Samsung Galaxy Tab S6, análisis: así es la tablet más ambiciosa y completa de Samsung para este 2019

Samsung se olvida del 5 y salta de la Tab S4 a la Samsung Galaxy Galaxy Tab S6, el último y más completo tablet de la firma coreana. Esta generación llega con el reclamo de ser la tableta más productiva hasta la fecha Samsung y otros detalles poco comunes en este formato como el reconocimiento facial, el lector de huellas integrado en la pantalla o la doble cámara trasera. Hemos probado la tableta más premium de Samsung y esta es nuestra experiencia.

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab S6

El salto de la Tab S4 a la Tab S6 tiene "trampa": los coreanos han optado por una estrategia de diversificación con el lanzamiento de la Samsung Galaxy S5e de por medio, una tableta de gama media alta con alguna concesión en diseño y funcionamiento.

Samsung no ha escatimado en detalles para su buque insignia. A nivel de hardware esta tablet cuenta con una configuración de lo más potente del mercado Android en cuanto a procesador y RAM que busca ofrecer una gran experiencia tanto en ocio como en productividad con la carta de DeX en la manga. Para completar esta experiencia "pro", su característico S-Pen y un teclado (ojo, no incluido) con mejoras relevantes en cuanto a diseño y funcionalidad.

Samsung Galaxy Tab S6 Pantalla 10, 5 pulgadas WQXGA Super AMOLED (1.600 x 2.560 píxeles) 287 ppp Procesador Snapdragon 855 Memoria RAM 6 / 8 GB Almacenamiento 128 / 256 GB y ampliable con microSD Cámara trasera 13 MP (f/2.0) y 5MP (f/2.2) Cámara frontal 8MP (f/2.0) Puertos USB 3.1 (Tipo C) Sensores Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz RGB Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo Dimensiones 244,5 x 159,5 x 5,7 mm Peso 420 gramos Batería 7.040 mAh (0,35mAh en el S Pen) Sistema operativo Android 9 Pie con One UI Accesorios Tapa de libro teclado, base de carga POGO, tapa ligera, S Pen Vídeo Grabación: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps Reproducción: UHD 8K (7680 x 4320) @ 30fps Audio 4 altavoces de AKG, Dolby Atmos Precio Desde 719 euros (662 euros en Amazon)

En cuanto a su pantalla, los coreanos siguen la estela de la Samsung Galaxy Tab S4 que tan buenos resultados ofreció, introduciendo mejoras leves pero conocidas, ya que sus especificaciones son idénticas a las de la Tab S5e: un panel AMOLED de 10,5 pulgadas con resolución Wide Quad Extended Graphics Array. Para redondear la experiencia audiovisual, le cuatro altavoces con tecnología AKG y Dolby Atmos con el objetivo de lograr un sonido envolvente.

Cambios notables en el terreno fotográfico. Samsung ha mejorado sus cámaras traseras con una configuración ambiciosa para este tipo de dispositivos, integrando un módulo dual compuesto por una principal ultra gran angular que alcanza los 123º acompañada por una segunda lente con un campo de visión de 80º. Sin novedades en la frontal.

En lo relativo a la batería, Samsung Galaxy Tab S6 repite las especificaciones de la Tab S5e en cuanto a la carga rápida y su capacidad, que es levemente inferior a los 7.300 mAh que llevaba la Tab S4, capaz de proporcionar una autonomía superior a las 12 horas. Habrá que ver en qué se traduce esta leve reducción, si bien los resultados de autonomía de su hermana pequeña nos invitan a ser optimistas gracias a la eficiencia de componentes y software.

Si en la Tab S4 el sistema biométrico de seguridad era el reconocimiento del iris y en la Tab S5e el sistema lo conformaba el reconocimiento facial y el lector de huellas en el lateral, con la Tab S6 Samsung repite el reconocimiento de rostros y replica a los teléfonos móviles integrando el lector digital en la pantalla.

Es premium y su diseño se siente premium

La firma coreana ha optado por vestir con un diseño cuidado a la hornada de tablets de 2019 – la "humilde" Samsung Galaxy Tab A 10.1 de 2019 es una buena prueba de ello – y su tope de gama no es una excepción: cuerpo de aluminio resistente y sobrio con esquinas redondeadas, resultando en un dispositivo ligero (pesa 60 gramos menos que su predecesora), bien compactado y manejable. La hemos usado tanto con funda como sin ella y su chasis ha soportado bien el día a día y las huellas.

