El panorama del tablet que 2016 le dejó a ese Samsung Galaxy Tab S3 que puede que asome en el MWC

La expresión "era post-PC" se acuñó y fuerte a medida los dispositivos móviles iban creciendo en potencia y en capacidades, pero la que parece que se esté consolidando desde hace un tiempo es la "era post-tablet". Los números han sido desfavorables en el sector y justo ayer veíamos que al iPad tampoco le va demasiado bien, pero parece queaún así Samsung aprovechará el gran escenario del MWC para presentar el Galaxy Tab S3.

Esta información nos la hacían llegar en Xataka Android a tenor de los rumores, y de hecho ayer mismo se esbozaba ese posible Tab S* en la invitación a prensa. Además está la confirmación que la feria no será el lugar y la fecha para conocer a los Galaxy S8, como venía siendo "tradición".

Así, Samsung renovaría su línea de tablets, pero no lo hace en el momento esperado y otros fabricantes tampoco han cumplido la habitual renovación anual de estos dispositivos. ¿Han disminuido el ritmo el resto de compañías o seguirá habiendo bastantes rivales en este terreno de juego de futuro cada vez más cuestionado? Hacemos un repaso de los principales fabricantes de tablets.

Samsung: ¿una renovación repensada?

Los últimos Tab S que Samsung lanzó son los S2, que conocíamos durante el verano de 2015, de ahí que como leíamos en los rumores sobre el S3 ya el pasado mes de junio empezaron las filtraciones sobre este tablet. No obstante, pasado el año esa renovación no llegó y no ha sido hasta ahora cuando se le ha puesto fecha, si bien no se sabe el motivo del retraso: más consecuencias de la crisis del Note 7, rellenar el hueco de los S8 en el MWC, etc.

Lo cierto es que aunque esta renovación llegue algo más tarde de lo esperado, el fabricante de momento ha seguido confiando en esta línea de productos en el último año, en el que vimos también modelos de 10 pulgadas como el Galaxy Tab A10.1 o una variante con S Pen. Lo que también vemos es que de momento los coreanos se mantienen bastante "puristas" en lo que se refiere al tablet, a excepción de productos como el Galaxy View o el convertible TabPro S, ambos lanzados en 2016.

Así, el fabricante habría retrasado esta renovación, pero parece que aún sigue apostando habiéndose atrevido sólo con el TabPro S a esa hibridación entre tablet y portátil que habíamos visto hasta ahora en productos como las Surface de Microsoft. Y eso teniendo en cuenta que, según los datos que manejan en Stadista, al fabricante como al resto de la industria tampoco le ha ido demasiado bien en los últimos años en lo que respecta a ventas de tablets.

Apple: los más vendidos, pero no los más renovados

Los números sonreían a Apple también en el último balance trimestral que la compañía presentaba esta misma semana, pero no lo hacían en todas divisiones. De manera similar a la que veíamos en el caso de Samsung, los tablets están siendo un sector preocupante para los de Cupertino desde hace unos dos años experimentando una caída bastante llamativa.

Apple mantiene que su tablet es la más vendida, pero aún así los ingresos que ha reportado en el último trimestre son un 22% menores que los que presentaba en el mismo momento del año anterior. Un factor a tener en cuenta es que Apple no renovó tablets en 2016, presentando sólo el iPad Pro de 9,7 pulgadas, pero esto, además de un motivo para unos números nada favorecedores puede ser un avance de acontecimientos en cuanto a la estrategia de la compañía.

El año pasado sólo vimos un modelo que se trataba a grandes rasgos de empequeñecer su predecesor de 12 pulgadas

Con un teléfono más grande (las 5,5 pulgadas según Apple son considerables si comparamos con otros bastante más contenidos) y unos ordenadores cada vez más livianos, la idea de que el iPad está experimentando su ocaso no hace más que avivarse. Apple acumula cuatro tamaños de tablet y tres líneas (iPad estándar, Pro y Mini), pero como decíamos el año pasado sólo vimos un modelo que se trataba a grandes rasgos de empequeñecer su predecesor de 12 pulgadas.

