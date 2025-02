El gran triunfo del "terror elevado": cómo el cine fantástico ha invadido las nominaciones principales de los Oscar de 2025

Desde hace unos años, el cine fantástico está viviendo una especie de lavado de cara gracias a éxitos de prestigio y a etiquetas como la de "terror elevado". La prueba del algodón siempre está en los Oscar: como representación máxima de la respetabilidad de Hollywood y la industria del espectáculo, cuando películas de género aparecen en las principales categorías, vivimos una nueva era de aceptación del fantástico. Como este año.

El círculo de la vida. No es un fenómeno nuevo, pero tampoco ha existido siempre. Durante décadas todos los géneros ajenos al drama, la comedia y sus variantes (musical, western) eran ninguneados por los Oscar. Hasta que llegó el éxito internacional de 'Star Wars' a finales de los setenta, y las categorías técnicas de efectos empezaron a adquirir relevancia. La siguiente pica del género de terror en los Oscar llego en los noventa, con películas sin trazas de serie B en su ADN como 'El silencio de los corderos' o 'Misery'. Desde entonces, y por rachas, siempre ha habido periódicas reivindicaciones del fantástico en los Oscar ('Déjame salir', 'La forma del agua', 'El Señor de los Anillos'), y este año vuelve a tocar.

Un precedente significativo. Aunque el año pasado no hubo casi presencia de cine fantástico entre las nominadas a Mejor película ('Barbie', por supuesto, pero sobre todo 'Pobres criaturas' -dos películas que nunca tuvieron la menor oportunidad-), las nominaciones más interesantes en este sentido tuvieron lugar en 2023. No solo fue nominada 'Avatar: El sentido del agua', sino que 'Todo a la vez en todas partes' ganó siete galardones, entre ellos el de Mejor película. Una película de fantástico puro que además, puso sobre la mesa a una productora que llevaba años dando que hablar, A24.

El legado de A24. La gran ganadora de los Oscar de 2023 no fueron ni sus directores, los Daniels, ni su plantel de actores (todos galardonados), sino como ya dijimos en su momento, la productora A24. Aunque no es una productora especializada, es la responsable, distribuyendo y produciendo el cine de directores como Robert Eggers ('La bruja', 'El faro') o Ari Aster ('Hereditary', 'Midsommar') de que el cine fantástico viva una nueva era de respetabilidad. Lo que incluye, como consecuencia, una presencia renovada en los Oscar.

2025, Oscars fantásticos. Este año tenemos varias películas de género entre las nominadas. Por un lado, la inevitable superproducción, el equivalente a la 'Avatar' de 2023: 'Dune: Parte dos'. Por otro, 'Wicked', que es un musical y por tanto está más en la tradición de Hollywood que en la ruptura de normas, pero no olvidemos que es una precuela de 'El mago de Oz', clásico absoluto del género. Si 'Emilia Pérez' es o no fantástico sería algo para sentarse a discutirlo (o mejor no), pero está claro que el punto radical lo pone 'La sustancia', una película que bebe de la Troma y de la serie B, del body horror y el gore, de Cronenberg y de los festines de látex de los ochenta. Una auténtica sorpresa cuya sola presencia en las nominaciones ya es un galardón indiscutible.

¿Y este año hay posibilidades? Ante todo cabe decir que no estaba previsto que 'Todo a la vez en todas partes' arrasara en 2023, así que siempre hay posibilidades. Pero en principio, no: este año la cosa está entre 'The Brutalist', 'Cónclave' y 'Wicked', e incluso 'Anora' y 'Emilia Pérez', pero ni 'Dune: Parte dos' (que posiblemente se lleve una buena cantidad de premios técnicos) ni, por supuesto, 'La sustancia' (demasiado molona para Hollywood, podría decirse, aunque Demi Moore no debería perder la esperanza) están entre las favoritas. En cualquier caso, haber llegado a las nominaciones es un triunfo: sigue estando claro que el fantástico está renovando Hollywood.

