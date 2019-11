Black Friday 2019: Mejores ofertas en móviles, informática y tecnología

Un pack con grandes éxitos: Playstation 4 Slim de 1TB + GT Sport + Horizon Zero Dawn Complete Edition + Uncharted 4 por 249 euros en El Corte Inglés, normalmente ronda los 300 euros

Oferta brutal: Xbox One S All Digital + Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves a 99 euros en Media Markt, genial teniendo en cuenta que en otros sitios rebajada está 30 euros más cara y que su precio supera los 200 euros. Es la consola de Microsoft sin lector de Blu-Ray, solo para juegos digitales