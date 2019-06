Samsung Galaxy Tab S5e, análisis: el hardware sigue sin ser un problema para un tablet Android

Junto con Amazon y sus tablets asequibles Fire, Samsung es de los pocos fabricantes de tablets con Android junto con la omnipresente Xiaomi que renueva de manera frecuente sus modelos más ambiciosos.

El nuevo Samsung Galaxy Tab S5e es su modelo de referencia para esta primera mitad de 2019. Y ya lo hemos probado a fondo en Xataka.

Samsung Galaxy Tab S5e, ficha técnica

Como ya ha ocurrido con su gama de smartphones de gama alta, el Samsung Galaxy Tab S5e inicia una nueva gama de dispositivos de gama media-alta que mezclan la base de los mejores tablets del fabricante coreano, en este caso el Samsung Galaxy Tab S4, con un precio más contenido que se consigue con alguna concesión menor en determinados aspectos de su construcción o funcionamiento.

Samsung Galaxy Tab S5e Pantalla 10,5 pulgadas WQXGA Super AMOLED Procesador Snapdragon 670 Memoria RAM 4 / 6 GB Almacenamiento 64 / 128 GB Cámara trasera 13 MP Cámara frontal 8 MP Puertos USB 3.1 (Tipo C), POGO Sensores Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz RGB Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo Dimensiones 245 x 160 x 5,5 mm Peso 400 gramos Batería 7.040 mAh con carga Rápida Sistema operativo Android 9.0 con One UI Accesorios Tapa de libro teclado, base de carga POGO, tapa ligera, tapa de libro (no incluida) Vídeo Grabación: UHD 4K (3840x2160) @ 30fps Reproducción: UHD 4K (3840x2160) @ 60fps Audio 4 altavoces de AKG, Dolby Atmos® Precio Desde 391 euros

En este Samsung Galaxy Tab S5e la ausencia más notable respecto al “viejo” Tab S4 queda del lado del soporte para el S-Pen, algo que de entrada marca la barrera del usuario-destino para esta nueva gama respecto al futuro Galaxy Tab S5 que debería llegar en unos poco meses.

También la capacidad de batería es menor, algo que, como vamos a ver, beneficia la portabilidad de este tablet, más centrado en el uso en casa como elemento multimedia y de control del hogar digital gracias a ser el primero de la compañía en integrar el asistente Bixby 2.0.

Samsung sigue a la cabeza en diseño de tablets

Los tablets Samsung son desde hace años una referencia a nivel de diseño en los aspectos de grosor y peso. Este Samsung Galaxy S5e no es una excepción y uno de sus principales valores es su combinación de poco peso y grosor muy reducido.

El Samsung Galaxy Tab S5e es un tablet muy delgado y ligero al tiempo que con uns construcción sólida

Cuando coges el Galaxy Tab S5e sorprende de inmediato lo ligero y cómodo que resulta, incluso con una sola mano. En un tablet con un claro foco en el consumo de contenido es un aspecto clave. Pero si lo queremos mover de un lado a otro, en una mochila, no notaremos que va con nosotros.

El tablet presenta un acabado de calidad y pese a su poco grosor y dimensiones, no nos transmite una sensación de fragilidad sino más bien lo contrario..

El Samsung Galaxy Tab S5e dispone de esquinas ligeramente redondeadas, cerca de los cuales encontramos uno de los puntos fuertes de este equipo: los altavoces. Son en total cuatro, pero de ellos hablaremos más adelante.

En el diseño del Galaxy Tab S5e sobresale ligeramente la cámara trasera y contamos con los controles físicos habituales: encendido y de volumen.

Lector de huellas en el lateral

Aquí hay que detenerse en el botón de encendido, más grande de lo habitual por un motivo interesante: integra el lector de huellas.

El funcionamiento es el mismo que hemos visto en el mundo del smartphone. Es rápido, funciona bien y es un añadido que se agradece y nunca resta valor al equipo ni la experiencia de usuario. No hace falta pulsarlo, y con solo colocar el dedo encima, entramos al sistema, aunque no es una acción inmediata.

Que esté situado en ese lateral y no en la pantalla, por ejemplo, no supone problema alguno en un dispositivo como un tablet, el cual no solemos desbloquear ni con tanta frecuencia ni tampoco urgencia/inmediatez como en un smartphone.

Pese a ello, nos hubiera gustado que su perfil fuera sobresaliera algo del lateral porque casi siempre hay que estar buscándolo al tacto y mi tendencia siempre era buscarlo en el borde superior y no en el lateral. También presenta algo de inconveniente para usar el lector de huellas el hecho de tener colocada la funda con teclado.

