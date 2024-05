Google tiene motivos para estar preocupado: OpenAI apunta a su yugular con el futuro buscador basado en ChatGPT

OpenAI todavía no tiene listo GPT-5, pero sí parece que está cerca de presentar un nuevo proyecto de lo más ambicioso. Una herramienta que apunta directamente contra uno de sus principales rivales. Si la llegada del chatbot de inteligencia artificial ha provocado un fuego interno enorme en Google, el lanzamiento que prepara OpenAI para la semana que viene, según apunta The Information, puede provocar todavía una crisis más grande en el buscador de Mountain View.

Search.chatgpt.com. Es el nombre del dominio que ha descubierto un usuario de Reddit, que cuenta con certificado SSL y ahora mismo devuelve un 'no encontrado', en vez de un clásico 404. Un hecho que abre la posibilidad que próximamente ese dominio esté activo.

Esto ha recuperado la especulación sobre el lanzamiento por parte de OpenAI de su propio buscador basado en ChatGPT. Uno que podría estar más cerca de lo previsto.

Tan cerca como el próximo 9 de mayo. Según apunta Android Authority, la presentación del buscador propio de OpenAI podría estar a la vuelta de la esquina. Y basándose en el subdominio filtrado dan incluso una fecha: el próximo jueves 9 de mayo.

Por el momento OpenAI no ha anunciado de forma oficial ningún evento, aunque sí ha rediseñado su página web para hacerla más atractiva. En estos momentos, el apartado principal cuando se accede a la web tiene forma de barra de búsqueda.

Con la ayuda de Bing. Según lo descrito por The Information, OpenAI aprovechará su alianza con Microsoft para el lanzamiento de su propio buscador. El buscador basado en ChatGPT aprovecharía el motor de búsqueda de Bing, aunque sería accesible desde las webs de OpenAI.

Actualmente ChatGPT ya ofrece acceso a la red, pero este buscador sería más parecido a lo que ya ofrecen aplicaciones como Perplexity. Un motor de búsqueda al que podemos preguntar directamente como la IA.





Google ya tiene su revolución del buscador con IA, pero todavía falta. Hace ya un año que Google activó su particular código rojo y presentó su particular experiencia de búsqueda con IA, que llamaron 'Search Generative Experience (SGE)'. Desde entonces no ha pasado de ser una herramienta experiencial.

El movimiento de OpenAI con su buscador podría animar esta batalla en el campo de las búsquedas. Google en esta ocasión ya tiene trabajo previo hecho, pero no se descarta que decida mostrar más novedades como respuesta si finalmente OpenAI se anima con su propio buscador.

La primera vez que vemos al buscador de Google tambalearse. Google no puede dormirse. El buscador propio de OpenAI llegaría en un momento crucial. El próximo 14 de mayo tendrá lugar el Google I/O 2024, la gran conferencia de desarrolladores de Google donde podría mostrar más novedades de la búsqueda con IA.

Es sintomático que este pasado mes de abril haya sido el primero en mucho tiempo que Google haya perdido cuota de mercado. Según datos de Statcounter, en Estados Unidos Google se ha desplomado un 9,48%, mientras que Bing ha subido un 5,03%. Es la primera vez que se detecta en un mes un cambio tan notable. Tras muchos años de dominio absoluto, Google empieza a notar cierto desgaste. La llegada de un buscador de OpenAI podría suponer un serio problema para su dominio.

Imagen | Tibor Blaho