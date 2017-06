Amazon compra Whole Foods Market, el gigante estadounidense de supermercados físicos ecológicos

Amazon acaba de comprar Whole Foods Market, la mayor cadena de supermercados de referencia para productos ecológicos y naturales. Tal y como ha anunciado la propia cadena en su página web, Amazon cubrirá la deuda de la cadena de supermercados y comprará sus acciones a 42 dólares por acción, pagando un total de 13.700 millones de dólares por la operación.

La cadena de productos ecológicos continuará operando bajo el nombre Whole Foods Market, manteniendo también según han dicho a sus proveedores de confianza y socios de todo el mundo. John Mackey permanecerá como CEO, y sus oficinas centrales permanecerán en Texas.

"Millones de personas aman Whole Foods porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, y hacen que sea divertido comer sano", ha declarado Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon en un comunicado. "Whole Foods Market ha satisfecho, deleitado y nutrido a sus clientes durante casi cuatro décadas, están haciendo un trabajo increíble y queremos que continúe".

"Esta sociedad presenta una oportunidad para maximizar el valor de las acciones de Whole Foods market, mientras que al mismo tiempo extiende nuestra misión y brinda la mayor calidad, experiencia, conveniencia e innovación para nuestros clientes", ha declarado por su parte John Mackey, CEO de la empresa.

Whole Foods Market nació en septiembre de 1980 y está dedicada a la venta de alimentos naturales y orgánicos. No sólo opera en Estados Unidos, sino también en países como Canadá y Reino Unido. La cadena no se encuentra en su mejor momento, ya que sus acciones acumulan caídas del 3,6% durante los últimos meses por la caída en ventas sufridas por sus supermercados.

La gran compra de Amazon son unos supermercados

Se trata de una operación mayúscula en la que el gigante del comercio online se va a quedar con el que quizá es el mayor gigante de supermercados ecológicos. Eso sí, la transacción todavía está sujeta a que los accionistas de Whole Foods Market den su visto bueno, así como a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Ambas empresas esperan cerrar la operación durante la segunda mitad de este año 2017. Será entonces cuando se confirme un movimiento con el que Amazon aumentará considerablemente su presencia en el sector de los establecimientos físicos. Un sector que tiene entre ceja y ceja con la apertura de librerías físicas y experimentos como el del supermercado automatizado Amazon Go.