Así, la Samsung Galaxy Tab S6 resulta cómoda con una sola mano e imperceptible si la llevamos dentro de un bolso. Samsung continúa limando milímetros a sus tabletas gracias a su buen trabajo de compactación. Así, logra que el ratio entre dimensiones y pantalla pase del 78,07% de que tenía la Tab S4 a un 81,93%, levemente superior a la de la Tab S5e.

De nuevo, frontal despejado de elementos más allá de la pantalla. La disposición de los botones en los bordes es la habitual en Samsung: en la derecha los del volumen y encendido, si bien esta vez el botón ON/OFF no es más grande ya que no integra el lector de huellas. Un poco más abajo, la ranura para tarjetas. A la izquierda encontramos unos pines (POGO) para conectar al teclado, ya que no se conecta mediante Bluetooth. Arriba y abajo los cuatro altavoces situados próximos a las esquinas. Finalmente, en el borde inferior un USB-C para cargarlo.

Una ausencia notable e inexplicable en la gama alta de las tabletas Samsung de este 2019: la toma jack 3,5 mm. Es comprensible que en un dispositivo como un teléfono se busque reducir el grosor al máximo porque va en el bolsillo, pero en una tableta la integración de un puerto jack es más útil que traumática a nivel de dimensiones y sobre todo, escenarios de uso.

Le damos la vuelta a la Samsung Galaxy Tab S6. En la esquina superior izquierda encontramos la prominencia del módulo de las cámaras, una disposición potencialmente peligrosa cuando la usamos en apaisado, ya que es fácil apoyar los dedos y ensuciar las lentes con la grasilla de nuestros dedos. Unos milímetros más abajo, la hendidura donde se fija magnéticamente el S-Pen tanto para guardarlo como para cargarlo. Por cierto, esta ubicación soporta muy bien el movimiento, tanto con funda como sin ella.

Como es tradición, la Tab S6 viene con un pencil como los Galaxy Note. El S-pen es cómodo, fácil de usar y sus acciones obtienen respuesta inmediata. Se conecta con la tableta mediante Bluetooth, algo que posibilita usarlo tanto de forma táctil como a distancia, por ejemplo para disparar la cámara o para pasar diapositivas en una presentación. No obstante, he de confesar que a lo largo de mi análisis no he sentido la necesidad de usarlo demasiado, si bien para aquellas personas que dibujen puede ser una herramienta interesante.

Opcional: funda con teclado y trackpad

Aunque no viene incluido con la tableta, hemos tenido la oportunidad de probar la funda oficial con teclado de Samsung para la Tab S6. Este accesorio tiene varias peculiaridades en cuanto a diseño y funcionalidad.

La primera y más interesante es que incluye un teclado y trackpad, dos elementos que disparan su uso para productividad. Y es que cuando tienes mucho que escribir, no hay nada más cómodo que hacerlo tecleando. No son muy grandes pero son cómodas de usar, vienen con teclas de atajos y sin iluminación. Si bien un ratón lo más eficiente y ergonómico, el trackpad aunque pequeño también resulta muy útil para trabajar.

El diseño de la funda es bastante curioso. Está formada por dos piezas: la primera es la base – donde se encuentra el teclado –, que se adhiere firmemente mediante imanes y se conecta a través de los pines laterales, y la segunda es la tapa de la parte trasera de la tablet, que se fija mediante una especie de adhesivo en la parte superior. Este pegamento nos permite soltar y fijar, de modo que podamos liberar el S-Pen. Asimismo, la parte inferior de la tapa se puede usar como soporte para dejar la tablet inclinada.

Este curioso diseño viene a satisfacer dos escenarios diferentes de uso: si usamos solo la tablet para ver contenido, no necesitaremos la base con el teclado. Pero si la queremos para escribir, podemos usarla con las dos partes.

Lo mejor de esta funda es lo útil del combo del teclado y trackpad, porque en la práctica el mecanismo trasero deja bastante que desear, ya que el soporte no es lo suficientemente estable y lo de ir despegando una parte para coger el S-Pen no es lo más funcional del mundo. Otro hándicap a tener en cuenta es su precio: con un PVP de 179,99 euros, exprimir la Samsung Galaxy Tab S6 en productividad supone una inversión que ronda los mil euros, compitiendo de tú a tú en coste con ordenadores portátiles.

Sobresaliente en pantalla y audio

Tras listar sus especificaciones técnicas más arriba, es momento de hablar de la experiencia que ofrece la pantalla de la Tab S6. Su panel da la talla en tareas como el visionado de vídeos, navegación o la lectura y escritura, ya sea en fondos blancos u oscuros o en escenarios de luminosidad variable. Incluso en una terraza he podido trabajar viendo el contenido de forma clara y nítida.

Los colores que muestra este panel Super AMOLED son luminosos, con mención especial para lo profundo de los negros. Incluso nos hemos atrevido con la última temporada de 'Juego de Tronos', que llegó con cierta polémica por lo oscuro de algunas escenas. Es una tablet, pero su rendimiento es muy alto a nivel visual gracias a la gran entrega de brillo. Por cierto, cuenta con soporte para HDR10+, por lo que si estamos disfrutando de contenido compatible, ganaremos un plus en contraste.

El único pero que hemos encontrado en esta pantalla no es tanto el panel en sí, sino su relación de aspecto: aunque con una diagonal de 10,5", tiene una longitud de 23 centímetros por 13,4 de ancho, ofreciendo un ratio muy adecuado para disfrutar de vídeos pero que se queda pequeño para productividad si estamos escribiendo o navegando por internet en disposición horizontal. En este sentido, sería más óptima más una relación de aspecto más cuadrada.

Cuatro altavoces para gritar a pleno pulmón

La buena experiencia ofrecida con el panel de la Samsung Galaxy Tab S6 se ve refrendada por el audio. En esta tablet encontramos cuatro altavoces firmados por AKG y dispuestos en las cuatro esquinas del dispositivo, de modo que el sonido nos llega por todos los lados, una sensación envolvente que se refuerza con la tecnología Dolby Atmos.

A lo largo de estos días hemos disfrutado de música y vídeos que hemos llevado a volúmenes elevados, entregando un sonido claro y dinámico tanto desde los altavoces como a través de mis auriculares. Como sucedía con la Tab S5e, no hay puerto jack de 3,5 mm para conectar auriculares con cable ni viene un adaptador para recurrir al USB-C, teniendo que recurrir a los cascos Bluetooth.

En mi experiencia probando esta tableta me ha pasado varias veces mientras evaluaba su autonomía viendo series que me quedaba sin batería en los cascos, teniendo que parar para cargarlos. La posibilidad de usar auriculares sin cables es genial, pero tener que recurrir a un adaptador USB-C - jack no tanto.

Potencia y autonomía

La propuesta de Samsung con su Tab S6 se enmarca en la gama más alta de tabletas, no solo de los coreanos, sino también de las opciones del mercado. Así, monta el procesador Snapdragon 855, el segundo más potente de Qualcomm solo por detrás del 855+ lanzado este verano. Entre las opciones disponibles encontramos de 6GB de RAM y 128GB de capacidad, de 8GB de RAM y 256GB de capacidad y la posibilidad de adquirirla con conectividad LTE además del Wi-Fi. En nuestro caso, estamos probando el modelo con conectividad Wi-Fi + LTE, 128GB de capacidad y 6GB de RAM. ¿Cómo rinde en su conjunto?

Para aquellos que tengan en cuenta las cifras en frío provenientes de pruebas sintéticas, hemos pasado la Samsung Galaxy Tab S6 por los benchmarks más populares. Estas han sido sus puntuaciones:

AnTuTu 3DBench : 353.209

: 353.209 Geekbench 5 : 746 single-core, 2.478 multi-core

: 746 single-core, 2.478 multi-core 3DMark Sling Shot Extreme: 4.853 Vulkan, 5.531 OpenGL

Teniendo en cuenta que el nuevo Geekbench 5 data de principios de septiembre, enmarcaremos la Tab S6 de acuerdo con los puntos de AnTuTu, donde tabletas como el iPad Pro 11" (566.363), el iPad Air 2019 (373.048) y el iPad Mini (364.352) se sitúan por encima, según los datos de Phonearena.

