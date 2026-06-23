Comprar un MacBook Air sale más barato en el Prime Day: oferta histórica en la versión con 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Hay ofertas que son lo suficientemente buenas como plantearse comprar un dispositivo de la generación anterior y no la actual. Es lo que ocurre ahora mismo con el MacBook Air M4 durante el Prime Day 2026. Amazon lo tiene ahora mismo de oferta por un precio de 1.099 euros en una configuración de RAM y almacenamiento que precisamente no es la mínima o básica.

Cabe mencionar que se trata de una oferta exclusiva para miembros Prime de Amazon, por lo que se necesita estar suscrito para acceder a ella. No obstante, la tienda cuenta con una prueba gratuita de 30 días que se puede aprovechar para estos casos.

Nuevo precio mínimo histórico

El MacBook Air M4 que podemos encontrar de oferta en Amazon durante el Prime Day cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas y una configuración de 24 GB de RAM (memoria unificada) y de 512 GB de almacenamiento, por lo que es ideal si buscamos un buen rendimiento a la par que guardar muchas fotos, vídeos y archivos en local.

Respecto al ordenador en sí mismo, no es el modelo más actual, pero tampoco se queda muy atrás. Hablamos de un portátil que monta el chip M4 de Apple, ofreciendo de esta forma una buena potencia en prácticamente todo momento. Es, por lo tanto, ideal si buscamos un ordenador para estudiar e incluso trabajar.

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Lo interesante de este modelo (además de todo lo mencionado antes), es que hablamos de un portátil que pesa tan solo 1,24 kg, lo que significa que es muy ligero. Si a ello le sumamos que es compacto, es perfecto si se quiere utilizar en casa o fuera de ella, ya que no es incómodo de llevar en una mochila. Además, su batería ofrece una autonomía aproximada de hasta 18 horas de reproducción de vídeo, un punto interesante si no queremos depender constantemente del cargador.

⚡ EN RESUMEN: oferta del macbook air m4 hoy ✅ LO MEJOR S u configuración : cuenta con 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

: cuenta con 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Su peso : pesa tan solo 1,24 kg, por lo que es cómodo de llevar a cualquier lugarl.

: pesa tan solo 1,24 kg, por lo que es cómodo de llevar a cualquier lugarl. Su autonomía, que ofrece muy buenas cifras para no tener que recargar la batería con demasiada frecuencia. ❌ LO PEOR Su conectividad: únicamente viene con un par de puertos Thunderbolt, por lo que si utilizas el ordenador mientras lo cargas, solo podrás usar uno de estos puertos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil de Apple que sea potente y que tenga una buena configuración tanto de RAM como de almacenamiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una configuración de almacenamiento, sobre todo, mayor o si para las tareas que quieres realizar necesitas una mayor potencia.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Penalva, Apple

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