Alguien ha inventado al fin lo que tantos años habíamos soñado: un PC gaming con cafetera superautomática integrada

Para muchos de nosotros, la suma de PC y café es un combo perfecto. Bien porque trabajemos con ordenadores o porque estemos disfrutando de videojuegos, un buen café al lado del teclado y el ratón es algo prácticamente obligatorio. Y qué pereza nos entra cuando estamos en mitad de algo y nos apetece un café. Hay que ir a la cocina, prepararlo… y perdemos el hilo de lo que estábamos haciendo.

Eso es algo que no pasaría si nuestro PC sirviera para preparar café. Y la gente de Nerdforge se ha puesto manos a la obra con el híbrido perfecto entre PC gaming y cafetera que, incluso, tiene molinillo para que el café sea aún más fresco. ¿El objetivo? Que pulsando un botón, el sistema muela y extraiga café de forma óptima sin necesidad de hacer nada más. Veamos paso a paso cómo lo han conseguido, pero antes de nada, aquí tienes el vídeo:

Corsair 1000D. Martina y Hansi son dos creadores de contenido noruegos que tienen un canal -Nerdforge- en el que hacen… cosas. Algunos de sus vídeos más interesantes son en los que muestran cómo modifican ordenadores, creando auténticas obras de arte. También han modificado una Nintendo Switch para convertirla en un elemento que podría estar dentro del universo de Hyrule. Es decir: aunque crean elementos desde cero, también modifican otros para sus proyectos, y en el caso de este PC gaming cafetera, la base de todo es la caja.

Se trata de una enorme torre, la Corsair Obsidian 1000D, una titánica torre de casi 600 euros que tiene, atención, capacidad para hasta 18 ventiladores y la posibilidad de montar una placa E-ATX y una Mini-ITX a la vez. ¿Quieres tener dos ordenadores juntos? Puedes con esta placa. El motivo por el que han escogido la 1000D es porque en la parte frontal queda muchísimo espacio libre si se opta por no poner ventiladores delanteros, así como por tener una amplia base para separar la fuente de alimentación de todo el sistema de la cafetera.

Imagina si es grande la caja que entra tanto el sistema de molinillo como una cafetera entera

Moccamaster modificada. Hablando de la segunda gran protagonista, tenemos la cafetera. Se trata de una Moccamaster KBGT con depósito de 1,25 litros, que cuesta unos 230 euros y que es una cafetera de filtro ‘convencional’. Se trata de un sistema perfecto para lo que quieren montar porque el depósito de agua está separado del de café, por lo que pueden hacer que el café molido caiga a la cesta sin tener que modificar el sistema de expulsión de agua. Porque sí, en la parte superior va un depósito de café y el sistema de muelas para moler al instante el café.

Hay que decir que la Moccamaster es una cafetera excelente, pero tiene un problema: una base que se calienta para mantener la temperatura del café. Si te gusta el café, ya sabrás que no es lo ideal, ya que modifica el sabor final de la bebida y, en el caso del PC de Nerdforge, Martina cuenta que no necesitan otro elemento que introduzca más calor al PC, por lo que quitaron esa placa calefactora. Por lo demás, es la Moccamaster prácticamente sin alterar. Y no es poco teniendo en cuenta que todo lo demás está modificado.

Esos tubos son de refrigeración líquida para PC, pero reutilizados para este producto. En el molinillo hay un codo para que no suba el vapor del portafiltros y humedezca el tubo por dentro

Problemas. Como puedes imaginar, no son pocos los problemas que surgen en un proyecto como este. Lo primero es que hay que cortar la zona superior de la caja para encajar tanto el sistema de entrada de agua a la Moccamaster como el cazo del molino. Esa es una parte sencilla, pero con una de las primeras pruebas, el equipo se encontró que el tubo que conecta el café molido con el portafiltros se empapaba debido a la condensación del vapor. Eso provoca que, en un siguiente café se queden restos pegados, lo que no es óptimo.

Para ello, lo que hicieron es llevar el café por un tubo, pero añadiendo un codo en la parte final para que, así, el café molido caiga en el portafiltros, pero la condensación no afecte en absoluto. Un tubo del mismo material es el que conecta el embudo superior con el depósito de agua de la cafetera y, en ambos casos, es un tubo que se utiliza para la refrigeración líquida en el PC. El otro problema es la cantidad de piezas a medida que han tenido que fabricar.

Impresión 3D. Sirviéndose de una impresora 3D, Martina y Hansi han fabricado varias piezas para mantener sujetas cada parte tanto del molinillo como de la cafetera. De esta forma, quedan atornilladas a la Corsair 1000D para hacer que todo sea mucho más seguro, pero también crearon una especie de elevador para la taza en la que cae el café recién hecho. El objetivo es que no se produjeran salpicaduras, por lo que acercaron la taza al portafiltros todo lo posible.

Una vez todo está montado como debe, toca lo que, quizá, es la parte más difícil: el sistema de control para que, con un solo botón, se produzca la magia.

Han programado un sistema para controlar el tiempo de extracción del café, una barra LED de progreso y un sistema de infrarrojos que detecta si hay taza. En caso negativo, aunque se pulse el botón, no se empezará a preparar el café

Arduino como cerebro. El corazón de todo esto es una placa de Arduino con unos conmutadores para encender y apagar tanto el molinillo como la cafetera y algo muy inteligente: un sistema infrarrojo en ese ‘elevador’ que construyeron para la taza para evitar que se pulse el botón y empiece a salir café si no hay taza. Si esto ocurre y el sistema detecta que no hay recipiente, no prepara café.

Algo que también programaron fue el tiempo que se tarda en llenar la taza de líquido para que, si por lo que sea se echa más agua de la cuenta en el depósito de la cafetera, la taza no desborde y empantane el PC. No es algo recomendable, en absoluto. Una vez hecho todo esto, decoraron el PC con luces LED y crearon una tapa frontal con láminas de madera. Algo importante: los LED no son sólo decorativos, también tienen un sistema que, teniendo en cuenta la programación de tiempo, se ilumina en verde cuando todo el líquido ha caído en la taza. Es un detalle ‘de calidad’.

Cafetera automática con ray tracing. Lo cierto es que es un proyecto DIY bastante chulo y, aunque la inversión de tiempo y dinero es considerable, no está nada mal como sistema para que dure mucho, mucho tiempo. Al no haber modificado la cafetera, si en el futuro se rompe, siempre se puede comprar otra y con el generoso espacio interior de esta enorme caja, si en algún momento se quiere actualizar el hardware, no debería haber problema para introducir una gráfica más grande.

Martina ha prometido que usará el PC durante los próximos meses para ver los pros y contras de su creación. Y el hardware del PC tampoco está nada mal, ya que monta una RTX 4070 Ti y un Intel Core i7-14700K. Lo cierto es que con ese hardware y su capacidad para hacer café, no veo motivos para tener que levantarse de la silla.

Imágenes | Vídeo de Nerdforge

