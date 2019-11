Los ganadores de los premios Xataka 2019 en oferta en el Black Friday 2019

Hace justo una semana que el teatro Lara nos daba la bienvenida en los Premios Xataka 2019. Una gala inolvidable donde conocimos qué productos tecnológicos y tecnologías son las más destacadas del año gracias al jurado de expertos y la colaboración de la comunidad xatakera. Estos días de Black Friday pueden ser una gran oportunidad para comprar algunos de estos productos top al mejor precio.

Mejor smartphone de gama de entrada

El Redmi Note 7 fue uno de los ganadores de la noche, tanto en esta categoría como como premio de la comunidad por su atractiva propuesta combinando un buen diseño, pantalla FullHD+ de 6,39", procesador Snapdragon 660, cámara dual trasera con un sensor de 48MP como principal. Su PVP fue de 179 euros para el modelo más básico, pero estos días podemos comprar el modelo más ambicioso con 4GB de RAM y 64GB de capacidad por 160 euros.

El Redmi Note 7 ha aunado la opinión de jurado y comunidad: es muy complicado superar esta propuesta del ecosistema Xiaomi si buscamos un terminal asequible pero solvente.

Xiaomi Redmi Note 7 16 cm (6.3") 4 GB 64 GB Ranura híbrida Dual SIM 4G Azul 4000 mAh - Smartphone (16 cm (6.3"), 4 GB, 64 GB, 48 MP, Android 9.0, Azul) Hoy en Amazon por 165,00€

El segundo y tercer clasificado, realme 5 Pro (199 euros) y OPPO A5 2020 (199 euros) respectivamente siguen a su precio habitual

Mejor smartphone de gama media

Xiaomi Mi 9T Pro

Segundo terminal de Xiaomi entre la lista de ganadores con el Xiaomi Mi 9T Pro, un teléfono que vuelve a ofrecer una gran relación entre prestaciones y precio. Con un PVP de 399 euros para la versión de 64GB, ahora podemos encontrarlo por 362 euros el modelo de 128GB.

El Xiaomi Mi 9T Pro viene con una pantalla AMOLED 6,39" FullHD+, Snapdragon 855, 6GB de RAM, 4.000 mAh con carga rápida 27 W, cámara trasera triple de 48 +13 + 8MP y NFC, características de gama alta a un precio ajustado.

Realme X2 Pro

El modelo más ambicioso de Realme, el realme X2 Pro, está rebajado 50 euros estos días en Amazon en su configuración de 12GB de RAM y 256GB de capacidad, dejándolo a 449 euros.

Este terminal monta un panel 6,5" Super AMOLED FullHD+ a 90Hz, procesador Snapdragon 855+, cámara cuádruple de 64MP+ 13MP+ 8MP + 2MP, batería de 4.000 mAh con carga rápida SuperVOOC 50W, sonido Dolby Atmos y lector de huellas bajo la pantalla.

Realme X2 Pro - Smartphone de 6.5", 12 GB RAM + 256 GB ROM, SuperAMOLED, procesador Octa-Core, cuádruple cámara 64 MP + 16 MP, Dual Sim, Azul (Neptune Blue) Hoy en Amazon por 449,00€

Huawei P30 Lite

El tercero en discordia es el Huawei P30 Lite, la versión más ligera de la familia P30, que tenía un PVP de 350 euros pero que ahora puede encontrarse por 230 euros.

Buena rebaja para este terminal con unos meses en el mercado que destaca por su diseño ligero y cómodo, el nivel de brillo y nitidez de la pantalla, su apartado fotográfico y la integración de NFC y reconocimiento facial.

Huawei P30 Lite - Smartphone de 6.15" (WiFi, Kirin 710, RAM de 4 GB, memoria de 128 GB, cámara de 48+2+8 MP, Android 9) Negro Hoy en Amazon por 230,07€ PVP en El Corte Inglés 289€

Mejor smartphone de gama alta

Elegido como mejor teléfono en la gama alta de 2019 y con un PVP de 809 euros, el iPhone 11 se encuentra ligeramente más barato en Amazon hasta los 768 euros, una pequeña rebaja del 5%.

Del iPhone 11 destacamos en nuestro análisis la buena estabilización en vídeo, el juego que ofrecen la combinación de angular y ultra angular y la fluidez del terminal.

