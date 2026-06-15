Cómo crear un calendario con los partidos de tus equipos del Mundial 2026 y añadirlos a Google Calendar con inteligencia artificial

Vamos a decirte cómo crear un calendario con los partidos de tus equipos favoritos del Mundial 2026 utilizando inteligencia artificial, algo bastante sencillo de hacer. Porque aquí se pone interesante, porque luego te diremos cómo añadirlos a tu Google Calendar para que no te los pierdas.

Esto es algo que vamos a poder hacer tanto en Gemini como en Claude, y es bastante sencillo. Puedes hacerlo solo con los partidos de la selección de tu país, o directamente de los de todas las selecciones que te interese seguir.

Crea un calendario del mundial con IA

Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Claude o Gemini que genere un calendario con los partidos que jueguen las selecciones que quieras. Lo puedes pedir con un prompt que sea como este:

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Quiero que me hagas un calendario con los partidos del mundial 2026 que jueguen las selecciones de España, Argentina y México.

Obviamente, puedes modificar el prompt para añadir las selecciones que quieras, o quedarte solo con una. Con esto se generará un calendario de la fase de grupos que ya está en marcha, porque todavía no se sabe qué selecciones van a clasificarse.

Una vez tengas el calendario creado, ahora tienes que decirle a la IA que lo añada a tu Google Calendar. Puedes utilizar un prompt como este:

Ahora guárdame los partidos en mi cuenta de Google Calendar

Ahora viene la parte importante. Gemini y Claude tienen conectores para acceder a tu cuenta de Google, y te pedirá que los configures para poder hacerlo y añadir así los partidos. ChatGPT no tiene estos conectores, y no puede hacerlo.

En Xataka Basics | Cómo evitar que la IA te de siempre la razón por defecto y así conseguir que Claude, Gemini y ChatGPT tengan menos alucinaciones