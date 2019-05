Amazon está usando nuevas máquinas que empaquetan productos de forma automática y reemplazan el trabajo de 24 personas, según Reuters

Sabemos bien que Amazon ha sido uno de los pioneros en apostar por tecnología automatizada para aumentar su ritmo de producción, aunque esto signifique eliminar puestos de trabajo. Ahora, según Reuters, Amazon está implementando nuevas máquinas en sus almacenes, las cuales se encargan de meter los productos en cajas hechas a medida.

Según la información, Amazon lleva algunos años probando esta tecnología que consiste en una gran máquina que escanea los productos sobre una banda transportadora, para posteriormente envolverlos en carton, creando una caja de tamaño justo, y dejarlos listos para su entrega.

Máquinas que son hasta cinco veces más rápidas que los humanos

De acuerdo a las fuentes de Reuters, Amazon está contemplando al menos dos máquinas empacadoras por almacén, esto para una docena de sus instalaciones en Estados Unidos. Cada máquina reemplazaría el trabajo de 24 personas, quienes cada día de encargan de empacar los productos, sellar las cajas y colocar la etiqueta correspondiente para que posteriormente sean enviados.

Según la estimación de Reuters, el instalar estas máquinas en 55 de los centros logísticos de "tamaño estándar" de Amazon en Estados Unidos, representaría más de 1.300 despidos. Amazon espera recuperar los costes de cada máquina, cuyo precio es de un millón de dólares, en menos de dos años.

Las máquinas, bautizadas como CartonWrap, serían fabricadas por la compañía italiana CMC y ofrecerían una capacidad de empaquetado de entre 600 y 700 cajas por hora, es decir, de cuatro a cinco veces más en comparación de un humano.

La máquina no es 100% automática, ya que aún requiere a tres personas para su operación: una que meta y acomode los artículos en la banda transportadora; otra que este pendiente de cargar el cartón y el pegamento; y la tercera sería un técnico que estaría para resolver los posibles atascos.

En declaraciones a Reuters, Amazon mencionó:

"Estamos probando esta nueva tecnología con el objetivo de aumentar la seguridad, acelerar los plazos de entrega y aumentar la eficiencia en toda nuestra red. Esperamos que los ahorros en eficiencia se reinviertan en nuevos servicios para los clientes, donde se seguirán creando nuevos puestos de trabajo".

Hasta el momento CMC no ha confirmado que esté colaborando con Amazon para la instalación de sus máquinas. Por otro lado, personas familiarizadas con este tema aseguran que, este tipo de máquinas ya están siendo usadas por compañías como JD.com Inc., Shutterfly Inc. y hasta Walmart. De hecho, afirman que Walmart lleva usándolas desde hace más de tres años.