¿Mantenimiento de la apuesta o pausa en la progresión de este producto? 2017 se platea interesante para la marca sobre todo a la espera de ver los nuevos MacBooks y sus nuevas tripas, si ese próximo iPhone (o iPhones) será un tanto más especial al ser el décimo aniversario del producto y por lo que ocurrirá con los tablets de la marca.

Dell: una despedida formal y razonada

Este fabricante sí ha dicho adiós de manera oficial a los tablets con su comunicado y todo, al menos a ese concepto más purista de tablet ahora que existe tanta hibridación. Así, quedan algo más lejos productos como los Venue 8 y 10 Pro, si bien éstos ya fueron convertibles, para ofrecer de manera más exclusiva ordenadores y 2-en-1 como vemos en la parte de la web de Dell donde deberíamos ver tablets.

Una de las funciones con demanda constante por parte de los usuarios para los dispositivos de trabajo es que éstos han de proporcionar productividad. [...] Creemos que la falta de productividad en los tablets está obligando a la gente a dejarlos en casa, siguiendo recurriendo a los ordenadores para finalizar el trabajo. Más específicamente, creemos que los 2-en-1 están empezando a ser los dispositivos preferidos para esas tareas de trabajo que preferirían hacerse en un tablet. por ello continuaremos invirtiendo en este ámbito, mientras empezamos a desvincularnos del mercado del tablet.

HP: un descanso en lanzamientos y un mercado que no acompaña

De este fabricante no tenemos comunicado como de Dell sobre sus movimientos en la división de tablets, pero sí una entrevista a a Achim Kuttler, vicepresidente de dispositivos personales de HP, que ante la pregunta de si tiene sentido fabricar tablets nos hablaba del mercado de los tablets y parecía dar bastantes pistas del futuro de estos dispositivos en HP.

Para Kuttler, de HP, el mercado de éstas como tal está desapareciendo

Tras comentar que vivimos un momento de opción múltiple en cuanto a formatos y de una demanda bastante difusa (tablet sencilla, con teclado, convertible, 2-en-1, etc.), Kuttler exponía su opinión en cuanto a la situación del mercado de tablets hablando de que bajo su punto de vista "el mercado de éstas como tal está desapareciendo".

En los últimos 2-3 años, las ventas han bajado muchísimo y no hay muchos motivos para comprarse una nueva tablet a día de hoy. En cuanto al rendimiento, la mayor parte de lo que haces en la tablet es consumir contenidos, leer el correo, revistas, etc. ¿Tienes que renovar tu tablet por su rendimiento? No. No hay motivaciones para comprarte una nueva tablet. Por eso creo que el mercado de las tablets cada vez va a ir a menos.

De HP no hemos visto tablets como tal en 2016, las últimas son las Slate de 2015. Lo que si vimos son portátiles convertibles (además de equipos de sobremesa), y Kuttler coincide con la visión optimista de Dell sobre los 2-en-1, que según él "va a más a un ritmo del 80 %". De este modo parece que tampoco aportará mucho rival en este ring de futuro cada vez más dudoso.

ASUS: una posible reestructuración

Al hablar de que 2016 pudo haber sido el año en el que los tablets alcanzaron la irrelevancia, ya mencionábamos que se rumoreaba que ASUS había estado reestructurando la división dedicada a ls tablets, con reducciones en el número de unidades distribuidas en dicho año así como del número de proyectos en este área.

No obstante, el pasado año vimos bastantes renovaciones por parte del fabricante en cuanto a sus convertibles y tablets, con tres nuevos Transformer e iteraciones de los ZenPad de 8 y 10 pulgadas, así como el ZenPad 10 3S. Ésta sería la principal rival de la Tab S3 por parte de ASUS hasta que éstos la renovasen, sobre lo cual aún no hay pistas, ni tampoco sobre si al final reducen el número de lanzamientos (tendremos que esperar a pasar Computex y la segunda mitad del año).

