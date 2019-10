HP Omen X 2S, análisis: la doble pantalla busca también su hueco en los portátiles gaming

Algunos fabricantes se están aventurando en la inclusión de una segunda pantalla en sus portátiles con diseños más rompedores. HP ha ido un poco más allá e introduce esa segunda pantalla en su HP Omen X 2S, un portátil para gaming muy diferente a lo que hay actualmente en el mercado y que ya hemos probado en Xataka.

Ficha técnica del HP Omen X 2S

HP OMEN X 2S PANTALLA 15,6 pulgadas y 5,98 pulgadas RESOLUCIÓN FHD (1920 x 1080) 144 Hz CPU Intel Core i7-9750H GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q RAM 16 GB DDR4-3200 SDRAM ALMACENAMIENTO 512 GB SSD CONECTIVIDAD 3 USB-A 3.1, Thunderbolt 3 por USB-C, RJ-45, Gigabit Ethernet, HDMI, Mini DisplayPort, entrada y salida de audio por 3.5mm CÁMARA HP Wide Vison FHD (1920 x 1080) SONIDO Diseño BANG & OLUFSEN con soporte DTS:X DIMENSIONES 20 x 261,7 x 362,11 mm PESO 2,35 kg PRECIO 2700 euros

Es posible un diseño gaming diferente

El mundo de los portátiles gaming ha cambiado bastante desde hace un par de generaciones. Ya no hay que asociarlo irremediablemente a un diseño tosco, pesado y sin ningún atractivo visual más allá de una fiesta luminosa (y bastante escandalosa).

HP es una de las marcas que inició el camino contrario con su gama Omen. Tanto en sobremesas como en portátiles nos ofrece diseños interesantes y de máxima calidad. Así es el del HP Omen x 2S, su nuevo y más diferente portátil para jugadores.

Al diseño atractivo de los Omen, HP incluye una segunda pantalla para hacer más exclusivo al Omen X 2S

El HP Omen X 2S salta a la vista que es un equipo para jugadores. Las salidas de aire traseras, el corte angulado pero suave de su carcasa y el reconocible acabado en negro con el logo iluminado son inconfundibles ya en el sector.

El HP Omen es uno de los portátiles gaming de más atractivo visual y mejores dimensiones físicas

El nuevo portátil gaming de HP disfruta de un acabado en aluminio negro mate, con grandes detalles a nivel de acabado y sensación de equipo de gama alta. Destaca el diseño ligeramente curvo de la unión entre pantalla y teclado (en este caso segunda pantalla), centrándose las bisagras en la carcasa.

El HP Omen x 2S es un equipo que podemos considerar ligero para ser un modelo de 15.6 pulgadas, gaming y de gran acabado. Pesa 2.5 kg y tiene un grosor de solo 2 cm, por lo que es plenamente transportable sin demasiado problema.

Para ser un equipo gaming, el perfil es bastante delgado y regular

A nivel de conectividad cumple con lo esperado en un equipo de este nivel. Tenemos un puerto USB-A 3.1 en la parte derecha junto con el único USB-C 3.1 Gen2 (Thunderbolt 3) disponible. No hay posibilidad de añadir más conectividad porque se ha dejado sitio para una de las salidas de aire del equipo.

La parte izquierda queda reservada para el resto de puertos del equipo, contando con otros dos USB-A 3.1, una salida HDMI 2.0b, el conector de entrada/salida de audio y un puerto Ethernet completo, algo muy de agradecer para un jugador. Y no nos olvidamos de la webcam, con resolución 1080p de bastante calidad.

Dos pantallas de 1080p

Equipos potentes, con buen diseño y destinados al mundo gaming tiene HP de sobra. Y el mercado. Así que el HP Omen X 2S busca su hueco recurriendo al reclamo que poco a poco vamos viendo más: la doble pantalla.

Dado que la segunda tiene una función secundaria, empecemos hablando de la principal. Se trata de un panel IPS de 15.6 pulgadas con resolución 1080p, refresco de 144 Hz y tecnología G-Sync. Ideal para un jugador que no pretende ir más allá de los 1080p cuando juega en el portátil.

La pantalla ofrece un nivel de brillo bastante alto, alrededor de los 300 nits, y cuenta con acabado mate. Esa elección le quita algo de espectacularidad en el día a día dado que no será un equipo que solamos usar en exteriores.

El acabado mate de la pantalla principal le quita reflejos pero también algo de espectacularidad

A cambio es cierto que evitamos reflejos, pero para este tipo de equipo, un panel con brillo parece mejor solución.

Por lo demás, salvo por una reproducción de color algo desviada del ideal en esta gama de precio, la pantalla con sus 144 Hz de refresco nativo ofrece suficiente nitidez y una experiencia de usuario que no nos defraudará tanto jugando como trabajando.

