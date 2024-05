Xiaomi Robot Vacuum X20+, análisis: lo tiene todo para ser el mejor robot aspirador del año en calidad precio

El catálogo de robots aspiradores de Xiaomi y lo hace con un modelo que apunta directo a la línea de flotación de la gama alta. No, no es su buque insignia ni mucho menos, pero cuenta con una ficha técnica de lo más competente y características como su completísima base de autovaciado que le permiten mirarla de tú a tú a un precio moderadamente contenido. Hemos probado el Xiaomi Robot Vacuum X20+ y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Xiaomi Robot Vacuum X20+



Xiaomi Robot Vacuum X20+ DIMENSIONES Robot: 353 x 350 x 97 mm Base de carga: 400 x 347 x 587 mm POTENCIA 6.000 Pa SENSORES Sensores de colisiones Elevadores automáticos Navegación láser LDS Escáner de luz estructurada de área amplia S-Cross Sensor de radar Sensor de carga Giroscopio FREGADO Almohadillas con rotación a 180 rpm hasta 280 m² CAPACIDAD Polvo: 2,5 litros Agua limpia: 4 litros Agua sucia: 3,5 litros Control Aplicación Xiaomi Home/Mi Home compatible con Alexa y Google Assistant Batería 5.200 mAh BASE Depósito polvos: 2,5 L (75 días) Depósito agua limpia: 4L Depósito agua sucia: 4L NIVEL DE RUIDO 67 dB PRECIO 399 euros

Diseño: la base es la protagonista

Habida cuenta de que está compuesto por un robot aspirador y una base prometedora, vamos a dividir este apartado en dos.

Como pasa con muchos de sus móviles, distinguir los robots aspiradores de Xiaomi comienza a ser una ardua tarea. Así, este Robot Vacuum X20+ tiene forma de cilindro achatado y está hecho íntegramente de un plástico brillante apañado, en tanto en cuanto ha soportado bien el par de golpes que se ha llevado fruto del uso sin arañazos aparentes. Asimismo, también he podido cogerlo con las manos sin que la grasilla de los dedos deje huellas. Su aspecto es neutro y funcional: ni parece un juguete ni mucho menos luce premium.

En la parte superior distinguimos la clásica txapela donde se integra el visor láser y una tapa que al levantarla, da acceso al depósito de sólidos (de 350 ml), la luz del Wi-Fi y el práctico botón para el reseteo. No obstante, lo suyo es tener siempre esta tapa bajada y tener a la vista el botón para poner el aspirador en marcha o detenerlo o para enviarlo a la base. Vamos, para el manejo básico manual.

En cuanto al lateral, poco que contar: en el frontal cuenta con una especie de parachoques que amortigua los eventuales golpes y una cámara de la que hablaremos más adelante. En la parte trasera, las dos pletinas de carga.

Al darle la vuelta nos topamos con varios elementos clave: las sensores anticaída, las ruedas de movimiento y dirección y la configuración de cepillos y mopa para aspiración y fregado. Aquí tenemos la cara y la cruz: la propuesta para la aspiración es más bien rácana, pero el fregado promete.

La propuesta para la aspiración es más bien rácana, pero el fregado promete

Así, para atrapar la suciedad hay un cepillo lateral de cerdas y un único rodillo central que combina goma y cerdas. Sobre el papel esta combinación es apañada para suciedad estándar, pero si en el suelo de casa hay mucho pelo (porque tenemos mascotas, por ejemplo), que solo tenga un cepillo central y que tenga cerdas no es lo mejor. Así, los cabellos se enrollan en las cerdas disminuyendo su rendimiento. Para el fregado integra dos discos recubiertos con una mopa gruesa, de modo que aumenta el rozamiento tanto por su acabado como por la rotación.

Vamos a lo más interesante, la base. Comparte estética funcional y neutra con el robot y aunque tiene unas líneas curvas suaves que le da cierto toque estilizado, la realidad es la que es: resulta visualmente algo tosca por sus generosas dimensiones. No es la base más grande que hemos probado, pero no pasa desapercibida ni mucho menos. La he probado en casa de mis padres, de 100 metros cuadrados, y aún así se hace notar. En la zona inferior tiene una especie de alfombra para que el robot descanse sin mojar el suelo y en la torre encontramos dos compartimentos:

Al abrir la tapa superior están los bidones para el agua limpia y el agua sucia, ambos de cuatro litros de capacidad y con un asa para extraerlos fácilmente.

Un poco más escondida, en la zona media, un cajón donde está dispuesta la bolsa para acumular los sólidos procedentes de la aspiración.

Finalmente en la trasera está la toma para el enchufe: basta con conectarla a la corriente, llenar el depósito de agua limpia y ya está lista para su uso. En resumen: no va a ganar un premio de diseño, pero cumple en este apartado.