El Samsung Galaxy Tab S5e también integra reconocimiento de rostros mediante la cámara frontal. Como otros sistemas similares, el funcionamiento es muy correcto con buena luz, pero a oscuras no podemos identificarnos salvo que activemos la opción de que la pantalla haga de iluminación para nuestra cara, algo bastante poco discreto y algo desagradable.

También hay que llevar cuidado con no tapar la cámara cuando agarramos el tablet en formato apaisado.

Tras este tiempo trabajando con el tablet de Samsung, la combinación de huella e identificación con rostros nos parece más que suficiente para este modelo de tablet de consumo.

El resto de conexiones del tablet de Samsung son el puerto USB-C, el conector de pines para colocar la funda-teclado y otros accesorios DeX, y por último, la bandeja para la tarjeta SIM (en el modelo 4G) y la microSD con la que ampliar la memoria interna de serie.

Pantalla AMOLED con grandísimo sonido

Una vez que saltamos la barrera de los tablets Android asequibles, la calidad de la pantalla es el factor que más marca diferencias en estos dispositivos.

Como ocurre con el diseño, aquí Samsung siempre ha mostrado una excelente labor gracias a sus paneles SuperAMOLED. El que integra este tablet tiene una diagonal de 10.5 pulgadas, todavía custodiado por marcos, aunque estos son bastante reducidos.

La pantalla del Samsung Galaxy Tab S5e tiene una resolución de 2560x1600 píxeles, como los mejores tablets de Samsung, lo que nos da una densidad de píxeles adecuada tanto para tareas de ocio y multimedia como productivas.

El panel tiene una frecuencia de refresco de 60 Hz, acorde con el mercado de consumo en el que queda englobado, por lo que no hay problemas con la respuesta táctil, siempre inmediata y precisa.

El panel, con un brillo de 600 nits, ofrece una experiencia muy buena en interiores y correcta en exteriores, donde sufrimos algo de reflejos incómodos y un extra de brillo vendría bien para rematar la experiencia. Y que la pantalla esté limpia, pues las huellas y suciedad tienen bastante presencia con sol intenso.

En la sección de configuración de Android podemos modificar algo la experiencia con la pantalla. Podemos elegir entre cuatro modos, aunque solo en el adaptativo disponemos de ajuste de balance de blancos.

Marcando terreno con sus cuatro altavoces

Con el apoyo de AKG y la tecnología Dolby Atmos, el sonido es un punto muy destacado del Samsung Galaxy Tan S5e. El tablet cuenta con cuatro altavoces situados en las esquinas y los cuales adaptan el sonido dependiendo de la orientación del tablet.

El sonido es muy potente, definido y con buen refuerzo de graves. Complementa perfectamente a la calidad del panel, por lo que ver contenido de Netflix o Youtube de manera individual o en grupo con sonido por los altavoces es recomendable.

Si queremos hacerlo con algo de privacidad a nivel sonoro, Samsung ha sorprendido con la retirada del puerto de auriculares, así que o usas sin cable o tienes que recurrir a un adaptador vía puerto USB-C y que de hecho viene incluido en el paquete.

Bien de potencia y autonomía

El corazón de Samsung Galaxy Tab S5e lo conforman el procesador Snapdragon 670 y hasta 6 GB de memoria RAM. Ese modelo es el recomendado y el que hemos probado, aunque existe una versión con solo 4 GB de RAM. La memoria interna puede escogerse de 64 o 128 GB, también recomendable la segunda opción.

En nuestras pruebas con benchmarks, los resultados han sido acordes con el procesador que monta. En Antutu hemos obtenido 125000 puntos, mientras que en PCMark ha llegado a los 6067. En Geekbench las cifras fueron de 1326/5137.

Si decimos que preferimos la versión con 6 GB de RAM es por algo. El rendimiento del Snapdragon 670, como podéis ver en los benchmarks, es correcto y el uso de aplicaciones exigentes e incluso juegos no presente problema alguno.

Pero incluso con esos 6 GB de memoria RAM, la experiencia con el sistema operativo y su interfaz especialmente cuando teníamos muchos procesos abiertos nos ha dejado algo de lag e inconsistencias.

Por ficha técnica esperábamos una mejor experiencia al trabajar con multitarea, así que pensamos que se trata más de una cuestión de optimización de la capa sobre Android que debería mejorar con futuras actualizaciones.