Una segunda pantalla pura

El HP Omen X 2S tiene ese curioso apellido por algo: incluye una segunda pantalla. Es algo que, aunque todavía poco habitual y sin formato claro, vamos viendo ya con algo de frecuencia en el mercado.

La segunda pantalla del HP Omen X 2S no esconde secretos. Solo debes imaginar un panel táctil en la zona donde encontraríamos el teclado habitualmente.

La segunda pantalla no escapa a las miradas de todo el que echa un vistazo a este portátil

En este portátil de HP esa pantalla tiene una diagonal de casi 6 pulgadas, con acabado brillo y resolución de 1080p. Con esos datos la visualización de la misma es espectacular, aunque peca algo de reflejos.

El control de la pantalla no es vía software sino que simplemente podemos arrastrar del panel principal al secundario y viceversa.

El rol de la segunda pantalla es literal: funciona como la primera pero con menos diagonal (y es táctil)

La segunda pantalla podemos activarla a demanda, variar su nivel de brillo e intercambiar ventanas con la superior de manera directa con un botón físico situado sobre el trackpad. La ventana que cambia del panel de arriba a abajo con ese botón es la que tengamos activa en cada momento.

En estas semanas de uso del portátil de HP, la segunda pantalla resulta bastante práctica para tener multitarea de manera cómoda en entornos de trabajo y ocio. El correo, vídeos de Youtube, Spotify y similares resultan cómodos colocados en esa segunda pantalla.

En el ámbito del juego, la segunda pantalla del HP Omen X 2S es limitada y resultaría extraño que en juegos de empaque, uno acabe por sacarle partido a mirar o tocar otro elemento justo cuando más atención requiere.

Sin embargo, las posibles ventajas de esa segunda pantalla quedan tapadas por los sacrificios a nivel de espacio que hay que hacer tanto en el teclado como especialmente en el trackpad.

Un sonido discreto para un portátil gaming

Otro de los aspectos que parecen haber sido sacrificados en pro de la segunda pantalla es el sonido. En un portátil de este empaque y con la seña de Bang&Olufsen por medio, uno esperaba un sonido más completo, especialmente en lo que a graves se refiere.

Sin embargo, ni por potencia de los altavoces externos ni por nitidez y definición, el sonido externo de este HP Omen X 2S nos ha dejado plenamente satisfechos. Es cierto que podemos configurar el sonido bajo tres perfiles, pero en ningún caso hay uno para gaming ni varía demasiado la experiencia por debajo de lo esperado.

Un teclado comprometido por el espacio de la pantalla

Como ya os he adelantado, incluir una segunda pantalla en un portátil con diseño clásico tiene como grandes damnificados al teclado y el touchpad. El HP Omen X 2S cumple con esta máxima.

El teclado completo del HP Omen X 2S cambia su situación y baja hasta la parte inferior del chasis, justo hasta el borde. En esa situación, para escritura ocasional, no hay mayor problema, pero la postura forzada no es nada recomendable ni cómoda en tareas de escritura más prolongadas.

A nivel ergonómico, la inclusión de la segunda pantalla tiene dos grandes y muy importantes damnificados: el teclado y el touchpad

La solución de HP nos suena: un reposamuñecas de quita y pon. Sin embargo, al contrario de lo que vimos con el modelo de ASUS analizado en Xataka hace poco, HP ha optado por una solución más de salir al paso.

Sistema de reposamuñecas sencillo pero algo básico para un equipo de este precio y nivel

El reposamuñecas es simplemente una tira de silicona pero que se coloca simplemente al lado del teclado, sin ningún tipo de fijación al portátil. No desliza nada y es cómoda. Pero en un equipo de casi 3000 euros es una solución que decepciona.

Con el reposamuñecas colocado ya podemos disfrutar de un teclado asombroso, de los más cómodos en un portátil. El recorrido de las teclas, su tacto, el nivel de ruido y la ausencia de desvío lateral al pulsarlas es del más alto nivel en un teclado no mecánico.

El teclado es retroiluminado RGB, de manera individual, y con serigrafía especial para las teclas WASD. Todo el teclado, así como el logo Omen de la carcasa, puede personalizarse a nivel de iluminación vía software. Podemos crear perfiles y configuraciones diferentes. El límite lo marca nuestro tiempo y ganas para jugar con sus posibilidades y gustos.

El touchpad es el gran perdedor del diseño del HP Omen X 2S. Se le ha desplazado al lateral derecho, es de pequeñas dimensiones y aunque responde bien, no nos servirá para mucho más que hacer algún clic y movernos por la pantalla. Pero largos desplazamientos y gestos son más que incómodos con su tamaño. Además, al quedar en una posición tan extrema, los usuarios zurdos tienen una barrera de entrada muy difícil de salvar sin ratón externo.

Potencia de portátil gaming puro

En lo que el portátil HP Omen x 2S no presenta dudas es en su enfoque y rendimiento como equipo gaming. La configuración que hemos probado en Xataka se compone del procesador Core i7-9750H acompañado de 16 GB de memoria RAM (DDR4-3200) y una gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Hay versión con un Core i9 y la RTX 2080 para quien quiera lo máximo incluso en formato portátil.

