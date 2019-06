El mejor robot aspirador por menos de 300 euros (2019) : guía de compra y comparativa

Han pasado casi dos décadas desde que iRobot lanzase sus primeras Roomba y, en este tiempo, el mercado de los robots aspiradores ha crecido y evolucionado, ofreciendo un amplio abanico de modelos y marcas para diferentes presupuestos. Precisamente en el segmento más asequible es donde nos hemos ubicado para probar 6 robots aspiradores baratos y comprobar cuál es el mejor.

Tras nuestra guía de compra con prueba del año pasado, analizaremos y compararemos los robots aspiradores más populares en este rango de precios: Cecotec Conga Serie 3090, Xiaomi Mi Robot Vacuum, iRobot Roomba 695 , Ecovacs DEEBOT 600, ILIFE A8 y Rowenta Smart Force Essential Aqua. ¿Cuál es el mejor robot aspirador en la categoría de menos de 300 euros?

Nuestro recomendado: Xiaomi Mi Robot Vacuum

Aunque en nuestra selección ha habido 3 modelos que han destacado por encima del resto, su enorme autonomía y su gran eficiencia a la hora de navegar han sido los principales motivos para elegir el Xiaomi Mi Robot Vacuum — existe una segunda generación, pero fuera de nuestro presupuesto — como el mejor robot aspirador que podemos comprar por 300 euros. También es uno de los modelos más potentes, succionando la suciedad con una efectividad notable

Asimismo, el Xiaomi Mi Robot Vacuum destaca por las opciones que ofrece su aplicación, permitiendo no solo programar, sino también elegir zonas a limpiar y número de pasadas, el modo de limpieza, acceder al historial, activar las notificaciones, ver el estado de los componentes, programarla, acceder a los manuales, localizarla.

Especialmente interesante es el visionado del mapa de nuestra casa, donde podremos ver la trayectoria concreta que va realizando, de modo que podamos constatar cómo de eficiente es.

Eso sí, cuenta con un hándicap notable si no eres muy ducho en idiomas: hay partes que están en inglés. A pesar de ellos, la interfaz de la app Mi Home es sencilla y clara y al mismo tiempo robusta y completa en cuanto a opciones.

Si buscas un robot aspirador potente, eficiente y con una gran autonomía, el Xiaomi Mi Robot Vacuum es, por segundo año consecutivo, el mejor modelo dentro por debajo de los 300 euros.

Xiaomi SDJQR02RR - Aspirador Robótico, Autocargado, Súper fuerte succió, Blanco Hoy en Amazon por 297,38€

Alternativa: Cecotec Conga 3090

Con una aplicación robusta repleta de opciones y completamente en español y un accesorio para fregar, el Cecotec Conga 3090 es otro de los mejores robots aspiradores por debajo de 300 euros al ser un modelo versátil, completo, potente y eficaz.

El Cecotec Conga 3090 también recurre a la navegación inteligente empleando láser para mapear nuestro hogar, lo que le permite recorrerlo en poco tiempo y con profundidad. En todas las categorías que hemos evaluado, el robot del fabricante valenciano Cecotec se ha situado en la parte alta, ofreciendo en su conjunto una experiencia general magnífica.

Este robot aspirador es un modelo todoterreno que no escatima en opciones: podemos controlarlo desde la aplicación o desde el mando, podemos limpiar por zonas o restringir otras, programarlo, elegir la potencia de succión, incidir en bordes, hacer limpiezas en profundidad con el doble de pasadas, fregar, dispone de modo turbo para alfombras...

Cecotec Conga Serie 3090 - Robot aspirador 4 en 1. con mapeo y app., navegación inteligente y ordenada iTech Laser 360, 10 modos de limpieza, programable, 220-240 V/50 Hz, 50.4 x 42.8 x 13.4 cm Hoy en Amazon por 279,00€

Cómo elegir un buen robot aspirador

A la hora de comprar un robot aspirador, hemos de tener en cuenta una serie de características más allá del precio. No obstante, no todo el mundo necesita el mismo robot aspirador: puedes ser alérgico, vivir con mascotas, tener un piso grande o pequeño, requerir que friegue el suelo, querer controlarlo cuando estemos fuera de casa... algunas de estas consideraciones podemos comprobarlas simplemente echando un vistazo a la descripción, pero para otras la experiencia de uso es determinante.