Amazon: el triunfo del bajo coste

IDC daba cifras de las ventas de tablets el pasado mes de octubre, con una Amazon que crecía más que ninguna otra del top 5 que lideraba Apple. De hecho eran los tablets de bajo coste los que cada vez se hacían más hueco en un mercado que en general seguía cayendo (un 14,7% con respecto al mismo periodo del año anterior).

Distribuciones de tablets durante el tercer trimestre de 2016 según los datos de IDC.

Amazon es pues una de las opciones favoritas cuando se trata de ir a lo más básico y económico, y de hecho hemos visto iteraciones de sus Amazon Fire HD 8 y HD 10 en 2016. Si bien por especificaciones parece jugar en otra liga con respecto a las TabS de Samsung, lo cierto es que su apuesta con los tablets de momento se mantiene y, viendo que le ha ido bastante mejor que a otros, no sería de extrañar que viésemos nuevos tablets Amazon este año.

Lenovo: tablets puros y tablets que no lo son para todo el mundo

Uno de los fabricantes que figura en el top 5 de vendedores de tablets es Lenovo, que mantenía su posición aunque las distribuciones hubiesen bajado con respecto al año anterior. El fabricante protagonizó la IFA por algo que precisamente IDC no tuvo en cuenta en estos números dado que el Yoga Book, pese a lo liviano, se consideró PC y no tablet por la firma, dando más peso a sus funciones que a sus dimensiones y pantalla táctil e independencia de teclado.

Lenovo también ha seguido presentando tablets propiamente dichos en 2016

Pero además de este aparentemente acertado intento de colocarse entre los 2-en-1, Lenovo también ha seguido presentando tablets propiamente dichos en 2016. Vimos un Lenovo Yoga Tab 3 Plus y las renovaciones de las Tab 3 8 y 10 además de una Tab 3 7, y en este caso el fabricante optó por soltar el lastre de los smartwatches y no de los tablets como Dell.

Si mantiene la apuesta en 2017 veremos más tablets así como formato híbrido (quizás una iteración del Yoga Book), aunque al fabricante le gustan las pantallas grandes en móviles como hemos visto recientemente con el Phab 2 Pro y cabría la posibilidad de que las 7 pulgadas en tablet tuviesen menos sentido (un tamaño que vemos cada vez menos).

Huawei: los tablets sí fueron relevantes en 2016

El que aún lograba mantenerse en ese top 5 de ventas de tablets ha mantenido sin duda su apuesta por este mercado en 2016, presentando siete modelos de MediaPad de distintos tamaños y líneas. Además del convertible Huawei Matebook, el primero de estos dispositivos que presentaba el fabricante chino también el año pasado.

Los números de hecho no se mostraban desfavorables para el fabricante al comparar distribuciones entre 2015 y 2016 experimentando un crecimiento (no tan acentuado como el de Amazon, pero no era descenso). No sería de extrañar que mantuviese su apuesta y que pese a este Matebook siguiese habiendo tablets puros de Huawei, aunque de momento no sabemos qué hay en su agenda para este año y tampoco sería demasiado sorprendente que redujese el número de modelos por tamaño.

Xiaomi: un Mi Pad 3 que asoma la patita

No podemos olvidarnos del totipotente fabricante del que cada vez se nos hace más difícil recordar el total de ramas de productos con las que trabaja. Una de las que no nos pasa desapercibidas y que es relativamente reciente es la de los tablets, teniendo ya dos modelos de su Mi Pad.

No tenemos datos de sus ventas en cuanto a estos dispositivos, al menos no más allá de las siempre "espectaculares" cifras de miles de ventas en minutos de los primeros momentos tras su puesta en venta, como reportaron en PhoneArena con respecto al primer Mi Pad. Pero los dos han sido productos que, siguiendo la estrategia de la marca, presentan especificaciones y prestaciones interesantes por un precio menor que gran parte de la competencia y con un diseño cuidado (e inspirado, sobre todo en el caso del Mi Pad 2), y en esta ocasión además sí sonaron rumores fuertes de un tercer Mi Pad.