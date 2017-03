Ilife V5 Pro e Ilife V7S, análisis: dos robots aspiradores chinos que quieren competir con Roomba, pero ¿pueden?

Con los robots aspiradores no suele haber término medio: o los adoras y te parecen de los mejores inventos de la historia o los utilizas una vez y los dejas cogiendo polvo en una esquina por los siglos de los siglos. Yo pertenezco al primer grupo: con dos gatos que sueltan más pelo del que parecen tener, alergia al polvo y poco tiempo para las tareas domésticas, una Roomba que compré hace ya tres años se ha convertido en mi aliada perfecta.

Aunque los modelos Roomba de iRobot son de los más conocidos, cada vez son más marcas las que se atreven a dar el salto y llevar al mercado sus propios intentos. Y algunas lo hacen incluso con precios muy reducidos si los comparamos con las Roombas originales. Durante las últimas semanas hemos estado probando dos modelos de Ilife, (Ilife V5 Pro e Ilife V7S), una marca china con robots aspiradores dentro del rango de precios entre 100 y 200 euros, y estas son nuestras impresiones.

Ilife V5 Pro e Ilife V7S, especificaciones técnicas

Ilife V5 Pro Ilife V7S Diámetro 300 mm 340 mm Altura 70 mm 80 mm Peso 2,05 kg 2,95 kg Capacidad de depósito 0,3 L 0,4 L Modos de limpieza Automático, Spot, Bordes y programado. Automático, Spot, Bordes y programado. Batería 2600 mAh 2600 mAh Autonomía 130 min 120-150 min Tiempo de carga 280 min 300 min máximo Accesorios Mando a distancia, recambio de cepillos laterales, cepillo limpiador, depósito y paños para limpieza en húmedo Mando a distancia, recambio de filtro y cepillo lateral, cepillo limpiador, depósito y paños para limpieza en húmedo Precio 137,84 euros 177,50 euros (versión Pro, la del análisis es modelo anterior)

A simple vista, ambos robots son muy parecidos y disponen de funcionalidades similares. Las únicas diferencias reseñables, al menos al principio, son el tamaño (el V7S es más grande y pesado) y la colocación de los cepillos en la base inferior. Mientras que el V5 Pro tiene dos cepillos laterales a modo de brazos, el V7S tan sólo tiene uno.

Izquierda, Ilife V5 Pro. Derecha, Ilife V7S. Nota: los paños azules sólo se usan en la limpieza en húmedo; para la limpieza en seco hay que quitar esa pieza.

Qué contiene la caja:

Ilife V5 Pro : robot aspirador con depósito, base de carga, dos cepillos laterales de recambio, depósito especial para agua, pieza que se acopla para la limpieza en húmedo, dos paños para la limpieza en húmedo, cepillo para limpiar los filtros, mando a distancia (pilas incluidas), guía de inicio rápido (en castellano) e instrucciones completas (en inglés).

Ilife V7S: robot aspirador con depósito, base de carga, filtro de recambio, un cepillo lateral de recambio, depósito especial para agua, pieza que se acopla para la limpieza en húmedo, dos paños para la limpieza en húmedo, cepillo para limpiar los filtros, mando a distancia (pilas incluidas), guía de inicio rápido (en castellano) e instrucciones completas (en inglés).

Cómo funcionan y modos de limpieza

El depósito de ambos modelos está en la parte superior: tienes que hacer presión sobre la tapa para que ésta se abra. Dentro encontrarás el depósito de plástico con una pequeña asa que te permite extraerlo de forma sencilla y en su interior están los filtros HEPA, intercambiables. Este mismo depósito puede sustituirse por el específico para la limpieza húmeda con un paño (sí, ambos modelos tienen función de fregado).

Tanto el modelo Ilife V5 Pro como el Ilife V7S incluyen tres modos de limpieza: el automático (que se activa por defecto), el modo "spot" (que te permite limpiar un área concreta que está sucia con una trayectoria en espiral y, tras lo cual, el robot aspirador se detiene) y el modo "bordes" (para limpiar bien las zonas cercanas a una pared).

Estos dos últimos se activan con el mando a distancia que viene incluido, con el que además puedes pedirle al robot que vuelva a la base y con el que le puedes decir que empiece a limpiar dentro de X tiempo. Respecto a la programación, reconozco que no es una funcionalidad que haya utilizado demasiado, pero funciona correctamente: le dices a qué hora quieres que empiece y el robot comienza a funcionar. Eso sí, si lo usas en este modo, asegúrate de que el robot aspirador puede detectar fácil su "casa", o lo tendrás horas vagando hasta que se le acabe la batería.

Bien en aspiración, autonomía y en nivel de ruido...

Aspiran, aspiran (y yo os juro que limpio, pero estos robots sacan polvo cada vez que los usas)

El método que sigo para la limpieza con mi Roomba es el siguiente: retiro cualquier cosa que pueda haber caído al suelo de una habitación, pongo la Roomba en ella y coloco la pared virtual en la entrada de la misma para que el robot aspirador pueda limpiar dentro de ella sin necesidad de tener que cerrar la puerta. Tengo comprobado que es más eficiente así y se pierde menos.

Nada más abrir los dos Ilife me di cuenta de dos cosas que, sin ser para nada graves, no me gustaban demasiado: la primera es que no traen paredes virtuales (siempre puedes, claro, poner otra cosa de obstáculo que haga de pared física o cerrar la puerta); la segunda, que no tienen ningún tipo de asa que pueda facilitar el cogerlas. Dos detalles poco importantes, sí, pero llamativos.

