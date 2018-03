La huelga de Amazon, desde dentro: envíos desde Francia para que no se note y "han de ceder para no quedar como los malos"

Amazon España está en uno de los momentos más delicados que comenzó a operar en nuestro país hace seis años. Aunque los resultados trimestrales de la empresa y su capitalización bursátil avanzan imparables, en su almacén de San Fernando de Henares (Madrid) afloran los problemas con sus empleados, quienes han convocado una huelga para los días 21 y 22 de marzo. Su primera huelga, meses después de que ocurriese lo mismo en Alemania e Italia. Hace unos años, también en Francia.

Los trabajadores que pararán lo harán para tratar de presionar a Amazon con tal de que vuelvan a avanzar las negociaciones del nuevo convenio, las cuales llevan meses en punto muerto. Además, la huelga también tiene su origen en el "alto nivel de presión" del que protesta el sindicato Comisiones Obreras, y por considerar que la intención de Amazon es abaratar la masa salarial y empeorar las condiciones de sus empleados.

Condiciones empeoradas

Interior del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Imagen: Amazon.

Luis (nombre ficticio para preservar su anonimato) es uno de los que trabajan en esa planta madrileña, epicentro del conflicto esta semana. También suscribe la huelga. Su categoría laboral es T2, responsable de inventario. Una de las que Amazon quiere eliminar con el convenio sectorial. Luis pasaría a ser mozo de almacén, algo que mermaría sus condiciones de trabajo.

La mitad de los empleados votaron en asamblea, y un 75% de ellos lo hicieron a favor de la huelga

"Las movilizaciones van a ser sonadas, nos está apoyando mucha gente", dice Luis. El seguimiento de la huelga, según Comisiones Obreras, es del 75% de los que votaron en asamblea, que fueron unos mil empleados, la mitad del total de la plantilla (1.100 fijos y 900 temporales). "Amazon va a tener que ceder en algo para no quedar como el malo de la película".

Esta última frase obedece a un enorme interés de la compañía en cuidar su imagen de puertas hacia fuera, hacia la sociedad, según Luis. "Solo tienes que ver lo que publicaron ayer El País y El Mundo sobre Jeff Bezos".

"Todo empeoró desde que Amazon no quiso mejorar nuestras condiciones ni mantener siquiera las actuales de nuestro convenio". Cuenta Luis que hasta hace un año los managers eran muy accesibles y solían pasar el tiempo en el almacén, pero que desde entonces solo se les ve en los despachos y se ha perdido el trato con ellos. Algo que era útil para comentar problemas con ellos y que ahora queda casi vetado. "Por ejemplo, a Fred Pattje, Jefe de Operaciones para España e Italia, le veías casi a diario. Ya no. Los managers no quieren oír las quejas", sentencia.

"El cliente ni se va a enterar"

Interior del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Imagen: Amazon.

Marta es una compañera de Luis que apenas lleva unos meses en la empresa, los suficientes para atestiguar ese cambio del que hablaba Luis de un tiempo hacia aquí. Le preguntamos por las consecuencias que puede tener la huelga para el cliente final. "Creo que ninguna, ni se van a enterar. Lo que han hecho es llevarse todos los pedidos a Barcelona durante esos dos días".

"No es lo mismo económicamente enviar desde Madrid a Madrid, a Sevilla, a Vigo o a Murcia que hacerlo desde Barcelona. También se llevan algunos pedidos a Francia, por lo que me han contado. Esos días a Amazon le costará más dinero enviar los pedidos, pero no creo que al cliente le afecte en nada".

"Amazon puede seguir siendo un buen lugar para trabajar, pero no es aceptable que las condiciones empeoren"

Sobre el cambio de roles por parte de sus managers añade Luis que no es algo aislado. "Amazon es un buen lugar para trabajar, había muy buen ambiente y el día a día se llevaba bien. Las condiciones eran buenas, no buenísimas, pero estaban bastante bien. Lo que no es aceptable es que las condiciones empeoren, sobre todo siendo Amazon una compañía con beneficios récord".

"El centro logístico se reformó hace poco pero no ha aumentado el volumen de ventas como se esperaba"

No obstante, sus beneficios récord tienen un matiz en un runrún que se comenta entre la plantilla de Amazon España durante los últimos meses. "Se dice que no se está vendiendo tanto como las previsiones que tenían estimadas". Hace más de un año se finalizaron las reformas para aumentar la capacidad de procesamiento del almacén con un aumento en el volumen de trabajo en mente.

Entre la plantilla se comenta que el origen está en la incapacidad para llegar a los objetivos de ventas fijados por Amazon para España

"Ese aumento no se ha producido: San Fernando funciona a medio gas, y la planta de Barcelona también", cuenta Luis. Los managers se escudan en que la planta de San Fernando no es viable económicamente, lo que motiva este cambio de convenio.

Otro motivo para la crispación de los empleados es la reacción de los cargos superiores a la huelga. "Tenemos que soportar comentarios jocosos e incluso medidas ilegales. Por ejemplo, nos han obligado a recuperar los días de huelga con horario flexible tanto este fin de semana como la semana posterior con horas sueltas. Y nos lo anunciaban con una sonrisilla en la cara".

Marta corrobora este extremo y añade que ella fue una de las que fueron llamadas a reuniones de unos treinta trabajadores sin que estuviese presente ningún representante sindical. "Nos dijeron que nos pensáramos bien lo de la huelga, porque Amazon es lo mejor que hay en el sector en cuanto a condiciones, y el convenio sectorial solo las empeoraría. Lo hicieron para enfrentarnos al comité, todos lo comentamos al salir y pensamos lo mismo".

Interior del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Imagen: Amazon.

En la plantilla, coinciden ambos, hay "descontento y desilusión", aunque también tienen confianza en que este paro puede reproducirse cada mes hasta que Amazon ceda. "No es de recibo que nos digan que hemos de amoldarnos y al salir veamos un reportaje sobre los beneficios récord de la empresa", concluye Marta.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Amazon España para que pudiesen rebatir lo dicho por Marta y Luis, este es su comunicado al respecto: