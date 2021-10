El Tesla Model 3 ya es el coche más vendido de Europa: por primera vez un eléctrico se alza con el primer puesto en ventas del mes

El coche más popular ya es un eléctrico. Por primera vez, el coche más vendido de Europa es un vehículo eléctrico, en concreto el Tesla Model 3. Así lo ha confirmado JATO en su informe de ventas del mes de septiembre de 2021, donde repasa las ventas de los distintos coches y confirma que el Tesla Model 3 es el modelo más vendido, por delante de otros grandes conocidos como el Renault Clio, el Dacia Sandero o el Volkswagen Golf.

El Model 3 lleva varios años siendo el coche eléctrico más vendido de Europa, pero ahora se alza con la primera posición a nivel general, la que combina también coches de gasolina y diésel. Llama la atención además que este Model 3 tiene un precio considerablemente superior a sus rivales más próximos.

En concreto, en septiembre se han registrado un total de 24.591 modelos Model 3, significativamente por delante de los 18.264 Renault Clio, los 17.988 Dacia Sandero o los 17.507 Volkswagen Golf. Mientras estos últimos modelos caen un 23%, 9% y 39% respectivamente respecto al año pasado, el Model 3 se ha vendido comparativamente un 58% más respecto a 2020.

EV revolution hits new milestone as Tesla Model 3 becomes Europe’s best-selling car in September. With 24,591 units registered, the Model 3 makes history as it is the first time that an electric car leads the market. Source: JATO#carindustryanalysis #felipemunoz #carsales pic.twitter.com/5T8GWyGm34