Navegación: rápida e imperdible, pero mejorable

Para orientarse y esquivar obstáculos, los responsables de la navegación de este robot aspirador son un visor láser LDS y un sistema de lente gran angular S-Cross. Mientras que el primero sirve para orientarse al escanear el entorno, el segundo explica Xiaomi que le ayuda a identificar objetos y el medio, controlar el movimiento de limpieza y evitar obstáculos estables incluso con poca luz.

En la primera limpieza, que es cuando traza el mapa inicial, es recomendable dejar el área lo más despejada posible para que pueda elaborarlo de la forma más precisa y por supuesto, no atorarse en el proceso.

Nota: cuando el aspirador traza el mapa de casa, no marca las alfombras, por lo que tendremos que hacerlo de forma manual desde los ajustes de la aplicación, en 'Edición de alfombras', lo que bajo mi punto de vista es un hándicap, ya que no podremos delimitarlo con precisión.

La casa familiar es bastante grande, tiene alfombras de diferentes grosores (nos detendremos en esto en el siguiente apartado), alguna que otra cortina que cae hasta el suelo, un comedero con acabado espejado (la 'kriptonita' de los visores láser), alguna que otra zapatilla y cable, pero nada de eso ha supuesto un problema: la navegación del Xiaomi Robot Vacuum X20+ me ha sorprendido gratamente porque no se ha perdido ni atascado nunca.

La navegación del Xiaomi Robot Vacuum X20+ me ha sorprendido gratamente porque no se ha perdido ni atascado nunca

Durante las semanas que lo he analizado, lo he puesto al menos una vez al día, y en todas las ocasiones ha vuelto hasta la base sin incidentes. El tiempo promedio de las limpiezas ronda los 50 - 60 minutos, bastante rápido habida cuenta del tamaño y arquitectura de la casa. El recorrido empleado es lógico, primero trazando el perímetro de una sala y después haciendo zig zag hasta cubrir la superficie. Así no solo no se ha atascado nunca, sino que además navega con pericia y rapidez.

Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. Por defecto en su configuración ('Ajustes' > 'Estrategias de limpieza') viene activada la opción de 'Estrategia de menores colisiones' en la que minimiza las colisiones con paredes, muebles y obstáculos a costa de esquivarlos. Esto tiene su lado bueno: no se atasca y no daña los objetos (no sería la primera vez que un aspirador se traga el cable del despertador y lo tira al suelo), pero lo hace a costa de cubrir menos área y por ende, disminuir la eficiencia de la limpieza.

Esto implica que si se encuentra con un cable, las zapatillas de estar por casa, las cortinas o el comedero del perro, directamente los esquiva. Lo he cambiado a la otra opción de 'Estrategia de alta cobertura', lo que teóricamente implicaría algún que otro choque a cambio de limpiar más y tampoco ha habido grandes cambios: sigue esquivándolos. Esto tiene fácil solución: si despejamos el área a conciencia, nos aseguraremos de que el robot aspirador esquive lo menos posible y por tanto, limpie todo lo que pueda.

Hay otro aspecto mejorable: visualizando su navegación tanto en vivo como en el mapa he comprobado que hay lugares estrechos por donde cabe pero no pasa, lo que en la práctica supone dejar más espacios sin limpiar. Así, ha habido ocasiones en las que prácticamente no limpia la habitación de mis padres porque el espacio de paso entre la cama y la pared es de 40 centímetros (el diámetro del aspirador es de unos 35 cm). Aunque lo de despejar la habitación podría ayudar, lógicamente mover la cama no es una opción, por lo que estaría bien darle una vuelta a su algoritmo para que gane en fiabilidad.

Limpieza: notable en aspiración, sobresaliente en fregado

Como hemos visto en el apartado de diseño, el Xiaomi Robot Vacuum X20+ cuenta con un rodillo y un cepillo lateral para aspirar y para fregar dispone de dos almohadillas giratorias. Asimismo, cuenta con una capacidad de succión de hasta 6.000 Pascales y en la aplicación podemos elegir entre cuatro modos de limpieza, cuatro niveles de aspiración y tres niveles de fregado:

Modos de aspirado, aspirado y fregado, fregado y aspirar antes de pasar la mopa.

Aspiración silenciosa, normal, fuerte y turbo.

Salida de agua para fregar nivel uno, dos y tres, siendo este último el más intenso.

Por lo que estamos ante un robot aspirador bastante completo, versátil y personalizable para limpiar. De los modos de limpieza, cabe destacar esa última opción, ya que así primero nos aseguramos de que el suelo esté libre de buena parte de sólidos para después fregar, minimizando así lo de mezclar agua con suciedad.