Apple iPhone 11 (64 GB) - en Negro Hoy en Amazon por 768,98€

Los otros dos terminales que ocupan la plata y el cobre, el OnePlus 7T Pro (759 euros) y Google Pixel 4 XL (899 euros) siguen a su PVP en España.

Mejor smartphone de gama super alta

iPhone 11 Pro

En la gama más premium también logró el oro un teléfono de Apple, el iPhone 11 Pro, que tiene un PVP de 1.159 euros en su configuración más básica y que apenas ha sufrido una ligera rebaja: 1.079 euros cuesta en Amazon si elegimos el color verde.

Lo que más nos gustó del iPhone 11 Pro en nuestro análisis fue su cambio a trasera mate (resbala menos y también se mancha menos), el aumento de su autonomía y la calidad del gran angular y la estabilización en vídeo, ofreciendo un salto adelante en fotografía y vídeo propio de este nivel.

Samsung Galaxy Note 10+

Plata para el Samsung Galaxy Note 10+, la versión más grande de este modelo con estética continuista, cuyo PVP superaba los 1.100 euros pero que ahora se puede encontrar por 927 euros (versión española).

Las mejores bazas de este terminal son su buena construcción y diseño coronado por un panel de 6,8 pulgadas WQHD+, la calidad del audio y los gestos del S-Pen.

Huawei P30 Pro

En tercer lugar el Huawei P30 Pro, una de las opciones más interesantes para comprar este Black Friday precisamente porque su rebaja es superior (eso sí, también es el modelo más veterano de los tres): de 949 a 639 euros.

Tras pasar por nuestra mesa de pruebas, destacamos su diseño y construcción, la versatilidad de las cámaras y lo satisfactorio de su autonomía y lo rápida que es su carga rápida.

Mejor tablet

iPad 2019

Apple vuelve a reinar en el territorio tablet con su iPad (2019), su modelo más asequible. Con un PVP de 379 euros, que apenas ha sufrido rebaja: 345,99 euros cuesta en Amazon.

Del iPad de 2019 destacamos su buena relación entre calidad y precio, su potencia y autonomía, su ecosistema y la mejora específica para tablets de iOS 13. Además, ahora es compatible con el teclado Smart Keyboard de Apple y el Apple Pencil)

iPad Air 2019

El segundo puesto se queda en Cupertino con su iPad Air (2019), cuyo PVP parte de los 549 euros. Estos días hemos llegado a ver la versión de 64GB a 469 euros, pero ahora está a 510 euros.

Lo que más nos gustó al probarlo fue el rendimiento y calidad de la pantalla laminada, el soporte para el Smart Keyboard, la compatibilidad con el Apple Pencil y el ecosistema de aplicaciones para esta tablet, algo que tiene en común con el iPad (2019).

Samsung Galaxy Tab S6

El tercer puesto fue la Samsung Galaxy Tab S6 (648 euros), la tableta más premium de la firma coreana compatible con su S-Pen y teclado y cuyo PVP es de 719 euros.

Tras probarla, destacamos su buena autonomía, la calidad de la pantalla y el sonido, geniales para ver vídeos y escuchar música y el diseño, muy cuidado y ligero.

Mejor wearable

Apple Watch Series 5

No hay grandes rebajas en el Apple Watch Series 5. Una de las más grandes la encontramos en su versión Wi-Fi + Celular, que está aproximadamente 50 euros más barato en Amazon, pasando de los 549 euros del PVP a 502 euros, es la oferta más

El último smartwatch de Apple es un modelo continuista a nivel de diseño, aunque incorpora mejoras como la función de pantalla siempre encendida, una autonomía mejorada, brújula y altímetro incorporados.

Xiaomi Mi Smart Band 4

La cuarta generación de uno de los wearables más populares por su buena relación entre prestaciones y coste, la Xiaomi Mi Smart Band 4, está ligeramente más barata en eBay, donde podemos comprarla por 29,99 euros.

Como sus predecesoras, la Mi Band 4 tiene entre sus puntos fuertes su sencillez de uso y su autonomía, esta vez de aproximadamente 20 días. Además llega con pantalla a color, resistencia al agua y nuevas funciones para monitorizar mejor nuestra actividad deportiva.

