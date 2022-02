El barril de petróleo se encamina hacia los 150 dólares: la crisis de Ucrania dispara las peores previsiones

El petróleo vive uno de sus momentos más delicados. Tras alcanzar su precio máximo desde 2014, parece que durante este 2022 va a seguir escalando a unos precios impensables hace solo un par de años. El mercado alcista, pero sobre todo el temor a que siga subiendo, ha llevado a que en los últimos meses se hayan pagado a futuro miles de barriles de petróleo a 100, 110, 125 e incluso 150 dólares, según informa Bloomberg.

Una situación antagónica: de la pandemia a la crisis con Ucrania. En poco más de un año, el mercado del petróleo ha dado un giro completo. Si durante la pandemia el consumo estaba en mínimos y no se realizaban desplazamientos, ahora la economía está volviendo a resurgir y ha coincidido en el tiempo con la crisis de Ucrania, que afecta directamente al mercado del petróleo al ser Rusia un gran productor.

Javier Blas, analista del mercado energético, explica que el precio de las opciones a futuro se ha multiplicado por 15. Hace un año, que el barril de petróleo alcanzara los 125 dólares para finales de 2022 se pagaba a 9 céntimos. Ahora a 1,35 dólares. Es decir, las "apuestas" de que el petróleo alcanzará ese precio son mucho más factibles ahora.

