Es la película más nominada del año, pero también la más discutida: Emilia Pérez es un triunfo agridulce para Netflix

'Emilia Pérez', la película de Jacques Audiard que relata el periplo personal del jefe de un cártel mexicano que se somete a una operación de cambio de género, es la producción con más nominaciones este año a los Oscar, un total de 13. Supera así a otras rivales que se creía que quedarían igualadas o incluso por encima, como 'The Brutalist' o 'Wicked', con 10 nominaciones cada una. Sin embargo, esta película producida por Netflix no llega exenta de polémica, algo que de momento no parece estar afectando a su carrera.

El recuento de nominaciones. En sus 13 nominaciones hay categorías principales como Mejor película, Mejor actriz principal (Karla Sofía Gascón), Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña), Mejor fotografía, Mejor dirección o Mejor guion adaptado. El resto se reparten entre Mejor montaje, Mejor película internacional, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor música y Mejor sonido. Significativamente, pese a las 13 nominaciones no puede llevarse más de 12 premios, ya que en Mejor canción original opta con dos temas, de los que puede ganar uno como máximo.

Otro triunfo de Netflix. Aunque ya no es una novedad, un año más Netflix se alza con más nominaciones que cualquier otra productora de Hollywood, tradicional o recién llegada a la industria. Son un total de 18 nominaciones a la plataforma, ya que a las de 'Emilia Pérez' se suman 'La única mujer de la orquesta' por Mejor corto documental, 'Anuja' por Mejor corto en imagen real, 'María Callas' por Mejor fotografía, 'Seis Triple Ocho' por Mejor canción y 'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas' por Mejor película de animación. No es una situación nueva para Netflix, que desde 2020 es cada año el estudio más nominado, con un máximo hasta ahora de 36 nominaciones en 2021.

La IA polémica. En su paso por el Festival de Cannes (donde ganó el Premio del Jurado y a Mejor Actriz por su reparto femenino), la película fue unánimemente aclamada, pero después de unos también muy celebrados tres premios en los Globos de Oro, la película llegó a las salas, y empezó la polémica. Las primeras protestas fueron por el uso de IA: de forma similar a como ha sucedido con 'The Brutalist' con sus diálogos en húngaro, 'Emilia Pérez' ha empleado el programa Respeecher para conseguir que Karla Sofía Gascón cante fuera de su rango vocal, y también para retocar los acentos españoles de Zoe Saldaña y Selena Gomez. Pero ese ha sido solo el principio.

Rechazo trans. Pese a la visibilidad que supone que Karla Sofía Gascón sea la primera actriz abiertamente trans en ser nominada, como fue la primera en ganar en Cannes, y también la primera nominada en los Globos de Oro, la comunidad transgénero ha criticado la película por la visión esquemática y maniquea que presenta. Se ha dicho que la visión de la transexualidad está hecha desde una perspectiva completamente CIS, elaborando una película centrada en la problemática trans pero con solo una intérprete transgénero. El activista y filósofo Paul B. Preciado, por ejemplo, pidió "al cine binario europeo que deje de utilizar nuestros cuerpos trans para plantar sus parques de atracciones".

México irreal. Sin embargo, el rechazo en bloque se ha dado cuando la película ha llegado hasta México, donde se estrenó en enero y donde el tema de los cárteles de la droga es especialmente sensible. Los medios del país la han criticado de forma casi unánime. El popular actor mexicano Eugenio Derbez ha definido la interpretación de Selena Gómez como "indefendible", siendo uno de los aspectos más ridiculizados de la película en internet. En general, la visión poco empática con las víctimas, pero muy compasiva con el delincuente protagonista, también ha sido muy criticada.

Cabecera | Netflix

En Xataka | Netflix bate records de suscriptores, pero deja de comunicar sus cifras. El motivo: no puede crecer más