NUEVA XIAOMI MI SMART BAND 4 / SPORT WATCH FITNESS / ENVÍO 24H EN PENINSULA Hoy en Ebay por 29,99€ Hoy en Amazon por 32,50€

AirPods Pro

Bronce para los últimos auriculares verdaderamente inalámbricos lanzados por Apple, los AirPods Pro. Con un PVP de 279 euros, en Macníficos podemos comprarlos por 265 euros, pequeña rebaja.

Los nuevos AirPods Pro ofrecen un diseño diferente a la versión estándar y llegan con cancelación de ruido y resistencia al sudor y al agua (certificación IPX4).

Mejor ordenador portátil

MacBook Pro 2019

Dominando la categoría de mejor ordenador portátil se encuentra el nuevo Apple Macbook Pro (2019), cuya versión más básica se encuentra rebajada en Macníficos: de 1.499 euros a 1.339 euros. Se trata del modelo con pantalla Retina IPS de 13,3 pulgadas con Touch Bar, procesador Core i5 a 1,4 Ghz, SSD de 128GB y 8GB de RAM.

Nuevo Apple MacBook Pro (de 13 pulgadas, Touch Bar, Intel Core i5 de cuatro núcleos a 1,4 GHz, 8GB RAM, 128GB) - Gris espacial Hoy en Amazon por 1.273,02€ PVP en Macníficos 1339€

Microsoft Surface Laptop 3

Segundo puesto para el Microsoft Surface Laptop 3, cuyo PVP es de 1.449 euros pero que en Amazon se encuentra rebajado un 7% hasta los 1.349 euros.

Esta versión del convertible de Microsoft es la que dispone de pantalla táctil de 13.5", procesador Intel Core i5-1035G7, 8GB de RAM, SSD de 256GB y gráfica Intel Graphics.

Microsoft Surface Laptop 3 - Ordenador portátil de 13.5" táctil (Intel Core i5-1035G7, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Graphics, Windows 10) Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.376,55€ PVP en Media Markt 1449€

Ocupa el tercer lugar el original ASUS Zenbook Pro Duo, un portátil con doble pantalla 4K que sigue a su PVP de 2.999 euros

Mejor ordenador de sobremesa

iMac

El nuevo iMac trae cambios esencialmente en su interior. Con un PVP de 1.305 euros, en Macníficos está rebajado un 12%, quedando en 1.149 euros para su configuración más básica que incluye un procesador Core i5 2.3Ghz, 8GB de RAM, HDD de 1TB.

HP AIO Envy 27

El All In One HP AIO Envy 27 es el tercero en discordia. Con pantalla de 27" táctil, la versión con procesador Intel Core i7-9700T, 16GB de RAM, almacenamiento de 1TB HDD y SSD de 512GB y la gráfica dedicada GTX 1050 está a 1.899 euros en PcComponentes, una rebaja de 100 euros respecto a su PVP.

HP Envy All-in-One 7VL03EA - Ordenador Todo en uno de 27" 4K (Intel Core i7-9700T, 16 GB RAM, 512 GB SSD, HDD de 1 TB, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Home) Blanco Nieve PVP en PcComponentes 1899€ Hoy en Amazon por 2.874,46€PVP en HP 1999€

En segundo lugar, el Lenovo Yoga A940, que mantiene su precio.

Mejor portátil convertible

Microsoft Surface Pro 7

La nueva Microsoft Surface Pro 7 fue elegida como mejor convertible. Con un PVP de 1049 euros la versión más básica, ha bajado de precio hasta los 949,43 euros en Amazon. Es el modelo con SSD de 128GB, procesador Intel Core i5-1035G4 y de 8GB RAM.

HP Elite Dragonfly

Se hizo con el segundo puesto el HP Elite Dragonfly, un convertible muy ligero con aleación de magnesio. El PVP del modelo más sencillo es de 2.814 euros, pero en la HP Store está rebajado más de 500 euros: 2.285,69 euros, es la versión con Core i5-8265U, pantalla táctil FHD de 13,3", 16GB de RAM y SSD de 512GB.