Toda una jornada sin preocuparnos del cargador

Bastante mejor nos ha ido con la autonomía. Aunque estamos ante un tablet delgado y muy poco pesado, su batería de 7040 mAh.

En nuestra prueba, que ha consistido en un uso mixto de multimedia con redes sociales, correo y algo de ofimática en el modo DeX (con teclado oficial), la autonomía se situó por encima de las 9 horas, lo que nos da de sobra para completar una jornada laboral.

Del lado de la carga del tablet nos hemos topado con lo de siempre con este tipo de dispositivos: lo que tardan en cargarse. En este modelo de Samsung, con cargador rápido de 15 W no hemos obtenido malas cifras.

En nuestra prueba, con el tablet en reposo, la primera media hora ha dado para cargar un 25% de la batería. El 50% lo alcanzamos en 58 minutos, mientras que para la carga completa del tablet debemos esperar casi dos horas y media.

Software OneUI en tablet Android

El Samsung Galaxy Tab S5e llega al mercado con la versión 9 de Android bajo la capa OneUI que ya conocemos de sus últimos smartphones. La experiencia y opciones son prácticamente las mismas, y no hay apenas diferenciación a nivel de sistema operativo entre OneUI en móvil o en tablet.

Tenemos diferentes ayudas para gestionar memoria, almacenamiento o modos de ahorro de batería, así como la gestión del tiempo de uso de aplicaciones, algo que en un tablet tiene bastante sentido y que complementa muy bien el modo niños de Samsung.

A nivel de experiencia nos hemos encontramos de nuevo con la principal pega de los tablets Android de gama media/alta: el escaso ecosistema pensado para ser usado principalmente en el tablet. Incluso aplicaciones como Office365 o WPS ofrecen opciones e interfaz muy lejanas a la que encontramos en versiones web o para iOS.

El lastre de los tablets Android está exclusivamente del lado del ecosistema, plenamente centrado en el móvil

Las excepciones son bastante escasas, al menos a nivel de productividad y creación de contenidos.Y ahí es la propia Google con su suite y por supuesto Samsung, que a sus aplicaciones nativas bajo OneUI ponen algo decente para usar con un tablet.

Si el ecosistema Android avanzara, Samsung podría explotar de una manera más consistente su modo DeX. En este tablet podemos configurarlo para que este activo o no pero en mi caso, que contaba con funda-teclado, la mejor opción ha resultado de optar por lanzar el modo DeX automáticamente cada vez que colocaba el Galaxy Tab S5e en modo escritorio con el teclado.

En este modo podemos conectar también un ratón, lo que facilita la gestión de ventanas y la multitarea. Aquí sí que la experiencia se asemeja a la de trabajar delante de un PC. Pero de nuevo es todo interfaz y potencialidad que no se acompaña de apenas aplicaciones que se hayan pensado realmente para usar en un formato tablet.

Samsung Galaxy Tab S5e, la opinión y nota de Xataka

A la espera de conocer la nueva versión del tablet más ambicioso de Samsung en la gama media, la mitad de 2019 se completa con un modelo algo inesperado pero que supone una opción muy equilibrada para plantar cara a los pocos fabricantes que se toman en serio este mercado bajo el ecosistema Android.

El Samsung Galaxy Tab S5e se presenta como un tablet casi ideal a nivel de hardware. Es potente, tiene una pantalla de calidad y la batería da para un día completo de uso, que en el caso de contenido multimedia se puede ir a varios. Es además un portento en delgadez y peso.

Lógicamente, su precio más contenido lleva asociados algunos sacrificios, el más importante el del no soporte del S-Pen, un valor importante en tablets.

Las pegas no llegan sin embargo del lado del hardware. No tiene ahí ni Samsung ni ningún otro fabricante de tablets Android un problema. En realidad el muro está del lado del software, sin atención por parte de Google ni los desarrolladores. Y eso que hay ideas e intentos muy interesantes como el modo DeX de Samsung, que queda descafeinado más allá de un puñado muy corto de aplicaciones.

8,3 Diseño9 Pantalla 9,25 Rendimiento8 Software6,5 Autonomía8,5 A favor Pantalla de gran calidad

El grosor y peso vuelven a asombrar en un tablet Samsung

Autonomía sobresaliente En contra El sensor de huellas en el lateral tiene margen de mejora

No hay soporte para el S-Pen

La buena idea de DeX vuelve a quedarse coja por culpa de Android



El tablet ha sido cedido para la prueba por parte de Samsung. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas