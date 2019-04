"Nos monitorizan y supervisan robots": Amazon despide a miles de trabajadores por no cumplir con las cuotas de productividad

Perder el trabajo por no empaquetar suficientes cajas en una hora. Las condiciones de Amazon para sus trabajadores en los centros logísticos se presentan extenuantes, lo que ha derivado en diversas huelgas en días tan importantes para el gigante del ecommerce como es el Black Friday. Ahora, a través de unos documentos obtenidos por TheVerge se muestra cómo Amazon despide a miles de trabajadores de sus centros logísticos por no cumplir con los objetivos de productividad. Una presión por cumplir las cuotas mucho más exigente de lo que se podía pensar.

Trabajar en Amazon no es tan bonito como parece y existe todo un sistema para asegurarse que se empaquetan cientos de cajas por hora, con la consecuencia de perder el trabajo en caso de no hacerlo suficiente rápido. Pero no es solo la presión por cumplir con los objetivos, también se muestra hasta qué punto Amazon ha automatizado todo el proceso de control de sus trabajadores.

Un 10% del personal despedido por razones de productividad

En una carta firmada el año pasado y revelada por TheVerge, un abogado que representa a Amazon detalla cómo la compañía despidió a cientos de empleados entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 por razones de productividad. Según confirma un portavoz de Amazon, aproximadamente 300 trabajadores a tiempo completo fueron despedidos del centro logístico de Baltimore, en los EEUU. Esto representa aproximadamente el 10% del número total de trabajadores del centro, que se sitúa sobre los 2.500.

Pese a que los porcentajes pueden variar en cada centro, se trata de una práctica habitual. Aunque desde Amazon explican que "en general, el número de empleados despedidos ha decrecido en los últimos dos años en ese centro, así como en toda Norteamérica". Si bien, la compañía no ha ofrecido datos concretos sobre el número de despidos.

Amazon explica que es parte del proceso para mantener la productividad alta y que únicamente modifica las cuotas cuando más del 75% del centro alcanzan los objetivos. El 5% de los trabajadores que consiguen menos resultados, son colocados en un plan de entrenamiento.

Listado de trabajadores despedidos por productividad. Documentos de The Verge

El listado de trabajadores despedidos va más allá e incluye más de 900 entradas junto al nombre de su supervisor. Además, se añaden las razones por las cuales se han despedido a estos trabajadores: pero únicamente están "productividad" y "tendencia de productividad". Según un portavoz de Amazon, existirían otros motivos pero por un error no se detalló correctamente en el listado.

Informes automáticos de baja productividad para cada trabajador

Los documentos muestran que Amazon mantiene un sistema de rastreo de cada proceso. "El sistema de Amazon rastrea las tasas de productividad de cada trabajador de forma individual y genera automáticamente advertencias o terminaciones con respecto a la calidad o la productividad sin la participación de los supervisores".

Amazon explica que los supervisores pueden corregir el informe y tienen la capacidad de modificar el proceso, pero los críticos con el sistema comentan que "los trabajadores son vistos como números, no personas".

Stacy Mitchell, codirectora del 'Institute for Local Self-Reliance' y muy crítica con Amazon explica que "una de las cosas que escuchamos constantemente de los trabajadores es que son tratados como robots, en efecto porque son monitoreados y supervisados por estos sistemas automatizados".

Amazon cuenta con un sistema para rastrear el "tiempo de la tarea". Si los trabajadores dejan de escanear o empaquetar paquetes, el sistema genera automáticamente advertencias y estas pueden llegar a ser motivo de despido. Tal es así, que algunos trabajadores de dichos centros evitan ir al baño para mantenerse dentro de los límites y objetivos.

En el documento filtrado por TheVerge, el abogado de Amazon escribe que "Amazon termina constantemente con los empleados del centro logístico por no cumplir repetidamente con las tasas de productividad estandarizadas". A lo que prosigue; "por la misma razón que ha despedido a cientos de otros empleados sin tener en cuenta cualquier actividad concertada supuestamente protegida".

Para garantizar la eficiencia, la compañía ha desarrollado "una métrica de productividad patentada". Amazon explica que esas cuotas se establecen objetivamente y que se basan en métricas como la demanda y la ubicación del cliente. Unos parámetros lógicos para controlar la productividad, pero donde se establece un importante sistema de vigilancia a los trabajadores para o bien alcanzar ese objetivo o acabar en la calle.