Otro aspecto que tampoco influye demasiado en el funcionamiento pero al que me costó acostumbrarme: que los robots se abren haciendo presión sobre su superficie circular. No es molesto... a no ser que tengas un gato que entiende el mecanismo y se dedica a hacer peso para poder levantar la tapa. En mi opinión, sería más cómodo otro sistema menos accesible y menos mecánico, porque entiendo que puede ser un problema con el tiempo (aunque a mí a día de hoy me siguen funcionando como el primer día).

A la hora de aspirar, y si hablamos del aspirado en sí, las dos Ilife dan la talla. No sólo tienen bastante potencia y dejan las habitaciones muy limpias, sino que el ruido que hacen es mucho mucho menor que el de mi vieja Roomba 631. Según las especificaciones oficiales, el Ilife V5 Pro no supera los 50db de ruido y el V7S está por debajo de 60dB. En la práctica, sorprende lo silenciosas que son.

Lo que más me llamó la atención es el poco ruido que hacen, comparados con otros aspiradores (tanto robots como tradicionales)

Ambos modelos pueden detectar si se están dirigiendo hacia un obstáculo y se detienen unos pocos centímetros antes de llegar. Esto tiene una ventaja, y es que no dan "golpes" a muebles y otros elementos de la casa. La desventaja es que es más difícil que limpien bordes: en una de mis pruebas, claramente pude comprobar que mi Roomba tiene mayor alcance y es capaz de retirar una mayor suciedad en las esquinas, por ejemplo.

No disponen de ningún tipo de algoritmo inteligente que haga que el robot aspirador pase una vez por cada zona, sino que su recorrido es completamente aleatorio. Esto es habitual en los robots de bajo presupuesto y no llega a ser un problema importante si las dejas un rato funcionando.

Respecto a la batería, lo cierto es que su autonomía me ha sorprendido gratamente. La V5 Pro sigue, meses después, alcanzando las 2 horas que prometen en sus especificaciones oficiales, aunque la que mejor resultado ha dado es la Ilife V7S: me ha llegado a aguantar sesiones de 3 horas.

... pero necesitan mejorar en lo demás

La Ilife V5 Pro se atasca algunas veces y se para (a la izquierda, entre una alfombra y una estantería). Otras veces, se atasca y queda funcionando sin parar (a la derecha intentando subir a la base de un rascador de gatos)

Sí, aspiran relativamente bien... cuando consiguen aspirar, claro. Para mí el gran problema de ambos robots aspiradores es que, imagino que por su propia altura, no están diseñados para salvar obstáculos sencillos, como puede ser el subirse a una alfombra "alta". En mi caso, además, en varias ocasiones llegaron a quedarse atascadas en algunos lugares donde mi Roomba jamás había dado ningún problema, como puede ser la base del rascador de mis gatos, huecos estrechos o con algunas alfombras.

El gran problema de estos modelos: les cuesta salvar algunos obstáculos que otros robots sí salvan sin problema

También me ha pasado algo extraño, y es que tan sólo en alguna ocasión aislada los robots aspiradores me han vuelto tras aspirar a la base. Lo más común es que ambos se quedaran aspirando eternamente, hasta que la batería se terminaba y quedaban tirados en medio de la habitación. Imagino que requieren una colocación de la base sin ningún obstáculo cerca, pero esto es difícil de conseguir en muchos hogares hoy en día. No es que sea un problema grave, pero es un poco faena no saber nunca cuándo han acabado realmente de aspirar.

Otra asignatura pendiente: el modo fregado. Además del depósito para polvo normal, ambos modelos incluyen un depósito de agua y un accesorio que se coloca en la parte inferior para la limpieza en húmedo. En la práctica, ese accesorio es bastante incómodo de colocar (y, sobre todo, de retirar, ya que va encajado a presión) y no he notado resultados de limpieza destacables. En ocasiones sueltan agua, en otras no pero no retiran manchas... Diría que no están hechas para la limpieza en húmedo.

Ilife V5 Pro e Ilife V7S, la opinión de Xataka

Si tuviera que resumir, diría que las Ilife V5 Pro e Ilife V7S cumplen en lo relativo a aspiración o ruido, pero tienen un asunto pendiente con los obstáculos y con la vuelta a la base. Eso sí: si no tienes muchas alfombras ni otros obstáculos elevados que necesiten salvar, no notarás apenas problemas con lo primero.

En cuanto a diferencias entre ambos modelos, pocas a destacar. Son dos robots muy parecidos. El Ilife V5 Pro es más pequeño (y, sorprendentemente menos ágil, es el que más suele atascarse) y el V7S, al ser mayor, tiene un depósito más grande. Pero, a nivel de funcionalidades y del resultado de la limpieza, estamos hablando de dos modelos muy similares. Si tuviera que elegir, me quedaría con el V7S porque además en la práctica tiene mejor autonomía, aunque también es más caro.

Ambos robots aspiradores de Ilife son una alternativa a considerar, sobre todo si nunca has tenido un robot así, no vas a exigirle mucho y no quieres gastarte demasiado dinero. En esto último es donde no tienen apenas competencia: por menos de 150 euros dan un servicio más que recomendable. Si, sin embargo, tu casa es grande y tienes bastantes obstáculos y alfombras, quizá lo mejor sea optar por otro modelo más avanzado de otras marcas. Yo, al menos, me quedo con mi vieja Roomba.

Los robots ha sido cedido para la prueba por parte de Gearbest. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.