No obstante, las puntuaciones de los benchmarks constituyen una mera orientación: si queremos saber cómo rinde en el día a día, no hay nada como poner a prueba su rendimiento en la práctica, esto es, con aplicaciones, juegos y multitarea.

En cuanto a navegación, hemos surfeado por internet de forma fluida y sin retrasos tanto con el navegador por defecto de Samsung como con Chrome, abriendo en ambos casos varias pestañas. Con varias apps abiertas ejecutándose en segundo plano y navegando, la multitarea en la Samsung Galaxy Tab S6 se produce de forma ligera y sin saltos.

El proceso de abrir apps es prácticamente inmediato y saltar de DeX al modo tablet también se produce de forma ágil. Hemos probado juegos exigentes como 'Alto's Odyssey' y 'PlayerUnknown's Battlegrounds', accediendo y disfrutando de ellos en su configuración más ambiciosa sin inconsistencias ni lags.

Relativo a la productividad, aplicaciones como Documentos de Google, Microsoft Word y Adobe Lightroom funcionan con fluidez, si bien no es lo mismo crear un documento desde cero o usar una fotografía tomada con la tablet, que abrir y editar documentos voluminosos y fotografías de más calidad. Solo aquí comienza notarse cierta pesadez.

Respecto a la capacidad, la apuesta de Samsung por los 128GB y 256GB es todo un acierto, dando margen suficiente para descargar una buena cantidad de aplicaciones o para ver y escuchar contenido offline.

En conclusión, la Samsung Galaxy Tab S6 con 6GB de RAM y 128GB de capacidad ofrece un gran rendimiento dentro del entorno Android para multitarea, navegación intensiva, juegos exigentes y aplicaciones, siendo capaz de desempeñar moderadamente bien tareas de ofimática no muy exigentes, pudiendo ser suficiente para sustituir a un ordenador si nos movemos dentro de este marco de actividades. Para hacernos una idea: he escrito este análisis con sus respectivas fotos desde la propia tablet.

Autonomía

Ya hemos visto que la Samsung Galaxy Tab S6 es más ligera y compacta que su precedesora, integrando una batería ligeramente inferior. En nuestro análisis de la Tab S4 ciframos su autonomía en 12 horas en modo multimedia, ¿de cuánto será la autonomía de la Tab S6?

Según Samsung la autonomía de esta tableta en modo de reproducción de vídeo es de unas 15 horas y de 9 horas de uso de internet. En nuestra experiencia, la batería ha ido de 100% a 0% en algo más de 10 horas empleadas en disfrutar de contenido en streaming, concretamente viendo series de Netflix y escuchando música en Spotify. Cifras inferiores pero aún así, muy atractivas para una jornada de trabajo o un viaje.

Un punto muy interesante de esta Samsung Galaxy Tab S6 es su tiempo de carga, algo que consigue gracias a su cargador rápido de 15W: en poco más de 2 horas ha pasado de 0 a carga completa, requiriendo media hora para alcanzar un 25% de carga y menos de una hora para cargarse hasta la mitad.

Software e interfaz

La Samsung Galaxy Tab S6 ejecuta Android 9 Pie con la capa de personalización OneUI que ya conocemos tanto de la última hornada de smartphones lanzados o de otras tabletas como la Tab S5e o la Tab A 10.1. En este sentido, no encontramos apenas diferencias en cuanto a interfaz y aplicaciones que aprovechen a fondo las características de este dispositivo.

Sobre los tres formas de desbloquear la tablet: con la cara, la huella dactilar y el PIN (este último sin ningún interés a nivel de novedad), destacamos la efectividad del reconocimiento facial por encima de la huella. He probado combinándolos o alternándolos y en general es más rápido y falla menos cuando usas la cara, siempre y cuando haya buena luz y no tapemos con el dedo la cámara frontal, algo que puede pasar cuando la sostenemos en apaisado.

Entre los elementos "especiales" de su software encontramos funciones para optimizar el dispositivo a nivel de batería, almacenamiento y memoria, Bixby, salud digital para visualizar el tiempo de uso o para activar el filtro de luz azul, la configuración de gestos del S-Pen y Samsung DeX.

No obstante, la sensación general es que el software y el ecosistema no exprime las cualidades de una tableta de gama alta como la Tab S6 en tareas como productividad o creación de contenidos más allá de las clásicas suites de Google y Microsoft o propias de Samsung como Samsung Flow (para conectar un ordenador), PENUP para dibujar, los gestos del S-Pen y cómo no, Samsung DeX.

DeX pone la interfaz y el potencial... pero las apps de terceros no acompañan

Con Samsung DeX podemos emular la experiencia desktop – podemos activarlo tanto desde 'Ajustes' como desde una tecla Fn del teclado – de Android y de las aplicaciones que así lo permitan, de modo que por ejemplo podamos trabajar con varias ventanas a la vez o conectar un ratón. Uno de los detalles de esta interfaz que más me ha gustado es su barra de tareas, de lo más funcional.

Y hasta aquí, porque DeX pone la interfaz y el potencial, pero en la práctica tiene un largo camino por recorrer. Por un lado el problema es de Android: muchas aplicaciones de terceros no acompañan. En algunos casos no se abren en este modo y en otros, se "olvidan" al poco rato del tamaño que les hemos puesto y tenemos que volver a ajustar las ventanas. Por otro lado, lo pequeño del trackpad y lo alargado de la pantalla no ayudan a tareas tan comunes como el scroll o una multitarea eficaz. Puede ser suficiente para trabajar sobre un documento de texto y enviarlo vía email, pero en mi día a día se me quedaría corto.

Cámaras

La versatilidad de las tabletas hace que la integración de cámaras frontales para videoconferencias o traseras para fotografía esporádica tengan sentido, pero Samsung va un paso más allá y monta una cámara dual trasera que graba en 4K y monta un sensor ultrawide.

Este gran angular nos abre las puertas a usar la tableta para fotos panorámicas cuando lo activamos desde la interfaz de la cámara. Curiosamente, nunca he hecho este tipo de fotografía con una tablet.

Fotografía estándar vs gran angular

En todo caso, las fotografías que hace la cámara trasera de la Tab S6 con iluminación adecuada y composiciones estáticas son adecuadas. En cuanto la luz cae o hay movimiento, la calidad baja pero siguen siendo aceptables.

Eso sí, a la cámara dual no le acompaña un flash, algo que nos puede venir bien en situaciones de poca luz o cuando estemos usando una aplicación para escanear documentos, algo que sí que he hecho con una tablet.

En la parte delantera su cámara de 8MP es más que suficiente para videollamadas, especialmente si hay luz. En caso contrario, el ruido aparece con facilidad.

Samsung Galaxy Tab S6, la opinión y nota de Xataka

La Samsung Galaxy Tab S6 es la propuesta más ambiciosa de los coreanos en el terreno tablet para este 2019, un dispositivo cuidado, ligero y potente con un altísimo potencial.

Su hardware es potente y eso se nota en el día a día: las aplicaciones Android se ejecutan con agilidad y, dentro de este escenario, da la talla. En caso de realizar tareas ofimáticas ligeras, la Tab S6 ayudada de su teclado podría ser una opción válida y suficiente para muchos usuarios.

Gracias a su combinación de pantalla y sonido, la experiencia audiovisual es todo lo bueno que cabría esperarse dentro de un dispositivo con una pantalla de estas dimensiones". Eso sí, si optamos por escuchar música o ver vídeos con auriculares, estos tendrán que ser inalámbricos.

La Samsung Galaxy Tab S6 es más fina y ligera que los modelos anteriores, aún así, los coreanos siguen ofreciendo una tableta capaz de superar las 10 horas de uso sin pasar por el enchufe.

La conjunción DeX, teclado, S-Pen y Tab S6 se postulan como el combo para la productividad. Desgraciadamente, Android no acompaña en su ecosistema para sacar partido a todo el potencial. Asimismo, la inversión de casi mil euros para disfrutar de la experiencia completa lo pone al nivel de otros dispositivos más aptos para trabajar.

8,55 Diseño9 Pantalla 9,75 Rendimiento9 Software6,5 Autonomía8,5 A favor Pantalla y sonido de gran calidad

Diseño muy cuidado y gran ligereza

Autonomía sobresaliente En contra Ausencia de flash LED

Teclado no incluido y S-Pen poco aprovechado

DeX todavía está muy verde



