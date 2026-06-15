En los últimos años una pregunta está cambiando el panorama del streaming: ¿es Apple TV la nueva HBO?

'Separación' fue la serie más nominada a los Emmy de 2025: 27 candidaturas, más que cualquier otro título de Netflix, HBO o Amazon. La plataforma que la aloja en exclusiva, Apple TV, no aparece en el top 10 de servicios más vistos según Nielsen, pero a la vez sus constantes lanzamientos de elevadísima calidad hacen que se hable de ella, cada vez más, como la sucesora de HBO en términos de prestigio e imagen.

Las cifras. Apple TV acumula unos 45 millones de suscriptores en todo el mundo, solo una fracción de los que tienen servicios como Netflix, con 301 millones. En cuota de tiempo de visionado televisivo en Estados Unidos, los datos de Nielsen sitúan a Apple TV por debajo del 1% mensual, frente al 8,2% de Netflix. El servicio de Apple ni siquiera aparece entre los diez más usados. Y sin embargo, en los Emmy de 2025, Apple TV cosechó 79 nominaciones, con 'Separación' liderando las series y 'The Studio' batiendo el récord histórico de primera temporada de comedia más nominada. De la ceremonia Apple se fue con siete premios, solo dos por detrás de HBO Max.

El precedente HBO. HBO construyó su reputación en los tiempos de la televisión por cable sobre una premisa muy sencilla: menos títulos, más presupuesto invertido en cada título, y creadores con control real sobre sus proyectos. El lema "It's not TV. It's HBO", era más que un eslogan de marketing. También explicaba por qué 'Los Soprano' o 'The Wire' solo podían existir en ese canal, y no en NBC. Había pocos éxitos reales, pero cuando los había, se convertían en eventos culturales de gran calado.

Cuando HBO dejó de ser HBO. WarnerMedia se fusionó con Discovery en 2022, y su objetivo declarado era salir del nicho de televisión adulta de calidad y competir en volumen con Netflix. El servicio fue rebautizado como Max para señalar la ampliación hacia contenido de entretenimiento generalista y realities de Discovery. La marca se diluyó, y se consideró un fracaso hasta el punto de que la compañía revirtió parte del cambio. HBO en streaming y ya no solo en cable es un ejemplo clave de cómo una marca puede perder su espíritu original por una ambición no muy bien enfocada.

Ver menos mucho más. Un estudio de la consultora Antenna ilustra la concentración del visionado en Apple TV, clave en la imagen que proyecta la plataforma: el 32% de los usuarios más activos del servicio vieron 'Terapia sin filtro' en marzo de 2023, y el 31% vieron 'Monarch: El legado de los monstruos'. En Netflix, sin embargo, ningún título alcanzó el 25%. Siempre se habla de la escasez de catálogo de Apple TV como uno de sus grandes problemas, pero lo cierto es que a la hora de hablar de las cifras de Netflix en términos macro, ese visionado se dispersa entre cientos de opciones.

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Cuántos títulos hay. Apple TV tiene alrededor de 300 títulos disponibles, frente a los más de 3.300 de Netflix. Precisamente por eso se puede permitir inversiones mayores: la segunda temporada de 'Separación' costó 20 millones de dólares por episodio, con un total de 200 millones para los diez capítulos, lo que la convierte en una serie muy cara en comparación con la mayoría de sus competidoras. Es un presupuesto que permite actores de primera fila, un acabado técnico muy sofisticado y, cómo no, esa variable valiosísima que es el tiempo.

El resultado en términos de reconocimiento crítico es consistente: un análisis de las puntuaciones medias en IMDb por plataforma arrojó que Apple TV tenía una media de 7,08, por encima de Disney+ (6,71), Netflix (6,62) y Prime Video (6,62). Es el segundo año consecutivo que la plataforma encabeza la clasificación.

La diferencia básica. Apple TV pierde alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. Para Apple, esa cifra es prácticamente irrelevante: en el ejercicio fiscal cerrado en septiembre de 2024, la compañía generó 93.700 millones de beneficio neto y 391.000 millones en ingresos totales. El segmento de Servicios (es decir, Apple TV, pero también la App Store, iCloud y Apple Music) registró 26.300 millones de ingresos en el trimestre de cierre de 2024, un récord trimestral con crecimiento del 14%. Además, los tiempos cambian: Apple también funciona como agregador y puerta de entrada a Hulu o HBO Max (de forma similar a como hace Prime Video), algo estructuralmente imposible para HBO y que sin duda le proporciona unos beneficios considerables.

Finalmente, otra diferencia: Apple TV es el único servicio de streaming masivo que no tiene tarifa con publicidad. Todos los suscriptores pagan la misma tarifa mensual y ven el contenido sin anuncios. Ese posicionamiento refuerza la percepción de servicio premium porque no hay "opción barata" y centra la atención en la calidad de los títulos, no en cuestiones más prácticas. Y mientras Apple TV no decida dar un volantazo a su filosofía, como hizo HBO, cada vez está más cerca de ocupar el trono de reina de la televisión de prestigio.

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