Para elegir un robot aspirador tendremos en cuenta:

Sensores y sistema de navegación : Mientras que los modelos más básicos emplean sensores de tipo infrarrojos y mecánicos para navegar de forma aleatoria entre los obstáculos del hogar, los más avanzados emplean sistemas de navegación que les permiten mapear las habitaciones, usando cámaras o láser.

Potencia, capacidad de succión y ruido : La potencia se mide en Pascales y nos indica cómo de fuerte succiona, algo muy interesante si tenemos mucho polvo o pelos incrustados. No obstante, no necesariamente el aspirador más potente es el más eficiente. Asimismo, una mayor potencia suele ir relacionada con más ruido, un aspecto que solemos pasar por alto hasta que lo ponemos en marcha. Asimismo, el traqueteo de las ruedas y otros elementos del diseño y materiales influyen en los decibelios que generan.

Anatomía de los cepillos y opción para mopa : Lo habitual es encontrar al menos un rodillo central, recomendable para limpieza de alfombras y moquetas. Ojo, porque los pelos se enredan, por lo que requieren de cierto mantenimiento. También encontramos cepillos laterales que, además de limpiar rodapies y esquinas, atraen la suciedad periférica y la acercan a la zona de succión. En ciertos modelos además hay un accesorio para fijar una mopa para fregar el suelo.

Diseño, tamaño y ruedas . Una cuestión obvia es que los modelos más grandes y voluminosos tendrán problemas para acceder a espacios reducidos, si bien suelen ser más completos y tienen más facilidad para sortear obstáculos como alfombras altas o cables. En todo caso, es muy útil que los robots aspiradores dispongan de asa para trasladarlos y de parachoques para evitar su deterioro con golpes. Otro aspecto de diseño relevante es cómo es la extracción de piezas como el rodillo o el depósito para su limpieza y mantenimiento.

Mantenimiento, depósito y filtros de limpieza : Aunque después de cada limpieza es recomendable vaciar el depósito del robot, lo habitual es que posterguemos este proceso. Por este motivo, cuanto más grande sea el depósito, para un mismo hogar, menos veces tendremos que vaciarlo. También nos fijaremos en si disponen de filtro HEPA que retenga un elevado porcentaje de partículas, de modo que no vuelvan al aire de nuestra casa.

Autonomía y sistema de carga : El tiempo de carga de un robot aspirador habitualmente se encuentra entre dos y seis horas, si bien la autonomía suele ser inferior a los 120 minutos. Pero ojo, porque que un robot aspirador tenga más autonomía no se traduce en que limpie más superficie, ya que también influye la eficiencia y su sistema de navegación.

Programación, mando a distancia y control desde el móvil: Lo normal en un robot aspirador actual es que sea programable. ¿Desde dónde? La programación manual a través de botones integrados en la superficie del robot ha ido cediendo terreno en favor de mandos a distancia en los modelos más básicos y sobre todo en aplicaciones que instalaremos en nuestro smartphone, de modo que podamos controlar nuestro aspirador a distancia. Para ello es necesario que se conecten al Wi-Fi de casa.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en nuestra dilatada experiencia probando y analizando todo tipo de dispositivos. En esta guía de compra con comparativa que nos ocupa, hemos elegido seis modelos de menos de 300 euros, que hemos probado durante varias semanas para analizar detenidamente cómo funcionan.

Nuestra elección de robots aspiradores se ha centrado en los modelos más populares y con funciones similares para que sea una comparativa en igualdad de condiciones. Tras el unboxing de todos ellos, lo primero que hemos hecho ha sido una limpieza completa de mi piso de forma automática, una primera toma de contacto para ir viendo sus puntos fuertes y debilidades.

A lo largo de los días hemos podido descubrir aspectos como su autonomía, el ruido que generan mientras están en acción, si han mejorado la navegación por la casa, cómo se comportaban frente a obstáculos, la profundidad de la limpieza de forma cualitativa y cómo de cómodo, intuitivo y funcional era su programación. Aunque se han analizado uno por uno, algunas pruebas se han hecho de forma simultánea.

