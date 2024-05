Mientras parte del país se prepara para un río atmosférico cargado de agua, AEMET ya teme la inminente llegada del verano

El invierno se acaba, pero la lluvia no. Tras las lluvias de los últimos días en Cataluña, todos los ojos apuntan ahora a Galicia y el noreste. Hasta tal punto que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros. ¿El culpable? Un río atmosférico.

¿Río atmosférico? Como explica AEMET, un 'río atmosférico' es un flujo atmosférico estrecho (que es por lo que, algo metafóricamente, lo llamamos 'río') cargado de vapor de agua y viento que puede causar precipitaciones de distinta intensidad.

En general, los ríos atmosféricos que tienen más interés meteorológico para España son los que provienen desde el Atlántico tropical porque suelen inyectar un considerable chorro de calor y humedad a nuestras latitudes. Como hemos visto estos meses, es "gasolina" en procesos atmosféricos que (sin ella) no tendrían el mismo impacto.

Cuando el río suena... Mientras escribo esto, uno de estos flujos está alimentando un frente asociado a una borrasca atlántica que va a dejar mucha lluvia (persistente y abundante) en el oeste de Galicia y, por extensión, en muchas zonas del tercio noreste.

...aunque no para todo el mundo. No obstante, el grueso del frente pasará un poco más al norte y, aunque afectará a la meseta norte, el alto Ebro y parte de los Pirineos, su impacto no llegará a la parte suroeste, ni a las islas. Al final, la mayor parte del agua se quedará en la fachada atlántica de Galicia.

¿Y en el resto del país...? Ahora empieza el largo camino hacia el verano y, en ese sentido, los modelos de ECMWF dibujan un mayo normal. Esto significa que, pese a que todo parece indicar que la semana que viene será seca, sí esperamos tener algunos chubascos a lo largo del mes. En el lado negativo, están las temperaturas.

Como explicaban desde AEMET, esperamos un mayo cálido. Muy cálido si nos referimos a las próximas dos semanas. En este sentido, si las temperaturas suben lo suficiente, será el primer test de lo que nos espera del verano. Y es que, aunque hemos conseguido burlar las peores consecuencias de la sequía, aún es pronto para saber si esto ha sido un golpe de suerte o un cambio de tendencia.

El momento de la verdad. Muchas administraciones han dicho públicamente que iban a seguir con las medidas y las inversiones en infraestructura, pero ya sabemos que del dicho al hecho hay una gran distancia. Estemos o no al final del túnel, los últimos coletazos de una sequía son siempre el momento más importante del ciclo porque las decisiones que tomemos marcarán cómo será la siguiente.

Imagen | ECMWF

