Hoy en Lidl esta máquina para hacer hielo que te evitará estar comprando bolsas en los supermercados o las gasolineras este verano

Aunque todavía faltan unos días para que empiece oficialmente el verano, ya hace calor en casi todas partes. Tanto cuando estamos solos en casa como cuando viene visita, tener cubitos de hielo en el congelador se vuelve algo casi imprescindible para tomar bebidas fresquitas. Pero este se acaba y los moldes que tenemos todos en el congelador no siempre son suficientes (además de que tardan bastante en hacer su trabajo). Una alternativa para evitar esto la tenemos con la máquina de cubitos de hielo que tiene Lidl: es de la marca Silvercrest y cuesta 62,99 euros.

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Si no te convence o simplemente no llegas a tiempo, te dejamos a continuación dos alternativas que puedes comprar en Amazon:

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por 89,80 euros, una alternativa con más potencia y función de autolavado. Máquina de cubitos Songmics por 79,99 euros, la máquina de este tipo más vendida de Amazon ahora mismo.

Una máquina para producir cubitos en menos de 10 minutos

Estos electrodomésticos son un gran aliado en verano. Nos permiten tener diferentes formas de cubitos de hielo sin tener que recurrir al congelador del frigorífico. Esta máquina de Silvercrest es capaz de fabricar 9 cubitos de hielo grandes en menos de 9 minutos, aunque podemos elegir fabricar 9 cubitos más pequeños, reduciendo así el tiempo hasta los 7 minutos. Esto es ideal para ir haciendo tandas y guardándolas en bolsas por si nos vamos a la playa, por ejemplo.

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Además, esta máquina tiene su propio depósito integrado, por lo que no necesita una toma de agua. De hecho, como es bastante compacta, te la puedes llevar al patio o a la terraza si tienes un enchufe a mano. Viene con pala para poder manejar el hielo de forma cómoda y su panel de control es bastante intuitivo, por lo que no es nada difícil de manejar.

⚡ EN RESUMEN: oferta de cubitos de hielo silvercrest ✅ LO MEJOR Es muy rápida haciendo hielo: Poder tener cubitos de hielo en menos de 10 minutos es genial y te ahorra tener que estar comprando bolsas en el super.

Poder tener cubitos de hielo en menos de 10 minutos es genial y te ahorra tener que estar comprando bolsas en el super. La puedes mover al jardín o al patio: Al ser compacta y solo necesitar un enchufe, la puedes mover por tu casa en función de lo que necesites. ❌ LO PEOR La cesta no es un congelador: La cesta donde se almacena el hielo que va generando no está pensada para guardar los cubitos durante horas. Hay que ir sacándolos para que no se derritan. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles consumir mucho hielo en verano y quieres evitar tener que estar comprando bolsas en el super o en la gasolinera. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres otro electrodoméstico más para tu cocina o tienes suficiente con el congelador de casa.

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Imágenes | Lidl

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