Con tres personas en casa y un cocker, es habitual que haya restos de pelo, migas, algo de arenilla de los paseos y del pádel y para limpiezas de mantenimiento diarias, incluso con el modo silencioso ha sido suficiente. No obstante, cuando ha habido más suciedad (por ejemplo, después de comer o después de volver del campo), hemos usado el modo normal y el fuerte. Más allá de por probar, no nos ha hecho falta ponerlo al máximo, si bien nos ha venido bien para las alfombras. Así, el aspirador de Xiaomi aprueba con nota en aspiración de suciedad, si bien el principal problema estará en esas esquinas y rendijas por donde no pasa: allí lógicamente no limpia. En cuanto a los pelos, recoge el grueso de los que se encuentra por el suelo, aunque estos se van enrollando en el rodillo y tarde o temprano tendremos que limpiarlo.

Solo sirve para aspirar alfombras finas, pero las deja bastante bien

Con las alfombras ya marcadas en el mapa, toca elegir varias opciones: podemos optar por evitarlas o por aspirar primero todo y después las alfombras. Asimismo y teniendo en cuenta que lleva almohadillas de forma permanente y que estas solo se elevan siete milímetros según el fabricante, si tenemos una alfombra gruesa lo mejor será evitarlas para evitar deteriorarlas con humedad. Resumiendo: que solo sirve para alfombras finas, pero las deja bastante bien. Si de vez en cuando las aspiramos a mano, pasando el aspirador las mantendremos limpias. Eso sí, lo suyo es marcar la opción de 'Impulso en alfombras' para que aspire al máximo sobre ellas.

Pero donde brilla este robot aspirador es el fregado. Las almohadillas rotan a 180 revoluciones por minuto según Xiaomi, de modo que entre la fricción, el giro y la humedad resultan de lo más efectivas con pequeñas manchas secas, por ejemplo esa gota de refresco o de café que se derrama en el suelo. No sirve para recoger sólidos derramados, pero con las manchas da buenos resultados.

Un detalle interesante: este aspirador no dispone de un depósito para ir dosificando el agua conforme friega, sino que funciona al estilo fregona: humedece las almohadillas en la base y luego va frotando para retornar a la base y repetir el proceso. Así, en las primeras pasadas se ve el suelo más húmedo que cuando lleva un rato. Curiosamente está configurado por defecto para volver a la base a humedecerse cada ocho metros cuadrado, pero puede elegirse cinco o diez metros cuadrados o que solo lo haga una vez (algo que salvo que sea para una habitación, no merece la pena).

Autonomía: rozando las cuatro horas non stop

Xiaomi no ofrece datos de su autonomía y sí del tamaño de su batería, de 5.200mAh. No obstante y teniendo en cuenta nuestra experiencia con modelos con idéntica capacidad, cabría esperar aproximadamente tres horas de uso en el modo más liviano. Asimismo, la aplicación muestra la cantidad de forma cualitativa y no cuantitativa (con el clásico icono de batería que se va vaciando), lo que dificulta ofrecer datos de minutos de uso y carga hasta agotarse o completarse.

Para hacernos a la idea de lo que podemos esperar, lo he puesto en modo aspiración a máxima potencia para limpiar toda la casa (recordemos que son 100 metros cuadrados) y así he conseguido que esté funcionando de forma ininterrumpida para casi dos limpiezas completas, aproximadamente 100 minutos de uso. Al quedarse sin completar la segunda limpieza, ha vuelto a la base y ha necesitado tres horas para retomar la tarea y concluirla.

Con una sola carga da para unas cuatro limpiezas completas, una auténtica burrada

Poniéndola solo a aspirar al mínimo, casi ha llegado a cuatro horas de funcionamiento ininterrumpido, es decir, que con una sola carga da para unas cuatro limpiezas completas, una auténtica burrada. Esto constituye una orientación, ya que como hemos visto lo normal será tenerlo funcionando a modo normal o fuerte, combinar la aspiración con el fregado o directamente, elegir diferentes modos en función de la habitación.

En cualquier caso y teniendo en cuenta lo bien que navega, las opciones de limpieza y que es capaz de retomar su labor cuando se queda sin batería retornando al punto donde se quedó, este es un buen aspirador para pisos de 100 metros cuadrados sin problema.

Cómo es la app

Si ya tenías un producto conectado de Xiaomi, la app te será familiar porque es la que se vincula con todos: Xiaomi Home en App Store y Mi Home en Google Play Store. Y sinceramente, viene de maravilla para tenerlo todo aglutinado y no instalar más aplicaciones, aunque a la firma china le va tocando un lavado de cara a su interfaz.

Una vez descargada la aplicación en el teléfono y creada la cuenta, simplemente tocará añadir el producto y entrar. La primera vez que pasemos el aspirador, trazará un mapa de nuestra casa con división de habitaciones (que puedes modificar) y a partir de allí, podremos visualizar por dónde ha pasado y por dónde no, dónde está atascado (si se da el caso) o realizar limpiezas parciales.

