger una buena cantidad de suciedad.

Pese a ser de un tamaño muy pequeño, los cepillos de la iLife A4S son igual de largos y lo cierto es que recoge una gran cantidad de polvo. En una rápida prueba con arroz fue de las que más granos recogió lo que ocurre es que algunos de ellos también los mandó por debajo del sofá. No ocurrió así con la Conga Excellence 990 que pese a ser quizás ligeramente menos potente era más rigurosa a la hora de no dejar escapar la suciedad. Caso aparte es el Xiaomi Mi Robot Vacuum y sus 1800 Pa que fue de los pocos que también pudo recoger gran parte de los granos de arroz puestos encima de la alfombra.

Solventar obstáculos y subirse a las alfombras

Los dos modelos que menos problemas tienen para subirse a las alfombras y poder pasar por encima de algún cable suelto son el enorme Xiaomi Mi Robot Vacuum y la iRobot Roomba 650, que posee unas ruedas excelentes para su tamaño.

Por el contrario, la Conga Excellence de Cecotec pese a que sus ruedas no nos hacían pensar eso tampoco ha tenido muchos problemas para subirse encima de alfombras y bases de suelo altas.

Pese a que el modelo iRobot Roomba 650 es uno de los que suele subirse encima de la mayoría de alfombras a veces se encuentran con problemas.

La recomendación es quitar de en medio todos los obstáculos que puedan causar problemas. Si tienes una alfombra rígida y grande estos robots podrán subir, pero si es una alfombra pequeña algunos robots grandes como la Roomba la empujarán antes que subirse a ella.

Autonomía y modos de limpieza

Si dejamos a estos robots aspiradores limpiar pueden pasar varias cosas. La más habitual es que se queden encerrados en alguna habitación o enganchados con algún objeto. El siguiente caso es que vuelvan a la base porque han terminado de limpiar. Y el tercer caso es que se les acabe la batería antes de volver, bien sea porque no les ha dado tiempo o porque no son suficiente inteligentes como para volver. La autonomía al final nos dice el tiempo que se están dando vueltas como locos limpiando el piso.

Aquí destaca de nuevo el robot de Xiaomi y la segunda posición se la disputan la Conga Excellence 990 y la iLife A4S (2017), dos modelos que han terminado ofreciendo resultados bastante parejos. También reflejamos en la gráfica el tiempo de carga, donde aquí la iLife A4S sale perdiendo en su duelo con la Conga.

Al final como hemos comentado antes es más importante la eficacia de su limpiado y no tanto el tiempo que duren encendidas. Para mejorar esto cuentan con distintos modos de limpieza que se ajustan a cada situación. Los más habituales son modo automático, vuelta a casa, modo bordes, modo limpieza de un punto concreto o espiral y modo máxima potencia. Nos gustan especialmente el modo bordes de Ecovacs y Cecotec y el modo habitación de iLife.

Nivel de ruido

Otro aspecto a tener en cuenta para elegir uno u otro robot es el ruido que hacen. Los niveles de volumen está muy parejos, aunque sí es cierto que el sonido de algunos es más molesto que el de otros. Ninguno de ellos por eso es suficiente silencioso como para poder dormir en calma mientras limpian.

La Xiaomi Mi Vacuum tiene un sonido como de una turbina, es de lo más curioso. La Roomba es el sonido más robótico y de los más sonoros. Si tuviéramos que quedarnos con una sería con la Conga Excellence 990, ya que el estilo de sonido se nos hace menos molesto pese a que los números indican que suena algo más potente que el modelo de Ecovacs. Cuestión de gustos quizás.

Función de fregado

Solo dos modelos por menos de 300 euros incorporan un accesorio de mopa para fregar suelos. Se trata de la Cecotec Conga Excellence 990 y el Ecovacs Deebot M81 Pro. Para ello deberemos quitar el depósito y sustituirlo por la mopa. En los dos modelos tenemos además un recambio, ya que se dañan después de un par de fregados. La diferencia entre ellas es que mientras la Conga dispone de una mopa azul básica y un depósito de agua de 0,3L, el Deebot tiene el mismo tamaño de deposito más una mopa y un paño distinto para secar.

A la práctica lo cierto es que ninguna de las dos cuenta con suficiente fuerza como para realizar un fregado efectivo. Lo único que hacen es humedecer un poco el suelo y en ningún momento se consigue un fregado ni siquiera parecido al que tenemos en un par de minutos con una fregona. Entre las dos, con bastante diferencia es más efectivo el sistema de Conga. Básicamente por ser más sencillo e intentar hacer al menos una de las dos cosas bien.

Cómo mejorar la limpieza de los robots aspiradores

Como hemos visto los diversos robots aspiradores ofrecen opciones muy distintas, pero casi todos ellos pueden mejorar enormemente su limpieza si se siguen una serie de consejos.

