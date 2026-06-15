Llevamos décadas pensando que el reciclado de plásticos valía para algo. Quizá nos equivocáramos

Que el sistema de reciclado de plásticos está roto es un secreto a voces. Pero es solo poco a poco que vamos dándonos cuenta de la dimensión del problema. La asociación estadounidense Center for Climate Integrity (CCI) publicó el año 2024 un informe sobre el reciclado de plásticos. En él se arremetía contra la industria del plástico, a la que acusaban de haber promovido el reciclado de estos materiales aun a sabiendas de la escasa viabilidad técnica y económica.

Una difícil tarea. Reciclar plásticos no es una tarea fácil. En nuestro día a día hacemos uso de una gran variedad de materiales de este tipo, cada uno con determinadas características, funcionales y químicas. Todas acaban en el mismo contenedor, el de los envases, pero a partir de ahí es necesario separar cada tipo de plástico para proceder a su reciclado cuando sea posible. No siempre es posible.

Datos dispares. Según datos de Ecoembes, en 2024 se reciclaron en España 589.885 toneladas de envases de plástico, aunque ONGs como Greenpeace ponen en duda. Según Greenpeace, otros años la diferencia entre la tasa de reciclado de plásticos declarada por Ecoembes (89,2%) y la estimada por la propia ONG (34,8%) es notoria. Cabe señalar que sigue siendo superior a la media mundial del 9% estimada por la OECD.

Según el informe, cifras como estas son solo el reflejo de una imposibilidad: reciclar de forma efectiva los plásticos está fuera de nuestro alcance. No solo desde una perspectiva económica sino también desde el punto de vista tecnológico.

Un solo uso. Sin embargo el informe hace hincapié en una acusación: aun a sabiendas de esta imposibilidad, la industria promovió la idea de que el reciclaje era posible y viable para facilitar el camino a los plásticos de un solo uso como los que utilizamos en los envases. "Sabían que si se enfocaban en los [plásticos] de un solo uso la gente compraría y compraría", explicaba a The Guardian Davis Allen, investigador del CCI y coautor del informe.

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Otro punto de vista. La reacción de la industria no tardó en llegar. La American Chemistry Council, en un comunicado, señalaba que "los fabricantes estadounidenses de plástico están invirtiendo miles de millones de dólares en mejores productos innovadores y tecnologías que separen, capturen y reciclen mayores cantidades y más tipos de plásticos".

Alegan que el "errado informe" hacía referencia a tecnologías obsoletas y que supone una caracterización equívoca de la industria y de las capacidades presentes para el reciclado de plásticos. "Como es típico, en lugar de trabajar unidos hacia soluciones reales para el desecho plástico, grupos como CCI eligen los ataques a nivel político en lugar de soluciones constructivas", protestaba Matt Seaholm, presidente y director ejecutivo de la Plastics Industry Association, en declaraciones también recogidas por The Guardian. Sea como sea, California tomó cartas legales en el asunto.

¿Lo lograremos? Es posible que nunca logremos un sistema eficiente de reciclaje que podamos aplicar a los plásticos de nuestro día a día. De hecho, el Tratado Global de Plásticos de la ONU ha fracasado una y otra vez. Pero quizás seamos algún día capaces de tratar estos residuos para que sus desechos no contaminen nuestro entorno. Una de las grandes apuestas en este sentido es el descubrimiento de enzimas capaces de descomponer los polímeros plásticos, romper estas cadenas para convertirlas en moléculas inocuas. Es sin duda una gran promesa cada vez más cercana, pero lejos aún de poder solucionar el problema.

Aunque el tiempo no es lo que sobre. La contaminación causada por microplásticos es ya una realidad. Estos residuos han aparecido en los lugares más recónditos de la Tierra, muestra del gran alcance de estos contaminantes. Es, además, muy poco lo que sabemos sobre los potenciales impactos sobre la salud y sobre el medio ambiente de estos residuos.

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Imagen | Krizjohn Rosales

*Una versión anterior de este artículo se publicó en febrero de 2025