En este tiempo se han enfrentado a la problemática habitual que podrían encontrar en cualquier otra casa: mi domicilio es un piso de unos 65 metros cuadrados, unas cuantas cajas y cables, una alfombra peluda y un braco alemán al que le dan miedo los robots aspiradores.

Diseño: tamaño, cepillo, accesorios

Salvo excepciones como los Neato, el grueso de los robots aspiradores tienen forma cilíndrica, como es el caso de los 6 elegidos. Vistos desde arriba — como en la foto de portada — se aprecian ciertas diferencias como su tamaño o si tienen asa, un elemento muy útil para trasladar los modelos más grandes y pesados.

No obstante, lo que marca la diferencia en el diseño está en su interior y en sus bajos: configuración de los cepillos, tamaño del depósito y de sus ruedas y los accesorios que incluyen.

En los 6 robots aspiradores seleccionados encontramos modelos de tamaño grande como la Xiaomi Mi Robot Vacuum, el Ecovacs Deebot , la Roomba 695 y la Conga 3090 y otros dos más pequeños, la Rowenta y el ILIFE A8.

Mientras que los modelos pequeños son más cómodos para trasladarlos y se meten por recovecos, los más grandes solventan mejor los obstáculos

Mientras que los modelos más grandes integran unas ruedas que suelen ir en concordancia con sus dimensiones, algo que facilita su subida a alfombras y solventar los obstáculos sin incidencias, las unidades más pequeñas son más manejables y pueden acceder mejor por recovecos y rincones.

ECOVACS DEEBOT 600 Cecotec Conga 3090 Xiaomi Mi Vacuum ILIFE A8 Rowenta Smart Force Essential Aqua Roomba 695 DIMENSIONES Y PESO 33,2 x 33,2 x 7,9 cm; 3,3 Kg. 50,4 x 42,8 x 13,4 cm 34,5 x 34,5 x 9,6 cm; 3,8 kg. 31 x 31 x7,2; 2,75 kg. 23,5 x32,5 x8 cm; 3,6 kg. 33,5 x 33,5 x 9,3 cm; 3,56 Kg. CEPILLOS 2 laterales, 1 central 2 laterales, 1 central 1 lateral, 1 central 2 laterales, 1 central 2 laterales, 1 central 1 lateral, 1 central CAPACIDAD DE DEPÓSITO 0,52 0,55L /0,18 L 0,42 L 0,3L 0,25 L/ 0,11 L 0,6 L ACCESORIOS Con app Con app y mopa para fregar Con app - Mopa para fregar Con app PRECIO 241,82 euros 279 euros 297,37 euros 269,99 euros 199 euros 299,24 euros

Todos los robots aspiradores de la comparativa disponen de un cepillo estilo rodillo, más efectivo para alfombras que ayuda a retener suciedad complementando la aspiración y algún tipo de cepillo lateral, para atraer la suciedad próxima y al mismo tiempo, limpiar bordes y rodapies.

iRobot destaca por la calidad y configuración de sus cepillos, con 2 rodillos centrales y 1 lateral

Los modelos de Ecovacs, Cecotec, ILIFE, y Rowenta disponen de un doble cepillo lateral, una característica que en teoría es mejor que contar con uno solo. En la práctica no hemos notado grandes diferencias en cuanto a lograr un suelo más limpio, ya que depende más de la potencia de succión, el patrón de limpieza o el rodillo central.

Para evitar que estos cepillos laterales se deshilachen, los robots Roomba 695, ILIFE A8 y el Xiaomi Mi Robot Vacuum cuentan con un refuerzo. No obstante, los cepillos laterales del Roomba 695 y del Xiaomi Mi Robot Vacuum no son extraíbles.

Vamos ahora con los cepillos centrales que integran: todos disponen de uno, si bien el más completo es el aspirador de iRobot, el único con dos cepillos rotatorios centrales multisuperficie, uno para quitar la suciedad y otro para recogerla.

Acceso al depósito del robot aspirador de Xiaomi

Es momento de hablar del combo compuesto por el filtro y el depósito para la suciedad. De los modelos seleccionados, los robots de Xiaomi, Cecotec, ILIFE y Ecovacs integran filtros de alta eficacia o HEPA, aunque en la práctica no es posible saber de forma cuantitativa cuánto polvo atrapan y, de forma cualitativa no se aprecian diferencias respecto al polvo atrapado por los modelos que no los integran.

