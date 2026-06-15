Hay una empresa demostrando que la IA puede ser el entrevistador perfecto para las empresas. Se llama Orbio y es de Madrid

Las IAs han empezado a hacer entrevistas de trabajo, y los entrevistados están saliendo horrorizados de ellas. Es una realidad palpable en un segmento que vive su particular revolución, y ahí es donde entra Orbio, una startup madrileña que se ha subido a esa ola. Y lo ha hecho a lo grande.

Cómo empezó todo. En 2025 tres emprendedores (en la imagen, de izquierda a derecha, Nacho Travesí (CRO), Sergi Bastardas (CEO) y Antonio Melé (CTO)) decidieron resolver un problema claro que detectaban en la industria: la "infraestructura humana" para gestionar a los trabajadores de las empresas no era suficientemente eficiente. Para resolverlo crearon Orbio, una startup que precisamente ayuda a gestionar plantillas gracias al uso de agentes de IA.

18 millones de euros. Este lunes, la empresa ha anunciado que ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 21 millones de dólares (casi 18.2 millones de euros). La financiación ha estado liderada por Dawn Capital, pero también han participado otras empresas de inversión como Visionaries VC, Plus Partners y Enzo Ventures. Esta ronda se suma a la que se realizó en septiembre del año pasado, y en la que levantaron 6,5 millones de euros.

Asalto a EEUU. Esta inyección de capital permitirá que esta tecnológica triplique su equipo de ingenieros en Madrid, pero la intención es además abrir oficina en Nueva York para competir cara a cara con otras plataformas nativas creadas en Silicon Valley.

Entrevistadores robóticos. El pilar fundamental de la plataforma creada por Orbio son los modelos de lenguaje que según la empresa han sido pulidos para mantener conversaciones fluidas y técnicamente rigurosas con los candidatos a un puesto de trabajo. Esas "entrevistas robóticas" con agentes de IA pueden realizarse tanto por canales de voz como por texto. Hay otro detalle diferencial en estos procesos: la IA de Orbio repregunta por ejemplo sobre la experiencia del candidato, evalúa sus habilidades y resuelve dudas sobre el puesto en tiempo real. La promesa: eliminar sesgos de entrevistadores humanos y cribar a miles de aspirantes en tiempo récord.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Una plataforma para esos trabajadores "de primera línea". La solución tecnológica de Orbio no está pensada para entrevistar a profesionales que quieren ocupar puestos de oficina tradicionales (los conocidos como white collar), sino que está dirigida a ese mercado masivo de trabajadores de primera línea. Sectores como el reparto, centros de distribución logística o cadenas de restauración suelen sufrir tasas de rotación de personal muy elevadas que agotan los recursos de los departamentos de RRHH. Orbio no solo automatiza el proceso de la entrevista: es cpaz de recopilar documentos, verificar antecedentes y facilitar el proceso de bienvenida a la empresa (onboarding). La idea: cubrir la demanda de empleo en horas o pocos días en lugar de semanas.

Pero. Por supuesto, la automatización de estos procesos los deshumaniza y genera un claro debate ético y social sobre la actual situación del mercado laboral. Que una máquina acabe "puntuándote" tras estas entrevistas resulta inquietante, y sobre todo hace que con ello se renuncie a cosas como la intuición y la empatía en el proceso de selección de personal. En Orbio argumentan que ese fitlrado precisamente permite que los responsables de Recursos Humanos puedan dedicar su tiempo exclusivamente a las fases finales del proceso, tratando de tú a tú a los candidatos preseleccionados con mucha mayor atención.

Si la IA soluciona un problema, premio. La ronda de inversión es la validación de una idea que comienza a tomar fuerza: hay empresas que están aprovechando la IA para plantear soluciones a problemas reales. En este, como en otros casos, por la propia eficiencia de su uso, algo que es crucial en procesos masivos como el de elegir candidatos para un trabajo, pero también en el ámbito de la atención al cliente, donde la IA también se está infiltrando a pasos agigantados. La startup madrileña ha sabido identificar un cuello de botella, y desde luego su solución tecnológica ya ha atraído a varios clientes empresariales.

En Xataka | Los contracargos son la hemorragia silenciosa del e-commerce. Una startup catalana está ganando dinero tapándola