En la pantalla principal, aparte del mapa, se muestran unas estadísticas de la última limpieza, opciones de la base, el modo personalizado para ir configurando el tipo de limpieza habitación por habitación y su orden, programaciones y crear escenas y en el modo estándar podremos elegir limpiezas generales. Finalmente, en la esquina superior derecha hay tres puntos que llevan a los ajustes generales, con información como el historial de limpiezas, el modo no molestar, la gestión de consumibles, opciones de limpieza del depósito y las almohadillas de fregar, zonas restringidas, entre otros.

No destaca por ser intuitiva, ya que requiere de demasiados pasos para hacer tareas habituales

Después de listar las principales tareas de la aplicación, toca hablar de su diseño y la experiencia que ofrece. A nivel visual se agradecen los colores, pero no destaca por ser intuitiva ya que requiere de demasiados pasos para hacer tareas habituales. Estaría bien una renovación de aspecto para hacerla más sencilla y ágil. Asimismo, hay opciones algo ocultas, palabras cortadas, mal traducidas y algunos errores con los que aparecen mensajes en chino.

En cuanto al uso, para una persona tecnológica como yo no hay demasiado problema y se agradecen opciones de personalización al detalle como las escenas o elegir cómo quieres que se limpie habitación por habitación, pero si la tecnología no es lo tuyo, es fácil perderse y que saturen tantas opciones.

Mantenimiento: la base limpia al robot y hasta se limpia ella misma

Este es uno de los ases en la manga del Xiaomi Robot Vacuum X20+ es que su base posibilita un mantenimiento mínimo a la altura de los modelos más avanzados del mercado. Así, cada vez que el robot vuelve a la base, esta succiona la suciedad del depósito de sólidos para pasarlo a la bolsa. Además, la base es capaz de lavar y secar las almohadillas de fregado, humedecer las almohadillas para fregar y hasta limpiar su alfombra.

Su base posibilita un mantenimiento mínimo, a la altura de los modelos más avanzados del mercado

De este modo, el aspirador siempre está listo para una limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo. Esto tiene varias ventajas. La primera es que nos olvidamos de vaciar el depósito de sólidos, lo que además de ser una tarea no demasiado agradable, puede ser incluso perjudicial para la salud si tenemos problemas de alergias al polvo o ácaros. Asimismo, nos evitamos mandar al aspirador a aspirar con el depósito lleno (algo que pasa hasta en las mejores familias), que se traduce básicamente en pasarlo para nada.

Que limpie las almohadillas resulta de lo más práctico para evitar malos olores fruto de la mezcla de humedad y suciedad y como se encarga de suministrar el agua para fregar, no tendremos que hacerlo nosotros, lo que es mucho más cómodo.

Eso sí, tendremos que preocuparnos por tener el depósito de agua limpia lleno, vaciar el depósito de agua sucia (en ambos casos más o menos cada semana) y retirar la bolsa cada 75 días teóricamente, aunque en la práctica pueden pasar meses hasta que sea necesario (la mía está casi vacía). A partir de aquí, de vez en cuando nos tocará extraer los cepillos para limpiarlos a mano simplemente pulsando de las pletinas de la tapa y tirando de ellos y seguir las instrucciones del fabricante para la sustitución de algunos elementos.

Xiaomi Robot Vacuum X20+, la opinión de Xataka

Cuando hace casi dos años analicé el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2s, lo tuve claro: era el robot bueno, bonito y barato por excelencia, el que iba a arrasar en el segmento más asequible porque daba mucho por poco dinero, dejando el listón muy alto. Hoy mi sensación con el Xiaomi Robot Vacuum X20+ es prácticamente la misma, solo que subiendo el listón: este es el aspirador con el que la firma china va a ponérselo difícil a la gama alta en general y prácticamente imposible al resto de la gama media.

No tiene el diseño más premium, tampoco es el más potente ni el que tiene la configuración de cepillos más ambiciosa, a su navegación todavía le falta una vuelta de tuerca para ganar en fiabilidad, pero pese a todo, no hay un robot aspirador que dé tanto en su gama de precios.

Su base es de lo más completo del mercado, ofrece una solución de aspirado y fregado que globalmente es de un notable alto y tiene batería para rato, lo que unido a una aplicación de lo más completa lo postulan como un candidato de lo más interesante para usuarios ambiciosos, personas tecnológicas u hogares moderadamente grandes. Todo lo anterior suele estar en modelos que rondan o sobrepasan los mil euros y aquí está la guinda del pastel: lo hace por menos de 400 euros. Xiaomi ha vuelto a revolucionar el segmento: habemus nuevo flagship killer.

