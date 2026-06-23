En el Prime Day hemos encontrado la solución para no perder las maletas este verano durante tus vacaciones

Llega el verano, los aeropuertos se saturan y la estampa es la misma: decenas de personas agolpadas alrededor de la cinta de equipajes, impacientes por intentar reconocer su maleta entre cientos de bultos idénticos. Hay quien le ata una cinta de un color brillante, quien le pone pegatinas o quien le anuda un pañuelo al asa. Aunque es cierto que existe una tecnología más inteligente, precisa y relajante.

El Apple AirTag es el accesorio definitivo para viajar sin ansiedad y ahora en el Prime Day de Amazon puedes llevártelo por 24,70 euros el pack de uno o por 90 euros si eliges el pack de cuatro. Esta es solo una oferta para clientes Prime, así que si aún no lo quieres y vas a comprar este AirTag o cualquier producto rebajado, puedes hacerte la prueba gratuita de 30 días de este servicio de Amazon con el que obtienes varias ventajas como envíos gratuitos o almacenamiento de fotos.

El AirTag de segunda generación ahora a precio imbatible

Este AirTag de Apple no es un simple llavero Bluetooth al uso, se trata de un dispositivo de rastreo que aprovecha la gigantesca red Buscar (Find My) de Apple. Esto significa que utiliza las señales seguras de cientos de millones de iPhone, iPad y Mac de todo el mundo para triangular su posición exacta, permitiéndote saber dónde está tu equipaje aunque se encuentre a miles de kilómetros de ti.

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Si tienes un iPhone compatible (a partir del iPhone 11), gracias a la tecnología de banda ultraancha, tu teléfono te guiará con una flecha en la pantalla y te dirá los metros exactos que te separan de tu maleta cuando estés cerca de la cinta de equipajes, por ejemplo.

Además, integra un altavoz que emite un sonido a través de la app para localizar la maleta (o el objeto al que acoples el AirTag) de oído por si se ha quedado sepultada bajo otros bultos. Funciona con una pila de botón estándar CR2032 que dura más de un año y que podrás cambiar tú mismo fácilmente.

Cuenta con certificación IP67, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, por lo que aguanta los golpes, la lluvia en la pista de despegue o cualquier imprevisto en el compartimento de carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el apple airtag hoy ✅ LO MEJOR La Red de Apple: es su gran baza. No usa GPS, sino que se comunica de forma anónima con cualquier iPhone, iPad o Mac que pase cerca. Esto significa que puedes localizar una maleta perdida en un aeropuerto al otro lado del mundo con precisión asombrosa.

es su gran baza. No usa GPS, sino que se comunica de forma anónima con cualquier iPhone, iPad o Mac que pase cerca. Esto significa que puedes localizar una maleta perdida en un aeropuerto al otro lado del mundo con precisión asombrosa. Búsqueda de precisión (UWB): gracias al chip U1, si estás a unos metros del objeto, tu iPhone te guiará con una flecha y la distancia exacta. Es casi como un juego de "frío o caliente" tecnológico. ❌ LO PEOR Necesitas accesorios (sí o sí)... El AirTag es una moneda lisa. No tiene un agujero para el llavero. Para colgarlo en cualquier sitio, tienes que comprar una funda o llavero aparte, lo que encarece el pack.

El AirTag es una moneda lisa. No tiene un agujero para el llavero. Para colgarlo en cualquier sitio, tienes que comprar una funda o llavero aparte, lo que encarece el pack. Ecosistema cerrado... Si te pasas a Android, los AirTag se convierten en pisapapeles caros. No son compatibles con el sistema de Google. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone o cualquier otro dispositivo de Apple, ya que es el mejor rastreador posible para ellos, sin discusión alguna. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un GPS en tiempo real. No es un rastreador GPS para seguir un coche en movimiento a alta velocidad de forma fluida; depende de que haya iPhones cercanos para actualizar la posición.

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