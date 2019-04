Walmart abre su "tienda del futuro": inteligencia artificial y más grande que las Amazon Go, aunque sin compras automatizadas

No es ninguna novedad que Walmart busca frenar el avance de Amazon en un campo que por años le ha pertenecido en los Estados Unidos: el de los supermercados. Con la compra de Whole Foods por parte de Amazon y la apertura de sus tiendas semi automatizadas Amazon Go, la compañía de Jeff Bezos empezó a apostar por un concepto basado en tecnología, rapidez y comodidad usando inteligencia artificial. Pues ahora Walmart no se quiere quedar atrás y hoy inauguró su primer concepto de "tienda del futuro".

Bautizada como Walmart Intelligent Retail Lab (IRL), esta nueva tienda es un concepto muy distinto a lo que conocemos de las Amazon Go, donde la único que comparten es el uso de inteligencia artificial y un montón de tecnología para automatizar tareas que durante años han sido realizadas por humanos.

Walmart Intelligent Retail Lab

Hace unos días, Walmart dio a conocer un agresivo despliegue de nuevos robots que estarán llegando a sus tiendas en Estados Unidos, los cuales, según la compañía, ayudarán a automatizar tareas que los humanos no disfrutaban, como limpieza, revisión de estantes y clasificación de productos. Aunque a los pocos días de este anuncio aparecieron algunos empleados a decir que estos robots sólo habían llegado para añadirles más trabajo.

El punto es que Walmart lleva años experimentando con soluciones para reducir el trabajo de sus empleados, no sabemos si esto también está contribuyendo a la desaparición de puestos de trabajo, ya que la misma compañía ha recalcado una y otra vez que estos esfuerzos son con el objetivo de liberar a las personas de tareas tediosas para que se centren en atención al público.

El nuevo y más claro ejemplo de ello es la Intelligent Retail Lab (IRL), una enorme tienda de 15.240 metros cuadrados en Levittown, Nueva York, que abrió hoy sus puertas con más de 30.000 artículos y que es operada por apenas 100 empleados con la ayuda de un enorme sistema de cámaras y sensores equipados con inteligencia artificial.

A diferencia de las Amazon Go, en la IRL no podemos comprar de forma automatizada, ya que el sistema está pensado en ayudar a la operación de la tienda y no a los clientes. Es decir, aquí hay cajeros para pagar lo que necesitemos, personas en el almacén listas para abastecer los pasillos y otras tareas que necesiten contacto humano. Vamos, al final tenemos 100 personas que se encargarán de la operación.

Entonces ¿qué hacen las cámaras y sensores colocados en toda la tienda? Según Walmart, el sistema se encargará de monitorizar los niveles de inventario para determinar, por ejemplo, si el personal necesita sacar más carne del almacén para reponer los estantes, o si alguno de los productos frescos han estado demasiado tiempo en el estante y necesita ser retirado.

El objetivo de esto, según la compañía, es saber con precisión dónde y en qué momento reponer los productos, para así ofrecer la certeza a los clientes de que los alimentos siempre están frescos y que todos los productos a la venta están disponibles.

Walmart no ofrece detalles de quién o qué compañía está ofreciendo toda esta tecnología y soporte, pero si nos basamos en los rumores del año pasado, todo apunta a que Microsoft tiene cierta participación en esto.

Según Walmart, las cámaras y sensores de la tienda, de los que no especifica su cantidad exacta, producen 1,6 TB de datos por segundo, y todo es administrado por un gran centro de datos que está instalado en la misma tienda y que por cierto, está a la vista de todos los clientes.

Este sistema se basa en reconocimiento de imagen, visión artificial y machine learning, lo que permite, según Walmart, identificar todos y cada uno de los productos que se encuentran en los estantes, incluso saber el tipo de producto, su peso y el tiempo que lleva en piso de venta.

Incluso aseguran que si sistema es capaz de determinar la demanda de productos de acuerdo a la afluencia de clientes, por lo que puede hacer una proyección de artículos para evitar desabasto durante la operación.

"La IA no tiene porque ser intimidante"

Respecto a todos los datos que recogen sus cámaras y sensores para conocer los hábitos de compra, Walmart afirma que los datos permanecen en sus servidores sólo una semana y posteriormente son eliminados.

La compañía también mencionó que el tener una tienda llena de cámaras, sensores y enormes servidores puede resultar hasta cierto punto intimidante para algunas personas, por lo que han decidido colocar unos quioscos con pantallas táctiles en la entrada, las cuales sirven para explicar cómo funciona todo el sistema y los beneficios que representa para la operación de la tienda.

También en la entrada hay una enorme pantalla interactiva que permite a los clientes jugar, ya que en ella se muestra cómo, supuestamente, trabajan las cámaras de la tienda, donde la inteligencia artificial estima el posicionamiento de las personas y sus movimientos. Uno de los objetivos de esta pantalla, además de divertir, es hacer que esta tecnología parezca menos intimidante, según Walmart.

Mike Hanrahan, CEO de IRL, mencionó:

"La tecnología nos permite entender mucho más (y en tiempo real) sobre nuestro negocio. Cuando se combina toda la información que estamos recopilando en IRL con los más de 50 años de experiencia de Walmart en la administración de tiendas, se pueden crear experiencias realmente poderosas que mejoran las vidas de nuestros clientes y empleados."

Walmart confirmó que hasta el momento los sistemas de pago automatizados no son prioridad, antes buscan ampliar el sistema para que realice inventarios precisos de carne, se garantice que haya carritos de la compra disponibles en todo momento y que las cajas estén abiertas y con personal de acuerdo a la cantidad de clientes en la tienda.

Tal y como sucedió con el anuncio de sus robots, Walmart insiste en que estás medidas no vienen a reemplazar trabajos, sino a liberar a los empleados de tareas repetitivas para que centren en la atención al cliente.

IRL es apenas una prueba, como una beta abierta, y la idea es experimentar tanto en la operación como en la respuesta de los clientes y empleados. Hasta el momento se desconoce cuánto durará está prueba o si hay planes para abrir nuevas tiendas con esta tecnología.