La recomendación general de los fabricantes es vaciar los depósitos de los robots aspiradores tras cada limpieza, pero somos muchos los que lo dejamos pasar hasta que el depósito se llena. En este sentido, es de agradecer que dispongan de un depósito de polvo lo más grande posible. En este apartado destaca el volumen del Roomba 695, el Ecovacs Deboot 600 y la Conga 3090, todos por encima del medio litro de capacidad.

En cuanto al acceso al depósito de polvo, salvo los modelos de Xiaomi y Cecotec que disponen de una tapa superior para retirarlo, el resto está integrado en un lateral. En ambos casos se trata de métodos rápidos y cómodos, así que no hay una gran diferencia.

Tras repasar los apartados principales de diseño, hay otros elementos que aunque no son determinantes, sí que son útiles en el día a día, como son el asa de transporte — en el Roomba 695 — o que dispongan de botón de encendido (Cecotec Conga 3090, ILIFE A8, Ecovacs DEEBOT 600). Mientras que el primero es cómodo para trasladar el robot de un lugar a otro, el segundo nos permite apagar el robot cuando se vuelve loco.

Depósito de agua de la Rowenta Smart Force Essential Aqua

Al margen del robot aspirador en sí, en la caja encontramos otros accesorios que pueden resultarnos interesantes. Como extras, el Conga 3090 de Cecotec y el Rowenta Smart Force Essential Aqua disponen de mopa y depósito para fregar, un accesorio que permite que además de aspirar, el robot aspirador humedezca el suelo con cada pasada. Asimismo, el Roomba 695 viene con una pared virtual para evitar que se choque contra algún sitio donde tenemos cables o algún obstáculo.

En todos los modelos encontramos un accesorio para limpiar y retirar pelos de los rodillos. Aquellos modelos con mopa incorporan otra mopa de repuesto. Es habitual incluir recambios para los cepillos laterales, algo que encontramos en aquellos modelos que son extraíbles.

Cómo se controlan: mandos, aplicación para el móvil, asistentes de voz

Para lanzar a un robot aspirador, lo más sencillo es pulsar su botón principal y que este comience su misión de limpieza. A partir de este punto se incorporan otros elementos para controlarlo, lo que abre las puertas a poder hacerlo a distancia: dentro de casa si recurrimos a un control remoto o desde cualquier lugar si es a través de una aplicación.

Asimismo, desde los mandos a distancia y las aplicaciones es posible realizar tareas como la programación, cambiar los modos de limpieza, mandarlos a la base u obligarles a ir en una dirección concreta.

De los 6 robots aspiradores analizados, el Rowenta Smart Force Essential Aqua y el ILIFE A8 recurren al mando a distancia para controlarlos a distancia, el Xiaomi Mi Vacuum y Roomba 695 únicamente pueden controlarse de forma telématica a través de su app y finalmente el Cecotec Conga 3090 y el Ecovacs DEEBOT 600 ofrecen las dos opciones, es decir, que podremos controlarlos tanto desde un control remoto como desde su app.

Si echamos un vistazo a los mandos, veremos 3 bastante similares — Cecotec Conga 3090, Rowenta Smart Force Essential Aqua y ILIFE A8 — y uno diferente: el del Ecovacs DEEBOT 600, mucho más compacto y sin pantalla. Desde todos ellos podemos lanzar el robot, mandarlo a la base, cambiar el modo de limpieza o dirigirlos en una dirección, pero solo los 3 con pantalla permiten configurar la hora y a partir de ahi, programarlos.

En este sentido, los más versátiles en cuanto a opciones son el Cecotec Conga 3090 y el Ecovacs DEEBOOT 600, que combinando la app con un mando a distancia, ofrecen la posibilidad de recurrir al mando o, si queremos un control más exhaustivo, acceder a todas las opciones desde la aplicación.

En este rango de precios, Ecovacs, iRobot, Conga y Xiaomi ofrecen la posibilidad de controlar sus robots aspiradores con el smartphone, una opción más completa en cuanto a visualización de parámetros de operación

Usando una app no solo nos ahorramos usar un gadget más, el control remoto, sino que en general ofrecen más posibilidades. Entre las opciones que permiten las 4 apps que hemos estado usando se encuentran: el control del robot, ver el nivel de la batería, cambiar modos de limpieza, programarlo o ver el estado de ciertos componentes.

De todas ellas, las de Xiaomi y Cecotec son las más completas, una consecuencia directa de su navegación inteligente, algo que abre las puertas a ver la posición exacta del robot en casa, seleccionar zonas de limpieza o las zonas prohibidas. No obstante, su interfaz no es la más intuitiva, un hándicap que se agrava en el caso de la de Xiaomi, que tiene partes en inglés.

En este sentido destaca la aplicación de iRobot, que ofrece un diseño sencillo y claro que permite controlar el robot y realizar tareas como la programación de forma rápida y fácil

La Roomba 695 hace de su sencillez su mayor virtud, gracias a una aplicación muy intuitiva que permite realizar tareas como la programación o el lanzamiento en apenas un par de taps, lo que se traduce en una experiencia cómoda y ágil. Desde su app también podemos visualizar el estado de los componentes, ver el historial de limpiezas, localizarla y acceder al libro de instrucciones.

Asimismo, desde la aplicación de iRobot podremos incluirla en nuestro hogar inteligente, al ser compatible de forma nativa con Google Assistant y Amazon Alexa. No es el único modelo en hacerlo, si bien el Ecovacs DEEBOT 600 también permite la posibilidad de vincularlo con Google Home.

Comparativa de calidad: cuál limpia mejor

Llega la hora de la verdad. En este apartado nos centramos en los aspectos más relevantes de la limpieza como cómo sortean obstáculos, si retiran la suciedad, si se pierden o navegan de forma eficiente, ... en definitiva, cómo es el funcionamiento de estos robots aspiradores de menos de 300 euros que hemos seleccionado para esta guía de compra comparativa.

Programación

Interfaces de programación de Xiaomi Mi Vacuum, Ecovacs DEEBOT 600 y iRobot Roomba 695

La función de programar es muy sencilla y útil para automatizar la limpieza en cierto momento del día, pero algunos de los robots más sencillos no la incluyen. No es el caso de los 6 modelos que estamos analizando: todos los robots aspiradores elegidos admiten la programación, pero las opciones y forma de hacerlo varían.

La programación más simple la encontramos en el ILIFE A8 y el Rowenta Smart Force Essential Aqua. En ambos tendremos que recurrir al mando para programarlos: solo hace falta ajustar la hora en la que estamos en la pantalla y, a continuación, elegir una hora entre las 24 horas del día. Eso sí, con este procedimiento el robot aspirador entrará en acción todos los días a esa hora a no ser que lo desactivemos. Con el resto, sí que podemos elegir qué días programarlos y cuáles no.

Los más completos en cuanto a opciones de programación son el Ecovacs DEEBOT 600 y el Xiaomi Mi Vacuum, que nos permiten elegir no solo horas y días, sino también la potencia de aspiración. Por su interfaz clara y proceso intuitivo, nos gusta también la forma de programar el iRobot Roomba 695.

No perderse, mapeado y habilidad para volver a la base

La forma de navegar y su eficiencia recorriendo la casa es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir un robot aspirador y es precisamente aquí donde los fabricantes ponen su I+D+i en acción para marcar la diferencia. Actualmente existen diferentes modos de navegación y, aunque a priori algunos pueden parecer mejor que otros, es la experiencia la que determina cómo de rápido y bien recorren nuestra casa.

Vamos a ver qué conjunto de sensores integran los 6 robots aspiradores seleccionados y qué resultado ofrecen en la práctica:

Por eficiencia y navegación inteligente situamos en primer lugar los Xiaomi Mi Robot Vacuum y Conga Cecotec 3090, que por menos de 300 euros ofrecen mapeo mediante láser, algo que se aprecia al verlos en acción o ver su trayectoria desde la app. Al láser le acompañan otros sensores más habituales — infrarrojos, mecánico de presión para detectar objetos, luminosos...— para complementar su navegación. ¿Cuál es más eficiente? En ambos casos les cuesta menos de una hora, pero el algoritmo de Xiaomi es capaz de hacerlo unos 10-15 minutos antes que el de Conga, si bien en ambos podremos ver en la aplicación que hay zonas a las que no pueden acceder.