Antes de programar tu robot te recomendamos despejar el salón y las habitaciones de obstáculos, con un especial cuidado en los cables que suelen liarse con los cepillos laterales y las sillas, con las cuales la mayoría de robots tienen problemas. Si tu robot no dispone de paredes virtuales también te aconsejamos que abras totalmente aquellas puertas donde deseas que entre o cierres si buscas lo contrario.

Lo ideal antes de dejar al robot aspirador a sus anchas es que analices su comportamiento y navegación. Así sabrás donde flojea y qué debes configurar previamente para que su limpiado sea lo más eficiente posible.

Finalmente es muy importante un buen mantenimiento. Después de cada ciclo de limpieza completo debemos vaciar el depósito, sacudir el filtro en seco, limpiar el cuerpo del robot para que los sensores funcionen correctamente y retirar los cepillos, tanto central como laterales, para limpiarlos detenidamente y eliminar los pelos que se hayan quedado incrustados. Si sigues estos sencillos consejos, no deberías tener problemas para aprovechar tu robot aspirador y mantener la casa mayormente limpia.

Mejor robot aspirador por menos de 300 euros: los candidatos

<img alt="Cecotec" src="hhttps://image.ibb.co/d8sznG/cecotec.jpg"> Cecotec Conga Excellence 990 Te gustará Si buscas un aspirador completo, fiable y fácil de controlar. Una opción segura a buen precio. No te gustará Si quieres un aspirador muy potente, con cepillos resistentes y materiales de máxima calidad. COMPRAR POR: 219 euros

<img alt="Xiaomi Robot" src="https://image.ibb.co/cQkwZw/xiaomi_v1_robot_vacuum.jpg"> Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 Te gustará Si quieres un aspirador de gama alta con la máxima potencia, un buen sistema de navegación y a un precio insuperable. No te gustará Si buscas garantía europea y no quieres complicarte la vida con algunos menús en chino. COMPRAR POR: 249 euros

<img alt="Ecovacs" src="https://image.ibb.co/dMrYGb/ecovacs.jpg"> Ecovacs Robots Deebot M81Pro Te gustará Si buscas un aspirador económico, con mopa, de una marca con experiencia y fácil de programar. No te gustará Si quieres un aspirador para una casa grande y sin problemas para orientarse. COMPRAR POR: 249 euros

<img alt="ilife a4s" src="https://image.ibb.co/dBKs9w/ilife_a4s_robot.jpg"> Ilife A4S Pro (2017) Te gustará Si buscas un aspirador pequeño, con ruedas grandes y mando para controlarlo. No te gustará Si quieres complementos o buscas algo potente y de gran capacidad. COMPRAR POR: 199,99 euros

<img alt="irobot" src="https://image.ibb.co/jKwuNG/irobot.jpg"> iRobot Roomba 615 Te gustará Si quieres un aspirador con cepillos de gran calidad y la fiabilidad de una marca de primer nivel. No te gustará Si buscas la mejor calidad precio, ya que los modelos más económicos no disponen de tantas opciones como sí tiene la competencia. COMPRAR POR: 239 euros

Para elegir los candidatos a mejor robot aspirador por menos de 300 euros hemos buscado entre los más vendidos en Amazon y los principales comercios. A pesar de la barrera, la mayoría de ellos se encuentra más cerca de los doscientos euros y en general son una compra bastante recomendable. Pese a que no consiguen una limpieza profunda, son una buena inversión para mantener el piso limpio sin realizar grandes esfuerzos.

Las opciones que más incrementan el precio son el mapeado de zonas, la conexión WiFi y un sistema de aspiración más potente. Pese a ellos creemos que los modelos aquí mostrados son más que suficiente para muchos usuarios que quieren probar un robot aspirador por primera vez.

Las Roomba de iRobot no podían faltar en esta comparativa. Hemos optado por la Roomba 650 que suele encontrarse rebajada, es similar a la Roomba 615 que está incluso más barata aunque perdemos por el camino la programación y el sensor de suciedad. Más allá de iRobot tenemos el Deebot M81Pro de Ecovacs y el Conga Excellence 990 de Cecotec.

Nuestra selección termina con dos robots procedentes de fabricantes chinos que están apostando muy fuerte en este segmento; la iLife A4S Pro en su versión slim de 2017 y el Xiaomi Mi Robot Vacuum de primera generación, un robot más propia de gamas más altas pero que está a precio de derribo.

Por unos 200 euros tenemos robots aspiradores más que capaces como el iLife A4S (2017) pero nuestro consejo sería importar el siempre recomendable Xiaomi Mi Robot Vacuum V1 o apostar por la completa Conga Excellence 990 del fabricante español Cecotec.

Otros robots aspiradores han quedado fuera de esta guía comparativa. Hemos decidido no incluir modelos más caros como las Roomba de la serie 800 y 900, el LG Hombot Turbo o la Botvac D5 Connected que ya analizamos indivualmente. De iLife tenemos la V5 Pro y V7S y si buscamos alternativas económicas encontraremos la InLife i7, con algo menos de batería y potencia.