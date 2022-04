Los coches eléctricos de Tesla le ganan (a medias) la partida al COVID y la crisis de suministros: así ha arrancado el año

2022 ha arrancado bien en Tesla. Al menos en el capítulo de ventas, un indicador económico fundamental para la compañía y que, más allá de los libros contables de la empresa de Musk, suele tomarse como referencia de la demanda de vehículos eléctricos (VE). Según el balance desgranado por la compañía, ha alcanzado un dato récord de entregas en el primer trimestre, con 310.048 VE, lo que marca un ligero aumento con respecto al trimestre anterior y un 68% si se compara con el mismo período de 2021. Tendencia opuesta muestra el capítulo de producción, con un "pinchazo".

Entre enero y marzo la compañía fabricó 305.407 vehículos, algo menos que los 305.840 del trimestre pasado. La caída, como detalló el propio Elon Musk, está marcado por el contexto, con la interrupción de la cadena de suministro y dos suspensiones de actividad en su factoría de Shanghái a lo largo de marzo como consecuencia del avance del COVID-19 y los bloqueos decretados por las autoridades de la ciudad. La decisión afectó a una pieza vital en la maquinaría de Tesla. En 2021 de la gigafactoría asiática salieron aproximadamente la mitad de todos los coches que vendió.

"Este fue un trimestre 'excepcionalmente' difícil debido a las interrupciones de la cadena de suministro y la política de cero COVID en China. El trabajo excepcional del equipo de Tesla y los proveedores clave salvaron el día", tuiteaba el empresario ayer. Más allá de los problemas con los semiconductores o el impacto de la pandemia, el primer trimestre de 2022 se ha visto marcado por otros factores, como la guerra de Ucrania, que derivó en el encarecimiento de materias primas importantes, como el níquel o el aluminio, y también en un alza de los combustibles.

La escalada récord en el precio de la gasolina y el diésel de las últimas semanas, con el telón de fondo de las políticas de descarbonización, ha podido impulsar la demanda de vehículos eléctricos. Hace solo unos días Porsche informaba que a lo largo de 2021 su modelo eléctrico Taycan, lanzado un año antes, captó el interés de 41.300 compradores, más que el famoso deportivo 911. El sector de los EV aún tiene retos importantes sobre la mesa, sin embargo, como el inventario, la autonomía o el precio. La propia Tesla subió precios en marzo en China y EEUU ante la presión inflacionaria.

