La competencia de cápsulas Hyperloop, el transporte futurista de Elon Musk, ya tiene a sus primeros tres ganadores

Han pasado poco más de tres años desde que Elon Musk nos presentara su ambicioso proyecto Hyperloop. Éste busca crear un medio de transporte de alta velocidad por medio de cápsulas o pods que viajan dentro de un tubo de acero, las cuales serían capaces de alcanzar velocidades de hasta 1223 km/h, con lo que podríamos viajar de Amsterdam a Paris en sólo 30 minutos.

Desde entonces hemos visto una gran cantidad de avances, pruebas, e incluso proyectos alternos basados en esta infraestructura. En febrero de 2016 se llevó a cabo el Hyperloop Design Weekend (HDW), un concurso centrado en el diseño de los pods y de donde resultaron ganadores los chicos del MIT. De 124 equipos fueron seleccionados 30, quienes tendrían que presentar un prototipo funcional de donde se elegirían los tres mejores para tener el privilegio de probarlo en el circuito de pruebas de SpaceX en Hawthorne, California. Este fin de semana se llevaron a cabo las primeras pruebas y estos son los ganadores.

En total se otorgaron seis premios, pero sólo tres pudieron probar su pod en el circuito de 1,61 kilómetros de longitud. Los premios quedaron de la siguiente manera:

A pesar de que existen varias compañías que están desarrollando infraestructura para Hyperloop, incluidos los vehículos, Elon Musk ha adoptado la estrategia de atraer ruido a su proyecto por medio de concursos apoyándose en las diversas universidades del mundo. Es aquí donde los estudiantes de ingeniería se han vuelto piezas esenciales para el crecimiento y desarrollo de este proyecto.

La Universidad de Delft en los Países Bajos fue la máxima ganadora al obtener el mayor puntaje en la competición. Delft Hyperloop, como se hace llamar el equipo, presentaron un pod de fibra de carbono con sistema de frenado y estabilización magnética, además de que el diseño fue el más destacado de todos como lo podemos ver la imagen que abre este post.

Delft Hyperloop ya se había llevado el premio a la innovación en el concurso de diseño que se llevó a cabo en febrero del año pasado.

We are very proud be the overall winner of the first hyperloop pod competition ever! Thanks everyone for the great support! pic.twitter.com/BKl5bI5iNX