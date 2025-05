TSMC va a abrir un centro de diseño de chips en Alemania. No será suficiente para evitar el fracaso de Europa

Hace apenas unas horas Paul de Bot, el presidente de la filial europea de TSMC, ha anunciado que su compañía construirá un centro de diseño de semiconductores en Múnich (Alemania). Esta instalación estará lista en un plazo de tiempo récord: durante el tercer trimestre de 2025. De hecho, este fabricante de circuitos integrados taiwanés, el mayor del planeta, confía en que esta instalación inicie sus operaciones en apenas tres meses.

La construcción y la puesta a punto de una fábrica de chips de vanguardia requiere invertir al menos cuatro años en estos procesos antes de iniciar la producción a gran escala, pero la instalación que va a poner a punto TSMC no es una fábrica: es un centro de diseño. Este es el motivo por el que resulta creíble que pueda estar listo en apenas tres meses. De hecho, como su propósito no es fabricar semiconductores no necesita ni equipos de litografía ni máquinas de procesamiento de obleas.

Paul de Bot ha confirmado que este centro se dedicará a ayudar a los clientes europeos de TSMC a diseñar circuitos integrados de alta densidad, alto rendimiento y alta eficiencia. Estos chips podrán ser utilizados por las industrias del automóvil, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial (IA), entre otras. No obstante, este proyecto discurre en paralelo a la planta de producción de semiconductores que TSMC ya está construyendo en Dresde (Alemania). Esta fábrica está en marcha, pero presumiblemente no iniciará la operación hasta finales de 2027.

Este centro de diseño de circuitos integrados no cambia nada para Europa

La llegada a Alemania de esta instalación de TSMC es una buena noticia, de eso no cabe duda. Sin embargo, su contribución a las aspiraciones del Viejo Continente en materia de producción de chips es irrelevante. El 8 de febrero de 2022 Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció que Europa quiere ser un actor fundamental en la industria de los semiconductores, y el primer paso para lograrlo requiere fabricar el 20% de los chips del planeta en 2030.

El nuevo centro de diseño de chips de TSMC no producirá semiconductores, por lo que no contribuirá cuantitativamente a las aspiraciones europeas

Es evidente que en la delicada coyuntura geopolítica actual Europa necesita ser ambiciosa si quiere incrementar su relevancia en la industria de los semiconductores. Tener a ASML e instalaciones de Intel, GlobalFoundries y TSMC dentro de sus fronteras juega a su favor. Sin embargo, el discurso de los líderes europeos parece estar centrado en la cantidad, y no basta. La calidad entendida como la capacidad que tiene un chip de entregar valor añadido también es fundamental.

El nuevo centro de diseño de circuitos integrados de TSMC presumiblemente va a entregar valor a las empresas europeas, pero, como hemos visto, no producirá semiconductores, por lo que no contribuirá cuantitativamente a las aspiraciones del Viejo Continente. Es mejor tenerlo que no tenerlo, de eso no cabe duda, pero su papel en el objetivo del que hemos hablado dos párrafos más arriba será intrascendente. De hecho, es muy improbable que Europa logre su propósito.

No lo decimos nosotros, aunque lo compartimos; lo sostiene el Tribunal de Cuentas Europeo, que no es otra cosa que "el guardián financiero" de la Unión Europea. En el informe que publicó a finales del pasado mes de abril defiende que el objetivo de alcanzar una cuota del 20% en el mercado mundial de los circuitos integrados en 2030 parece inalcanzable debido a que Europa está muy lejos del ritmo de producción necesario para colmar sus ambiciones. Para conseguirlo su capacidad de producción tendría que ser cuatro veces mayor en menos de cinco años y está muy lejos de lograr esas cifras a la velocidad de desarrollo actual.

Imagen | TSMC