Nuestra experiencia con esta configuración y pantalla 1080p y 144 Hz nos ha dejado muy satisfechos. Nada que reprochar cuando decimos poner a prueba este portátil en el que consideramos su hábitat natural: el juego a 1080p.

En nuestra habitual ronda de benchmarks para medir el rendimiento del equipo nos encontramos con cifras acordes con los componentes del equipo. En Cinebench R15, en la prueba de procesador, el portátil de HP alcanzó los 1124 puntos, quedándose en 133.6 fps en la prueba OpenGL.

El HP OMen X 2S nos permite jugar por encima de los 60 fps a todos los juegos actuales con resolución 1080p

En PCMark 8, en la prueba Creative conseguimos alcanzar los 7987 puntos, quedando por debajo de los 6000 en la de Work. En la prueba 3DMark Fire Strike el HP Omen X 2S alcanzó los 15312 puntos.

En el apartado gaming, con el HP Omen X 2S podremos jugar a cualquier título actual con resolución 1080p y ajustes a máxima calidad con al menos 60 fps. En todos los títulos que hemos probado ha sido así.

Los más exigentes como Hitman 2 o The Division 2 nos dejaron de media 63 y 64 fps respectivamente. Otros títulos como Shadow of the Tomb Raider (81 fps), The Division (77,6 fps), Dirt Rally 2 (75 fps), Battlefield V (86 fps) o Far Cry 5 (99 fps) se disfrutan enormemente en este equipo de HP. Si optamos por títulos menos exigentes como Fornite, nos aseguramos estar siempre por encima de 120 fps.

En cuanto a la unidad SSD, nuestro equipo de prueba montaba una unidad NVMe de 512 GB con buenas cifras de lectura (3262 MB/s) y aceptables de escritura (925 MB/s).

HP incluye de serie su centro de control Omen, el cual nos proporciona bastante información del comportamiento del equipo y nos da margen para personalizar la experiencia tanto de iluminación como de rendimiento, con varios modos de funcionamiento.

A nivel de ruido y calor, no muy buenas noticias. El chasis tan reducido en tamaño hace que el calor sea un problema desde casi encender el equipo. Los ventiladores están en funcionamiento todo el tiempo, aunque a un nivel de ruido no molesto. Cuando empezamos a exigirle al equipo, por ejemplo jugando, el ruido ya es más evidente.

La temperatura se mantiene bajo control por las dos salidas de aire directas que hay en el equipo. La lateral, que es la que nos preocupaba, no expulsa apenas aire. Pero hay que tener en cuenta que la zona inferior del portátil, justo bajo la segunda pantalla, se calienta suficiente como para que si lo colocamos sobre las rodillas, acabe molestando.

Las temperaturas máximas que hemos medido mientras jugábamos han estado siempre por debajo de los 80 grados centígrados para la CPU y los 65 grados para la tarjeta gráfica.

La autonomía también es de portátil gaming

Con semejante ficha técnica y sabiendo que hablamos de un equipo gaming, la batería de 72 Wh del HP Omen x 2S no es una excepción en el mercado y apenas nos da para unas dos horas de trabajo basándonos en ofimática y navegación. Jugar sin conectar a la corriente es mejor ni pensarlo por la merma en prestaciones o brillo, por ejemplo.

Para la carga contamos con un puerto propietario en el lateral derecho, al cual conectamos la fuente de alimentación. Sin llegar a ser de un tamaño y peso desorbitado, hay que tener en cuenta que ocupa y pesa lo suyo.

HP Omen X 2S, la opinión y nota de Xataka

Alcanzado un gran diseño, rendimiento ideal para jugar en equipos portátiles y con el gancho de su pantalla mate a 144 Hz, el HP Omen X 2S intenta destacar en el mercado gaming recurriendo a un truco que les ha salido bien a medias.

La segunda pantalla resulta especialmente práctica para la multitarea en entornos no gaming, lo que le resta algo de importancia en un equipo de este corte. Justo por eso para algunos usuarios la pérdida de ergonomía con el teclado quedará en segundo plano, pero es importante que se tenga en cuenta si piensas usar el equipo para escribir a menudo.

Lo que le queda todavía pendiente a equipos como este HP Omen x 2S es por ahora casi una quimera: mejorar la autonomía para hacerlo realmente portátil también para jugar.

8,4 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,5 Teclado/trackpad8 Software8,75 Autonomía6,5 A favor La diferenciación de su segunda pantalla

Buen nivel de acabado y diseño

Rendimiento perfecto para jugar a 1080p con cualquier título actual En contra No es un portátil para entornos donde queremos silencio absoluto

Apenas nos da para trabajar alejado de un punto de alimentación

La segunda pantalla deja al teclado y el touchpad muy tocados en ergonomía