Recién salido al mercado, el Lenovo Yoga C940 sigue a su PVP desde 1.459 euros

Mejor portátil gaming

ASUS ROG Zephyrus S GX502

El elegido como mejor portátil gaming es el ASUS ROG Zephyrus S GX502, disponible en diferentes configuraciones. Una de las dispone de mayor descuento es la ASUS ROG Zephyrus S GX502GW-ES006T, que en Amazon cuesta 2.399 euros.Esta configuración es la de procesador Intel Core i7-9750H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y la gráfica dedicada GeForce RTX 2070.

ASUS ROG Zephyrus S GX502GW-ES006T - Ordenador portátil de 15.6" (Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 2070, Windows 10 Home) Metal Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 2.399,99€ PVP en PcComponentes 2599€

Plata y bronce respectivamente para el Alienware Area 51-M (2.198 euros) y el HP Omen X 2S (2699 euros) que no han bajado de precio

Mejor ordenador gaming de sobremesa

Menos suerte corremos con el trío que conforman los tres mejores ordenadores gaming de sobremesa, el ASUS ROG Strix GL12 y el Alienware Aurora y el Acer Predator Orion 9000, que se mantienen en sus PVP.

Mejor componente o periférico de ordenador

Aunque no hay ofertas en el componente elegido como el mejor en estos premios Xataka, el procesador AMD RYZEN 9 3900X (569,90 euros) ni tampoco para el tercero, la Raspberry Pi 4 Model B (MiniPC) (41,90 euros) sí que lo hay para el segundo clasificado.

Nvidia RTX 2080 Super

La tarjeta gráfica Nvidia RTX 2080 Super (tarjeta gráfica) pasa de rondar los 800 euros hasta los 669,90 euros en PcComponentes.

Una gráfica potente con arquitectura de Turing, diseño de ventilación muy cuidado para mantener a raya la temperatura y 8GB de memoria dedicada.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition 8GB GDDR6 - Tarjeta gráfica (Ventiladores Axial-Tech, Dual BIOS, Auto-Extreme, SAP II, MaxContact, GPU Tweak II, Aura Sync, FanConnect II) PVP en PcComponentes 669,90€ Hoy en Amazon por 849,90€

Mejor televisor de gama alta

El primero y el segundo clasificado mantienen su precio: el televisor 8K Samsung QLED 8K Q950R sigue disponible desde 2.999 euros y LG OLED W9 desde 6.999 euros. Donde sí que hay buena rebaja es en el tercer mejor televisor de gama alta.

Sony OLED AG9 MASTER Series

El Sony OLED AG9 MASTER Series está disponible en tres tamaños y los tres vienen con buen descuento: el de 55" pasa de 2.799 euros a 1.699 euros en FNAC, el de 65" pasa de 3.799 euros a 2.499 euros en Mielectro y el de 77" pasa de 7.999 euros a 4.999 euros en FNAC.

De esta familia destacamos la excelente calidad de imagen global, su calibración de fábrica, lo cuidado de su diseño, la latencia reducida y mínimo tiempo de respuesta y el ángulo de visión sobresaliente.

Mejor televisor de gama de entrada y media

Samsung Q60R

La elegida como mejor televisión de gama de entrada y media pertenece a la familia más sencilla de las QLED de Samsung para este 2019. Con soporte para HDR10+ y HLG, procesador Quantum Processor, mando Premium One Remote y Samsung SmartThings. Además es compatible con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa.

El modelo de 65" Samsung QE65Q60R, que ronda los 1.500 euros, baja hasta los 1.118,90 euros en Amazon y el de 55" está rebajado hasta los 639 euros en PcComponentes cuando su precio habitual ronda los mil euros.

LG UM7660

El segundo puesto recayó en la línea de gama media LG UM7660, disponible en 55" a 877 euros y 65" a 969 euros en la tienda de LG. Sin embargo, en Media Markt están a la venta por 729 euros y 799 euros, respectivamente. Se trata de una familia con panel LED UltraHD 4K con HDR, sonido DTS Virtual, diseño sencillo y Web OS como sistema operativo.

Sony XG80

Termina la terna de premiados la familia Sony XG80, una línea sencilla con panel LCD Edge LED 4K con procesador de imagen 4K X-Reality PRO, Android TV y Triluminos Display. Aunque el PVP del modelo de 55" es de 899 euros, en Amazon lo encontramos bastante rebajado: 617,09 euros.