Por menos de 300 euros, el Xiaomi Mi Robot Vacuum y el Conga Cecotec 3090 ofrecen un mapeo inteligente mediante láser bastante eficiente. Con una sensórica más simple, el algoritmo de iRobot ofrece unos resultados satisfactorios

Tras ellos se posiciona por eficiencia el Roomba 695, que emplea el navegación iAdapt propio de iRobot, que en esta gama básica se vale de sensores mecánicos de presión que detectan objetos y sensores de desnivel para evitar caídas, que con el algoritmo de iRobot resultan notablemente eficientes . Aunque no es posible controlar su trayectoria desde la aplicación, ha recorrido toda la casa moderadamente rápido — unos 60 - 70 minutos —, aunque ha dejado alguna zona de difícil acceso sin limpiar. Para aquellos lugares potencialmente problemáticos, incluye una pared virtual que simula una pared real que el robot no puede atravesar.

El ILIFE A8 integra un conjunto de sensores anticaídas y mecánicos de presión con una cámara de visión en la parte superior para escanear habitaciones, creando un mapeado del entorno, de modo que le permita calcular un patrón de limpieza. En la práctica, con condiciones de luz y espacios despejados, limpia la casa en aproximadamente 1 hora accediendo a espacios ajustados. Eso sí, con poca luz o con obstáculos, se queda atrapado con bastante frecuencia.

Terminamos con el Ecovacs DEEBOT 600 y el Rowenta Smart Force Essential Aqua, dos modelos con navegación metódica a los que les cuesta recorrer mi casa unas 2 horas, pasando varias veces por algunos puntos. Son los menos eficientes en este sentido, pero a cambio no suelen atascarse.

Succión y efectividad para recoger la suciedad

Tras analizar su movimiento, es momento de profundizar en la potencia de succión y efectividad en las tareas de limpieza. Lo bueno es que los 6 robots aspiradores seleccionados atrapan una cantidad de suciedad sorprendente, pero algunos lo hacen más intensivamente que otros.

La potencia de succión es un factor importante a la hora de recoger la suciedad, sin embargo no es el único criterio a tener en cuenta como veremos más adelante. Por este motivo, muchos fabricantes no lo proporcionan, pero si lo hacen es porque es alto, como es el caso del Xiaomi Mi Robot Vacuum y sus 1800 Pa o el Conga Cecotec 3090 y sus 2.000 Pa.

Serán ellas dos junto con la Roomba 695 y la Ecovacs DEEBOT 600 las que más y mejor atrapan la suciedad, habiendo probado en escenarios con polvo, pelos y arena, así como en la limpieza de alfombras. Destacamos el modelo de los valencianos Conga no solo por su potencia, sino por proporcionar 3 potencias de succión a elegir y un modo turbo especial para alfombras.

Otro punto importante para recoger la suciedad es la forma, distribución y materiales que componen los cepillos. En este aspecto destaca la Roomba 695 de iRobot, la única que integra una combinación de dos rodillos principales que funcionan de forma simultánea, siendo bastante efectivos a la hora de recoger el pelo. A cambio, por su diseño, es uno de los modelos donde más pelos quedan atrapados.

El resto de robots aspiradores cuenta con un rodillo con cerdas distribuidas en forma de V que giran a gran velocidad. En el caso del robot de ILIFE, viene con dos rodillos que podremos intercambiar, el de forma de V con cerdas para suelos duros y pelo de mascotas y otro de goma también con estrías en forma de V para alfombras.

Solventar obstáculos y subirse a las alfombras

Ecovacs Deebot 600

Aunque en la documentación de los fabricantes se detalla la importancia de retirar cables, muebles y obstáculos para que los robots aspiradores puedan recorrer la totalidad de nuestro piso de forma exitosa, la realidad es que a la hora de la verdad siempre se encontrarán con desafíos.

Hemos probado todos los aspiradores durante varias semanas en las que en mi piso ha habido cajas, cables, macetas, alfombras y otros elementos potencialmente problemáticos. En ese tiempo, el único modelo que no se ha quedado atascado ni una sola vez ha sido la Roomba 695, que siempre ha vuelto a la base tras completar la misión. A pesar de no contar con mapeo inteligente, las dimensiones y el diseño de sus ruedas han permitido que salve los obstáculos y se suba a las alfombras fácilmente.

Un peldaño por debajo se encuentran la enorme Xiaomi Mi Robot Vacuum y la Conga Cecotec 3090, que han sido capaces de subir a la alfombra sin problema pero que en alguna ocasión se han quedado atrapados. Ambos disponen de navegación inteligente mediante láser, por lo que en general han detectado obstáculos, evitando pasar por esas zonas peligrosas.

El Ecovacs DEEBOT 600 y el Rowenta Smart Force Essential Aqua se han han quedado atascados unas cuantas veces más. En este caso, la navegación aleatoria ha propiciado que se metieran en lugares de los que luego no han podido salir. En cuanto a las alfombras, el modelo de Ecovacs sí que ha podido hacerlo, pero el Rowenta no fue capaz de trepar hasta mi alfombra tupida.

Finalmente se encuentra el ILIFE A8, un modelo compacto y con cámara que ha tenido algunos problemas para orientarse en espacios reducidos y con poca luz. Asimismo, tampoco ha sido capaz de subir a mi gruesa alfombra.

Es recomendable hacer caso a los fabricantes y retirar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan causar problemas, facilitando al máximo su labor. Además, no todas las alfombras son iguales: las más rígidas y grandes son más asequibles para los robots aspiradores, pero si se trata de una alfombra pequeña y peluda, la cosa se complica y muchos robots acabarán empujándola en lugar de subirse a ella.

Autonomía y modos de limpieza

Cuando lanzamos un robot aspirador, pueden darse varios casos. Nuestro favorito es que el robot complete su misión de limpieza y vuelva a la base, pero no siempre sucede. También puede quedarse atascado en algún lugar o puede quedarse sin batería y no terminar la limpieza, en cuyo caso también podría retornar a la base a cargarse o quedarse perdido en alguna parte de nuestra geografía doméstica.

Aunque es interesante que dispongan de una alta autonomía, sobre todo si tenemos una casa grande, lo verdaderamente determinante es si la combinación entre navegación y autonomía permite al robot aspirador limpiar toda nuestra casa sin necesidad de recurrir al enchufe.

En mi caso, he probado los 6 robots aspiradores tanto en mi piso, de 65 metros cuadrados, como en el de mis padres, que supera los 100 metros cuadrados. En ambos casos todos los modelos analizados han sido capaces de ejecutar una limpieza estándar completa.

En el gráfico que corona esta sección encontraréis la relación entre la autonomía media ofrecida por los robots aspiradores y el tiempo que requieren para cargarse, un aspecto que suele pasarse por alto pero interesante si buscamos un modelo que esté siempre a punto.

Habiendo usado los modos de limpieza por defecto, el mejor es el robot aspirador de Xiaomi, que ofrece un combo muy equilibrado de una autonomía que supera las 2 horas y un tiempo de carga muy similar. También destacan el de Cecotec y el de iRobot que, con una autonomía inferior, gracias a su eficiencia son más que suficiente para una limpieza completa.

En cuanto a los modos de limpieza, tanto el Conga 3090 como el Xiaomi Mi Robot Vacuum son los más ambiciosos en este sentido, con un amplio abanico de ajustes que permiten personalizar las pasadas, zonas a limpiar o la potencia. El más completo es el Conga de Cecotec, con hasta 10 modos de limpieza y accesorio para fregar es la alternativa más versátil.

Nivel de ruido

Aunque no suele ser lo primero en lo que nos fijamos al elegir un robot aspirador, el ruido es un factor importante, especialmente si vamos a estar en casa mientras están en acción. Los niveles de ruido de los modelos analizados son muy similares y en ningún caso pueden catalogarse como silenciosos, siendo verdaderamente molestos si vamos a realizar tareas que requieren concentración como dormir o estudiar.

No obstante, el sonido de unos y otros es diferente, por lo que la molestia causada no es la misma, si bien esto es algo subjetivo. Los menos molestos son la ILIFE A8 y la Rowenta Smart Force Essential Aqua. Aunque la Ecovacs DEEBOOT 600 es ruidosa, el sonido que emite es amortiguado, por lo que resulta menos incómodo.

Función de fregado

Aunque su función primordial sea aspirar, entre los robots aspiradores de menos de 300 euros que estamos analizando hay dos modelos que permiten fregar: se trata del Rowenta Smart Force Essential Aqua y del Cecotec Conga 3090.

Para ello deberemos insertar el accesorio fregador en la parte inferior del robot, de modo que mientras aspira, también humedezca el suelo a su paso. En ambos casos se adjunta una mopa de repuesto, ya que con el uso las mopas se ensucian y deterioran.

Es importante resaltar que la función de fregado no es comparable al fregado manual, donde nosotros limpiamos el suelo con una fregona mojada con agua y productos de limpieza, incidiendo en las manchas. En la práctica, ambos robots mojan el suelo levemente, retirando algunas pequeñas manchas fáciles que pueda haber en el suelo. Lo bueno es que al dosificar tanto el agua, podremos pisar inmediatamente después de su paso.

Como punto a favor del Cecotec Conga 3090 se encuentra un depósito de agua más grande y que sus mopas están diseñadas con dos materiales con diferente rugosidad, algo que en teoría debería retirar mejor las manchas. Asimismo, cuando friega o pasa la mopa realiza un movimiento de vaivén denominado 'Scrubbing', que le permite dar varias pasadas en una misma zona para eliminar las manchas más resistentes. Aún así, se encuentran muy lejos del fregado manual en cuanto a resultados.

Mejor robot aspirador por menos de 300 euros: los candidatos

Para elegir a los candidatos a mejor robot aspirador por menos de 300 euros hemos seleccionado entre los modelos más vendidos de Amazon y los principales comercios. Si el presupuesto lo permitía, hemos intentado elegir los modelos más actuales y completos.

Entre nuestros elegidos, las marcas chinas más populares por su buena calidad precio, otro best seller como Cecotec e iRobot, la marca por excelencia del sector y un modelo de su serie 600, la más básica pero con aplicación para el móvil en los modelos más actuales, que se encontraba dentro de este rango de precios probablemente por su color.

En general, mientras que los modelos más caros integran funciones de navegación inteligente para el mapeado de zonas y conexión Wi-Fi, los más asequibles tiran del mando a distancia y de navegación aleatoria.

No obstante, si buscas un robot aspirador que además friegue el suelo dentro de este rango de precios, puedes analizar más modelos en nuestra guía de compra de mejor robot friegasuelos por menos de 300 euros.

Cecotec Conga Serie 3090 TE GUSTARÁ Se trata de modelo completo y versátil en cuanto a opciones de limpieza y manejo y con alta potencia NO TE GUSTARÁ Si no quieres complicarte con opciones PRECIO 279 euros

Xiaomi Mi Robot Vacuum TE GUSTARÁ Si quieres un aspirador de gama alta con la máxima potencia, un buen sistema de navegación y a buen precio NO TE GUSTARÁ Si no te manejas demasiado bien con la tecnología ni con el inglés PRECIO 295,47 euros

ILIFE A8 TE GUSTARÁ Si dispones de un piso luminoso y con espacios abiertos y buscas un modelo compacto y relativamente silencioso NO TE GUSTARÁ Si tienes la casa llena de obstáculos PRECIO 269,99 euros

ECOVACS DEEBOT 900 TE GUSTARÁ Si buscas un modelo todoterreno, con buena potencia de succión y fácil de usar NO TE GUSTARÁ Si la eficiencia es un factor importante para ti. PRECIO 299 euros

Rowenta Smart Force Essential Aqua TE GUSTARÁ Si quieres un modelo compacto y básico que lo que haga, lo haga bien NO TE GUSTARÁ Si buscas un robot aspirador potente y con control mediante app PRECIO 199 euros

iRobot Roomba 695 TE GUSTARÁ Si quieres un robot aspirador sencillo e intuitivo pero al mismo tiempo eficiente NO TE GUSTARÁ Si buscas un modelo con diferentes opciones de limpieza, accesorio para fregar o control mediante mando a distancia PRECIO 299,24 euros