Sony KD-55XG8096 - Televisor 55" 4K Ultra HD HDR LED con Android TV (Motionflow XR 400 Hz, 4K X-Reality Pro, Pantalla TRILUMINOS, Wi-Fi), Negro Hoy en Amazon por 617,09€ PVP en FNAC 629,90€

Mejor dispositivo de sonido

Sony WF-1000XM3

Los auriculares verdaderamente inalámbricos Sony WF-1000XM3 fueron elegidos como mejor dispositivo de sonido. Con un PVP de 250 euros y escasas rebajas dado lo incipiente de este modelo, eBay es el comercio donde podemos encontrarlos más baratos: 210 euros.

Estos cascos verdaderamente inalámbricos destacan por la efectividad de su tecnología de cancelación de ruido, su calidad de sonido y su buena autonomía.

Sonos Move

Plata para el altavoz Sonos Move, un dispositivo inteligente con Alexa integrado que tiene la particularidad de ser inalámbrico. Con un PVP de 399 euros, esta apuesta con gran calidad de sonido de acuerdo con nuestro análisis, está más barato en Amazon: 339 euros

Bose NC Headphones 700

El tercer mejor dispositivo de sonido son los cascos Bose NC Headphones 700, unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y Alexa integrada. Con un PVP de 399 euros, en Amazon están rebajados hasta los 339 euros.

Mejor cámara avanzada

Pocas ofertas en las cámaras avanzadas premiadas. Las tres cámaras premiadas: Sony A7R IV (3.999 euros), Sony A9 II (5.400 euros) y Canon EOS M6 Mark II (985 euros) no han bajado de tiempo.

Mejor dispositivo conectado en el hogar

La reina de la categoría, la Nintendo Switch Lite (213 euros) se mantiene en su precio, aunque desde su lanzamiento ha habido alguna oferta puntual.

Tampoco se ve afectada por el Black Friday la tercera clasificada, la Roomba i7+ (1199 euros), un robot aspirador de la gama alta de iRobot con la particularidad de vaciar su depósito de forma automática. No obstante, el mismo modelo pero con una base normal está rebajado en FNAC a 799 euros

Echo Show

El que es el altavoz inteligente más ambicioso de Amazon a la venta en España hasta la fecha, el Echo Show ha bajado de precio durante esta semana del Black Friday desde los 229,99 euros hasta los 189,99 euros siguiendo la estela de otros productos de Amazon.

El Echo Show es el altavoz con pantalla LCD táctil de 10,1" con FireOS que ofrece la experiencia de Alexa con la posibilidad de interactuar desde su pantalla y un sonido de calidad.

Echo Show (2.ª generación) – Sonido de alta calidad y sensacional pantalla HD de 10 pulgadas, negro Hoy en Amazon por 189,99€

Mejor videojuego

Los elegidos como mejores videojuegos del año también han bajado un poco de precio: 'Death Stranding' ahora cuesta 59,90 euros, 'Sekiro: Shadows Die Twice' baja un 23% hasta los 53,88 euros y 'The Legend of Zelda: Link’s Awakening' pasa de rondar los 60 euros a 49,90 euros

Premio Vitónica al mejor gadget deportivo

Garmin Forerunner 945

Los compañeros de Vitónica premiaban al reloj deportivo con GPS Garmin Forerunner 945 como mejor gadget para la práctica deportiva. Con un PVP de 595 euros, podemos encontrarlo levemente rebajado hasta los 540 euros.

Este reloj pertenece a la nueva hornada de Garmin y destaca por lo completo que es. Ofrece métricas avanzadas, como el umbral del lactato, el test de estrés VFC y la carga óptima de entrenamiento. Además registra deportes como la natación en aguas abiertas e integra Garmin Pay.

Garmin Fénix 6

Otro gama alta de Garmin presentado este año es la serie Fénix 6. Con un PVP de 599 euros, en Decathlon está a la venta algo más barato: 569 euros.

Esta gama es más grande y más fina, y cuenta con la tecnología Pace Pro, que ayuda a mantener el ritmo de carrera deseado teniendo en cuenta las irregularidades del terreno.

El tercer clasificado fue el reloj deportivo Polar Ignite (199 euros), que no ha sufrido variaciones de precio.

